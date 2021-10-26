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"Скифское золото" передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму, - суд

Музей Алларда Пирсона в Нидерландах должен передать коллекцию "скифского золота" на хранение в Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт апелляционного суда Амстердама.

"Музейные экспонаты будут переданы в Государственный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму. Это временная мера", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что это окончательное решение завершает разбирательство в Апелляционном суде.

"У сторон есть возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда", - подчеркнули в суде.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о "скифском золоте": Мы вернем не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

Автор: 

золото (225) Крым (26425) Нидерланды (1602) суд (25140)


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Топ комментарии
+10
надо у Бутусова спросить. на г+г об этом не расскажут.
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26.10.2021 14:21 Ответить
+8
Кто знает ,коломойский отобрал с утра весь украинский наш газ в суде или нет?
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26.10.2021 14:18 Ответить
+8
Расеян должно порадовать, что Украине передадут только на время И золото вернется в крымские музеи как только они свалят от туда
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26.10.2021 14:28 Ответить
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Кто знает ,коломойский отобрал с утра весь украинский наш газ в суде или нет?
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26.10.2021 14:18 Ответить
надо у Бутусова спросить. на г+г об этом не расскажут.
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26.10.2021 14:21 Ответить
если сидят тихо-тихо, то скорее всего отобрал а Украина уже его вновь у Каломойского выкупила по новой, актуальной цене... чтобы дать безвозмездно его Молдове( ну с молдовой, конечно образно... понятно что соседям помогать надо но только если не в ущерб своему народу....
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26.10.2021 14:36 Ответить
После суда, его безценность увеличилось в бесконечной прогрессии..Изыди смертный,тебе не дано лицезреть Скифскую Пектораль.
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26.10.2021 14:47 Ответить
Ось як реагують козломорді на рішення суду
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26.10.2021 14:27 Ответить
Расеян должно порадовать, что Украине передадут только на время И золото вернется в крымские музеи как только они свалят от туда
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26.10.2021 14:28 Ответить
Передадуть на час поки мокшанська нечисть не здохне.
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26.10.2021 14:55 Ответить
А что они имели ввиду под "стабилизацией ситуации в Крыму" ?
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26.10.2021 14:29 Ответить
Це що, натяк на те, коли раша піде з Криму, от тоді і віддадуть.
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26.10.2021 14:32 Ответить
Передали Украине, а в крымский музей вернуть надо после деоккупации.
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26.10.2021 14:37 Ответить
Рішення Апеляційного суду Амстердаму є доленосним для України. Це сакральні артефакти і повернення їх в Україну буде сприяти стабілізації ситуації. Дух предків сприятиме об"єднанню України. Ж2 яка намагається роз"єднати українців буде зметена як лупа з гребінця.
Москалі і їх прибічники згинуть у жорнах пандемії. Донбас треба буде піднімати з руїн і заселяти Закарпатцями, найроботящим народом.
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26.10.2021 16:59 Ответить
 
 