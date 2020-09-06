РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4765 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 435 42

Единственное место для скифского золота - не оккупированная территория Украины, - Кулеба

Единственное место для скифского золота - не оккупированная территория Украины, - Кулеба

Единственное место для скифского золота - не оккупированная Россией территория Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Очередное заседание по делу о "скифском золото" в суде Амстердама должно было состояться 2 сентября, однако его перенесли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия искусственно затягивает процесс по "скифскому золоту", - Джапарова

"Юридические советники, которые представляют Украину в этом процессе, заявили об отводе судьи апелляционного суда. Судья, если я не ошибаюсь, заболела. И поэтому заседание не состоялось. Оно должно было состояться буквально 2 сентября. Но мы дождемся. У нас достаточно нервов и выдержки, чтобы пройти весь этот путь. Потому что, по нашему мнению, и с юридической, и с политической точки зрения единственное место скифского золота - это территория Украине, не оккупированная на данный момент Российской Федерацией. То есть не Крым. Кроме того, что Крым - это тоже территория Украины", - заверил Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона готова отстаивать эту позицию в судах "столько, сколько нужно".

Апелляционный суд Амстердама 28 октября должен вынести решение об отводе судьи по делу о "скифском золоте". Ходатайство об отводе направила украинская сторона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Производство по скифскому золоту приостановлено до решения вопроса об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама, - Минюст

Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Автор: 

золото (224) Крым (26376) музей (723) Нидерланды (1580) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Это не просто золото или уникальные даже для сегодняшнего времени, кстати, изделия, это бесценная история нашей земли и ее нужно сберечь. Срытые на нет крепости-звезды в Харьковской области, чудом сохранившиеся грандиозные фортификационные сооружения т.н. Змиевы валы свидетельствуют о великой цивилизации, правда которой оказалась неугодной
показать весь комментарий
06.09.2020 16:39
+7
А разве есть на паРаше скифские курганы?
показать весь комментарий
06.09.2020 16:28
+7
_Как же Нидерланды не хотят расставаться с украинским золотом! Седьмой год уже время тянут!
показать весь комментарий
06.09.2020 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто у скифа рабиновича есть шансы?
показать весь комментарий
06.09.2020 16:08 Ответить
А разве есть на паРаше скифские курганы?
показать весь комментарий
06.09.2020 16:28 Ответить
Генетически Скифы родственны современным жителям Алтая. Основная часть Скифских курганов находится в Южной Сибири.
показать весь комментарий
06.09.2020 17:16 Ответить
Алтай - захваченная вОнюшками территория.

А и конная территория вОнюшек-это срани-рязани и окрестности, все остальное придётся вернуть истинным владельцам, уйти оттуда или остаться с разрешения местных коренных народов.
показать весь комментарий
06.09.2020 17:27 Ответить
Я знаю, что Скифы имели гаплогруппу ДНК R1A1. А Вонюшки мне не встречались даже в литературе.
показать весь комментарий
06.09.2020 17:30 Ответить
Иван Скифы это територыя Украины. причем здесь ваша Орда Московия?
показать весь комментарий
06.09.2020 17:39 Ответить
Это современная Украина скукожилась возле Киева и Причерноморья. А до нашей эры когда ещё ваши предки вели кочевой образ жизни и были Ираноязычными, то их ареал обитания включал и Южную Сибирь. Ты посмотри петроглифы в Каракольском природном парке Уч Энмек, и генетические иследования останков найденых в Курганах и сравни с картой гаплогруп ДНК современного мира. Ты не поверишь, но Украинцы произошли от Скифов. А Орда, это Орда, у Орды историческая Родина это верховья Иртыша.
показать весь комментарий
06.09.2020 17:58 Ответить
"А Вонюшки мне не встречались даже в литературе"

Ванюшки - это герои твоего детства: сказки про ивана дурака и т.п. А земли народов южной сибири таки окупированы иванами-московитами.
показать весь комментарий
06.09.2020 17:50 Ответить
Те Скифы на Алтае, о Московитах понятия не имели.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:00 Ответить
Прикольно. Что ли земли Южной Сибири Скифам надо отдать? Так она уже им и отдана. Кто ещё претендует на ту землю?
показать весь комментарий
06.09.2020 18:03 Ответить
Засунь кацапского недоумка колесова в дупу. Он понятия не имеет о правилах проведения генетических исследований.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:26 Ответить
Кто только не имел гаплогруппу R1A1? ))))
показать весь комментарий
06.09.2020 21:14 Ответить
На счет "генетически родственны" не повторяйте пропагандонскую чушь. Современные исследования в условиях глобального расселения и смешения популяций в последние несколько веков на территории Евразии, не ценнее выеденного яйца. Геродот, который описывал скифов и сарматов Северного Причерноморья, понятия не имел о какой-то Южной Сибири и Алтае. Дальше Бактрии т.е. междуречья Аму- и Сыр-Дарьи, древние греки не поднимались.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:24 Ответить
А я Геродоту не очень доверяю. Это, если бы я с ним водку пил, то тогда бы узнал всю правду, а так всякие писари и переводчики такого понапишут. Вон уже книгу о пророчествах Ванги начали писать. А вот косточки, наскальная и пещерная живопись, обряды захоронений, формы черепа, ДНК, это свидетельства достоверные.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:34 Ответить
А я Геродоту не очень доверяю...))

с кем не согласен, с Энгельсом или с Каутским?)
вОнятко, Геродоту на доверие какого-то кацапо-ордынскага лаптя плевать, он переживет.)
за Геродота слыхали все и никогда о нем не забудут, вОнюшка же лапотный, навроде тебя, никто и звать его никак.))
показать весь комментарий
06.09.2020 18:55 Ответить
Когда москали начинают писать о "своих" Новгороде или Алтае, да еще бравировать какой-то пародией на генетику, чесслово хочется послать вас из той звезды откуда вылезли. Воры, самозванцы, бандиты, международные террористы, раздувающие огонь войны по всему миру. В вас нет ничего человеческого. И радости у вас соответствующие - ракеты, бомбы, войны, захваты чужих земель, сеять раздор в чужих странах, лить кровь невинных. Недаром Рейган назвал вас империей зла. Вы жалкие ублюдки
показать весь комментарий
06.09.2020 19:06 Ответить
Шо ты несёшь? Какие москали? Мы тут про Скифов разговариваем, о их ареале обитания. Они предыдущее звено в цепочке истории. Это от них пошли многие народы включая и нынешних Украинцев. То, у Геродота не хватило денег на самолёт, что бы долететь до Алтая или Новгорода, поэтому он и не засвидетельствовал местных жителей по паспортам с пропиской.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:16 Ответить
Что ты знаешь о скифах?? Даже Геродот не мог толком отделить скифов от сарматов. Они называли себя вообще сколотами. В любом случае, когда на территории Украины расцветала т.н. степная цивилизация Северного Причерноморья, на вашей территории лягушки квакали.
показать весь комментарий
06.09.2020 19:24 Ответить
Замечательно! Значит ли это, что Бог изготовил дополнительную партию людей специально для Петра первого и поселил их по соседству с квакающими лягушками?
показать весь комментарий
06.09.2020 19:29 Ответить
чесний погляд московита на Новгород та московську Орду

День холопа. Часть вторая. Московское ханство

Борьба московских князей за расширение своего государства по отношению к Новгороду и Пскову носила ярко выраженный характер цивилизационного противостояния.
Это была не просто борьба за освоение новых территорий - это было принципиально мотивированное уничтожение иного политического и общественного устройства, иных отношений личности и государства, иной природы власти, основанных не на рабстве, а на свободе. Именно поэтому расширение московии на запад сопровождалось показательными животными зверствами, бессмысленным с точки зрения развития земель массовым уничтожением народа, фактически - уничтожением чуждого сатрапии генофонда. По сути дела, это была война на уничтожение.

Все попытки представить события конца XV века для Новгорода и начала XVI века для Пскова закономерным и, тем более, исторически положительным стечением обстоятельств лежат в русле политического оправдания победителей, которых не судят только превращенные в рабов. Внимательное изучение событий того времени показывает, что, как и в большинстве случаев, история могла пойти разными путями. И только тот факт, что судьба выбрала ту, а не другую дорогу, совершенно не является основанием считать эту дорогу счастливой.

«Остервенение неописанное…»
В XV веке, большую часть которого москва была не только де факто, но и де юре неотъемлемой частью Золотой Орды, наиболее значительные возможности для объединения исторических русских земель на основе исконно русской европейской культуры были, как уже упоминалось в первой части статьи, у Литвы, можно сказать, у Литовской Руси, до которой Орда не смогла дотянуться. В частности, Литва (в отличие от Новгорода) не платила Орде даже дань, а сильные и многочисленные генеалогические корни в княжеских родах разных государств давали Литве, языком государственного делопроизводства которой был русский, шанс стать главным династийным гнездом русской Европы.

продовження

http://gubernia.media/number_456/04.php
показать весь комментарий
08.09.2020 08:28 Ответить
Совершенно замечательно же вами сказано "история могла пойти разными путями. И только тот факт, что судьба выбрала ту, а не другую дорогу, совершенно не является основанием считать эту дорогу счастливой." Но зачем Вы спорите? До Литвы, Орда не смогла дотянуться. Да. До Суоми князь Владимир Ясное Солнышко, поэтому то Финны и построили фирму Нокиа, а не ЗАЗ. Да. Все школьные учебники истории уже лет сто или больше именно так и пишут о татаромонгольском иге, зачем снова велосипед изобретать? Разумеется была Орда на территории Руси, Разумется Русь была в составе Орды. Разумеется Русь была частью Орды. Что же Вы из шкуры выпрыгивая пытаетесь доказать? Как могло быть, но не стало? Этот жанр называется фантастикой, он имеет своих поклонников. Обычно он проецируется на будущее, а у вас на прошлое.
показать весь комментарий
08.09.2020 09:05 Ответить
Разумется Русь была в составе Орды. Разумеется Русь была частью Орды.

не пишите ерундой, частью Орды был московский улус, но никак не Русь.
московия, Залесье никогда Русью не были.
реальная Русь довольно скоро по историческим меркам избавилась от зависимости от Орды(битва на Синих Водах) и стала ВКЛ, ну а московиты еще пару столетий на брюхе ползали под монголами, унаследовав потом от Орды не только ее территории и орды, но и стиль управления.
Еще раз, если еще не дошло, рассея- это не Русь, это выкидыш и продолжение Орды, рассея - это анти-Русь.
показать весь комментарий
08.09.2020 19:48 Ответить
Замечательно! Но зачем от этого надо выпрыгивать из шкуры. Орда дала Славянам, военное единоначалие,
налоговую систему, регулярную почтовую связь и транспортную сеть, соединив все
ячейки общества в единый мощный государственный организм и много другого
хорошего дали. Кичиться своей Русскостью, Украинством или не пойми чем, это пещерное дикарство. Вот Чукчи, они могут гордиться своими предками, а Вы нет. Они выжили в суровейших природных условиях, а Вы нет. Все кто дожили от времён Адама и Евы достойны уважения.
показать весь комментарий
08.09.2020 20:06 Ответить
ага, срань лапотная ссылается на историю Новгорода, данника и союзника Киева,и это при том, что при ваньке третьем и сумасшедшей получурке ваньке грознам лапотные холопы уничтожили этот самый Новгород, как своего врага, чуть более чем полностью.

А первый прото-кацап андрейка богомерзкий положил начало рассее,т.е. анти-Русь, как раз с похода на Русь, на Киев, с его разорения и воровства главной иконы Руси.
Это и стало предтечей рассеянского проекта, а окончательно азиопская паРаша розродилась с приходом монголов, перед которыми московиты ползали на брюхе 300 лет, с московского улуса, унаследовавшего земли и племена Орды,ставка хана переехала в масквабадский кремль...

одним предложением - рассея-паРаша есть анти-Русь, рассея это выкидыш и продолжение Орды.
показать весь комментарий
06.09.2020 21:32 Ответить
Скифское золото нашли на алтае?
показать весь комментарий
06.09.2020 21:08 Ответить
Да. Именно на Алтае. В одном из курганов более 20 килограммов золота. Это одно из самых богатых погребений в мировой истории.
показать весь комментарий
06.09.2020 21:21 Ответить
_Как же Нидерланды не хотят расставаться с украинским золотом! Седьмой год уже время тянут!
показать весь комментарий
06.09.2020 16:39 Ответить
Это не просто золото или уникальные даже для сегодняшнего времени, кстати, изделия, это бесценная история нашей земли и ее нужно сберечь. Срытые на нет крепости-звезды в Харьковской области, чудом сохранившиеся грандиозные фортификационные сооружения т.н. Змиевы валы свидетельствуют о великой цивилизации, правда которой оказалась неугодной
показать весь комментарий
06.09.2020 16:39 Ответить
Ты про Тартарию?
показать весь комментарий
06.09.2020 17:41 Ответить
Тартария на землях нынешней Московии. А https://tednick.livejournal.com/14248.html Малая Тартария была недолго на землях юга херсонской области
показать весь комментарий
06.09.2020 17:55 Ответить
Я про Південну і Східну Україну, про так званне Дике Поле, про війну Пугачьова з Романовими. Я про його союзників - запорозьких козаків. Наразі Крим разом з частиной перелічених вище територій того часу на мапах пишеться Малою Татарією. Наш союз з кримськими татарами розпочался ще за часи славнозвісного Мамая, коли разом з волинянами, кияни рубали москалів. Продовжувався той союз з татарами, того разу казанськими, і на Грюнвальдському полі в 1410, коли об"єднані слов"яни порубали тевтонських лицарів. На той самий час москва була військовим союзником Тевтонського ордену. Ось я про що.
показать весь комментарий
06.09.2020 17:59 Ответить
Серце кров'ю обливається коли бачиш в будь-якому великому історичному музеї личакової паРаші історичні експонати які майже повністю складають наші українські культурні цінності а особливо раритети старші 11 -12 - століть. Так, там поруч зі слов'янськими українськими безцінними фресками і мозаїками, пам'ятниками мистецтва 11 -12-го століття є сусідами різні кацапські допотопні балалайки і смердючі постоли москалів, а з українським золотом скіфів лежать обіссані личаки угро -фінів які з 18 ст. підступно замаскувались під нібито як великоросів- росіян. А з старовинними бойовими слов'янськими обладунками, кольчугами і мечами дружинника Київської Русі (давня назва України) знаходяться якісь примітивні топорища, рогатини і дубини угро - фінів москалів Залісся - Моксель. Ось що виходить, коли в ті давні часи і пізніше Український народ не захистив і втратив свою Свободу, і Свободу і Суверенітет своєї Батьківщини, він тимчасово втратив ще й свою славетну історію і душу, душу своєї Великої Української нації.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:23 Ответить
Похоже выборы толкают ЗЕвласть к плану Б в рашистском вопросе - разрешить министру пукнуть пару раз в сторону *********** , заметим , не Ермаку-Козырю - у него роль хорошего ЗЕбарана
показать весь комментарий
06.09.2020 17:33 Ответить
Кулебя хороший дипломат .
показать весь комментарий
06.09.2020 17:55 Ответить
З окупованої Української держави - УНР в Московію - орду (з 18 ст. вже в нібито Росію) були викрадені і вивезені атрибути державної влади - клейноди Української Запорізької Січі, старовинні бібліотеки і бандури інкрустовані дорогоцінними каменями Івана Мазепи, колекції Пилипа Орлика, золото розкопок курганів скіфської культури, незліченні скарби золотих виробів X-XII ст. (25 кг), знайдені на Полтавщині, Євангеліє Павла Полуботка, особисті речі Петра Могили, маршальський жезл графа Румянцева. Давньогрецька мозаїка "Дмитро Салунській", фрески з Михайлівського Золотоверхого собору Києва. У 1950 р з Львівського історичного музею прокляті російські окупанти поцупили і вивезли 116 експонатів із золота (12 кг). У 1991 році у ворожу Росію злочинно вивезено старовинні золоті монети і прикраси зі скарбу, знайденого на Черкащині ..... і др. Всі ці незліченні українські скарби все золото було викрадено личаковими ворогами москалями і злочинно вивезено цими проклятими ворогами окупантами України в царську потім і комуно-фашистську личакову Росію, і де поки незаконно перебувають до рішення міжнародних судів. І наполегливості в цьому питанні нашої проукраїнської влади. І не такої як зараз продажної антиукраїнської прокремлівської влади ЗЕбілів - капітулянтів.
показать весь комментарий
06.09.2020 18:17 Ответить
Если своего нет, давайте вспомним прошлое. Хотя оно, ой, как темное.
показать весь комментарий
06.09.2020 20:33 Ответить
Видно зацепило. ...Приємно що розумієш . Повернуть?
показать весь комментарий
07.09.2020 00:08 Ответить
Ни имея ничего своего из исторического прошлого и почти никаких своих древних уникальных: национальных реликвий, драгоценных предметов и коллекций, из за того что Московия Орда (улус) потом якобы Россия но она была придуманная только в 18 веке. Через это эта лапотная империя паРаша воровала и вывозила не только в Руси - Украины а и везде, и всё подряд просто со всех оккупированных ней государств. Сильно досталось и оккупированному кремлёвскими коммуно-фашистами государству Беларусь. Большинство беларуских уникальных культурных ценностей, в том числе, как установили все белорусские историки, и бесценный знаменитый бесценный Крест Евфросинии Полоцкой, во времена нахождении оккупированного российскими захватчиками государства Белорусской Народной Республики (БНР). ставшей уже как жалкой колонии бсср в составе кровавой тюрьмы народов ссср были преступно похищены кремлёвскими оккупантами и вывезены в проклятую лапотную кацапскую империю - орду
показать весь комментарий
07.09.2020 05:28 Ответить
НЕОБХОДИМО ПУТИНУ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ЗОЛОТА ЗАЛИТЬ В ГЛОТКУ !!!
показать весь комментарий
06.09.2020 23:53 Ответить
 
 