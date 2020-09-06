Единственное место для скифского золота - не оккупированная территория Украины, - Кулеба
Единственное место для скифского золота - не оккупированная Россией территория Украины.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Очередное заседание по делу о "скифском золото" в суде Амстердама должно было состояться 2 сентября, однако его перенесли.
"Юридические советники, которые представляют Украину в этом процессе, заявили об отводе судьи апелляционного суда. Судья, если я не ошибаюсь, заболела. И поэтому заседание не состоялось. Оно должно было состояться буквально 2 сентября. Но мы дождемся. У нас достаточно нервов и выдержки, чтобы пройти весь этот путь. Потому что, по нашему мнению, и с юридической, и с политической точки зрения единственное место скифского золота - это территория Украине, не оккупированная на данный момент Российской Федерацией. То есть не Крым. Кроме того, что Крым - это тоже территория Украины", - заверил Кулеба.
Он добавил, что украинская сторона готова отстаивать эту позицию в судах "столько, сколько нужно".
Апелляционный суд Амстердама 28 октября должен вынести решение об отводе судьи по делу о "скифском золоте". Ходатайство об отводе направила украинская сторона.
Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.
16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.
Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.
Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.
Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.
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А и конная территория вОнюшек-это срани-рязани и окрестности, все остальное придётся вернуть истинным владельцам, уйти оттуда или остаться с разрешения местных коренных народов.
Ванюшки - это герои твоего детства: сказки про ивана дурака и т.п. А земли народов южной сибири таки окупированы иванами-московитами.
с кем не согласен, с Энгельсом или с Каутским?)
вОнятко, Геродоту на доверие какого-то кацапо-ордынскага лаптя плевать, он переживет.)
за Геродота слыхали все и никогда о нем не забудут, вОнюшка же лапотный, навроде тебя, никто и звать его никак.))
День холопа. Часть вторая. Московское ханство
Борьба московских князей за расширение своего государства по отношению к Новгороду и Пскову носила ярко выраженный характер цивилизационного противостояния.
Это была не просто борьба за освоение новых территорий - это было принципиально мотивированное уничтожение иного политического и общественного устройства, иных отношений личности и государства, иной природы власти, основанных не на рабстве, а на свободе. Именно поэтому расширение московии на запад сопровождалось показательными животными зверствами, бессмысленным с точки зрения развития земель массовым уничтожением народа, фактически - уничтожением чуждого сатрапии генофонда. По сути дела, это была война на уничтожение.
Все попытки представить события конца XV века для Новгорода и начала XVI века для Пскова закономерным и, тем более, исторически положительным стечением обстоятельств лежат в русле политического оправдания победителей, которых не судят только превращенные в рабов. Внимательное изучение событий того времени показывает, что, как и в большинстве случаев, история могла пойти разными путями. И только тот факт, что судьба выбрала ту, а не другую дорогу, совершенно не является основанием считать эту дорогу счастливой.
«Остервенение неописанное…»
В XV веке, большую часть которого москва была не только де факто, но и де юре неотъемлемой частью Золотой Орды, наиболее значительные возможности для объединения исторических русских земель на основе исконно русской европейской культуры были, как уже упоминалось в первой части статьи, у Литвы, можно сказать, у Литовской Руси, до которой Орда не смогла дотянуться. В частности, Литва (в отличие от Новгорода) не платила Орде даже дань, а сильные и многочисленные генеалогические корни в княжеских родах разных государств давали Литве, языком государственного делопроизводства которой был русский, шанс стать главным династийным гнездом русской Европы.
продовження
http://gubernia.media/number_456/04.php
не пишите ерундой, частью Орды был московский улус, но никак не Русь.
московия, Залесье никогда Русью не были.
реальная Русь довольно скоро по историческим меркам избавилась от зависимости от Орды(битва на Синих Водах) и стала ВКЛ, ну а московиты еще пару столетий на брюхе ползали под монголами, унаследовав потом от Орды не только ее территории и орды, но и стиль управления.
Еще раз, если еще не дошло, рассея- это не Русь, это выкидыш и продолжение Орды, рассея - это анти-Русь.
налоговую систему, регулярную почтовую связь и транспортную сеть, соединив все
ячейки общества в единый мощный государственный организм и много другого
хорошего дали. Кичиться своей Русскостью, Украинством или не пойми чем, это пещерное дикарство. Вот Чукчи, они могут гордиться своими предками, а Вы нет. Они выжили в суровейших природных условиях, а Вы нет. Все кто дожили от времён Адама и Евы достойны уважения.
А первый прото-кацап андрейка богомерзкий положил начало рассее,т.е. анти-Русь, как раз с похода на Русь, на Киев, с его разорения и воровства главной иконы Руси.
Это и стало предтечей рассеянского проекта, а окончательно азиопская паРаша розродилась с приходом монголов, перед которыми московиты ползали на брюхе 300 лет, с московского улуса, унаследовавшего земли и племена Орды,ставка хана переехала в масквабадский кремль...
одним предложением - рассея-паРаша есть анти-Русь, рассея это выкидыш и продолжение Орды.