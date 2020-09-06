Единственное место для скифского золота - не оккупированная территория Украины, - Кулеба

Единственное место для скифского золота - не оккупированная Россией территория Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Очередное заседание по делу о "скифском золото" в суде Амстердама должно было состояться 2 сентября, однако его перенесли.

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"Юридические советники, которые представляют Украину в этом процессе, заявили об отводе судьи апелляционного суда. Судья, если я не ошибаюсь, заболела. И поэтому заседание не состоялось. Оно должно было состояться буквально 2 сентября. Но мы дождемся. У нас достаточно нервов и выдержки, чтобы пройти весь этот путь. Потому что, по нашему мнению, и с юридической, и с политической точки зрения единственное место скифского золота - это территория Украине, не оккупированная на данный момент Российской Федерацией. То есть не Крым. Кроме того, что Крым - это тоже территория Украины", - заверил Кулеба.

Он добавил, что украинская сторона готова отстаивать эту позицию в судах "столько, сколько нужно".

Апелляционный суд Амстердама 28 октября должен вынести решение об отводе судьи по делу о "скифском золоте". Ходатайство об отводе направила украинская сторона.

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Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.