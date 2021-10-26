Сегодня суд Нидерландов объявит решение по делу о "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама, где проходят слушания по существу по делу о принадлежности коллекции "скифского золота", должен объявить решение 26 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подчеркивается, что решение будет зачитано на открытом судебном заседании, которое назначено на 11:00 по местному времени.

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

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Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.