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Новини Агресія Росії проти України
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Єдине місце для скіфського золота - неокупована територія України, - Кулеба

Єдине місце для скіфського золота - неокупована територія України, - Кулеба

Єдине місце для скіфського золота - не окупована Росією територія України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Чергове засідання у справі щодо "скіфського золота" в суді Амстердаму мало відбутися 2 вересня, проте його перенесли.

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"Юридичні радники, які представляють Україну в цьому процесі, заявили про відвід судді апеляційного суду. Суддя, якщо я не помиляюся, захворіла. І тому засідання не відбулося. Воно мало відбутися буквально 2 вересня. Але ми дочекаємося. У нас досить нервів і витримки, щоб пройти весь цей шлях. Адже, на нашу думку, і з юридичної, і з політичної точки зору єдине місце скіфського золота - це територія України, яка не окупована наразі Російською Федерацією. Тобто не Крим. Хоча Крим - це теж територія України", - запевнив Кулеба.

Він додав, що українська сторона готова відстоювати цю позицію в судах "стільки, скільки потрібно".

Апеляційний суд Амстердаму 28 жовтня має винести рішення про відвід судді у справі щодо "скіфського золота". Клопотання про відвід направила українська сторона.

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Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернута в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердаму.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив в України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в межах виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Автор: 

золото (431) Крим (14138) музей (441) Нідерланди (1564) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Это не просто золото или уникальные даже для сегодняшнего времени, кстати, изделия, это бесценная история нашей земли и ее нужно сберечь. Срытые на нет крепости-звезды в Харьковской области, чудом сохранившиеся грандиозные фортификационные сооружения т.н. Змиевы валы свидетельствуют о великой цивилизации, правда которой оказалась неугодной
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06.09.2020 16:39
+7
А разве есть на паРаше скифские курганы?
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06.09.2020 16:28
+7
_Как же Нидерланды не хотят расставаться с украинским золотом! Седьмой год уже время тянут!
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06.09.2020 16:39
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тобто у скифа рабиновича есть шансы?
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06.09.2020 16:08 Відповісти
А разве есть на паРаше скифские курганы?
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06.09.2020 16:28 Відповісти
Генетически Скифы родственны современным жителям Алтая. Основная часть Скифских курганов находится в Южной Сибири.
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06.09.2020 17:16 Відповісти
Алтай - захваченная вОнюшками территория.

А и конная территория вОнюшек-это срани-рязани и окрестности, все остальное придётся вернуть истинным владельцам, уйти оттуда или остаться с разрешения местных коренных народов.
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06.09.2020 17:27 Відповісти
Я знаю, что Скифы имели гаплогруппу ДНК R1A1. А Вонюшки мне не встречались даже в литературе.
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06.09.2020 17:30 Відповісти
Иван Скифы это територыя Украины. причем здесь ваша Орда Московия?
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06.09.2020 17:39 Відповісти
Это современная Украина скукожилась возле Киева и Причерноморья. А до нашей эры когда ещё ваши предки вели кочевой образ жизни и были Ираноязычными, то их ареал обитания включал и Южную Сибирь. Ты посмотри петроглифы в Каракольском природном парке Уч Энмек, и генетические иследования останков найденых в Курганах и сравни с картой гаплогруп ДНК современного мира. Ты не поверишь, но Украинцы произошли от Скифов. А Орда, это Орда, у Орды историческая Родина это верховья Иртыша.
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06.09.2020 17:58 Відповісти
"А Вонюшки мне не встречались даже в литературе"

Ванюшки - это герои твоего детства: сказки про ивана дурака и т.п. А земли народов южной сибири таки окупированы иванами-московитами.
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06.09.2020 17:50 Відповісти
Те Скифы на Алтае, о Московитах понятия не имели.
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06.09.2020 18:00 Відповісти
Прикольно. Что ли земли Южной Сибири Скифам надо отдать? Так она уже им и отдана. Кто ещё претендует на ту землю?
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06.09.2020 18:03 Відповісти
Засунь кацапского недоумка колесова в дупу. Он понятия не имеет о правилах проведения генетических исследований.
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06.09.2020 18:26 Відповісти
Кто только не имел гаплогруппу R1A1? ))))
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06.09.2020 21:14 Відповісти
На счет "генетически родственны" не повторяйте пропагандонскую чушь. Современные исследования в условиях глобального расселения и смешения популяций в последние несколько веков на территории Евразии, не ценнее выеденного яйца. Геродот, который описывал скифов и сарматов Северного Причерноморья, понятия не имел о какой-то Южной Сибири и Алтае. Дальше Бактрии т.е. междуречья Аму- и Сыр-Дарьи, древние греки не поднимались.
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06.09.2020 18:24 Відповісти
А я Геродоту не очень доверяю. Это, если бы я с ним водку пил, то тогда бы узнал всю правду, а так всякие писари и переводчики такого понапишут. Вон уже книгу о пророчествах Ванги начали писать. А вот косточки, наскальная и пещерная живопись, обряды захоронений, формы черепа, ДНК, это свидетельства достоверные.
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06.09.2020 18:34 Відповісти
А я Геродоту не очень доверяю...))

с кем не согласен, с Энгельсом или с Каутским?)
вОнятко, Геродоту на доверие какого-то кацапо-ордынскага лаптя плевать, он переживет.)
за Геродота слыхали все и никогда о нем не забудут, вОнюшка же лапотный, навроде тебя, никто и звать его никак.))
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06.09.2020 18:55 Відповісти
Когда москали начинают писать о "своих" Новгороде или Алтае, да еще бравировать какой-то пародией на генетику, чесслово хочется послать вас из той звезды откуда вылезли. Воры, самозванцы, бандиты, международные террористы, раздувающие огонь войны по всему миру. В вас нет ничего человеческого. И радости у вас соответствующие - ракеты, бомбы, войны, захваты чужих земель, сеять раздор в чужих странах, лить кровь невинных. Недаром Рейган назвал вас империей зла. Вы жалкие ублюдки
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06.09.2020 19:06 Відповісти
Шо ты несёшь? Какие москали? Мы тут про Скифов разговариваем, о их ареале обитания. Они предыдущее звено в цепочке истории. Это от них пошли многие народы включая и нынешних Украинцев. То, у Геродота не хватило денег на самолёт, что бы долететь до Алтая или Новгорода, поэтому он и не засвидетельствовал местных жителей по паспортам с пропиской.
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06.09.2020 19:16 Відповісти
Что ты знаешь о скифах?? Даже Геродот не мог толком отделить скифов от сарматов. Они называли себя вообще сколотами. В любом случае, когда на территории Украины расцветала т.н. степная цивилизация Северного Причерноморья, на вашей территории лягушки квакали.
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06.09.2020 19:24 Відповісти
Замечательно! Значит ли это, что Бог изготовил дополнительную партию людей специально для Петра первого и поселил их по соседству с квакающими лягушками?
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06.09.2020 19:29 Відповісти
чесний погляд московита на Новгород та московську Орду

День холопа. Часть вторая. Московское ханство

Борьба московских князей за расширение своего государства по отношению к Новгороду и Пскову носила ярко выраженный характер цивилизационного противостояния.
Это была не просто борьба за освоение новых территорий - это было принципиально мотивированное уничтожение иного политического и общественного устройства, иных отношений личности и государства, иной природы власти, основанных не на рабстве, а на свободе. Именно поэтому расширение московии на запад сопровождалось показательными животными зверствами, бессмысленным с точки зрения развития земель массовым уничтожением народа, фактически - уничтожением чуждого сатрапии генофонда. По сути дела, это была война на уничтожение.

Все попытки представить события конца XV века для Новгорода и начала XVI века для Пскова закономерным и, тем более, исторически положительным стечением обстоятельств лежат в русле политического оправдания победителей, которых не судят только превращенные в рабов. Внимательное изучение событий того времени показывает, что, как и в большинстве случаев, история могла пойти разными путями. И только тот факт, что судьба выбрала ту, а не другую дорогу, совершенно не является основанием считать эту дорогу счастливой.

«Остервенение неописанное…»
В XV веке, большую часть которого москва была не только де факто, но и де юре неотъемлемой частью Золотой Орды, наиболее значительные возможности для объединения исторических русских земель на основе исконно русской европейской культуры были, как уже упоминалось в первой части статьи, у Литвы, можно сказать, у Литовской Руси, до которой Орда не смогла дотянуться. В частности, Литва (в отличие от Новгорода) не платила Орде даже дань, а сильные и многочисленные генеалогические корни в княжеских родах разных государств давали Литве, языком государственного делопроизводства которой был русский, шанс стать главным династийным гнездом русской Европы.

продовження

http://gubernia.media/number_456/04.php
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08.09.2020 08:28 Відповісти
Совершенно замечательно же вами сказано "история могла пойти разными путями. И только тот факт, что судьба выбрала ту, а не другую дорогу, совершенно не является основанием считать эту дорогу счастливой." Но зачем Вы спорите? До Литвы, Орда не смогла дотянуться. Да. До Суоми князь Владимир Ясное Солнышко, поэтому то Финны и построили фирму Нокиа, а не ЗАЗ. Да. Все школьные учебники истории уже лет сто или больше именно так и пишут о татаромонгольском иге, зачем снова велосипед изобретать? Разумеется была Орда на территории Руси, Разумется Русь была в составе Орды. Разумеется Русь была частью Орды. Что же Вы из шкуры выпрыгивая пытаетесь доказать? Как могло быть, но не стало? Этот жанр называется фантастикой, он имеет своих поклонников. Обычно он проецируется на будущее, а у вас на прошлое.
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08.09.2020 09:05 Відповісти
Разумется Русь была в составе Орды. Разумеется Русь была частью Орды.

не пишите ерундой, частью Орды был московский улус, но никак не Русь.
московия, Залесье никогда Русью не были.
реальная Русь довольно скоро по историческим меркам избавилась от зависимости от Орды(битва на Синих Водах) и стала ВКЛ, ну а московиты еще пару столетий на брюхе ползали под монголами, унаследовав потом от Орды не только ее территории и орды, но и стиль управления.
Еще раз, если еще не дошло, рассея- это не Русь, это выкидыш и продолжение Орды, рассея - это анти-Русь.
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08.09.2020 19:48 Відповісти
Замечательно! Но зачем от этого надо выпрыгивать из шкуры. Орда дала Славянам, военное единоначалие,
налоговую систему, регулярную почтовую связь и транспортную сеть, соединив все
ячейки общества в единый мощный государственный организм и много другого
хорошего дали. Кичиться своей Русскостью, Украинством или не пойми чем, это пещерное дикарство. Вот Чукчи, они могут гордиться своими предками, а Вы нет. Они выжили в суровейших природных условиях, а Вы нет. Все кто дожили от времён Адама и Евы достойны уважения.
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08.09.2020 20:06 Відповісти
ага, срань лапотная ссылается на историю Новгорода, данника и союзника Киева,и это при том, что при ваньке третьем и сумасшедшей получурке ваньке грознам лапотные холопы уничтожили этот самый Новгород, как своего врага, чуть более чем полностью.

А первый прото-кацап андрейка богомерзкий положил начало рассее,т.е. анти-Русь, как раз с похода на Русь, на Киев, с его разорения и воровства главной иконы Руси.
Это и стало предтечей рассеянского проекта, а окончательно азиопская паРаша розродилась с приходом монголов, перед которыми московиты ползали на брюхе 300 лет, с московского улуса, унаследовавшего земли и племена Орды,ставка хана переехала в масквабадский кремль...

одним предложением - рассея-паРаша есть анти-Русь, рассея это выкидыш и продолжение Орды.
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06.09.2020 21:32 Відповісти
Скифское золото нашли на алтае?
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06.09.2020 21:08 Відповісти
Да. Именно на Алтае. В одном из курганов более 20 килограммов золота. Это одно из самых богатых погребений в мировой истории.
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06.09.2020 21:21 Відповісти
_Как же Нидерланды не хотят расставаться с украинским золотом! Седьмой год уже время тянут!
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06.09.2020 16:39 Відповісти
Это не просто золото или уникальные даже для сегодняшнего времени, кстати, изделия, это бесценная история нашей земли и ее нужно сберечь. Срытые на нет крепости-звезды в Харьковской области, чудом сохранившиеся грандиозные фортификационные сооружения т.н. Змиевы валы свидетельствуют о великой цивилизации, правда которой оказалась неугодной
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06.09.2020 16:39 Відповісти
Ты про Тартарию?
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06.09.2020 17:41 Відповісти
Тартария на землях нынешней Московии. А https://tednick.livejournal.com/14248.html Малая Тартария была недолго на землях юга херсонской области
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06.09.2020 17:55 Відповісти
Я про Південну і Східну Україну, про так званне Дике Поле, про війну Пугачьова з Романовими. Я про його союзників - запорозьких козаків. Наразі Крим разом з частиной перелічених вище територій того часу на мапах пишеться Малою Татарією. Наш союз з кримськими татарами розпочался ще за часи славнозвісного Мамая, коли разом з волинянами, кияни рубали москалів. Продовжувався той союз з татарами, того разу казанськими, і на Грюнвальдському полі в 1410, коли об"єднані слов"яни порубали тевтонських лицарів. На той самий час москва була військовим союзником Тевтонського ордену. Ось я про що.
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06.09.2020 17:59 Відповісти
Серце кров'ю обливається коли бачиш в будь-якому великому історичному музеї личакової паРаші історичні експонати які майже повністю складають наші українські культурні цінності а особливо раритети старші 11 -12 - століть. Так, там поруч зі слов'янськими українськими безцінними фресками і мозаїками, пам'ятниками мистецтва 11 -12-го століття є сусідами різні кацапські допотопні балалайки і смердючі постоли москалів, а з українським золотом скіфів лежать обіссані личаки угро -фінів які з 18 ст. підступно замаскувались під нібито як великоросів- росіян. А з старовинними бойовими слов'янськими обладунками, кольчугами і мечами дружинника Київської Русі (давня назва України) знаходяться якісь примітивні топорища, рогатини і дубини угро - фінів москалів Залісся - Моксель. Ось що виходить, коли в ті давні часи і пізніше Український народ не захистив і втратив свою Свободу, і Свободу і Суверенітет своєї Батьківщини, він тимчасово втратив ще й свою славетну історію і душу, душу своєї Великої Української нації.
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06.09.2020 18:23 Відповісти
Похоже выборы толкают ЗЕвласть к плану Б в рашистском вопросе - разрешить министру пукнуть пару раз в сторону *********** , заметим , не Ермаку-Козырю - у него роль хорошего ЗЕбарана
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06.09.2020 17:33 Відповісти
Кулебя хороший дипломат .
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06.09.2020 17:55 Відповісти
З окупованої Української держави - УНР в Московію - орду (з 18 ст. вже в нібито Росію) були викрадені і вивезені атрибути державної влади - клейноди Української Запорізької Січі, старовинні бібліотеки і бандури інкрустовані дорогоцінними каменями Івана Мазепи, колекції Пилипа Орлика, золото розкопок курганів скіфської культури, незліченні скарби золотих виробів X-XII ст. (25 кг), знайдені на Полтавщині, Євангеліє Павла Полуботка, особисті речі Петра Могили, маршальський жезл графа Румянцева. Давньогрецька мозаїка "Дмитро Салунській", фрески з Михайлівського Золотоверхого собору Києва. У 1950 р з Львівського історичного музею прокляті російські окупанти поцупили і вивезли 116 експонатів із золота (12 кг). У 1991 році у ворожу Росію злочинно вивезено старовинні золоті монети і прикраси зі скарбу, знайденого на Черкащині ..... і др. Всі ці незліченні українські скарби все золото було викрадено личаковими ворогами москалями і злочинно вивезено цими проклятими ворогами окупантами України в царську потім і комуно-фашистську личакову Росію, і де поки незаконно перебувають до рішення міжнародних судів. І наполегливості в цьому питанні нашої проукраїнської влади. І не такої як зараз продажної антиукраїнської прокремлівської влади ЗЕбілів - капітулянтів.
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06.09.2020 18:17 Відповісти
Если своего нет, давайте вспомним прошлое. Хотя оно, ой, как темное.
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06.09.2020 20:33 Відповісти
Видно зацепило. ...Приємно що розумієш . Повернуть?
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07.09.2020 00:08 Відповісти
Ни имея ничего своего из исторического прошлого и почти никаких своих древних уникальных: национальных реликвий, драгоценных предметов и коллекций, из за того что Московия Орда (улус) потом якобы Россия но она была придуманная только в 18 веке. Через это эта лапотная империя паРаша воровала и вывозила не только в Руси - Украины а и везде, и всё подряд просто со всех оккупированных ней государств. Сильно досталось и оккупированному кремлёвскими коммуно-фашистами государству Беларусь. Большинство беларуских уникальных культурных ценностей, в том числе, как установили все белорусские историки, и бесценный знаменитый бесценный Крест Евфросинии Полоцкой, во времена нахождении оккупированного российскими захватчиками государства Белорусской Народной Республики (БНР). ставшей уже как жалкой колонии бсср в составе кровавой тюрьмы народов ссср были преступно похищены кремлёвскими оккупантами и вывезены в проклятую лапотную кацапскую империю - орду
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07.09.2020 05:28 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПУТИНУ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ЗОЛОТА ЗАЛИТЬ В ГЛОТКУ !!!
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06.09.2020 23:53 Відповісти
 
 