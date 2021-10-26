Есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить "скифское золото", - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить "скифское золото", которое решением суда вернется в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Храниться они будут в Украине. Очевидно, будем выбирать место и обсуждать с Министерством культуры. Я уверен, что есть много мест в Украине, где достойно и надежно могли бы хранить эти драгоценности", - отметил глава правительства.
Как вариант премьер назвал Национальный заповедник "София Киевская" для хранения "скифского золота", но рассматриваться будут и другие варианты в разных регионах.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине.
Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.
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" багато в нас в країні проісходе
благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить
а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це порошенко і порохоботи."
(где Ленка сбивала позолоту))))))
вона саморуч там стіни красила і позолоту сбивала і кришталеви люстри познімала..... а ***** - то їхня власна, бо вони свою квартиру продали і жити нема де...))))
И все преступления против других народов на самом деле он совершал именно по желанию этого лобби, иначе его уже давно скинули бы с трона в Кремле.
Поэтому сейчас русским он так нравится. Им бы очень хотелось повторения грабежей и насилия в отношении других народов в своих корыстных интересах.
Ведь даже квартиры, дома людей репрессированных народов, ещё тёплые от их присутствия, занимали в основном русские