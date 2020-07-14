Зеленський призначив Джапарову головою Нацкомісії у справах ЮНЕСКО
Президент України Володимир Зеленський змінив голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Указ набрав чинності з 14 липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Так, Зеленський звільнив з посади голови Нацкомісії Сергія Кислицю, а на його місце призначив першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарову.
"Призначити Джапарову Еміне Айярівну - першу заступницю міністра закордонних справ України - головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, звільнивши від виконання цих обов'язків Сергія Кислицю", - сказано в указі №272/2020.
Зазначимо, що Національна комісія України у справах ЮНЕСКО здійснює координацію співпраці національних інститутів з ЮНЕСКО. Нацкомісію створено в березні 1996 року за указом другого президента України Леоніда Кучми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З 2016 року - перша заступниця Міністра інформаційної політики України, у 2015-2016 роках була його радницею щодо Криму.
У 2014 році працювала відеоредакторкою, помічницею головного редактора сайту "Крим.Реалії". З 2011 до 2014 року була авторкою, ведучою та випускаючою редакторкою кількох програм на телеканалі "ATR".
У 2010-2011 роках перебувала у відпустці для догляду за дитиною. 2008-2010 роки - аташе по посаді третього секретаря відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.
З 2000 до 2003 року працювала помічницею з питань національних меншин в службі Першого віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань (на громадських засадах).
Членкиня Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами депортації кримських татар та інших народів Криму.
Закінчила ІМВ КНУ ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю "міжнародні відносини". Проходила стажування у Державному Департаменті США, Верховній Раді України, закінчила навчальну програму для дипломатів при Інституті міжнародних відносин Клінгендаль (Королівство Нідерланди).
Невже наш люд такий тупий?
Але моє волання не про Джепарову.
Вот Зеленский молодец. Землю - продал, игорный бизнес - легализировал. На коронавирусе и дорогах нормально воруют. У МВФ денег взял под кабальные условия. И даже на госдачу жить переехал.
О таких недавних «достижениях» нынешнего президента https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk поведал сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82.html Зеленский, почему придя во власть ты стал таким махровым жлобом?!
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8F-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82.html Зеленский, почему придя во власть ты стал таким махровым жлобом?!
Все, как лохам перед выборами обещал.
Или не обещал?))))))
…
Лично для меня Зеленский в себе воплощает все самое отвратительное, что только может быть в политике. От тотального вранья и грабежа нищих людей до презрения к голосовавшим за него украинцам, которое Зе даже скрыть не может.
Но все это я прогнозировал во время президентской кампании. И пытался достучаться до людей.
Но бесполезно…
…
В понедельник на одном из эфиров депутат от «Слуги народа» кричала мне, что такие, как я, раскалывают страну. А такие, как Зеленский и «Слуга народа», - объединяют.
Вот только на десять моих уточняющих вопросов «Чем именно они страну объединили?» ответа так и не получил. Собственно, как и на любой конкретный вопрос к Зеленскому и Ко.
Зато я точно могу ответить, чем именно Зе в итоге объединит страну. Его будут презирать во всех регионах, как и Ющенко.
***
Фотожаба от Дмитрия Корнейчука