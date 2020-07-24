Россия искусственно затягивает процесс по "скифскому золоту", - Джапарова

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что Россия "искусственно растягивает процесс по "скифскому золоту", вкладывает в него много ресурсов и поменяла компанию-представителя.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Да, это нескончаемый процесс. Я понимаю, что его искусственно растягивает Россия в пространстве и времени, как будто бы ее там официально нет", - заявила Джапарова.

По ее словам, сейчас происходит подача контраргументов.

"Украинская позиция с точки зрения права является очень сильной. Шансы украинской стороны очень большие, потому что те документы, на которые опираемся мы, говорят, что скифское золото, артефакты - это имущество Украины, а не крымских музеев", - отметила Джапарова.

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По ее словам, Россия поменяла компанию, которая представляет интересы музеев, наняв "одну из самых сильных и дорогих компаний в Нидерландах, которая защищала интересы "Газпрома".

Ранее российские государственные СМИ сообщили, что Апелляционный суд Амстердама проведет 2 сентября слушания по вопросу отвода судьи в деле о "скифском золоте". Украинская власть не комментировала это сообщение.

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Напомним, окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена в Украину, а не в оккупированный Россией Крым. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и оккупантов дополнительную информацию по спору.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море". После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

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Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музею Алларда Пирсона, истекло 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.