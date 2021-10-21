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Дело о "скифском золоте": Суд Нидерландов объявит решение 26 октября

Дело о

Апелляционный суд Амстердама, где проходят слушания по делу о "скифском золоте", должен объявить решение 26 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Апелляционный суд Амстердама примет свое решение по делу о принадлежности коллекции в вторник, 26 Октября 2021, в 11:00 (по местному времени. - Ред.), - говорится в сообщении.

Напоминаем, коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей оккупантов апелляцию на это решение суда.

"Скифское золото", пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Читайте: В случае возвращения "Скифского золота" Украине придется заплатить музею 122 тыс. евро за хранение коллекции

Автор: 

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Где-то далеко в болотах Беларуси есть крохотная деревенька Отсосиновичи. Там кацапы получат скифское золото.
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21.10.2021 11:17 Ответить
В Крыму сотни музеев были разворованы, картины вывезены . Где иски по всем им?
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21.10.2021 11:45 Ответить
да, голландцы - не промах - дело абсолютно очевидное, но если затянуть его по максимуму, можно получить неплохой гешефт..., не стыдно обдирать страну, которая вам поверила и воюет за свою независимость?
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21.10.2021 11:50 Ответить
Вердикт: Чтобы никого не обидеть и не злить, скифское золото останется в Нидерландах!
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21.10.2021 11:51 Ответить
если кацапы не получат золото - тогда отключим газ
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21.10.2021 12:06 Ответить
Будемо сподіватися, що це золото москалі не переплавлять на коронки.
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21.10.2021 12:57 Ответить
 
 