Єдине місце для скіфського золота - неокупована територія України, - Кулеба
Єдине місце для скіфського золота - не окупована Росією територія України.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Чергове засідання у справі щодо "скіфського золота" в суді Амстердаму мало відбутися 2 вересня, проте його перенесли.
"Юридичні радники, які представляють Україну в цьому процесі, заявили про відвід судді апеляційного суду. Суддя, якщо я не помиляюся, захворіла. І тому засідання не відбулося. Воно мало відбутися буквально 2 вересня. Але ми дочекаємося. У нас досить нервів і витримки, щоб пройти весь цей шлях. Адже, на нашу думку, і з юридичної, і з політичної точки зору єдине місце скіфського золота - це територія України, яка не окупована наразі Російською Федерацією. Тобто не Крим. Хоча Крим - це теж територія України", - запевнив Кулеба.
Він додав, що українська сторона готова відстоювати цю позицію в судах "стільки, скільки потрібно".
Апеляційний суд Амстердаму 28 жовтня має винести рішення про відвід судді у справі щодо "скіфського золота". Клопотання про відвід направила українська сторона.
Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернута в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердаму.
16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив в України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.
Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в межах виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.
Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.
Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.
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А и конная территория вОнюшек-это срани-рязани и окрестности, все остальное придётся вернуть истинным владельцам, уйти оттуда или остаться с разрешения местных коренных народов.
Ванюшки - это герои твоего детства: сказки про ивана дурака и т.п. А земли народов южной сибири таки окупированы иванами-московитами.
с кем не согласен, с Энгельсом или с Каутским?)
вОнятко, Геродоту на доверие какого-то кацапо-ордынскага лаптя плевать, он переживет.)
за Геродота слыхали все и никогда о нем не забудут, вОнюшка же лапотный, навроде тебя, никто и звать его никак.))
День холопа. Часть вторая. Московское ханство
Борьба московских князей за расширение своего государства по отношению к Новгороду и Пскову носила ярко выраженный характер цивилизационного противостояния.
Это была не просто борьба за освоение новых территорий - это было принципиально мотивированное уничтожение иного политического и общественного устройства, иных отношений личности и государства, иной природы власти, основанных не на рабстве, а на свободе. Именно поэтому расширение московии на запад сопровождалось показательными животными зверствами, бессмысленным с точки зрения развития земель массовым уничтожением народа, фактически - уничтожением чуждого сатрапии генофонда. По сути дела, это была война на уничтожение.
Все попытки представить события конца XV века для Новгорода и начала XVI века для Пскова закономерным и, тем более, исторически положительным стечением обстоятельств лежат в русле политического оправдания победителей, которых не судят только превращенные в рабов. Внимательное изучение событий того времени показывает, что, как и в большинстве случаев, история могла пойти разными путями. И только тот факт, что судьба выбрала ту, а не другую дорогу, совершенно не является основанием считать эту дорогу счастливой.
«Остервенение неописанное…»
В XV веке, большую часть которого москва была не только де факто, но и де юре неотъемлемой частью Золотой Орды, наиболее значительные возможности для объединения исторических русских земель на основе исконно русской европейской культуры были, как уже упоминалось в первой части статьи, у Литвы, можно сказать, у Литовской Руси, до которой Орда не смогла дотянуться. В частности, Литва (в отличие от Новгорода) не платила Орде даже дань, а сильные и многочисленные генеалогические корни в княжеских родах разных государств давали Литве, языком государственного делопроизводства которой был русский, шанс стать главным династийным гнездом русской Европы.
продовження
http://gubernia.media/number_456/04.php
не пишите ерундой, частью Орды был московский улус, но никак не Русь.
московия, Залесье никогда Русью не были.
реальная Русь довольно скоро по историческим меркам избавилась от зависимости от Орды(битва на Синих Водах) и стала ВКЛ, ну а московиты еще пару столетий на брюхе ползали под монголами, унаследовав потом от Орды не только ее территории и орды, но и стиль управления.
Еще раз, если еще не дошло, рассея- это не Русь, это выкидыш и продолжение Орды, рассея - это анти-Русь.
налоговую систему, регулярную почтовую связь и транспортную сеть, соединив все
ячейки общества в единый мощный государственный организм и много другого
хорошего дали. Кичиться своей Русскостью, Украинством или не пойми чем, это пещерное дикарство. Вот Чукчи, они могут гордиться своими предками, а Вы нет. Они выжили в суровейших природных условиях, а Вы нет. Все кто дожили от времён Адама и Евы достойны уважения.
А первый прото-кацап андрейка богомерзкий положил начало рассее,т.е. анти-Русь, как раз с похода на Русь, на Киев, с его разорения и воровства главной иконы Руси.
Это и стало предтечей рассеянского проекта, а окончательно азиопская паРаша розродилась с приходом монголов, перед которыми московиты ползали на брюхе 300 лет, с московского улуса, унаследовавшего земли и племена Орды,ставка хана переехала в масквабадский кремль...
одним предложением - рассея-паРаша есть анти-Русь, рассея это выкидыш и продолжение Орды.