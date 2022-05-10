Российские оккупанты похитили скифское золото из музея Мелитополя, - Офис ГПУ. ФОТО

В Украине открыли уголовное производство по факту похищения национальных ценностей из музея в Мелитополе, которое совершили военные РФ. Следствие утверждает, что в апреле россияне похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея.

По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Читайте также: О судьбе скифского золота из краеведческого музея Мелитополя ничего не известно, - Федоров

Ранее российские оккупанты захватили Мелитопольский городской краеведческий музей, в экспозиции которого было скифское золото IV века до нашей эры.

Сначала сообщалось о том, что они украли коллекцию этого золота, найденную археологами в 1950-х годах.

Месторасположение реликвии врагам якобы подсказали коллаборанты.

Читайте также: В Мелитополе российские оккупанты похитили главного хранителя фондов краеведческого музея Кучер: у нее дома осталась лежачая мать. ФОТО