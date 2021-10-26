Есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить "скифское золото", - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить "скифское золото", которое решением суда вернется в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Храниться они будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности", - отметил глава правительства.

Как вариант премьер назвал Национальный заповедник "София Киевская" для хранения "скифского золота", но рассматриваться будут и другие варианты в разных регионах.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

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