РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10567 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
12 517 63

Российские оккупанты похитили скифское золото из музея Мелитополя, - Офис ГПУ. ФОТО

В Украине открыли уголовное производство по факту похищения национальных ценностей из музея в Мелитополе, которое совершили военные РФ. Следствие утверждает, что в апреле россияне похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея.

По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Читайте также: О судьбе скифского золота из краеведческого музея Мелитополя ничего не известно, - Федоров

Ранее российские оккупанты захватили Мелитопольский городской краеведческий музей, в экспозиции которого было скифское золото IV века до нашей эры.

Сначала сообщалось о том, что они украли коллекцию этого золота, найденную археологами в 1950-х годах.

Месторасположение реликвии врагам якобы подсказали коллаборанты.

Читайте также: В Мелитополе российские оккупанты похитили главного хранителя фондов краеведческого музея Кучер: у нее дома осталась лежачая мать. ФОТО

Автор: 

золото (225) Мелитополь (616)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+65
Придурки. Мрiю оставили на уничтожение, скифское золото тоже оставили... А потом все удивляются что рашисты сюда лезут как будто им тут помазано. А чего им сюда не лезть когда здесь полно придурков и предателей которые дают возможность хорошо поднять бабла.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:29 Ответить
+41
********
показать весь комментарий
10.05.2022 23:24 Ответить
+36
**** - і це при тому, що вони знали про те, що московія нападе, з жовтня місяця!

Але шашликі були важливіше!

Про розмінування Чонгару і мостів я взагалі мовчу!

Просто мразоти! Кончені!
показать весь комментарий
10.05.2022 23:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Директора на кол сук
показать весь комментарий
10.05.2022 23:24 Ответить
Команды эвакуировать не было,ЗЕублюдки в ответе.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:53 Ответить
Какая "команда" должна быть ? Конкретные люди ( с конкретными фамилиями ) отвечали и ОТВЕЧАЮТ (сейчас) за сохранность экспонатов ! Там что тонны золота ? Это-же не завод со станками . Наверняка в один чемодан можно было сложить и выехать .
Очень похоже , что экспозицию готовили к сдаче - пусть спросят их фамилии в отделе кадров .
показать весь комментарий
11.05.2022 00:22 Ответить
Конечно нет.без команды не имеет права.материально ответственные это четко знают.какой чемодан?брать на себя ответственность? Сложил,вышел из музея,дали по голове,отобрали,сел и надолго.
А так,команды нет,а на нет и суда нет.директору ничего не будет,так как он ничего не нарушил.
Уверен что и сейчас никто не чешется с эвакуацией ценностей.Запорожье, Хортица, Никополь полно раритетов времен Козцкой Сечи,все на месте,а должно быть как минимум на западе Украины.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:08 Ответить
Бин, читать нужно - бедная женщина, хранительница фондов. Наверняка мордовали ее долго, чтобы сказала, где спрятали главные экспонаты.
А власть чебуречная - это вам каждый здравомыслящий гражданин скажет и без пыток.
показать весь комментарий
11.05.2022 08:31 Ответить
********
показать весь комментарий
10.05.2022 23:24 Ответить
Порошенко винен. 100%.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:25 Ответить
Що ви постiйно сунете свого порошенка, ми й так знаэмо що вiн супер вор, але ж э ще й iншi, може трохи гiршi, але все ж вори. Звичайно ж золото поцупили своi. щоб "ворогу не дiсталося".
показать весь комментарий
10.05.2022 23:31 Ответить
кто это мы знаем? зеленые кремляди?
показать весь комментарий
10.05.2022 23:51 Ответить


Віталька, не хвилюйся, ітак видно, що ти москаль
показать весь комментарий
11.05.2022 03:06 Ответить
так це все Порох, сам бачив як він виносив з Мелітополя це золото
показать весь комментарий
10.05.2022 23:35 Ответить
Мовчи, бо Вєнєдіктова повістку пришле для дачі показів. От тоді буде весело
показать весь комментарий
10.05.2022 23:46 Ответить
Придурки. Мрiю оставили на уничтожение, скифское золото тоже оставили... А потом все удивляются что рашисты сюда лезут как будто им тут помазано. А чего им сюда не лезть когда здесь полно придурков и предателей которые дают возможность хорошо поднять бабла.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:29 Ответить
бо хтось переконав президента,що росія не нападе!
показать весь комментарий
10.05.2022 23:37 Ответить
а зеленский такой тупой тупой как валенок? своей головой не думает?
показать весь комментарий
10.05.2022 23:52 Ответить
да. а што?
показать весь комментарий
10.05.2022 23:58 Ответить
22.09.20 https://znaj.ua/ru/chronicle/339018-zhurnalist-porivnyav-yermaka-zi-zlisnim-radnikom-korolya-z-volodarya-kilec#:~:text=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83%20%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F%20%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%94%D0%B6.%20%D0%A0.%20%D0%A0.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%22%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%22%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8. https://znaj.ua/ru/chronicle/339018-zhurnalist-porivnyav-yermaka-zi-zlisnim-radnikom-korolya-z-volodarya-kilec
показать весь комментарий
11.05.2022 00:16 Ответить
Своя голова хорошо для говорить и шаурму кушать, а голова Ермака для пожалиться, совета спросить, опять же на пару с этой головой шаурму скушать, за свое светлое будущее помечтать вместе... В общем как в сказке, сначала смешной, а потом страшной...
показать весь комментарий
11.05.2022 08:35 Ответить
то ще таке, він же не політик, а от чому він не випердолив тих радників, які його так підставили, бо вони не тільки нам нагадили, вони підставили його, ніхто не буде особливо пам"ятати що так якийсь радник перднув, а от слова Президента западають в душу.
показать весь комментарий
11.05.2022 00:45 Ответить
Он что ребёнок пятилетний ,ему лучшие разведки мира предъявляли доказательства, с военными Генералами всоветоваться нужно было и готовить разные варианты , а не на лыжах кататься с каламойским , Ермаком день рождения праздновать
показать весь комментарий
11.05.2022 02:54 Ответить
Я писав про це ще тиждень тому. Нарешті роздуплились.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:29 Ответить
Винні всі , від президента до прибиральниці! Але розберемося і повернемо потім, а зараз : АРМІЯ, МОВА, ВІРА
показать весь комментарий
10.05.2022 23:29 Ответить
кто раз берется? кто вернет? что вы пустой болтовней занимаетесь?
показать весь комментарий
10.05.2022 23:53 Ответить
А зараз - армія, а не передвиборчі лозунги! Забудьте ви хоч під час війни про піар!
показать весь комментарий
11.05.2022 00:04 Ответить
А шо, асфальт и шашлыки уже все
показать весь комментарий
11.05.2022 02:55 Ответить
Ага - тобто виконувать програму ненависного Пороха! А я писав ще тоді, коли "зелюки" "кип"ятком у стелю сцяли" після виборів", що "хоче він чи не хоче, а змушений буде виконувать програму Порошенка у сфері зовнішньої політики у захисті держави" Так тут трохи не шибеницею загрожували! І хто був правий?!!!
А пізніше писав, що гроші з бюджету розпорошуються на всілякі "прожекти", які обертаються "великим крадівництвом", а армія ослаблюється І це робиться не просто так - від дурості, а цілеспрямовано - щоб потім "розвести руками" і нас "поставить перед фактом" того, що "не змогли ми оборонить країну, бо не думали що Путін дійсно нападе"! А він -таки напав! Напав на розорену і деморалізовану країну, що стала такою саме стараннями "Блазня" з "блазенятами" І тепер ми кров"ю розплачуємося за те, що 73% "поржать" захотіли!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 05:05 Ответить
І тут Вова Зе обісрався.
Чи то був Оманський договорняк ?
показать весь комментарий
10.05.2022 23:34 Ответить
а на що сподівалися ,вони вивезли з перших днів окупції,потім пішли підприємства,фермерські господарства та особисте майно громадян..
показать весь комментарий
10.05.2022 23:35 Ответить
Ой , а шо знов шось про#бали ..?
Коли уповноважені ще до початку війни приїхали евакуювати весь музей співробітники показали всім дулю , бо найцінніших експонатів там вже і слід простив...
Своїх гнид вдосталь.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:36 Ответить
8 лет говорили что кацапоиды пойдут пробивать сухопутный коридор на крым а наша власть не то что мосты и ж/д не взорвала, а даже редкие золотые реликвии на пути орды оставили. Тут попахивает умышленной предательством. Тем более что скифское золото у всех наслуху все эти годы было
показать весь комментарий
10.05.2022 23:37 Ответить
Разминировали Чонгар ,а говорили ,что проводили учения Подготовили своими руками к сдаче весь Юг и сбу зналипрекрасно ,кто такие Сальдо ,Балецкий и другие предатели
показать весь комментарий
11.05.2022 03:01 Ответить
**** - і це при тому, що вони знали про те, що московія нападе, з жовтня місяця!

Але шашликі були важливіше!

Про розмінування Чонгару і мостів я взагалі мовчу!

Просто мразоти! Кончені!
показать весь комментарий
10.05.2022 23:38 Ответить
А пектораль там була? Хіба ж могли каци повз "рижевйо" пройти, коли їм і унітаз за свято.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:45 Ответить
Пектораль в Нидерландах на сегодня.
показать весь комментарий
11.05.2022 00:31 Ответить
Її що теж зажучіли походу?)) Так у нас такі прокурори що вєщдоки бриліанти крадуть, може і це вони, бо спочатку була інфа що вивезли
показать весь комментарий
11.05.2022 05:28 Ответить
со всех сопредельных военных зон надо эвакуировать музейные экспонаты особенно украинские национальные в Киев.
показать весь комментарий
10.05.2022 23:50 Ответить
Там ніяких "шедеврів" сківської торевтики небуло, були ****** з мелітопольського кургану і інші дрібниці. Так що горювати особливо не треба
показать весь комментарий
10.05.2022 23:55 Ответить
А спишут то.... огого!
показать весь комментарий
10.05.2022 23:59 Ответить
все шо є скіфське - то є - супер важливо! А ти - дєбіл кацапський - на ***!!!!
показать весь комментарий
11.05.2022 02:07 Ответить
Голова обласної адміністрації повідомляв, що це копії, а якийсь шланг на посаді голови мелітополької адміністрації заявляв, що це оригінальне «скіфське золото» було викрадено окупантами. Кому вірити?

Хоча насправді, те Скіфське золото, за яке ведеться спір в Нідерландах, і досі там перебуває та очікує розгляду касації верховним судом Нідерландів.

Отже всіх українців намагаються пошити в дурні, начебто скіфського золота уже немає і воно викрадено окупантами. Тоді виникає запитання, яка доля очікує справжнє Скіфське золото, коли його повернуть Україні з Нідерландів?
показать весь комментарий
14.05.2022 05:42 Ответить
****** орда! Щоб ви, кацапи, повиздихали, вовіки!
показать весь комментарий
10.05.2022 23:55 Ответить
С3.14здили. Значит возращаться сюда не планируют...
показать весь комментарий
11.05.2022 00:12 Ответить
Дебилы, бл***!!! Неужели нельзя было передать все сокровища в хранилища НБУ, например.. !?
показать весь комментарий
11.05.2022 00:16 Ответить
Щоб зробили копії, а оригінали розтягли?
показать весь комментарий
14.05.2022 05:45 Ответить
а це як могло трапитись??? ПРОЇБАЛИ
показать весь комментарий
11.05.2022 00:18 Ответить
Це не просто золото... А магічне золото !!! І хто його поцупив, той наволік на себе, свою родину, свій народ - біди і прокляття !!! В руках дикунів, воно прискорює їх загибель і з часом повертається на місце !
показать весь комментарий
11.05.2022 00:26 Ответить
Что значит спи*дили ? это прикол? О каких уголовных дел речь когда оно уже у бомжей ..
показать весь комментарий
11.05.2022 00:32 Ответить
цікаво ,хто правду каже

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skifske-zoloto-********/31827276.html
показать весь комментарий
11.05.2022 00:41 Ответить
це при всьому тому, що золота у рашкі хоч дупою жерти. ні, подавай їм наше. щоб вони тим золотом вдавилися.
показать весь комментарий
11.05.2022 00:49 Ответить
Сталин спокойно расстрелял бы всех причастных.
И правильно бы сделал.
Гниды взяли немалые деньги и типа им за это ничего.
показать весь комментарий
11.05.2022 01:10 Ответить


Йди на путіна зі своім сраліним, ватан
показать весь комментарий
11.05.2022 03:10 Ответить
Прежде чем калякать, поинтересуйся значением слова "ватан".
показать весь комментарий
11.05.2022 05:52 Ответить
Невже потрібно було багато розуму тисячам і одному раднику Найвєлічайшого, якщо у Самого не вистачає кепи, що такі цінності українського народу, потрібно вивозити в безпечне місце? Хоча про що я, це ж цінності українського народу, а серед них українців немає.
показать весь комментарий
11.05.2022 01:11 Ответить
Проте вбогі радянські мозаїки, які так ******** і захищає Ткаченко, всі на місці.
Проїбали країну...
показать весь комментарий
11.05.2022 01:28 Ответить
Свідома здача Маріуполя та Сходу України результат поїздки в Оман Єрмака і Зєлєнського на зустріч з Патрушевим. Лише зрадою можна пояснити довгу послідовність подій які сталися після цієї зустрічі. Але вороги не врахували ЗСУ, народ України і міжнародну реакцію на чергову спробу окупації України ******. Розплата невідворотна. Не буде їм "індульгенції" за принципом "переможців не судять" - за масове знищення українців та розграбування країни зрадники мають відповісти. Для проведення Суду над ними можна навіть зупинити дію законів які забороняють смертну кару. Якщо не буде Суду за Законом все одно буде Суд Лінча і вже тут вирізати ракову пухлину будуть до сьомого коліна...
показать весь комментарий
11.05.2022 01:44 Ответить
Тупой вопрос.... Почему музей не вывезли в тыл?
На шашлыках были?
показать весь комментарий
11.05.2022 04:27 Ответить
ну, теперь станут умнее (нет).
показать весь комментарий
11.05.2022 08:08 Ответить
У Запорізькій військовій обласній адміністрації https://t.me/zoda_gov_ua/7118 спростовують поширену росіянами інформацію про викрадення скіфського золота із краєзнавчого музею в окупованому Мелітополі.

«У березні місяці найцінніше із Запорізької області було вивезено в інші регіони України. Повністю зі всіх музеїв. Все, що становило історико-культурну цінність. Те, що вони там «врятували», ну успіху їм. Є різні музейні експонати: копії, муляжі, ще щось», - заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону очільник Запорізької ВЦА Олександр Старух.

Раніше проросійські пабліки поширили відео про те, як окупанти буцімто знайшли сховане працівниками музею золото та «врятували» його від вивезення за кордон.

У 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі. Його намагалися вивезти в «Ермітаж», але українські археологи домоглися того, щоб знахідку зберігали в Україні.https://www.radiosvoboda.org/a/news-skifske-zoloto-********/31827276.html
показать весь комментарий
11.05.2022 09:39 Ответить
Скіфське золото не в окупантів, його вдалося врятувати - Запорізька ОВА
показать весь комментарий
11.05.2022 09:41 Ответить
Голова обласної адміністрації повідомляв, що це копії, а якийсь шланг на посаді голови мелітополької адміністрації заявляв, що це оригінальне «скіфське золото» було викрадено окупантами. Кому вірити?

Хоча насправді, те Скіфське золото, за яке ведеться спір в Нідерландах, і досі там перебуває та очікує розгляду касації верховним судом Нідерландів.

Отже всіх українців намагаються пошити в дурні, начебто скіфського золота уже немає і воно викрадено окупантами. Тоді виникає запитання, яка доля очікує справжнє Скіфське золото, коли його повернуть Україні з Нідерландів?
показать весь комментарий
14.05.2022 05:51 Ответить
 
 