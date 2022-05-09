О судьбе скифского золота из краеведческого музея Мелитополя ничего не известно, - Федоров

О судьбе скифского золота из мелитопольского краеведческого музея пока ничего не известно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил мэр города Иван Федоров.

"Чуть больше недели назад (в субботу) должен был приехать какой-то эксперт из Крыма, который должен был сделать оценку этого скифского золота чтобы понимать его ценность и подлинность. Какова судьба этого скифского золота сейчас, у нас нет информации. После приезда этого эксперта ни разу ни один из сотрудников музея этого скифского золота не видел", – рассказал Федоров.

По его словам, скифское золото, хранившееся в краеведческом музее Мелитополя, является оригинальным и "почти бесценным".

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