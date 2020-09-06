Єдине місце для скіфського золота - неокупована територія України, - Кулеба

Єдине місце для скіфського золота - не окупована Росією територія України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Чергове засідання у справі щодо "скіфського золота" в суді Амстердаму мало відбутися 2 вересня, проте його перенесли.

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"Юридичні радники, які представляють Україну в цьому процесі, заявили про відвід судді апеляційного суду. Суддя, якщо я не помиляюся, захворіла. І тому засідання не відбулося. Воно мало відбутися буквально 2 вересня. Але ми дочекаємося. У нас досить нервів і витримки, щоб пройти весь цей шлях. Адже, на нашу думку, і з юридичної, і з політичної точки зору єдине місце скіфського золота - це територія України, яка не окупована наразі Російською Федерацією. Тобто не Крим. Хоча Крим - це теж територія України", - запевнив Кулеба.

Він додав, що українська сторона готова відстоювати цю позицію в судах "стільки, скільки потрібно".

Апеляційний суд Амстердаму 28 жовтня має винести рішення про відвід судді у справі щодо "скіфського золота". Клопотання про відвід направила українська сторона.

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Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернута в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердаму.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив в України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в межах виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.