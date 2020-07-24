Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ поки не публічний, - Джапарова

Український уряд підготував Стратегію деокупації Криму, проте документ не є публічним на цей момент.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в програмі "На самом деле: Крым" в ефірі телеканалу "ДОМ".

"Стратегічно ми розробили документ "Стратегія деокупації Криму", він не є публічним на цей момент, оскільки ми вважаємо, що в таких питаннях мають бути документи більш широкого масштабу. І це лише частина великої стратегії деокупації. І ми сподіваємося, що рано чи пізно Україна на різних рівнях зможе її представити", - сказала Джапарова

Вона також повідомила про плани українського МЗС створити міжнародний комунікаційний майданчик з питань Криму. За словами заступниці міністра, реакція світової спільноти на проблеми Криму є несистемною і нерегулярною, чим і користується Росія, намагаючись примирити весь світ з окупацією Кримського півострова.

"Якщо говорити про наші зусилля, вони будуть спрямовані на створення формалізованого майданчика, присвяченого Криму, адже на це є дуже великий запит. Коли ми говоримо про Донбас, у нас так чи інакше є різні форми комунікації, дискусії про майбутнє Донбасу. Це і "Нормандія", це і "Мінський формат", тобто у нас є трек міжнародної уваги до цього питання. Однак, коли ми говоримо про Крим, на жаль, реакція світової спільноти - вона доволі фрагментарна і спорадична. Щось відбувається, тоді є якась заява, реакція. Ми ж розуміємо, що найголовнішим завданням у питаннях Криму сьогодні є публічність. Тому що Російська Федерація докладає величезних зусиль, щоб примирити з окупацією і статус-кво всю світову спільноту", - зазначила заступниця міністра.

За її словами, росіяни "використовують абсолютно різні форми (когнітивні, гібридні) цього примирення світової спільноти. І власне, цього меседжу, який, по суті, є порожнім, що було волевиявлення народу, і Крим - наш", пояснила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО