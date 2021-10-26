Сьогодні суд Нідерландів оголосить рішення у справі про "скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама, де відбуваються слухання по суті у справі щодо належності колекції "скіфського золота", має оголосити рішення 26 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наголошується, що рішення буде зачитано на відкритому судовому засіданні, яке призначене на 11:00 за місцевим часом.

22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про "скіфське золото": Суд Нідерландів оголосить рішення 26 жовтня

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.