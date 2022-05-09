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О судьбе скифского золота из краеведческого музея Мелитополя ничего не известно, - Федоров

федоров

О судьбе скифского золота из мелитопольского краеведческого музея пока ничего не известно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода заявил мэр города Иван Федоров.

"Чуть больше недели назад (в субботу) должен был приехать какой-то эксперт из Крыма, который должен был сделать оценку этого скифского золота чтобы понимать его ценность и подлинность. Какова судьба этого скифского золота сейчас, у нас нет информации. После приезда этого эксперта ни разу ни один из сотрудников музея этого скифского золота не видел", – рассказал Федоров.

По его словам, скифское золото, хранившееся в краеведческом музее Мелитополя, является оригинальным и "почти бесценным".

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золото (225) Мелитополь (616) музей (724)


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Топ комментарии
+36
Де раніше мозок був?! Вивозити треба було, це ж очевидно. Накерували, бобіки...
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09.05.2022 21:14 Ответить
+30
*****@ли
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09.05.2022 21:18 Ответить
+23
Бубачці пробачать.
Це ж не Порошенко...Того за ціну на цибулю невзлюбили, а кому те золото треба, його на хліб не намажеш.
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09.05.2022 21:23 Ответить
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Де раніше мозок був?! Вивозити треба було, це ж очевидно. Накерували, бобіки...
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09.05.2022 21:14 Ответить
Відповідь одна: ШАШЛИКИ.
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09.05.2022 21:17 Ответить
Та плісняві і зараз похрін. Це ж не їх особиста власність.
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09.05.2022 21:37 Ответить
а где была тер-оборона ?-там же А кто герой?-пан фьодоров -думай тэ
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09.05.2022 21:41 Ответить
як казав один полонений орк, я в криму заснув в камазі а прокинувся вже 200 км в Україні.
то де золото треба спитати того, хто 18,02,2022 дав команду відійти від Чонгара військовим
та розмінувати мости
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09.05.2022 22:09 Ответить
*****@ли
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09.05.2022 21:18 Ответить
это теперь будет у жаб на все проё*** отговорка (как до войны - не так поняли и вырвали с контекста)
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09.05.2022 21:31 Ответить
ЭТО КАК СПЕЦИЛЬНО,НАДО ПРИВЛЕКАТЬ И ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ И АДМИНИСТРАЦИЮ,САМИ И СПИЗ....
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09.05.2022 21:20 Ответить
Хто відповість за втрату безцінного?
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09.05.2022 21:20 Ответить
Бубачці пробачать.
Це ж не Порошенко...Того за ціну на цибулю невзлюбили, а кому те золото треба, його на хліб не намажеш.
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09.05.2022 21:23 Ответить
Ще й на Порошенка повісять...
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09.05.2022 21:25 Ответить
На людину, яка потрапила до книги рекордів Гіннеса за кількість одночасно відкритих на неї справ, вже буде доволі тяжко повісити ще щось...
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09.05.2022 21:53 Ответить
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09.05.2022 21:22 Ответить
Ця пектораль в Києві. В музеї на реріторії Лаври. (як що не спи...ли)
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09.05.2022 21:47 Ответить
Ото і мені цікаво, чому на запит "скіфське золото. мелітополь" з'являється фото пекторалі? Як оця.
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09.05.2022 22:33 Ответить
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09.05.2022 21:23 Ответить
Шукайте в Ермітажі
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09.05.2022 21:23 Ответить
В особистій колекції якогось *****.
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09.05.2022 21:34 Ответить
Скорее у ***** в спальне
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09.05.2022 22:03 Ответить
Про$рав усе і став хероєм
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09.05.2022 21:29 Ответить
по карманам буряты растырили?
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09.05.2022 21:32 Ответить
Дякуйте зільоним рукавадітєлям....
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09.05.2022 21:33 Ответить
На всі претензії є одне чудове слово, яке все пояснює - ОМАН!
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09.05.2022 21:35 Ответить
якщо музеї Маріуполя пограбували ,то всі інші також.
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09.05.2022 21:35 Ответить
кацапстан должен возвратить в Украину все, что нагреб за последние 500 лет, эрмитаж, оружейные палаты и т.д. все должно быть арестовано, а нестачу компенсировать другими произведениями искусства и археологии. Вопрос надо поднять, когда в мордоре будет развал и голод.
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09.05.2022 21:36 Ответить
Коли в мордорі буде розвал і голод, наполягати на поверненні українських музейних цінностей буде вже запізно - все буде вже розкрадено. Цю роботу треба починати вчора! І отримати свої історичні артефакти бажано до того, як в рашці все перетвориться на хаос, бо можемо кінців не знайти.
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10.05.2022 00:13 Ответить
комбайни з тракторами - в чечні. можливо золото теж там.
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09.05.2022 21:40 Ответить
А когда его нам вернули, что то я пропустил? И вы что в Мелитополь его отвезли? Бл***** что за дегенераты. Или скорее агенты работающие на врага
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09.05.2022 22:01 Ответить
Наприкінці жовтня 2021 року, мабуть. Але я пам' ятаю, що золото з нідерландського музею мало залишатись у Києві до повернення Криму в Україну. Чи в Мелітополі була своя колекція? У нас в Одесі теж є своя невеличка колекція. От же відомості подають, неможливо розібратись.
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10.05.2022 00:23 Ответить
Це має бути фейкова дезінформація. Справжня скіфська колекція у Нідерландах, суди ще тривають. Можливо замилюють очі щоб потім по тихому і справді передати експонати окупанту.
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10.05.2022 02:46 Ответить
Усё, нету золота.
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09.05.2022 22:02 Ответить
Вссьо пропало...
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09.05.2022 22:17 Ответить
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10.05.2022 02:11 Ответить
«В марте месяце самое ценное из Запорожской области было вывезено. Полностью со всех музеев, то, что представляло собой историко-культурную ценность, в другие регионы Украины. Сейчас проводится вторая волна эвакуации менее ценных вещей… Знаете, есть разные музейные предметы. Есть оригиналы, есть копии, есть муляжи…», - https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/videos/715609396549844/ пояснил 29 апреля Старух. Кто из них бреше, орденоносец Федоров или губер Старух или оба?
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10.05.2022 21:12 Ответить
 
 