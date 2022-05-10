Российские оккупанты похитили скифское золото из музея Мелитополя, - Офис ГПУ. ФОТО
В Украине открыли уголовное производство по факту похищения национальных ценностей из музея в Мелитополе, которое совершили военные РФ. Следствие утверждает, что в апреле россияне похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея.
По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Ранее российские оккупанты захватили Мелитопольский городской краеведческий музей, в экспозиции которого было скифское золото IV века до нашей эры.
Сначала сообщалось о том, что они украли коллекцию этого золота, найденную археологами в 1950-х годах.
Месторасположение реликвии врагам якобы подсказали коллаборанты.
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Очень похоже , что экспозицию готовили к сдаче - пусть спросят их фамилии в отделе кадров .
А так,команды нет,а на нет и суда нет.директору ничего не будет,так как он ничего не нарушил.
Уверен что и сейчас никто не чешется с эвакуацией ценностей.Запорожье, Хортица, Никополь полно раритетов времен Козцкой Сечи,все на месте,а должно быть как минимум на западе Украины.
А власть чебуречная - это вам каждый здравомыслящий гражданин скажет и без пыток.
Віталька, не хвилюйся, ітак видно, що ти москаль
А пізніше писав, що гроші з бюджету розпорошуються на всілякі "прожекти", які обертаються "великим крадівництвом", а армія ослаблюється І це робиться не просто так - від дурості, а цілеспрямовано - щоб потім "розвести руками" і нас "поставить перед фактом" того, що "не змогли ми оборонить країну, бо не думали що Путін дійсно нападе"! А він -таки напав! Напав на розорену і деморалізовану країну, що стала такою саме стараннями "Блазня" з "блазенятами" І тепер ми кров"ю розплачуємося за те, що 73% "поржать" захотіли!!!
Чи то був Оманський договорняк ?
Коли уповноважені ще до початку війни приїхали евакуювати весь музей співробітники показали всім дулю , бо найцінніших експонатів там вже і слід простив...
Своїх гнид вдосталь.
Але шашликі були важливіше!
Про розмінування Чонгару і мостів я взагалі мовчу!
Просто мразоти! Кончені!
Хоча насправді, те Скіфське золото, за яке ведеться спір в Нідерландах, і досі там перебуває та очікує розгляду касації верховним судом Нідерландів.
Отже всіх українців намагаються пошити в дурні, начебто скіфського золота уже немає і воно викрадено окупантами. Тоді виникає запитання, яка доля очікує справжнє Скіфське золото, коли його повернуть Україні з Нідерландів?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skifske-zoloto-********/31827276.html
И правильно бы сделал.
Гниды взяли немалые деньги и типа им за это ничего.
Йди на путіна зі своім сраліним, ватан
Проїбали країну...
На шашлыках были?
«У березні місяці найцінніше із Запорізької області було вивезено в інші регіони України. Повністю зі всіх музеїв. Все, що становило історико-культурну цінність. Те, що вони там «врятували», ну успіху їм. Є різні музейні експонати: копії, муляжі, ще щось», - заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник Запорізької ВЦА Олександр Старух.
Раніше проросійські пабліки поширили відео про те, як окупанти буцімто знайшли сховане працівниками музею золото та «врятували» його від вивезення за кордон.
У 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі. Його намагалися вивезти в «Ермітаж», але українські археологи домоглися того, щоб знахідку зберігали в Україні.https://www.radiosvoboda.org/a/news-skifske-zoloto-********/31827276.html
Хоча насправді, те Скіфське золото, за яке ведеться спір в Нідерландах, і досі там перебуває та очікує розгляду касації верховним судом Нідерландів.
Отже всіх українців намагаються пошити в дурні, начебто скіфського золота уже немає і воно викрадено окупантами. Тоді виникає запитання, яка доля очікує справжнє Скіфське золото, коли його повернуть Україні з Нідерландів?