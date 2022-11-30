Генпрокурор Костін повідомив, що відкрив справу проти "Слуги Народу" Аллахвердієвої, - ЦПК
Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що відкрив справу щодо народної депутатки від "Слуги Народу" Ірини Аллахвердієвої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Центру протидії корупції".
"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов’язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.
У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов’язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".
"Таке от продовження "кращих практик" своєї попередниці. І ще одне підтвердження, що маємо боротися за фактичне скасування депутатської недоторканості замість тієї "ілюзії недоторканості", яка є зараз. Пене Костін, ну можна ж було все з самого початку зробити по-нормальному? Чи це така згубна звичка - спочатку все доводити до бєзпрєдєла? Якщо все це, щоб заспокоїти колишніх колег по Раді і показати, що їх точно прикриють, то просто знайте - так більше не працює. І не буде працювати після перемоги ЗСУ", - зазначають у ЦПК.
Також підкреслюється, що загалом такі справи мають починатися не з тиском через суд, а в тиші. Щоб не дати фігурантам втекти за кордон, як це вдалося тому ж Шевченку.
"Наразі ж сподіваємося, що вже скоро швейцарський годинник Аллахвердієвої за 310 тисяч грн з 11 білими діамантами буде серед доказів у справі, а не на руці нардепки. Як і 14,4 млн грн, які начебто подарував їй батько, що офіційно не отримував мільйонних доходів за останні роки. Цей випадок поруч з останніми справами САП - вагомий аргумент за відновлення декларування депутатів та чиновників. Це шанс для народних депутатів показати, що під час війни вони не займалися корупцією, а реально працювали для країни", - резюмують у ЦПК.
Як повідомлялося, за генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої
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"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов'язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.
У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов'язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".
Джерело:
тіпа, нате, челядь, те що хотіли,
вона вже підготувалась і розписки на борги за подарунки вже написала
так що поцілуйте зелених в дупу, а вони в знак вдячності будуть далі строчити свої нікчемні, злочинні закони
кого зе взяв в Херсон???
катлету і того куя який відмив з Харкова 2,5 ярда через коханку
Ви, шановний, показуєте їм упк, закони.....
моня сам клав і всіх своїх навчив класти на закони як самі ж приймають,
чекаєм перемоги
а після розберемось на кого ця ******* працює
і як діє закон для всіх, але не для них??
Арахамия: Да.
Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.
Арахамия: Энергии много.
Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
Думала жіночка, що вже всім відсо... ой, віддячила...
А тепер що, знову все з початку!??
Ох цей несправедливий світ чоловіків...
1) Збочинці аналтабу
2) Секс служниці
3) Педофіли
4) Наркомани
5) Засуджені по важким статтям
6) Аферисти і фінансові кідали
Як можна було проголосувати за це у 2019 му після всього цього
хоча думаю під 10% йому приписали.
Це радянські люди старщі за 60 років які вірять серіалам про Голобородька і кварталу.
Не здивуюсь як що в "слузі народу" є і свої драг ділєри, сутенери нетрадіційні і збочені, свої кілєри і своя "поліція", все для того щоб інформація про збочення депутатів фракції не виходила за межи фракції "слуга народу".
Hasta la Vista, baby!
От який козел за неї голосував на виборах?...