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Россия искусственно затягивает процесс по "скифскому золоту", - Джапарова

Россия искусственно затягивает процесс по

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что Россия "искусственно растягивает процесс по "скифскому золоту", вкладывает в него много ресурсов и поменяла компанию-представителя.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Да, это нескончаемый процесс. Я понимаю, что его искусственно растягивает Россия в пространстве и времени, как будто бы ее там официально нет", - заявила Джапарова.

По ее словам, сейчас происходит подача контраргументов.

"Украинская позиция с точки зрения права является очень сильной. Шансы украинской стороны очень большие, потому что те документы, на которые опираемся мы, говорят, что скифское золото, артефакты - это имущество Украины, а не крымских музеев", - отметила Джапарова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стратегия деоккупации Крыма готова, но этот документ пока непубличный, - Джапарова

По ее словам, Россия поменяла компанию, которая представляет интересы музеев, наняв "одну из самых сильных и дорогих компаний в Нидерландах, которая защищала интересы "Газпрома".

Ранее российские государственные СМИ сообщили, что Апелляционный суд Амстердама проведет 2 сентября слушания по вопросу отвода судьи в деле о "скифском золоте". Украинская власть не комментировала это сообщение.

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Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

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Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.

Автор: 

золото (224) Крым (26419) Нидерланды (1598) россия (96074) суд (25136) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+12
Насправді Нідерланди давно повинні були повернути скіфське золото Україні, бо всі терміни зберігання цих експонатів давно минули.
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24.07.2020 15:43
+9
а яке взагалі право має Росія судитися за наше скіфське золота,я щось не розумію??
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24.07.2020 15:39
+7
как обычно, украсть хотят.
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24.07.2020 15:41
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а яке взагалі право має Росія судитися за наше скіфське золота,я щось не розумію??
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24.07.2020 15:39 Ответить
РФ завжди користується на свою користь любими лазівками які є в країнах Західної демократії,згадайте референдум по асоціації який був інспірований з метою загальмувати Україну на шляху до ЄС.
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24.07.2020 15:46 Ответить
Може вважає, що кацапи були кіфськими рабами? Бо скіфа и вони точно не були.
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24.07.2020 17:08 Ответить
Какое право Нидерланды имеют не возвращать золото, взяли у Украины пусть Украине и вернут, петухи голландские.
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24.07.2020 17:28 Ответить
Орда , что вы от них хотите ? Мочить , без вариантов .
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24.07.2020 15:40 Ответить
как обычно, украсть хотят.
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24.07.2020 15:41 Ответить
Україна це не федерація земель і не конфедерація ,тому усі історичні музейні цінності на теренах країни належать державі.
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24.07.2020 15:41 Ответить
Согласен . Ватные дебилы другого мнения .
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24.07.2020 15:43 Ответить
Как только Украина даст автономию (почему то у нас называемой *особым статусом*) ОРДЛО (почему то автоматически станет федеративной республикой. Поетому ***** и тянет резину пока не продавит с помощью колаборантов и предателей в Украине изминения в Конституцию.
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24.07.2020 15:46 Ответить
А хто зараз колаборант і зрадник?
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24.07.2020 15:51 Ответить
не продавить,в країні є активна меншість якої вистачить аби винести владу яка на таке піде.
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24.07.2020 15:54 Ответить
Насправді Нідерланди давно повинні були повернути скіфське золото Україні, бо всі терміни зберігання цих експонатів давно минули.
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24.07.2020 15:43 Ответить
Так вони гроші за зберігання експонатів отримують (і здається саме від України)...
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24.07.2020 15:48 Ответить
+ експонати весь час демонструють....
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25.07.2020 17:06 Ответить
Ці планокури і плануют залишити частину собі за той час який вони його "зберігали"
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24.07.2020 15:49 Ответить
***** ждет когда Украина откажется от крыма тогда уже скифское золото официально не будет принадлежать Украине
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24.07.2020 15:44 Ответить
А Европа расие затягивать помогает. Пособничает!
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24.07.2020 15:44 Ответить
А яким боком там росія????! Як вона може затягувати? По Боінгу вони теж затягують. А може це таке зараз судочинство затягнуте. А чому воно таке? Мабуть тому, що слабке і любить гроші.
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24.07.2020 15:47 Ответить
Скоро порежут танки и самолеты . В раше грядут перемены .
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24.07.2020 15:50 Ответить
В падлу русским "чеснто наворованное" отдавать - коассическая философия государства-уголовника.
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24.07.2020 15:48 Ответить
Как пояснил в беседе с Радио Свобода историк, преподаватель Киево-Могилянской академии Игорь Лосев, то что Украина и сейчас может навсегда потерять свои древности, которые оказались на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса. Оттуда их российские оккупанты уже начали похищать и вывозить «в метрополию» так же, как это делали ранее.... Сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму работают российские оккупационные археологические экспедиции, не подконтрольные украинским научным учреждениям. Вполне ясно, что находки археологического сезонов 2015 - 2019 годов, говорит историк, будут также преступно выкрадены и вывезены из Украинской АРК к агрессору во вражескую Россию, что бы потом не было возможности вернуть их на суверенную украинскую территорию после неминуемого обязательного освобождения от проклятых российских фашистов оккупантов нашего родного украинского полуострова.
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24.07.2020 19:07 Ответить
Выдвинуть Нидерландам бешенный штраф за невозврат украинского имущества. А РФ вообще не имеет права судиться с Украиной так как официально по международному законодательству крым не является частью Росии Фашистской.
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24.07.2020 15:49 Ответить
По простому получается как бы вор угнавший автомобиль требует у владельца поставить обратно магнитофон, который владелец до кражи авто сдал в ремонт.
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24.07.2020 15:50 Ответить
А менты де-факто соглашаются.
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24.07.2020 15:54 Ответить
Смотрите хоть тут не провтыкайте дрыщи зелёные
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24.07.2020 15:52 Ответить
Зато Украина передала Нидерландам картины когда то вывезенные оттуда. Притом без всяких судов и заминок. Сколько мы будем вылизывать сраки а нас за ето не будут уважать?
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24.07.2020 15:52 Ответить
Тем более голландцам которые своим внутренним референдумом проголосовали не давать Украине безвиз.
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24.07.2020 15:56 Ответить
Не безвіз, а асоційованого члена ЄС.
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24.07.2020 15:57 Ответить
там не про безвіз йшлося,а про асоціацію та перспективи членства в ЄС.
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24.07.2020 15:58 Ответить
До тих пір, коли будуть мені говорити зебіли, що Україні потрібен Гітлер, Сталін і Піночет (це було три години тому).
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24.07.2020 15:56 Ответить
Московити пограбували за час окупації всі церкви,кургани,скарби,історичні документи,"Остромирівське євангєліє" і вивезли,як фашисти на "ермітаж". Треба спалити москву і повернути всі вкрадені московитами артефакти на Батьківщину.
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24.07.2020 16:05 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.07.2020 16:07 Ответить
Я где-то читал, что там ещё и проблема с судьёй, который должен рассматривать это дело. Вроде несколько лет назад она была адвокатом Газпрома в каком-то деле....
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24.07.2020 16:33 Ответить
россия и путин воры!!!
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24.07.2020 17:30 Ответить
-Всё золото, серебро, драгоценности.. которые были добыты из курганов на территории - оккупированной москалями захватчиками Гетманской Украины было вывезено в лапотную Россию -орду. Татарин Петр - 1 издал указ: "все найденные украинские древние предметы немедленно изымать оккупационным московским режимом". Так в Санкт-Петербурге стала собираться баснословно дорогая украинская коллекция золотых изделий древней Скифии. Сегодня это сворованное уникальное украинское собрание пока скрыто в Государственном Эрмитаже в проклятой вражеской России. В 1862 г. в оккупированной Украине был раскопан Чертомлыкский курган. Где нашли две погребальные камеры, наполненные драгоценностями, множество золотых цепочек, браслетов и колец. в другой погребальной камере также большого числа изысканных украшений из золота и серебра. А в 1971 году кремлёвскими оккупантами был раскопан курган в усср оккупационное название государства УНР, на берегах Днепра, с огромным захоронением скифской царицы, останки которой украшены золотыми браслетами в роскошным платье с нашитыми на него золотыми пластинками. Из могилы было извлечено множество золотых украшений: серьги с гранатом, ожерелье с агатом, браслеты, обшивки ворота, золотые ******, перстень с изображением женского божества.... и др. Во втором склепе, археологи обнаружили останки пяти знатных воинов, увенчанных золотыми венками и прикреплявшихся к коже золотыми лицевыми пластинами., при них находились мечи, посуда... и другие предметы быта. Всё это украинское скифское золото было похищено лапотными москалями и преступно вывезено врагами оккупантами в царскую потом коммуно -фашистскую лапотную Россию, и где пока незаконно находится до решения международных судов.
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24.07.2020 19:03 Ответить
Нідерланди саміл не хотять віддавати.Будуть тягти десятиліттями.Еуропейці ! 💩
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24.07.2020 19:35 Ответить
ноги повытирать так ото сюда..нидергланды правильно штрафы и силовую акцию по украденому
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25.07.2020 06:42 Ответить
арестовать всё нидергландовское..ну полшестого ни на что не способен а ...
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25.07.2020 06:43 Ответить
 
 