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Сьогодні суд Нідерландів оголосить рішення у справі про "скіфське золото"

Сьогодні суд Нідерландів оголосить рішення у справі про

Апеляційний суд Амстердама, де відбуваються слухання по суті у справі щодо належності колекції "скіфського золота", має оголосити рішення 26 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наголошується, що рішення буде зачитано на відкритому судовому засіданні, яке призначене на 11:00 за місцевим часом.

22 квітня 2021 року в Апеляційному суді Амстердама відбулися вирішальні дебати сторін.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про скіфське золото щодо відвід судді через підтвердження зв'язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли до музею в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про "скіфське золото": Суд Нідерландів оголосить рішення 26 жовтня

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Автор: 

Амстердам (49) золото (438) Крим (14189) Нідерланди (1588) суд (11740)


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Топ коментарі
+3
Отдать Коломойскому!
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26.10.2021 09:12 Відповісти
+3
Нет, уже сказали что золото около 2-х миллионов евро возвратят в Украину, т.к. оно вывозилось из Украины в 2013-м году, когда никакого кацапского Крыма не было и в помине.
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26.10.2021 10:27 Відповісти
+2
чтоб он себе шлем , батон и унитаз сделал!)
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26.10.2021 09:18 Відповісти
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Отдать Коломойскому!
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26.10.2021 09:12 Відповісти
чтоб он себе шлем , батон и унитаз сделал!)
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26.10.2021 09:18 Відповісти
Какой батон. Менору с мезузой
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26.10.2021 09:23 Відповісти
А золотой батон Овоща в Амстердаме часом не завалялся?
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26.10.2021 09:13 Відповісти
будет интересно. Хотя что мешает Мордору "купить " очередного судью ? Вот интересно кто представляет Украину на этом процессе?
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26.10.2021 09:21 Відповісти
...да... очень сложная задача, стоит уже столько лет перед амстердамским судом - вопрос возврата многих музейных и исторических ценностей не впервые встает перед международными судами в мире...
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26.10.2021 09:45 Відповісти
Сдаётся мне, что поедет золото в Крым...
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26.10.2021 09:53 Відповісти
Нет, уже сказали что золото около 2-х миллионов евро возвратят в Украину, т.к. оно вывозилось из Украины в 2013-м году, когда никакого кацапского Крыма не было и в помине.
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26.10.2021 10:27 Відповісти
новину чули?
музей висавив Україні рахунок за зберігання "скіфського золота"
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26.10.2021 09:57 Відповісти
учитывая ситуацию в Европе с газом, золото отдадут путлеру! вернее его ************* государству
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26.10.2021 10:09 Відповісти
Не нервничайте, оборзевшего вора и убийцу в очередной раз мокнут наглой харей в его место возле параши. Только самоубийца в Нидерландах вынесет приговор в пользу убийцы их граждан, в том числе детей.
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26.10.2021 10:54 Відповісти
Шось довгенько збираются "макати".... Вже 8 років ніяк не можуть "макнути"
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26.10.2021 11:20 Відповісти
Троивожусь…
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26.10.2021 12:37 Відповісти
"

Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине «Скифское золото», так как счел коллекцию собственностью этой страны.

Напомним, речь идет об экспонатах, которые были вывезены на выставку в Нидерланды из крымских музеев. Судебная тяжба продолжалась семь лет. В 2016-м году суд в Нидерландах уже принимал решение вернуть артефакты Украине. Судья Майки Дудо ванн Хил отмечала, что этого требует международное законодательство.

Сегодняшнее решение суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

В Кремле сообщения из Амстердама комментировать отказались.
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26.10.2021 13:43 Відповісти
 
 