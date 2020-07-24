Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ поки не публічний, - Джапарова
Український уряд підготував Стратегію деокупації Криму, проте документ не є публічним на цей момент.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова в програмі "На самом деле: Крым" в ефірі телеканалу "ДОМ".
"Стратегічно ми розробили документ "Стратегія деокупації Криму", він не є публічним на цей момент, оскільки ми вважаємо, що в таких питаннях мають бути документи більш широкого масштабу. І це лише частина великої стратегії деокупації. І ми сподіваємося, що рано чи пізно Україна на різних рівнях зможе її представити", - сказала Джапарова
Вона також повідомила про плани українського МЗС створити міжнародний комунікаційний майданчик з питань Криму. За словами заступниці міністра, реакція світової спільноти на проблеми Криму є несистемною і нерегулярною, чим і користується Росія, намагаючись примирити весь світ з окупацією Кримського півострова.
"Якщо говорити про наші зусилля, вони будуть спрямовані на створення формалізованого майданчика, присвяченого Криму, адже на це є дуже великий запит. Коли ми говоримо про Донбас, у нас так чи інакше є різні форми комунікації, дискусії про майбутнє Донбасу. Це і "Нормандія", це і "Мінський формат", тобто у нас є трек міжнародної уваги до цього питання. Однак, коли ми говоримо про Крим, на жаль, реакція світової спільноти - вона доволі фрагментарна і спорадична. Щось відбувається, тоді є якась заява, реакція. Ми ж розуміємо, що найголовнішим завданням у питаннях Криму сьогодні є публічність. Тому що Російська Федерація докладає величезних зусиль, щоб примирити з окупацією і статус-кво всю світову спільноту", - зазначила заступниця міністра.
За її словами, росіяни "використовують абсолютно різні форми (когнітивні, гібридні) цього примирення світової спільноти. І власне, цього меседжу, який, по суті, є порожнім, що було волевиявлення народу, і Крим - наш", пояснила вона.
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власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! )
ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское
население......................................
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А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы
на россии - - - - имеют равные права защиты и
развития на ровне с усскоязычными ....
Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в
Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия
МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? ..
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.................. . . .. рф- росЦийсский
ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . ..
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. Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ
БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . ..
ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит
туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . буддийсских
кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ
СПРАВЕДИВОСТЬ ??!! .. ...----------------
??? . !!!!
https://www.facebook.com/ilinov.na/posts/3242594979120222 Николай Ильинов
Посмотрел https://youtu.be/Qx-U8ygZ1fc интервью депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева в Рандеву у Янины Соколовой . Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать. В общем, я решил продолжить серию доказательств имени Зеленского…
За год преЗедентства Зеленский также доказал:.......
Мнения / Общество 24-июл, 05:299 1 612 0
Заявление высших военных, что, мол, единая база военных ВСУ участников Революции достоинства нужна, чтобы другие могли попрощаться с погибшими воинами, участниками Майдана - это явная лапша на уши. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал журналист и блогер Юрий Луканов.
Он отмечает, для того, чтобы майдановцы могли попрощаться с собратьями, не нужно создавать единую базу. Есть другие способы информирования. Этими красивыми словами прикрывают истинную цель.
По словам Луканова, у Зеленского знают, что участники Майдана для них самые ненадежные особи. Они не будут слушаться предательских команд. Они способны поднять бунт.
Поэтому, скорее всего, эта база создается для того, чтобы вытеснять майдановцев из армии или даже найти способ привлечь их к ответственности.
Юрий Луканов отмечает, еще надо добавить: если у вас есть военные знакомые, то призовите их не давать о себе никаких сведений, которые выходят за рамки закона и устава, а требование сообщить о своем участии в Майдане - стопроцентно за эти рамки выходит.
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В сети появился документ о том, что собирают базу майдановцев по военкоматах. Такая информация сначала очень сильно обеспокоила, потому что у нас в стране есть признаки репрессий - ситуацию прокомментировал блогер, ветеран АТО, офицер запаса Мирослав Гай
По словам ветерана, в армии принято недостатки устранять, поэтому связь была налажена, но решили перестраховаться и собрать списки участников Революции Достоинства.
Мирослав Гай отмечает, тем не менее, у него лично есть уверенность, что именно в этом случае предательства нет и это действительно была попытка предотвратить возможные скандалы.
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем..." ("Аквалангисты", "Манго-Манго")