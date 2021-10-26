Кулеба о "скифском золоте": Мы вернем не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Апелляционного суда в Амстердаме, который постановил вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине, является правильным, поскольку возвращает в Украину часть ее национального кода.
"Скифское золото" вернется домой. В Украину. Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории", - заявил Кулеба во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что дипломатическая команда МИД Украины вместе с представителями Минюста и Минкультуры в течение нескольких лет "упорно работала" над возвращением "скифского золота" в Украину. "Мы победили и добились справедливости", - подчеркнул министр.
Он добавил, что международное право хоть и не быстрое, но "неотвратимое".
"Сегодняшнее решение доказывает, что долгая и упорная командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули сегодня "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории", - подчеркнул Кулеба.
Ранее Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине.
22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.
28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.
Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.
28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.
Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
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ЛИПЕНЬ 2019 року
Апелляционный суд Амстердама опубликовал промежуточное решение по делу о "Скифском золоте", которое сейчас находится в Нидерландах. Пока экспонаты останутся в Нидерландах.
Суд решил, что потребует от сторон дела дополнительной информации о "возможном праве собственности и возможном праве оперативного управления".
До вынесения финального решения экспонаты будут храниться в музее Алларда Пирсона. Финальное решение суд планирует вынести через 6-9 месяцев.
Таким образом, суд пока не подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.
Хамоватые путинские гопники с менталитетом Шариковых, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молятся, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу, скрытно спонсируя всех неонацистов в Европе. Собственно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. д.