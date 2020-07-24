УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9426 відвідувачів онлайн
Новини
5 067 39

Росія штучно затягує процес щодо "скіфського золота", - Джапарова

Росія штучно затягує процес щодо

Перша заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова повідомила, що Росія "штучно розтягує процес щодо "скіфського золота", вкладає в нього багато ресурсів і змінила компанію-представника.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Дім", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Так, це нескінченний процес. Я розумію, що його штучно розтягує Росія в просторі і часі, як нібито її там офіційно немає", –​ заявила Джапарова.

За її словами, зараз відбувається подача контраргументів.

"Українська позиція з точки зору права є дуже сильною. Шанси української сторони дуже великі, тому що ті документи, на які спираємося ми, кажуть, що скіфське золото, артефакти –​ це майно України, а не кримських музеїв", –​ зазначила Джапарова.

Також читайте: Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ поки не публічний, - Джапарова

За її словами, Росія змінила компанію, що представляє інтереси музеїв, найнявши "одну з найсильніших і найдорожчих компаній у Нідерландах, яка захищала інтереси "Газпрому".

Раніше російські державні ЗМІ повідомили, що Апеляційний суд Амстердама проведе 2 вересня слухання з питання відводу судді у справі про "скіфське золото". Українська влада не коментувала це повідомлення.

Читайте: Суд у Гаазі відхилив клопотання України про відвід судді у справі про "скіфське золото"

Нагадаємо, окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення, що колекція "скіфського золота" з кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Аллард Пірсона, має бути повернута в Україну, а не в окупований Росією Крим.  У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і запросив в України й окупантів додаткову інформацію щодо спору.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Аллард Пірсона 6 лютого 2014 року в межах виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі". Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музею Аллард Пірсона, минув 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.

Автор: 

золото (438) Крим (14183) Нідерланди (1584) росія (65908) суд (11733) Джапарова Еміне (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Насправді Нідерланди давно повинні були повернути скіфське золото Україні, бо всі терміни зберігання цих експонатів давно минули.
показати весь коментар
24.07.2020 15:43
+9
а яке взагалі право має Росія судитися за наше скіфське золота,я щось не розумію??
показати весь коментар
24.07.2020 15:39
+7
как обычно, украсть хотят.
показати весь коментар
24.07.2020 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а яке взагалі право має Росія судитися за наше скіфське золота,я щось не розумію??
показати весь коментар
24.07.2020 15:39 Відповісти
РФ завжди користується на свою користь любими лазівками які є в країнах Західної демократії,згадайте референдум по асоціації який був інспірований з метою загальмувати Україну на шляху до ЄС.
показати весь коментар
24.07.2020 15:46 Відповісти
Може вважає, що кацапи були кіфськими рабами? Бо скіфа и вони точно не були.
показати весь коментар
24.07.2020 17:08 Відповісти
Какое право Нидерланды имеют не возвращать золото, взяли у Украины пусть Украине и вернут, петухи голландские.
показати весь коментар
24.07.2020 17:28 Відповісти
Орда , что вы от них хотите ? Мочить , без вариантов .
показати весь коментар
24.07.2020 15:40 Відповісти
как обычно, украсть хотят.
показати весь коментар
24.07.2020 15:41 Відповісти
Україна це не федерація земель і не конфедерація ,тому усі історичні музейні цінності на теренах країни належать державі.
показати весь коментар
24.07.2020 15:41 Відповісти
Согласен . Ватные дебилы другого мнения .
показати весь коментар
24.07.2020 15:43 Відповісти
Как только Украина даст автономию (почему то у нас называемой *особым статусом*) ОРДЛО (почему то автоматически станет федеративной республикой. Поетому ***** и тянет резину пока не продавит с помощью колаборантов и предателей в Украине изминения в Конституцию.
показати весь коментар
24.07.2020 15:46 Відповісти
А хто зараз колаборант і зрадник?
показати весь коментар
24.07.2020 15:51 Відповісти
не продавить,в країні є активна меншість якої вистачить аби винести владу яка на таке піде.
показати весь коментар
24.07.2020 15:54 Відповісти
Насправді Нідерланди давно повинні були повернути скіфське золото Україні, бо всі терміни зберігання цих експонатів давно минули.
показати весь коментар
24.07.2020 15:43 Відповісти
Так вони гроші за зберігання експонатів отримують (і здається саме від України)...
показати весь коментар
24.07.2020 15:48 Відповісти
+ експонати весь час демонструють....
показати весь коментар
25.07.2020 17:06 Відповісти
Ці планокури і плануют залишити частину собі за той час який вони його "зберігали"
показати весь коментар
24.07.2020 15:49 Відповісти
***** ждет когда Украина откажется от крыма тогда уже скифское золото официально не будет принадлежать Украине
показати весь коментар
24.07.2020 15:44 Відповісти
А Европа расие затягивать помогает. Пособничает!
показати весь коментар
24.07.2020 15:44 Відповісти
А яким боком там росія????! Як вона може затягувати? По Боінгу вони теж затягують. А може це таке зараз судочинство затягнуте. А чому воно таке? Мабуть тому, що слабке і любить гроші.
показати весь коментар
24.07.2020 15:47 Відповісти
Скоро порежут танки и самолеты . В раше грядут перемены .
показати весь коментар
24.07.2020 15:50 Відповісти
В падлу русским "чеснто наворованное" отдавать - коассическая философия государства-уголовника.
показати весь коментар
24.07.2020 15:48 Відповісти
Как пояснил в беседе с Радио Свобода историк, преподаватель Киево-Могилянской академии Игорь Лосев, то что Украина и сейчас может навсегда потерять свои древности, которые оказались на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса. Оттуда их российские оккупанты уже начали похищать и вывозить «в метрополию» так же, как это делали ранее.... Сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму работают российские оккупационные археологические экспедиции, не подконтрольные украинским научным учреждениям. Вполне ясно, что находки археологического сезонов 2015 - 2019 годов, говорит историк, будут также преступно выкрадены и вывезены из Украинской АРК к агрессору во вражескую Россию, что бы потом не было возможности вернуть их на суверенную украинскую территорию после неминуемого обязательного освобождения от проклятых российских фашистов оккупантов нашего родного украинского полуострова.
показати весь коментар
24.07.2020 19:07 Відповісти
Выдвинуть Нидерландам бешенный штраф за невозврат украинского имущества. А РФ вообще не имеет права судиться с Украиной так как официально по международному законодательству крым не является частью Росии Фашистской.
показати весь коментар
24.07.2020 15:49 Відповісти
По простому получается как бы вор угнавший автомобиль требует у владельца поставить обратно магнитофон, который владелец до кражи авто сдал в ремонт.
показати весь коментар
24.07.2020 15:50 Відповісти
А менты де-факто соглашаются.
показати весь коментар
24.07.2020 15:54 Відповісти
Смотрите хоть тут не провтыкайте дрыщи зелёные
показати весь коментар
24.07.2020 15:52 Відповісти
Зато Украина передала Нидерландам картины когда то вывезенные оттуда. Притом без всяких судов и заминок. Сколько мы будем вылизывать сраки а нас за ето не будут уважать?
показати весь коментар
24.07.2020 15:52 Відповісти
Тем более голландцам которые своим внутренним референдумом проголосовали не давать Украине безвиз.
показати весь коментар
24.07.2020 15:56 Відповісти
Не безвіз, а асоційованого члена ЄС.
показати весь коментар
24.07.2020 15:57 Відповісти
там не про безвіз йшлося,а про асоціацію та перспективи членства в ЄС.
показати весь коментар
24.07.2020 15:58 Відповісти
До тих пір, коли будуть мені говорити зебіли, що Україні потрібен Гітлер, Сталін і Піночет (це було три години тому).
показати весь коментар
24.07.2020 15:56 Відповісти
Московити пограбували за час окупації всі церкви,кургани,скарби,історичні документи,"Остромирівське євангєліє" і вивезли,як фашисти на "ермітаж". Треба спалити москву і повернути всі вкрадені московитами артефакти на Батьківщину.
показати весь коментар
24.07.2020 16:05 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
24.07.2020 16:07 Відповісти
Я где-то читал, что там ещё и проблема с судьёй, который должен рассматривать это дело. Вроде несколько лет назад она была адвокатом Газпрома в каком-то деле....
показати весь коментар
24.07.2020 16:33 Відповісти
россия и путин воры!!!
показати весь коментар
24.07.2020 17:30 Відповісти
-Всё золото, серебро, драгоценности.. которые были добыты из курганов на территории - оккупированной москалями захватчиками Гетманской Украины было вывезено в лапотную Россию -орду. Татарин Петр - 1 издал указ: "все найденные украинские древние предметы немедленно изымать оккупационным московским режимом". Так в Санкт-Петербурге стала собираться баснословно дорогая украинская коллекция золотых изделий древней Скифии. Сегодня это сворованное уникальное украинское собрание пока скрыто в Государственном Эрмитаже в проклятой вражеской России. В 1862 г. в оккупированной Украине был раскопан Чертомлыкский курган. Где нашли две погребальные камеры, наполненные драгоценностями, множество золотых цепочек, браслетов и колец. в другой погребальной камере также большого числа изысканных украшений из золота и серебра. А в 1971 году кремлёвскими оккупантами был раскопан курган в усср оккупационное название государства УНР, на берегах Днепра, с огромным захоронением скифской царицы, останки которой украшены золотыми браслетами в роскошным платье с нашитыми на него золотыми пластинками. Из могилы было извлечено множество золотых украшений: серьги с гранатом, ожерелье с агатом, браслеты, обшивки ворота, золотые ******, перстень с изображением женского божества.... и др. Во втором склепе, археологи обнаружили останки пяти знатных воинов, увенчанных золотыми венками и прикреплявшихся к коже золотыми лицевыми пластинами., при них находились мечи, посуда... и другие предметы быта. Всё это украинское скифское золото было похищено лапотными москалями и преступно вывезено врагами оккупантами в царскую потом коммуно -фашистскую лапотную Россию, и где пока незаконно находится до решения международных судов.
показати весь коментар
24.07.2020 19:03 Відповісти
Нідерланди саміл не хотять віддавати.Будуть тягти десятиліттями.Еуропейці ! 💩
показати весь коментар
24.07.2020 19:35 Відповісти
ноги повытирать так ото сюда..нидергланды правильно штрафы и силовую акцию по украденому
показати весь коментар
25.07.2020 06:42 Відповісти
арестовать всё нидергландовское..ну полшестого ни на что не способен а ...
показати весь коментар
25.07.2020 06:43 Відповісти
 
 