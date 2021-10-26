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Сегодня суд Нидерландов объявит решение по делу о "скифском золоте"

Сегодня суд Нидерландов объявит решение по делу о

Апелляционный суд Амстердама, где проходят слушания по существу по делу о принадлежности коллекции "скифского золота", должен объявить решение 26 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подчеркивается, что решение будет зачитано на открытом судебном заседании, которое назначено на 11:00 по местному времени.

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

Читайте также: Дело о "скифском золоте": Суд Нидерландов объявит решение 26 октября

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Автор: 

Амстердам (43) золото (225) Крым (26425) Нидерланды (1600) суд (25140)


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Топ комментарии
+3
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26.10.2021 09:12 Ответить
+3
Нет, уже сказали что золото около 2-х миллионов евро возвратят в Украину, т.к. оно вывозилось из Украины в 2013-м году, когда никакого кацапского Крыма не было и в помине.
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26.10.2021 10:27 Ответить
+2
чтоб он себе шлем , батон и унитаз сделал!)
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26.10.2021 09:18 Ответить
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26.10.2021 09:12 Ответить
чтоб он себе шлем , батон и унитаз сделал!)
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26.10.2021 09:18 Ответить
Какой батон. Менору с мезузой
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26.10.2021 09:23 Ответить
А золотой батон Овоща в Амстердаме часом не завалялся?
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26.10.2021 09:13 Ответить
будет интересно. Хотя что мешает Мордору "купить " очередного судью ? Вот интересно кто представляет Украину на этом процессе?
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26.10.2021 09:21 Ответить
...да... очень сложная задача, стоит уже столько лет перед амстердамским судом - вопрос возврата многих музейных и исторических ценностей не впервые встает перед международными судами в мире...
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26.10.2021 09:45 Ответить
Сдаётся мне, что поедет золото в Крым...
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26.10.2021 09:53 Ответить
Нет, уже сказали что золото около 2-х миллионов евро возвратят в Украину, т.к. оно вывозилось из Украины в 2013-м году, когда никакого кацапского Крыма не было и в помине.
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26.10.2021 10:27 Ответить
новину чули?
музей висавив Україні рахунок за зберігання "скіфського золота"
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26.10.2021 09:57 Ответить
учитывая ситуацию в Европе с газом, золото отдадут путлеру! вернее его ************* государству
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26.10.2021 10:09 Ответить
Не нервничайте, оборзевшего вора и убийцу в очередной раз мокнут наглой харей в его место возле параши. Только самоубийца в Нидерландах вынесет приговор в пользу убийцы их граждан, в том числе детей.
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26.10.2021 10:54 Ответить
Шось довгенько збираются "макати".... Вже 8 років ніяк не можуть "макнути"
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26.10.2021 11:20 Ответить
Троивожусь…
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26.10.2021 12:37 Ответить
"

Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине «Скифское золото», так как счел коллекцию собственностью этой страны.

Напомним, речь идет об экспонатах, которые были вывезены на выставку в Нидерланды из крымских музеев. Судебная тяжба продолжалась семь лет. В 2016-м году суд в Нидерландах уже принимал решение вернуть артефакты Украине. Судья Майки Дудо ванн Хил отмечала, что этого требует международное законодательство.

Сегодняшнее решение суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

В Кремле сообщения из Амстердама комментировать отказались.
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26.10.2021 13:43 Ответить
 
 