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Справа про "скіфське золото": Суд Нідерландів оголосить рішення 26 жовтня

Справа про

Апеляційний суд Амстердама, де відбувають слухання у справі про "скіфське золото", має оголосити рішення 26 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Апеляційний суд Амстердама ухвалить своє рішення у справі про належність колекції у вівторок, 26 жовтня 2021 року, об 11:00 (за місцевим часом. - Ред.), - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, колекцію скіфського золота привезли в музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Також читайте: У разі повернення "Скіфського золота" Україні доведеться заплатити музею 122 тис. євро за зберігання колекції

Автор: 

золото (437) Нідерланди (1584) суд (11731)


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Где-то далеко в болотах Беларуси есть крохотная деревенька Отсосиновичи. Там кацапы получат скифское золото.
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21.10.2021 11:17 Відповісти
В Крыму сотни музеев были разворованы, картины вывезены . Где иски по всем им?
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21.10.2021 11:45 Відповісти
да, голландцы - не промах - дело абсолютно очевидное, но если затянуть его по максимуму, можно получить неплохой гешефт..., не стыдно обдирать страну, которая вам поверила и воюет за свою независимость?
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21.10.2021 11:50 Відповісти
Вердикт: Чтобы никого не обидеть и не злить, скифское золото останется в Нидерландах!
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21.10.2021 11:51 Відповісти
если кацапы не получат золото - тогда отключим газ
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21.10.2021 12:06 Відповісти
Будемо сподіватися, що це золото москалі не переплавлять на коронки.
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21.10.2021 12:57 Відповісти
 
 