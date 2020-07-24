Росія штучно затягує процес щодо "скіфського золота", - Джапарова

Перша заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова повідомила, що Росія "штучно розтягує процес щодо "скіфського золота", вкладає в нього багато ресурсів і змінила компанію-представника.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Так, це нескінченний процес. Я розумію, що його штучно розтягує Росія в просторі і часі, як нібито її там офіційно немає", –​ заявила Джапарова.

За її словами, зараз відбувається подача контраргументів.

"Українська позиція з точки зору права є дуже сильною. Шанси української сторони дуже великі, тому що ті документи, на які спираємося ми, кажуть, що скіфське золото, артефакти –​ це майно України, а не кримських музеїв", –​ зазначила Джапарова.

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За її словами, Росія змінила компанію, що представляє інтереси музеїв, найнявши "одну з найсильніших і найдорожчих компаній у Нідерландах, яка захищала інтереси "Газпрому".

Раніше російські державні ЗМІ повідомили, що Апеляційний суд Амстердама проведе 2 вересня слухання з питання відводу судді у справі про "скіфське золото". Українська влада не коментувала це повідомлення.

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Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернута в Україну, а не в окупований Росією Крим. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив в України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в межах виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.