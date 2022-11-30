Генпрокурор Костін повідомив, що відкрив справу проти "Слуги Народу" Аллахвердієвої, - ЦПК

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що відкрив справу щодо народної депутатки від "Слуги Народу" Ірини Аллахвердієвої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Центру протидії корупції".

"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов’язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов’язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".

"Таке от продовження "кращих практик" своєї попередниці. І ще одне підтвердження, що маємо боротися за фактичне скасування депутатської недоторканості замість тієї "ілюзії недоторканості", яка є зараз. Пене Костін, ну можна ж було все з самого початку зробити по-нормальному? Чи це така згубна звичка - спочатку все доводити до бєзпрєдєла? Якщо все це, щоб заспокоїти колишніх колег по Раді і показати, що їх точно прикриють, то просто знайте - так більше не працює. І не буде працювати після перемоги ЗСУ", - зазначають у ЦПК.

Також підкреслюється, що загалом такі справи мають починатися не з тиском через суд, а в тиші. Щоб не дати фігурантам втекти за кордон, як це вдалося тому ж Шевченку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої, - Шабунін

"Наразі ж сподіваємося, що вже скоро швейцарський годинник Аллахвердієвої за 310 тисяч грн з 11 білими діамантами буде серед доказів у справі, а не на руці нардепки. Як і 14,4 млн грн, які начебто подарував їй батько, що офіційно не отримував мільйонних доходів за останні роки. Цей випадок поруч з останніми справами САП - вагомий аргумент за відновлення декларування депутатів та чиновників. Це шанс для народних депутатів показати, що під час війни вони не займалися корупцією, а реально працювали для країни", - резюмують у ЦПК.

Як повідомлялося, за генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої