Зеленський призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО

Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Указ набрав чинності з 14 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив з посади голови Нацкомісії Сергія Кислицю, а на його місце призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

"Призначити Джапарову Еміне Айярівну - першу заступницю міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, звільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю", - сказано в указі №272/2020.

Зазначимо, що Національна комісія України у справах ЮНЕСКО здійснює координацію співпраці національних інститутів з ЮНЕСКО. Нацкомісію створено в березні 1996 року за указом другого президента України Леоніда Кучми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джапарова про її призначення в МЗС: Це потужний сигнал кримським татарам та іншим країнам

ЮНЕСКО (169) Джапарова Еміне (179)
Топ коментарі
У 2019 році балотується до Верховної Ради 9 скликання номером 4 у списку партії https://www.chesno.org/parties/2008/ "Українська Стратегія Гройсмана" .
З 2016 року - перша заступниця Міністра інформаційної політики України, у 2015-2016 роках була його радницею щодо Криму.
У 2014 році працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реалії". З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випускаючою редакторкою кількох програм на телеканалі "ATR".
У 2010-2011 роках перебувала у відпустці для догляду за дитиною. 2008-2010 роки - аташе по посаді третього секретаря відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.
З 2000 до 2003 року працювала помічницею з питань національних меншин в службі Першого віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань (на громадських засадах).
Членкиня Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами депортації кримських татар та інших народів Криму.
Закінчила ІМВ КНУ ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю "міжнародні відносини". Проходила стажування у Державному Департаменті США, Верховній Раді України, закінчила навчальну програму для дипломатів при Інституті міжнародних відносин Клінгендаль (Королівство Нідерланди).
14.07.2020 21:16 Відповісти
Джепарова чи не єдина нормальна людина в тому зебілостані.
14.07.2020 21:18 Відповісти
вроде ничего предосудительного.
14.07.2020 21:21 Відповісти
все моложе и моложе, видно- кадровый голод, скоро детсад будут подключать
14.07.2020 21:09 Відповісти
Надо,как на расии,кому за 60?
14.07.2020 21:17 Відповісти
А это что за карабельная сосна?
14.07.2020 21:10 Відповісти
вроде ничего предосудительного.
14.07.2020 21:21 Відповісти
далі побачимо, бо один чесний ************* вже їзде в кортежі з 42 вєласіпєдів.
14.07.2020 21:30 Відповісти
в заголовке прекрасно каждое слово..
14.07.2020 21:11 Відповісти
Українців при владі все меньше і меньше.
Невже наш люд такий тупий?
14.07.2020 21:13 Відповісти
Народ выбрал Зеленского. Это достаточный развернутый ответ на ваш риторический вопрос?
14.07.2020 21:15 Відповісти
Джепарова чи не єдина нормальна людина в тому зебілостані.
14.07.2020 21:18 Відповісти
Ви мене заспокоїли.
Але моє волання не про Джепарову.
14.07.2020 21:21 Відповісти
С ЮНЕСКо должна общаться красивая, утонченная женщина это правильно! Тем более с дипломатическим образованием...Вряд ли крымская татарка окажется очередной москальской консервой, отличный выбор на удивление
14.07.2020 21:22 Відповісти
Еміне розповість цьому ЮНЕСКО що зробили з Ханським палацом у Бахчисараї.
14.07.2020 21:25 Відповісти
От я й кажу-УКРи мають усе:традиції,державу,найродючішу землю,надра ,трудовий ресурс,а розуму нема-вибирають комуняк,зеків,мародерів.Зеля-талант видовищ,але чи для дурнів це щось означає,якщо вони не здатні думати-їм хліба і видовищь давай одночасно,а так не буває-хліб треба виростити,а за видовища заплатити.
15.07.2020 05:46 Відповісти
Просто "теплое" местечко чинуши-дармоедки для "общения" с такими же международными чинушами-дармоедами, давно пора разогнать все подобные шарашки!
15.07.2020 08:10 Відповісти
Президент Украины должен въехать в Межигорье, зачать ребенка и посадить на должность корабельную сосну.
15.07.2020 10:49 Відповісти
 
 