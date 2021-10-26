Кулеба о "скифском золоте": Мы вернем не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Апелляционного суда в Амстердаме, который постановил вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине, является правильным, поскольку возвращает в Украину часть ее национального кода.

"Скифское золото" вернется домой. В Украину. Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории", - заявил Кулеба во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что дипломатическая команда МИД Украины вместе с представителями Минюста и Минкультуры в течение нескольких лет "упорно работала" над возвращением "скифского золота" в Украину. "Мы победили и добились справедливости", - подчеркнул министр.

Он добавил, что международное право хоть и не быстрое, но "неотвратимое".

"Сегодняшнее решение доказывает, что долгая и упорная командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули сегодня "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории", - подчеркнул Кулеба.

Ранее Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть "скифское золото" Украине.

22 апреля 2021 года в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

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28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о скифском золоте относительно отвода судьи из-за подтверждения связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

Скифское золото, пока длится судебное разбирательство, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.