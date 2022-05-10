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Російські окупанти викрали скіфське золото з музею Мелітополя, - Офіс ГПУ. ФОТО

В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили військові РФ. Слідство стверджує, що у квітні росіяни викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.

За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про долю скіфського золота з краєзнавчого музею Мелітополя нічого не відомо, - Федоров

Раніше російські окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, в експозиції якого було скіфське золото IV століття до нашої ери.

Спочатку повідомлялося про те, що вони викрали колекцію цього золота, знайдену археологами у 1950-х роках.

Місцерозташування реліквії ворогам нібито підказали колаборанти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі російські окупанти викрали головного зберігача фондів краєзнавчого музею Кучер: у неї вдома залишилася лежача матір. ФОТО

Російські окупанти викрали скіфське золото з музею Мелітополя, - Офіс ГПУ 01

Автор: 

золото (439) Мелітополь (773) пограбування (576) Запорізька область (3743)


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Топ коментарі
+65
Придурки. Мрiю оставили на уничтожение, скифское золото тоже оставили... А потом все удивляются что рашисты сюда лезут как будто им тут помазано. А чего им сюда не лезть когда здесь полно придурков и предателей которые дают возможность хорошо поднять бабла.
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10.05.2022 23:29 Відповісти
+41
********
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10.05.2022 23:24 Відповісти
+36
**** - і це при тому, що вони знали про те, що московія нападе, з жовтня місяця!

Але шашликі були важливіше!

Про розмінування Чонгару і мостів я взагалі мовчу!

Просто мразоти! Кончені!
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10.05.2022 23:38 Відповісти
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10.05.2022 23:24 Відповісти
Команды эвакуировать не было,ЗЕублюдки в ответе.
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10.05.2022 23:53 Відповісти
Какая "команда" должна быть ? Конкретные люди ( с конкретными фамилиями ) отвечали и ОТВЕЧАЮТ (сейчас) за сохранность экспонатов ! Там что тонны золота ? Это-же не завод со станками . Наверняка в один чемодан можно было сложить и выехать .
Очень похоже , что экспозицию готовили к сдаче - пусть спросят их фамилии в отделе кадров .
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11.05.2022 00:22 Відповісти
Конечно нет.без команды не имеет права.материально ответственные это четко знают.какой чемодан?брать на себя ответственность? Сложил,вышел из музея,дали по голове,отобрали,сел и надолго.
А так,команды нет,а на нет и суда нет.директору ничего не будет,так как он ничего не нарушил.
Уверен что и сейчас никто не чешется с эвакуацией ценностей.Запорожье, Хортица, Никополь полно раритетов времен Козцкой Сечи,все на месте,а должно быть как минимум на западе Украины.
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11.05.2022 08:08 Відповісти
Бин, читать нужно - бедная женщина, хранительница фондов. Наверняка мордовали ее долго, чтобы сказала, где спрятали главные экспонаты.
А власть чебуречная - это вам каждый здравомыслящий гражданин скажет и без пыток.
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11.05.2022 08:31 Відповісти
********
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10.05.2022 23:24 Відповісти
Порошенко винен. 100%.
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10.05.2022 23:25 Відповісти
Що ви постiйно сунете свого порошенка, ми й так знаэмо що вiн супер вор, але ж э ще й iншi, може трохи гiршi, але все ж вори. Звичайно ж золото поцупили своi. щоб "ворогу не дiсталося".
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10.05.2022 23:31 Відповісти
кто это мы знаем? зеленые кремляди?
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10.05.2022 23:51 Відповісти


Віталька, не хвилюйся, ітак видно, що ти москаль
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11.05.2022 03:06 Відповісти
так це все Порох, сам бачив як він виносив з Мелітополя це золото
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10.05.2022 23:35 Відповісти
Мовчи, бо Вєнєдіктова повістку пришле для дачі показів. От тоді буде весело
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10.05.2022 23:46 Відповісти
Придурки. Мрiю оставили на уничтожение, скифское золото тоже оставили... А потом все удивляются что рашисты сюда лезут как будто им тут помазано. А чего им сюда не лезть когда здесь полно придурков и предателей которые дают возможность хорошо поднять бабла.
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10.05.2022 23:29 Відповісти
бо хтось переконав президента,що росія не нападе!
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10.05.2022 23:37 Відповісти
а зеленский такой тупой тупой как валенок? своей головой не думает?
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10.05.2022 23:52 Відповісти
да. а што?
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10.05.2022 23:58 Відповісти
22.09.20 https://znaj.ua/ru/chronicle/339018-zhurnalist-porivnyav-yermaka-zi-zlisnim-radnikom-korolya-z-volodarya-kilec#:~:text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0.%20%D0%A0.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%22%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%22%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8. https://znaj.ua/ru/chronicle/339018-zhurnalist-porivnyav-yermaka-zi-zlisnim-radnikom-korolya-z-volodarya-kilec
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11.05.2022 00:16 Відповісти
Своя голова хорошо для говорить и шаурму кушать, а голова Ермака для пожалиться, совета спросить, опять же на пару с этой головой шаурму скушать, за свое светлое будущее помечтать вместе... В общем как в сказке, сначала смешной, а потом страшной...
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11.05.2022 08:35 Відповісти
то ще таке, він же не політик, а от чому він не випердолив тих радників, які його так підставили, бо вони не тільки нам нагадили, вони підставили його, ніхто не буде особливо пам"ятати що так якийсь радник перднув, а от слова Президента западають в душу.
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11.05.2022 00:45 Відповісти
Он что ребёнок пятилетний ,ему лучшие разведки мира предъявляли доказательства, с военными Генералами всоветоваться нужно было и готовить разные варианты , а не на лыжах кататься с каламойским , Ермаком день рождения праздновать
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11.05.2022 02:54 Відповісти
Я писав про це ще тиждень тому. Нарешті роздуплились.
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10.05.2022 23:29 Відповісти
Винні всі , від президента до прибиральниці! Але розберемося і повернемо потім, а зараз : АРМІЯ, МОВА, ВІРА
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10.05.2022 23:29 Відповісти
кто раз берется? кто вернет? что вы пустой болтовней занимаетесь?
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10.05.2022 23:53 Відповісти
А зараз - армія, а не передвиборчі лозунги! Забудьте ви хоч під час війни про піар!
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11.05.2022 00:04 Відповісти
А шо, асфальт и шашлыки уже все
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11.05.2022 02:55 Відповісти
Ага - тобто виконувать програму ненависного Пороха! А я писав ще тоді, коли "зелюки" "кип"ятком у стелю сцяли" після виборів", що "хоче він чи не хоче, а змушений буде виконувать програму Порошенка у сфері зовнішньої політики у захисті держави" Так тут трохи не шибеницею загрожували! І хто був правий?!!!
А пізніше писав, що гроші з бюджету розпорошуються на всілякі "прожекти", які обертаються "великим крадівництвом", а армія ослаблюється І це робиться не просто так - від дурості, а цілеспрямовано - щоб потім "розвести руками" і нас "поставить перед фактом" того, що "не змогли ми оборонить країну, бо не думали що Путін дійсно нападе"! А він -таки напав! Напав на розорену і деморалізовану країну, що стала такою саме стараннями "Блазня" з "блазенятами" І тепер ми кров"ю розплачуємося за те, що 73% "поржать" захотіли!!!
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11.05.2022 05:05 Відповісти
І тут Вова Зе обісрався.
Чи то був Оманський договорняк ?
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10.05.2022 23:34 Відповісти
а на що сподівалися ,вони вивезли з перших днів окупції,потім пішли підприємства,фермерські господарства та особисте майно громадян..
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10.05.2022 23:35 Відповісти
Ой , а шо знов шось про#бали ..?
Коли уповноважені ще до початку війни приїхали евакуювати весь музей співробітники показали всім дулю , бо найцінніших експонатів там вже і слід простив...
Своїх гнид вдосталь.
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10.05.2022 23:36 Відповісти
8 лет говорили что кацапоиды пойдут пробивать сухопутный коридор на крым а наша власть не то что мосты и ж/д не взорвала, а даже редкие золотые реликвии на пути орды оставили. Тут попахивает умышленной предательством. Тем более что скифское золото у всех наслуху все эти годы было
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10.05.2022 23:37 Відповісти
Разминировали Чонгар ,а говорили ,что проводили учения Подготовили своими руками к сдаче весь Юг и сбу зналипрекрасно ,кто такие Сальдо ,Балецкий и другие предатели
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11.05.2022 03:01 Відповісти
**** - і це при тому, що вони знали про те, що московія нападе, з жовтня місяця!

Але шашликі були важливіше!

Про розмінування Чонгару і мостів я взагалі мовчу!

Просто мразоти! Кончені!
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10.05.2022 23:38 Відповісти
А пектораль там була? Хіба ж могли каци повз "рижевйо" пройти, коли їм і унітаз за свято.
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10.05.2022 23:45 Відповісти
Пектораль в Нидерландах на сегодня.
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11.05.2022 00:31 Відповісти
Її що теж зажучіли походу?)) Так у нас такі прокурори що вєщдоки бриліанти крадуть, може і це вони, бо спочатку була інфа що вивезли
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11.05.2022 05:28 Відповісти
со всех сопредельных военных зон надо эвакуировать музейные экспонаты особенно украинские национальные в Киев.
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10.05.2022 23:50 Відповісти
Там ніяких "шедеврів" сківської торевтики небуло, були ****** з мелітопольського кургану і інші дрібниці. Так що горювати особливо не треба
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10.05.2022 23:55 Відповісти
А спишут то.... огого!
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10.05.2022 23:59 Відповісти
все шо є скіфське - то є - супер важливо! А ти - дєбіл кацапський - на ***!!!!
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11.05.2022 02:07 Відповісти
Голова обласної адміністрації повідомляв, що це копії, а якийсь шланг на посаді голови мелітополької адміністрації заявляв, що це оригінальне «скіфське золото» було викрадено окупантами. Кому вірити?

Хоча насправді, те Скіфське золото, за яке ведеться спір в Нідерландах, і досі там перебуває та очікує розгляду касації верховним судом Нідерландів.

Отже всіх українців намагаються пошити в дурні, начебто скіфського золота уже немає і воно викрадено окупантами. Тоді виникає запитання, яка доля очікує справжнє Скіфське золото, коли його повернуть Україні з Нідерландів?
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14.05.2022 05:42 Відповісти
****** орда! Щоб ви, кацапи, повиздихали, вовіки!
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10.05.2022 23:55 Відповісти
С3.14здили. Значит возращаться сюда не планируют...
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11.05.2022 00:12 Відповісти
Дебилы, бл***!!! Неужели нельзя было передать все сокровища в хранилища НБУ, например.. !?
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11.05.2022 00:16 Відповісти
Щоб зробили копії, а оригінали розтягли?
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14.05.2022 05:45 Відповісти
а це як могло трапитись??? ПРОЇБАЛИ
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11.05.2022 00:18 Відповісти
Це не просто золото... А магічне золото !!! І хто його поцупив, той наволік на себе, свою родину, свій народ - біди і прокляття !!! В руках дикунів, воно прискорює їх загибель і з часом повертається на місце !
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11.05.2022 00:26 Відповісти
Что значит спи*дили ? это прикол? О каких уголовных дел речь когда оно уже у бомжей ..
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11.05.2022 00:32 Відповісти
цікаво ,хто правду каже

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skifske-zoloto-********/31827276.html
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11.05.2022 00:41 Відповісти
це при всьому тому, що золота у рашкі хоч дупою жерти. ні, подавай їм наше. щоб вони тим золотом вдавилися.
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11.05.2022 00:49 Відповісти
Сталин спокойно расстрелял бы всех причастных.
И правильно бы сделал.
Гниды взяли немалые деньги и типа им за это ничего.
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11.05.2022 01:10 Відповісти


Йди на путіна зі своім сраліним, ватан
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11.05.2022 03:10 Відповісти
Прежде чем калякать, поинтересуйся значением слова "ватан".
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11.05.2022 05:52 Відповісти
Невже потрібно було багато розуму тисячам і одному раднику Найвєлічайшого, якщо у Самого не вистачає кепи, що такі цінності українського народу, потрібно вивозити в безпечне місце? Хоча про що я, це ж цінності українського народу, а серед них українців немає.
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11.05.2022 01:11 Відповісти
Проте вбогі радянські мозаїки, які так ******** і захищає Ткаченко, всі на місці.
Проїбали країну...
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11.05.2022 01:28 Відповісти
Свідома здача Маріуполя та Сходу України результат поїздки в Оман Єрмака і Зєлєнського на зустріч з Патрушевим. Лише зрадою можна пояснити довгу послідовність подій які сталися після цієї зустрічі. Але вороги не врахували ЗСУ, народ України і міжнародну реакцію на чергову спробу окупації України ******. Розплата невідворотна. Не буде їм "індульгенції" за принципом "переможців не судять" - за масове знищення українців та розграбування країни зрадники мають відповісти. Для проведення Суду над ними можна навіть зупинити дію законів які забороняють смертну кару. Якщо не буде Суду за Законом все одно буде Суд Лінча і вже тут вирізати ракову пухлину будуть до сьомого коліна...
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11.05.2022 01:44 Відповісти
Тупой вопрос.... Почему музей не вывезли в тыл?
На шашлыках были?
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11.05.2022 04:27 Відповісти
ну, теперь станут умнее (нет).
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11.05.2022 08:08 Відповісти
У Запорізькій військовій обласній адміністрації https://t.me/zoda_gov_ua/7118 спростовують поширену росіянами інформацію про викрадення скіфського золота із краєзнавчого музею в окупованому Мелітополі.

«У березні місяці найцінніше із Запорізької області було вивезено в інші регіони України. Повністю зі всіх музеїв. Все, що становило історико-культурну цінність. Те, що вони там «врятували», ну успіху їм. Є різні музейні експонати: копії, муляжі, ще щось», - заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник Запорізької ВЦА Олександр Старух.

Раніше проросійські пабліки поширили відео про те, як окупанти буцімто знайшли сховане працівниками музею золото та «врятували» його від вивезення за кордон.

У 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі. Його намагалися вивезти в «Ермітаж», але українські археологи домоглися того, щоб знахідку зберігали в Україні.https://www.radiosvoboda.org/a/news-skifske-zoloto-********/31827276.html
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11.05.2022 09:39 Відповісти
Скіфське золото не в окупантів, його вдалося врятувати - Запорізька ОВА
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11.05.2022 09:41 Відповісти
Голова обласної адміністрації повідомляв, що це копії, а якийсь шланг на посаді голови мелітополької адміністрації заявляв, що це оригінальне «скіфське золото» було викрадено окупантами. Кому вірити?

Хоча насправді, те Скіфське золото, за яке ведеться спір в Нідерландах, і досі там перебуває та очікує розгляду касації верховним судом Нідерландів.

Отже всіх українців намагаються пошити в дурні, начебто скіфського золота уже немає і воно викрадено окупантами. Тоді виникає запитання, яка доля очікує справжнє Скіфське золото, коли його повернуть Україні з Нідерландів?
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14.05.2022 05:51 Відповісти
 
 