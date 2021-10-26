Долгожданная победа Украины. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым, - Зеленский о решении Апелляционного суда Амстердама
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Апелляционного суда Амстердама вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию суверенного государства Украина.
Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции и МИД за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - отметил глава государства.
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+10 Кіт Порошенка
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+8 Александр Лихошва
показать весь комментарий26.10.2021 13:16 Ответить Ссылка
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Надо создать группу историков по возвращению реликвий.
возвращатель хренов.
Ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру.
Хитрость в том, что нынешний кремлёвский режим - это гибридный фашистский режим. Его вертухаи хамовато-ксенофобской, гэбэшно-гебельсовской пропаганды, в отличие от прежних фашистов, даже имея уже у себя подобные концлагеря, будут цинично и как обычно лживо уверять, что они - якобы "антифашисты". Всему миру надо давно осознать, что нынешние кремлёвские бандиты - это фашисты, но они пока ещё маскируют эту свою мерзкую сущность. Если бы не реакция мирового сообщества в Ср"шке уже давно чинуши гарцевали бы в эсэсовской форме. И сейчас они спонсируют всевозможных экстремистов по миру. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. п.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
Але в тебе є шанс, прогнутись перед путєном, у Верховному суді Нідерландів...