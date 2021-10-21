Справа про "скіфське золото": Суд Нідерландів оголосить рішення 26 жовтня

Апеляційний суд Амстердама, де відбувають слухання у справі про "скіфське золото", має оголосити рішення 26 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Апеляційний суд Амстердама ухвалить своє рішення у справі про належність колекції у вівторок, 26 жовтня 2021 року, об 11:00 (за місцевим часом. - Ред.), - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, колекцію скіфського золота привезли в музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалено на підставі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників окупантів апеляцію на це рішення суду.

"Скіфське золото", поки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

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