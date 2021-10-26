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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Долгожданная победа Украины. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым, - Зеленский о решении Апелляционного суда Амстердама

Долгожданная победа Украины. Сначала вернем

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Апелляционного суда Амстердама вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию суверенного государства Украина.

Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции и МИД за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - отметил глава государства.

Читайте также: Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине, - решение суда

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) золото (225) Крым (26425) Нидерланды (1602) суд (25140)


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Топ комментарии
+14
А яким боком тут цей поц? Ніде не упустить шансу пропіаритись. Воно вже зібралось звільняти Крим.
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26.10.2021 13:18 Ответить
+10
вава харе нюхать! бо ти ще і Кубань почнеш вертати, хєрой ти засцяний.
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26.10.2021 13:10 Ответить
+8
Приписал это к собственной победе ?
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26.10.2021 13:16 Ответить
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ПРЗЕидурок, а тобі чому не підказали про ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА?
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26.10.2021 13:09 Ответить
Звернення краще виглядатиме - "ЗЕПРидурку!!! "
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26.10.2021 13:11 Ответить
Этот то причем к золоту??
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26.10.2021 13:33 Ответить
ПРі том , що йде шляхом ВІТЬКА йде ПРишвидшено , а до Ростову міг би ПОЛУБОТКОМ ВІДТЧГНУТИ ЧАС краще, ніж Кримом
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26.10.2021 13:40 Ответить
Вы подсказали интересную мысль - нужно потребовать от раши возврата всех музейных ценностей , вывезенных с Украины
Надо создать группу историков по возвращению реликвий.
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26.10.2021 13:43 Ответить
Евреи и золото это где то рядом. Только не пойму почему гомносов называли золотарями
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26.10.2021 14:13 Ответить
вава харе нюхать! бо ти ще і Кубань почнеш вертати, хєрой ти засцяний.
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26.10.2021 13:10 Ответить
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26.10.2021 13:12 Ответить
Грустишь, кацапчик?

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26.10.2021 13:28 Ответить
Можно было бы быть убеждённым, что путенцам от Лолиты ничего не грозит

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26.10.2021 13:29 Ответить
Приписал это к собственной победе ?
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26.10.2021 13:16 Ответить
ЗЕпереміга переміжнайа!
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26.10.2021 13:19 Ответить
Фабрики рабочим, земля крестьянам, золото скифам! (с)
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26.10.2021 13:16 Ответить
А яким боком тут цей поц? Ніде не упустить шансу пропіаритись. Воно вже зібралось звільняти Крим.
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26.10.2021 13:18 Ответить
он геройски воевал как его предко хаим зелиманен с скифами з каждый бурдюк вина и каждую шкуру До приноса жаровни с коноплёй 😂
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26.10.2021 13:21 Ответить
спочатку золото повернемо а потім клоунів у цирк! Але спочатку мають відсидіти за свої злочини.
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26.10.2021 13:22 Ответить
Ну за Крим то вже "перегнув", хоча би ті ділянки, які віддав після відводу військ на Донбасі, щоб там косяки не шастали.
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26.10.2021 13:18 Ответить
а ти яким робом до неї???
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26.10.2021 13:19 Ответить
главзебил, как и все его зеполизы, читает только заголовки. а ничё, шо: "Однако четыре крымских музея - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстердаме. Источник: "
возвращатель хренов.
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26.10.2021 13:20 Ответить
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26.10.2021 13:24 Ответить
Молодец Президент Зеленский! Так держать!
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26.10.2021 13:25 Ответить
Што держать, убогій?
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26.10.2021 13:32 Ответить
Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.-Типа Зеленский сам с 2014 года геройски боролся за Крым и скифское золото. Игрой на пианино без рук.

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26.10.2021 13:26 Ответить
Зеленський, як і Порошенко, однаково реагують на слово "золото". Як тільки почують, одразу возбуждаються, і мчать до нього, щоб спіздити....)))
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26.10.2021 13:28 Ответить
при том, что он и его зеко-***** не имеют ни малейшего отношения к вердикту суда
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26.10.2021 13:30 Ответить
Благодаря Президенту золото возвращается в Украину. Не хочется думать если бы не он что было бы
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26.10.2021 13:30 Ответить
Не бреши тут, ідіот-Зеленський не має до цієї справи жодног стосунку.
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26.10.2021 13:33 Ответить
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков

Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру.
Хитрость в том, что нынешний кремлёвский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
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26.10.2021 13:31 Ответить
Скифское золото должно выставляться напоказ для всех граждан Украины до возвращения Крыма.И оберегаться от жадных и липких рук озверелых рашооккупантов.
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26.10.2021 13:32 Ответить
Хорошая новость. И слова тоже.
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26.10.2021 13:33 Ответить
Який же ти солодкий лизунець, Ігорчику.
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26.10.2021 13:35 Ответить
Я же не виноват,что успехи Украины тебе не до вподоби.
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26.10.2021 13:36 Ответить
Солодкий ти який) лижи-лижи, буравчік президентський)
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26.10.2021 13:40 Ответить
Слуга народа" Арахамия об ошибках в санкционном списке СНБО: Просто продавали его и все - предлагали до $300 тыс. Источник:
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26.10.2021 13:50 Ответить
Горджусь Україною, ога!
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26.10.2021 13:50 Ответить
Соя не радуется успехам Украины.
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26.10.2021 13:58 Ответить
При Зеленском солнце стало светить ярче и вернули скифское золото.
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26.10.2021 13:40 Ответить
Да и зима будет + 20. Отдадим газ Молдове!
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26.10.2021 13:53 Ответить
Я так понимаю что ГринПоц Величайший и решение Амстердамского суда по крымскому золоту себе в заслуги уже записал ?
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26.10.2021 13:48 Ответить
Еще нужно Порошенка привлечь к уголовной ответственности.......с конфискацией.
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26.10.2021 13:57 Ответить
А ты то здесь, дуремар зеленый, причем?
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26.10.2021 14:16 Ответить
При Порошенко такого не было.
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26.10.2021 14:48 Ответить
Бубочка, как обычно, не стесняясь ПРИМАЗЫВАЕТСЯ к чужим заслугам!
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26.10.2021 14:52 Ответить
Ето хорошо, но при чем тут Зеленский??
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26.10.2021 15:11 Ответить
Перемога була у 2016-му році, в окружному суді Амстерламу. Зараз, Слава Богу, ви не зуміли просрати це рішення, в Апеляційному суді.
Але в тебе є шанс, прогнутись перед путєном, у Верховному суді Нідерландів...
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26.10.2021 16:12 Ответить
Зеля, а золото зараз де?
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26.10.2021 16:50 Ответить
Ночами не спав, принайми, з Леною, так собі службовий перепіхончик з Юлею, тепер з Подоляком і золото наше. Коли золото привезуть в Україну?
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26.10.2021 16:54 Ответить
 
 