Дело о "скифском золоте": Суд Нидерландов объявит решение 26 октября

Апелляционный суд Амстердама, где проходят слушания по делу о "скифском золоте", должен объявить решение 26 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционный суд Амстердама примет свое решение по делу о принадлежности коллекции в вторник, 26 Октября 2021, в 11:00 (по местному времени. - Ред.), - говорится в сообщении.

Напоминаем, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.

"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

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