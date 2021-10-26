Долгожданная победа Украины. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым, - Зеленский о решении Апелляционного суда Амстердама

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Апелляционного суда Амстердама вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию суверенного государства Украина.

Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции и МИД за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - отметил глава государства.

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