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Новости
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Кулеба о "скифском золоте": Мы вернем не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

Кулеба о

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Апелляционного суда в Амстердаме, который постановил вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине, является правильным, поскольку возвращает в Украину часть ее национального кода.

"Скифское золото" вернется домой. В Украину. Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории", - заявил Кулеба во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что дипломатическая команда МИД Украины вместе с представителями Минюста и Минкультуры в течение нескольких лет "упорно работала" над возвращением "скифского золота" в Украину. "Мы победили и добились справедливости", - подчеркнул министр.

Он добавил, что международное право хоть и не быстрое, но "неотвратимое".

"Сегодняшнее решение доказывает, что долгая и упорная командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули сегодня "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине.

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

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28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Автор: 

Амстердам (43) золото (225) Крым (26425) Нидерланды (1602) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Считаю , что из Эрмитажа и Третьяковки надо потребовать возвращения украинских реликвий Украине
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26.10.2021 14:41 Ответить
+3
Не ти це починав, не тобі пожинати цю перемогу , КулеБЯКА!
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26.10.2021 13:47 Ответить
+3
Ха ха ха ха ха!!!1 САМАЯ СМЕШНАЯ ШУТКА ЗА СЕГОДНЯ! Браво! Вам в соавторы квартала 95 надо.
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26.10.2021 13:54 Ответить
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Да вы его верните сначала..
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26.10.2021 13:47 Ответить
Не ти це починав, не тобі пожинати цю перемогу , КулеБЯКА!
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26.10.2021 13:47 Ответить

ЛИПЕНЬ 2019 року
Апелляционный суд Амстердама опубликовал промежуточное решение по делу о "Скифском золоте", которое сейчас находится в Нидерландах. Пока экспонаты останутся в Нидерландах.

Суд решил, что потребует от сторон дела дополнительной информации о "возможном праве собственности и возможном праве оперативного управления".

До вынесения финального решения экспонаты будут храниться в музее Алларда Пирсона. Финальное решение суд планирует вынести через 6-9 месяцев.

Таким образом, суд пока не подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года.
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26.10.2021 13:50 Ответить
Настойчивость Президента Зеленского и его мощной команды даёт позитивные плоды
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26.10.2021 13:48 Ответить
в памперсах?
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26.10.2021 13:51 Ответить
Да До бабок Зеля тянется)))
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26.10.2021 13:53 Ответить
Ха ха ха ха ха!!!1 САМАЯ СМЕШНАЯ ШУТКА ЗА СЕГОДНЯ! Браво! Вам в соавторы квартала 95 надо.
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26.10.2021 13:54 Ответить
Хто ще не піарився на цьому? Поспішайте.
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26.10.2021 14:02 Ответить
Если касаться истории, то вкратце её суть такова: долгое время был один могущественный и высокоразвитый центр восточнославянской цивилизации - Киевская Русь. Но после завоеваний огромных пространств северной Евразии Ордой, с её помощью начала возвышаться Москва, - как наиболее рьяно исполнявшая указания о сборе дани для Орды с соседних регионов. Соответственно, после ослабления могущества Орды, многие её функции взяла на себя Москва, в том числе переняла методы правления территориями и практически весь жёсткий, репрессивно-грабительский административный аппарат по сбору платежей теперь уже в пользу московских царей, что и продолжалось многие века практически до воссоздания независимого украинского государства.
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26.10.2021 14:12 Ответить
Ещё немного о недавней истории. Сталин хоть и был инородцем, но он находился под жёстким контролем русского нацистского лобби. точнее он даже был прикрытием этого лобби.
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские.
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26.10.2021 14:13 Ответить
Это бред.
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26.10.2021 14:33 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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26.10.2021 14:15 Ответить
Сумасшедший ботоксный вурдалак Путлер, обитающий на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, гадит всему миру, а не только Украине.
Хамоватые путинские гопники с менталитетом Шариковых, восхваляя себя в зомбоящике, на самом деле молятся, чтобы нефтянка не упала в цене. И на эти шальные бабки нынешняя свора кремлёвских бандитов во главе с ботоксной гэбэшной крысой пытается дестабилизировать Европу, скрытно спонсируя всех неонацистов в Европе. Собственно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы и т. д.
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26.10.2021 14:22 Ответить
Якого такого "Путина"?
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26.10.2021 14:59 Ответить
Украина это остаток вообще уникальной цивилизации, отличной от других. R1a-Z93 - генетический код скифов. Он как в в Украине, так и в европе. У ряда народов, в том числе и у ашкенази. Шовинизм, антисемитиз насаженый ордынцами, был изобретён древними греками и римлянами для сохранения империй. И заимствован позднее ордынцами и искусственно насажен украинцам. В Руси не было ни антисемитизма ни шовинизма. Принимали всех. Также было и у скифов, и у хазар (не только тюрки, а индоиранские народы) и у древних племен на территории современной Украины. И поэтому столько намешано кровей - была настоящая демократия.
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26.10.2021 14:40 Ответить
Считаю , что из Эрмитажа и Третьяковки надо потребовать возвращения украинских реликвий Украине
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26.10.2021 14:41 Ответить
Россияне даже унитазы с наших катеров сняли. Конечно у них подгорает, что не удалось украсть золото наших предков.
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26.10.2021 16:15 Ответить
 
 