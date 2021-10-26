"Скифское золото" передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму, - суд
Музей Алларда Пирсона в Нидерландах должен передать коллекцию "скифского золота" на хранение в Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт апелляционного суда Амстердама.
"Музейные экспонаты будут переданы в Государственный исторический музей Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму. Это временная мера", - говорится в сообщении.
В суде добавили, что это окончательное решение завершает разбирательство в Апелляционном суде.
"У сторон есть возможность подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение Апелляционного суда", - подчеркнули в суде.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине.
Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.
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