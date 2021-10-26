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Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине, - решение суда

Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть

Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания по сути дела о принадлежности коллекции "скифского золота", принял решение вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию суверенного государства Украина.

Соответствующее решение суд объявил во вторник, 26 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Однако четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня суд Нидерландов объявит решение по делу о "скифском золоте"

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Автор: 

золото (225) Крым (26425) музей (724) Нидерланды (1602) суд (25140)


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Топ комментарии
+47
Кацапи, летіть на Марс. Усі.
Так буде правильніше.
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26.10.2021 13:11 Ответить
+40
Кацапы! Приезжайте к нам в музей. Афигенная экспозиция - скифское золото! Вам такое и не снилось!
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26.10.2021 13:01 Ответить
+35
Слава Богу, что спор рассматривал не Печерский или Окружной админсуд !
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26.10.2021 13:04 Ответить
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Кацапы! Приезжайте к нам в музей. Афигенная экспозиция - скифское золото! Вам такое и не снилось!
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26.10.2021 13:01 Ответить
Кацапи, летіть на Марс. Усі.
Так буде правильніше.
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26.10.2021 13:11 Ответить
Першим рейсом - голови. А другий можна і не робити.
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26.10.2021 14:08 Ответить
Краще на Сонце. А то ще сліди стародавнього життя отруять.
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27.10.2021 03:00 Ответить
Нічого мокшанцям у нас робити!
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26.10.2021 13:58 Ответить
Ну они же поплакать приедут! Зубами в бессильной злобе поскрипеть.
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26.10.2021 14:55 Ответить
Нічого тут воняти на нашій землі. Мені наприклад навіть із запорєбріка кацапсяче лайно смердить, а то ще сюди його принесуть...
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26.10.2021 16:23 Ответить
У кацапов в музеях полно еще краденого с Украины! И не только золота!
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26.10.2021 14:01 Ответить
Они триста лет грабили як нэсамовыти. Когда они начнут разваливаться, надо успеть вернуть свое. Всем, кого они грабили. А потом путь дохнут.
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26.10.2021 14:54 Ответить
А вот вам, путиноиды, отрыжечка за сбитый "Боинг". Жрите и подавитесь!
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26.10.2021 13:01 Ответить
Это решение было бы и без Боинга. Но он конечно добавил судьям уверенности в его принятии.
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26.10.2021 13:04 Ответить
Интересно что сегодня будут верещать пропагандоны у Рашке..?????

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26.10.2021 13:11 Ответить
кривую заточку Оли С перекособёит на другую сторону..
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26.10.2021 13:16 Ответить
Зовсім не цікаво слухати зміст путінських методічок.
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26.10.2021 13:34 Ответить
Щиро дякуємо Вам, голандці, за це Рішення.
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26.10.2021 16:39 Ответить
Справедливость восторжествовала ! Теперь нужно смотреть , чтобы режим шутов не подтырил и не разграбил !
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26.10.2021 13:02 Ответить
Ак ці клоуни можуть в музей Донецька відправити...
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26.10.2021 13:08 Ответить
Або в Крим в рамках мабутньої газової угоди.
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26.10.2021 13:12 Ответить
Аналогічно. Вертайтеся до України та слідкуйте, щоб не сталося якогось неподобства, бо здалека пі...ти - це так круто та патріотично!
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26.10.2021 13:59 Ответить
Пані Віка, кацапи мають право на оскарження у Верховному суді Гааги. І вони цим правом скористаються. 😊 Переможної реляції у Зєлєнского не вийшло. Теоретично Верховний суд Гааги може віддати колекцію кацапам. У будь-якому разі це забере ще не менше року. Можливо, що колекцію віддадуть вже при іншому президенті. 😊
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26.10.2021 13:26 Ответить
Возвращайтесь в Украину и следите за "подтыром", а лучше выйдите с одиночным пикетом в Берлине, на котором будет написано "Меркель стырила газ из украинской трубы!"
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26.10.2021 13:55 Ответить
Или не вернул кацапам ввиде,бл"дь "жеста доброй воли"
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26.10.2021 14:39 Ответить
🌩️💯👍
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26.10.2021 13:03 Ответить
Слава Богу, что спор рассматривал не Печерский или Окружной админсуд !
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26.10.2021 13:04 Ответить
Не говори *ГОП*... Они еще могут обжаловать вместе с Портновым и не в пользу Украины разумеется.
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26.10.2021 13:10 Ответить
Слава богу, что Печерский или Окружной админсуд не равняются на голландское правосудие в сроках рассмотрения дел. И, кстати, что там по малазийскому Боингу, хотя бы в следующем году какое-то движение в суде будет?
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26.10.2021 13:38 Ответить
Сейчас за поребриком начнут рваться ватніе пуканы.
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26.10.2021 13:04 Ответить
любо!
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26.10.2021 13:05 Ответить
Ще один доказ очевидного - Крим це Україна.
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26.10.2021 13:06 Ответить
Тогда бы и спора не было, просто вернули бы в Крым
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26.10.2021 13:08 Ответить
Скіфське золото вимагала "влада" криму, чи, всетаки, кацапська, мацковська?
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26.10.2021 13:18 Ответить
А спора как видите и нет, просто очевидное решение суда.
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26.10.2021 13:20 Ответить
так там окупанти, тому і повернули на суверенну територію України, а не окуповану
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26.10.2021 14:13 Ответить
Крым - сейчас территория с неопределенным статусом
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26.10.2021 16:02 Ответить
Рашистский фуфлогон, нет и не было такого государства Крым
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26.10.2021 16:32 Ответить
с нашими дебилоидами у власти, безопаснее оставить экспонаты в музее Амстердама
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26.10.2021 13:08 Ответить
И с Вами не поспоришь.
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26.10.2021 13:09 Ответить
А с каких ето х***в непонятные образования на окупированных территориях имеют право обратиться в апеляционный суд в Гааге? Их самих судить в Гааге нужно.
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26.10.2021 13:09 Ответить
Слышен отдаленный гул рвущихся пуканов козломордых.
Ждем скабееву и им подобных.
Зло должно быть наказано.
Слава Украине!
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26.10.2021 13:09 Ответить
Ну радость скорее всего преждевременная, ещё семь лет похоже будем оплачивать сохранение пока суды будут продолжаться.
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26.10.2021 13:11 Ответить
Здається, більше нікуди скаржитись, це була остання інстанція. Хіба що в "Спортлото" або в Лігу сексуальних рехворм.
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26.10.2021 13:35 Ответить
ще раз прочитай статтю
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26.10.2021 14:06 Ответить
Дійсно, пропустив.Але це, як казала моя бабуся, натягування шкурки на кисіль, правда на нашому боці )
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26.10.2021 14:15 Ответить
не прошло и семь лет...еще десят лет "аппеляций" и счет "за хранение" многократно привысит стоимость и ценность "золота"...
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26.10.2021 13:20 Ответить
А ещё интересно выяснить, кто в феврале 2014 принял благоразумное решение вывезти экспонаты из Крыма - эти люди будто чувствовали что-то неладное. Вполне вероятно что они заслужили гос. награду
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26.10.2021 13:21 Ответить
По сути еще не все до конца решено. "ТА" сторона понятно будет судиться дальше. Пока "скифское золото" не окажется в Украине вопрос не закрыт. А прошло то уже 8 лет. Да уж...
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26.10.2021 13:25 Ответить
наглость и тупизм кацапов просто зашкаливает ..
украли Крым у нас еще хотят и доукрасть золото Скифов ..
..только за Крым и золото прийдется еще долго по таблу получать
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26.10.2021 13:25 Ответить
Задача была украсть у украинцев и других народов их историю.

Скифы - это ген R1a-Z93. Что научно доказано. Больше всего этого гена встречаеться в современных европейских (и украинских) евреях ашкенази. Это научно доказано. Которые есть потомки населения хазарской империи. Это научно доказано.

Хазары совсем не узкоглазо-тюркский народ, как пытались советские историки представить, а вполне себе включали много белых-индоиранских народов, включая славян. То есть - ариев, которые уже потом частично смешались с тюркскими народами. Что имперская наука тщательно стирала из всех источников.

Предки и хазар и ашкенази, как и современных украинцев, это и скифы, и сарматы. Часть приняла иудаизм, а позже большинство приняли христианство в Киевской Руси, то есть, в Руси.

Поэтому имперцы ещё со времён ирода долгорукого всячески пыталтсь разделить народы в тч и в Украине по национальному или редигиозному признаку. Поэтому и накачиваеться в тупые головы разного рода маразмы и сказки.

И даже сказки украдены у римлян и греков. Имперцы не сами их придумали.

Кто не знает, греки смеялись над скифами, потому что скифы представляли реалную силу. По сути, древние греки преуменьшали значение народов территории древней руси, поскольку скифы принимали участие в троянских войнах на стороне трои. И амазонки были скифами. Ездили верхом на конях, и носили штаны. то есть брюки. И представляли собой реальную угрозу греческим государствам. Поэтому греки высмеивали и амазонок и сам факто что они носят штаны.

Кстати, именно у скифов первыми появились первые брюки около 5000 ле назад. Это тоже научные факт. И именно скифы разрушили ассирийское царство, и не тронули а по-сути спасли иудею. И именно население из иудеи тоже воевали против греков, как и скифы. Возможно, были союзниками. И грузины тоже принимали участие в войне против греков как союзники скифов. Так что, давняя история.

Греки и римляне применили тактику разделения народов при помощи вранья и сказок. Потом это делалось ордой и их последователями.

Багатейшая история региона на котором располагаеться Украина была практически полностью стёрта. Она практически неизвестна. Народ верит верит бредовым античным и средневековым фальшивым сказкам.

Поэтому золото скифов это не драгоценности. Это одна из немногих оставшихся нитей к предкам и своей истории.

И зачем люмпену своя история, есть есть водка и зрелища?

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26.10.2021 14:31 Ответить
*****, ну почему так они так долго мурыжат очевидные вещи??? Наши суды - то же самое, только с коррупцией...
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26.10.2021 13:26 Ответить
Семь лет рассматривать понятное дело (агрессор требует добычи)- это шедевр европейской судейской бюрократии.
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26.10.2021 13:30 Ответить
пыня пукин -ща нажмет кнопку серктную ивсе вернет--та они вертели...если они воюют какое там золото)))
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26.10.2021 13:32 Ответить
Спіткала невдача російського спортсмена (с)
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26.10.2021 13:33 Ответить
Кстати, за хранение этого золота (во время судового рассмотрения) голландцы предъявляют счёт Украине. Нужен теперь иск, чтобы платил тот, кто подаёт апелляцию, т. е. московия.
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26.10.2021 13:48 Ответить
Утверждать не буду, но на сколько мне известно международная судейская практика возлагает компенсацию судебных издержек на проигравшую спор сторону, а стоимость хранения - это одна из статей судебных издержек.
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26.10.2021 15:43 Ответить
а в українському суді справа була б програна на користь расії.
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26.10.2021 13:49 Ответить
А что там скобеева по этому поводу кречет ?
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26.10.2021 13:49 Ответить
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26.10.2021 13:54 Ответить
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26.10.2021 14:32 Ответить
Как бы , кое-кто, не глянул в глаза Ху...лу и не отдал это золото в знак примерения и вечной дружбі!
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26.10.2021 13:57 Ответить
Он в глаз заглядывает. Это с другой стороны от головы))
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26.10.2021 16:59 Ответить
Гарна новина для Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼
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26.10.2021 14:01 Ответить
А ось як козломорді реагують на цю новину
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26.10.2021 14:02 Ответить
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26.10.2021 14:30 Ответить
херассе, у них еще гдето на сайтах есть комментарии
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26.10.2021 14:47 Ответить
москалі не здаються,
буде черговий позов до вищого суду,
а потім до Європейського суду (який на московії не визнають)
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26.10.2021 14:06 Ответить
Кстати, если вы думаете, что руководство этих крымских музеев уже назначил Х...йло, вы заблуждаетесь! Все эти проФФесора, со званиями "Заслуженный"- были обласканы в Украине! И продали ее одномоментво! Интэллыгэнцыя под залу пная!
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26.10.2021 14:08 Ответить
неплохо голландцы нагрелись..., хоть дело то ясное как божий день, но если можно заработать, можно тянуть очевидное дело годами, им за это ниче не будет, а деньги капают..., это чисто бизнес, ничего личного...
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26.10.2021 14:23 Ответить
выиграли суд еще при Порохе, просто Свинособакестан еще несколько лет дрочил всем мозги бесконечными аппеляциями, а Зебилу не удалось все испортить, к счастью
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26.10.2021 14:46 Ответить
Козлорылые, можем скинуть фотки этого золота. Нада?
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26.10.2021 14:50 Ответить
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26.10.2021 15:27 Ответить
Вот, и славненько!
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26.10.2021 16:49 Ответить
Якось невдобно получилося, да, кацапи ???
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26.10.2021 16:50 Ответить
панове, прошу мiнусувати

шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !

https://youtu.be/odw7wn9AdCY



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26.10.2021 18:03 Ответить
бутыль з под бояры лицезреть будут!...
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26.10.2021 19:37 Ответить
Лососните лаптеногие! Золото наше, Крым наш, Путин - йухло! Нехер шастать ! Лецгоу на болота!
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26.10.2021 20:05 Ответить
Хоч якійсь хороші новини. І надіюся, зебуїнська недовлада не відправить ці прикраси куди-небудь в офшори, бо мене вже нічого не дивує...
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26.10.2021 20:20 Ответить
Рішення суду було дуже затягнуте,хоча для цього немає причин.Всі кримські музеї наразі через окупацію півострова немають ніякої юридичної субєктності ,тому апеляції немають ніякої перспективи хоча можливі суто для збереження морди-лиця агресора і то тільки для внутрішнього застосування на РФ.
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26.10.2021 20:32 Ответить
Главное теперь следить за коллекцией, шоб маланцы не переплавили
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26.10.2021 20:47 Ответить
золото летит в Украину -
а , кацапы идут на йух !
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26.10.2021 21:32 Ответить
Чий Крим?
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26.10.2021 22:58 Ответить
а кому надо было вернуть? "народу Крыма"? принадлежащее Украине возвращается Украине а не оккупированным территориям. хоть тут не налажали глубокоозабоченные толерасты.
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26.10.2021 23:53 Ответить

нет слов!!! случается еще справедливость в этом мире!
и это дает нам надежду
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27.10.2021 01:15 Ответить
З окупованої Української держави - УНР в Московію - орду (з 18 ст. вже в нібито Росію) були викрадені і вивезені українські атрибути державної влади - клейноди Української Запорізької Січі, старовинні бібліотеки і бандури інкрустовані дорогоцінними каміннями Івана Мазепи, колекції Пилипа Орлика, золото розкопок курганів скіфської культури, незліченні скарби золотих виробів X-XII ст. (25 кг), знайдені на Полтавщині, Євангеліє Павла Полуботка, особисті речі Петра Могили, маршальський жезл графа Румянцева. Давньогрецька мозаїка "Дмитро Салунській", фрески з Михайлівського Золотоверхого собору Києва. У 1950 р з Львівського історичного музею прокляті російські окупанти поцупили і вивезли 116 експонатів із золота (12 кг). У 1991 році у ворожу Росію злочинно вивезено старовинні золоті монети і прикраси зі скарбу, знайденого на Черкащині ..... і ін. Всі ці незліченні українські скарби все золото було викрадено личаковими ворогами москалями і злочинно вивезено цими проклятими ворогами окупантами України в царську потім і комуно-фашистську личакову Росію, і де поки незаконно перебувають до рішення міжнародних судів. І наполегливості в цьому питанні нашої проукраїнської влади. І не такої як зараз нерішучої і продажної антиукраїнської прокремлівської владою ЗЕбілів - капітулянтів.
-
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27.10.2021 03:23 Ответить
Теперь клоуны обвешаются этими побрякушками и будут щеголять
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27.10.2021 10:52 Ответить
 
 