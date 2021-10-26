Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине, - решение суда
Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания по сути дела о принадлежности коллекции "скифского золота", принял решение вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию суверенного государства Украина.
Соответствующее решение суд объявил во вторник, 26 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Однако четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме.
22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.
28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.
Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.
28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.
Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так буде правильніше.
Ждем скабееву и им подобных.
Зло должно быть наказано.
Слава Украине!
украли Крым у нас еще хотят и доукрасть золото Скифов ..
..только за Крым и золото прийдется еще долго по таблу получать
Скифы - это ген R1a-Z93. Что научно доказано. Больше всего этого гена встречаеться в современных европейских (и украинских) евреях ашкенази. Это научно доказано. Которые есть потомки населения хазарской империи. Это научно доказано.
Хазары совсем не узкоглазо-тюркский народ, как пытались советские историки представить, а вполне себе включали много белых-индоиранских народов, включая славян. То есть - ариев, которые уже потом частично смешались с тюркскими народами. Что имперская наука тщательно стирала из всех источников.
Предки и хазар и ашкенази, как и современных украинцев, это и скифы, и сарматы. Часть приняла иудаизм, а позже большинство приняли христианство в Киевской Руси, то есть, в Руси.
Поэтому имперцы ещё со времён ирода долгорукого всячески пыталтсь разделить народы в тч и в Украине по национальному или редигиозному признаку. Поэтому и накачиваеться в тупые головы разного рода маразмы и сказки.
И даже сказки украдены у римлян и греков. Имперцы не сами их придумали.
Кто не знает, греки смеялись над скифами, потому что скифы представляли реалную силу. По сути, древние греки преуменьшали значение народов территории древней руси, поскольку скифы принимали участие в троянских войнах на стороне трои. И амазонки были скифами. Ездили верхом на конях, и носили штаны. то есть брюки. И представляли собой реальную угрозу греческим государствам. Поэтому греки высмеивали и амазонок и сам факто что они носят штаны.
Кстати, именно у скифов первыми появились первые брюки около 5000 ле назад. Это тоже научные факт. И именно скифы разрушили ассирийское царство, и не тронули а по-сути спасли иудею. И именно население из иудеи тоже воевали против греков, как и скифы. Возможно, были союзниками. И грузины тоже принимали участие в войне против греков как союзники скифов. Так что, давняя история.
Греки и римляне применили тактику разделения народов при помощи вранья и сказок. Потом это делалось ордой и их последователями.
Багатейшая история региона на котором располагаеться Украина была практически полностью стёрта. Она практически неизвестна. Народ верит верит бредовым античным и средневековым фальшивым сказкам.
Поэтому золото скифов это не драгоценности. Это одна из немногих оставшихся нитей к предкам и своей истории.
И зачем люмпену своя история, есть есть водка и зрелища?
буде черговий позов до вищого суду,
а потім до Європейського суду (який на московії не визнають)
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
а , кацапы идут на йух !
нет слов!!! случается еще справедливость в этом мире!
и это дает нам надежду
-