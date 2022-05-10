Російські окупанти викрали скіфське золото з музею Мелітополя, - Офіс ГПУ. ФОТО

В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили військові РФ. Слідство стверджує, що у квітні росіяни викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.

За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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Раніше російські окупанти захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, в експозиції якого було скіфське золото IV століття до нашої ери.

Спочатку повідомлялося про те, що вони викрали колекцію цього золота, знайдену археологами у 1950-х роках.

Місцерозташування реліквії ворогам нібито підказали колаборанти.

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