Стратегия деоккупации Крыма готова, но этот документ пока непубличный, - Джапарова

Украинское правительство подготовило Стратегию деоккупации Крыма, однако документ не является публичным в данный момент.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в программе "На самом деле: Крым" в эфире телеканала "ДОМ".

"Стратегически мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным в данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", - сказала Джапарова.

Она также сообщила о планах МИД Украины создать международную коммуникационную площадку по вопросам оккупированного Крыма. По словам замминистра, реакция мирового сообщества на проблемы оккупированного полуострова является несистемной и нерегулярной, чем и пользуется Россия, пытаясь примирить весь мир с оккупацией Крымского полуострова.

"Если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, потому что на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "Нормандия", это и "Минский формат", т.е. у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества - она достаточно фрагментарна и спорадична. Вот происходит что-то, тогда происходит некое заявление, реакция. Мы же понимаем, что самой главной задачей в вопросах Крыма сегодня является публичность. Потому что Российская Федерация вкладывает огромные усилия, чтобы примирить с оккупацией и статус-кво всё мировое сообщество", - отметила замминистра.

По ее словам, россияне "используют совершенно разные формы (когнитивные, гибридные) этого примирения мирового сообщества. И собственно, этого месседжа, который, по сути, является пустым, что случилось волеизъявление народа, и Крым - наш", - объяснила замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Джапарову главой Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО