Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине, - решение суда

Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания по сути дела о принадлежности коллекции "скифского золота", принял решение вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию суверенного государства Украина.

Соответствующее решение суд объявил во вторник, 26 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Однако четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня суд Нидерландов объявит решение по делу о "скифском золоте"

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.