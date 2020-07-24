Стратегия деоккупации Крыма готова, но этот документ пока непубличный, - Джапарова
Украинское правительство подготовило Стратегию деоккупации Крыма, однако документ не является публичным в данный момент.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в программе "На самом деле: Крым" в эфире телеканала "ДОМ".
"Стратегически мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным в данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала Джапарова.
Она также сообщила о планах МИД Украины создать международную коммуникационную площадку по вопросам оккупированного Крыма. По словам замминистра, реакция мирового сообщества на проблемы оккупированного полуострова является несистемной и нерегулярной, чем и пользуется Россия, пытаясь примирить весь мир с оккупацией Крымского полуострова.
"Если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, потому что на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "Нормандия", это и "Минский формат", т.е. у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадична. Вот происходит что-то, тогда происходит некое заявление, реакция. Мы же понимаем, что самой главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация вкладывает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво всё мировое сообщество", - отметила замминистра.
По ее словам, россияне "используют совершенно разные формы (когнитивные, гибридные) этого примирения мирового сообщества. И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что случилось волеизъявление народа, и Крым - наш", - объяснила замминистра.
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власти=- РЕАЛЬНО ГНОБЯТ местное ( ! )
ТЮРЬССКОяЗЫЧКОЕ Мусульмансское
население......................................
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А так , как тюрсскьязычные и исламсские народы
на россии - - - - имеют равные права защиты и
развития на ровне с усскоязычными ....
Почему росЦякия мельдониевсская не вводит в
Китай своих " защитников " ???? Можэт росЦякия
МЕЛЬДОНИЕВССКАЯ - 0бычное ГАФНО ?? ..
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.................. . . .. рф- росЦийсский
ФЕКФЛИСТАН ?? - - -?? . . .. .. . .. . . . ..
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. Китай - - СИСТЕМАТИЧЕССКИ РЕПРЕСИРУЕТ
БУДДИССКОЕ население !! . . . . . . . . ..
ПОЧЕМУ рф- росЦийсский ФЕКАЛИСТАН не нарпавит
туда своих " ПОМАГАТЕЕЙ " . буддийсских
кизяков-БУРЯТОВ и т д ??....... ГДЕ
СПРАВЕДИВОСТЬ ??!! .. ...----------------
??? . !!!!
https://www.facebook.com/ilinov.na/posts/3242594979120222 Николай Ильинов
Посмотрел https://youtu.be/Qx-U8ygZ1fc интервью депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева в Рандеву у Янины Соколовой . Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать. В общем, я решил продолжить серию доказательств имени Зеленского…
За год преЗедентства Зеленский также доказал:.......
Мнения / Общество 24-июл, 05:299 1 612 0
Заявление высших военных, что, мол, единая база военных ВСУ участников Революции достоинства нужна, чтобы другие могли попрощаться с погибшими воинами, участниками Майдана - это явная лапша на уши. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал журналист и блогер Юрий Луканов.
Он отмечает, для того, чтобы майдановцы могли попрощаться с собратьями, не нужно создавать единую базу. Есть другие способы информирования. Этими красивыми словами прикрывают истинную цель.
По словам Луканова, у Зеленского знают, что участники Майдана для них самые ненадежные особи. Они не будут слушаться предательских команд. Они способны поднять бунт.
Поэтому, скорее всего, эта база создается для того, чтобы вытеснять майдановцев из армии или даже найти способ привлечь их к ответственности.
Юрий Луканов отмечает, еще надо добавить: если у вас есть военные знакомые, то призовите их не давать о себе никаких сведений, которые выходят за рамки закона и устава, а требование сообщить о своем участии в Майдане - стопроцентно за эти рамки выходит.
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В сети появился документ о том, что собирают базу майдановцев по военкоматах. Такая информация сначала очень сильно обеспокоила, потому что у нас в стране есть признаки репрессий - ситуацию прокомментировал блогер, ветеран АТО, офицер запаса Мирослав Гай
По словам ветерана, в армии принято недостатки устранять, поэтому связь была налажена, но решили перестраховаться и собрать списки участников Революции Достоинства.
Мирослав Гай отмечает, тем не менее, у него лично есть уверенность, что именно в этом случае предательства нет и это действительно была попытка предотвратить возможные скандалы.
"У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем..." ("Аквалангисты", "Манго-Манго")