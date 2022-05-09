О судьбе скифского золота из краеведческого музея Мелитополя ничего не известно, - Федоров
О судьбе скифского золота из мелитопольского краеведческого музея пока ничего не известно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил мэр города Иван Федоров.
"Чуть больше недели назад (в субботу) должен был приехать какой-то эксперт из Крыма, который должен был сделать оценку этого скифского золота чтобы понимать его ценность и подлинность. Какова судьба этого скифского золота сейчас, у нас нет информации. После приезда этого эксперта ни разу ни один из сотрудников музея этого скифского золота не видел", – рассказал Федоров.
По его словам, скифское золото, хранившееся в краеведческом музее Мелитополя, является оригинальным и "почти бесценным".
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+36 V Vv #502451
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то де золото треба спитати того, хто 18,02,2022 дав команду відійти від Чонгара військовим
та розмінувати мости
Це ж не Порошенко...Того за ціну на цибулю невзлюбили, а кому те золото треба, його на хліб не намажеш.