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Генпрокурор Костін повідомив, що відкрив справу проти "Слуги Народу" Аллахвердієвої, - ЦПК

аллахвердієва

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що відкрив справу щодо народної депутатки від "Слуги Народу" Ірини Аллахвердієвої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Центру протидії корупції".

"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов’язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов’язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".

"Таке от продовження "кращих практик" своєї попередниці. І ще одне підтвердження, що маємо боротися за фактичне скасування депутатської недоторканості замість тієї "ілюзії недоторканості", яка є зараз. Пене Костін, ну можна ж було все з самого початку зробити по-нормальному? Чи це така згубна звичка - спочатку все доводити до бєзпрєдєла? Якщо все це, щоб заспокоїти колишніх колег по Раді і показати, що їх точно прикриють, то просто знайте - так більше не працює. І не буде працювати після перемоги ЗСУ", - зазначають у ЦПК.

Також підкреслюється, що загалом такі справи мають починатися не з тиском через суд, а в тиші. Щоб не дати фігурантам втекти за кордон, як це вдалося тому ж Шевченку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої, - Шабунін

"Наразі ж сподіваємося, що вже скоро швейцарський годинник Аллахвердієвої за 310 тисяч грн з 11 білими діамантами буде серед доказів у справі, а не на руці нардепки. Як і 14,4 млн грн, які начебто подарував їй батько, що офіційно не отримував мільйонних доходів за останні роки. Цей випадок поруч з останніми справами САП - вагомий аргумент за відновлення декларування депутатів та чиновників. Це шанс для народних депутатів показати, що під час війни вони не займалися корупцією, а реально працювали для країни", - резюмують у ЦПК.

Як повідомлялося, за генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Пізніше глава ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої

Генпрокурор Костін повідомив, що відкрив справу проти Слуги Народу Аллахвердієвої, - ЦПК 01

Автор: 

Центр протидії корупції (268) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+59
Корниенко: Аллахвердиева вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
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30.11.2022 14:33 Відповісти
+43
Де ж вони скільки г*вна понаходили для однієї партії? Нехай вже старі партії з бувших комсомолят, а то вже ті що народилися і жили при незалежній Україні. Де ж той асинізотор, що їх назгрібав ?
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30.11.2022 14:37 Відповісти
+36
Відкрив, але значно пізніше, ніж мав це зробити по закону.

"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов'язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов'язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".

Джерело:
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30.11.2022 14:26 Відповісти
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Відкрив, але значно пізніше, ніж мав це зробити по закону.

"Сталося це лише після того, як ми в ЦПК спочатку отримали відмову про відкриття справи, а потім все ж таки через ВАКС зобов'язали генпрокурора зареєструвати провадження. Тепер цей кейс розслідуватимуть НАБУ і САП", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадують, що у жовтні генпрокурор "злякався відкривати справу на нардепку, чим тупо наплював на закон, який зобов'язує його зареєструвати справу протягом 24 годин (див. ст. 214 КПК)".

Джерело:
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30.11.2022 14:26 Відповісти
Ось ці порушення процедури, адвокати соски і застосують для щакриття впровадження. Влада зеленського у всій красі. Бурні авації з боку 73.
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30.11.2022 16:15 Відповісти
він вже мав би бути звільненим к куям собачим, а замість цого так і показує місце, куда його поцілувати
тіпа, нате, челядь, те що хотіли,
вона вже підготувалась і розписки на борги за подарунки вже написала
так що поцілуйте зелених в дупу, а вони в знак вдячності будуть далі строчити свої нікчемні, злочинні закони
кого зе взяв в Херсон???
катлету і того куя який відмив з Харкова 2,5 ярда через коханку
Ви, шановний, показуєте їм упк, закони.....
моня сам клав і всіх своїх навчив класти на закони як самі ж приймають,
чекаєм перемоги
а після розберемось на кого ця ******* працює
і як діє закон для всіх, але не для них??
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30.11.2022 22:52 Відповісти
Сеанс минета-и закроет. Алупесдячевой не привыкать)
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30.11.2022 14:27 Відповісти
А что случилось?
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30.11.2022 14:29 Відповісти
Корниенко: Аллахвердиева вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая чуть-чуть конечно. Тюнинг too much (слишком много - ред.). В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****т (отработает - ред.) триста встреч за 4 месяца и выиграет. Она такая вживую, энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет. Выкурит все «айкосы» (электронная сигарета - ред.). Скажет: баба да, баба да».
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30.11.2022 14:33 Відповісти
Де ж вони скільки г*вна понаходили для однієї партії? Нехай вже старі партії з бувших комсомолят, а то вже ті що народилися і жили при незалежній Україні. Де ж той асинізотор, що їх назгрібав ?
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30.11.2022 14:37 Відповісти
Там,на Банковой сидит,его 73 процента ********* выбрали.
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30.11.2022 16:48 Відповісти
це гівно сидить не тільки на Банковій, і обрали це гівно олігархи, і да, вони довбо..би, мало не проср..ли цілу країну русскім, і як би не українці, як би не ЗСУ могли би й самі накласти головою, хто зна, вже багато тих, хто так хотів тут русскій мір відд нього і скопитилося.
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01.12.2022 01:01 Відповісти
Баба -- бои .
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30.11.2022 14:40 Відповісти
наверно у сосны дупло мхом заросло, и к нему потерян интерес....
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30.11.2022 14:40 Відповісти
це та сосна, яку особисто аргамія і ще якийсь зелений поц відбирав ?
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30.11.2022 14:44 Відповісти
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30.11.2022 18:00 Відповісти
Да, а особенно губы, ну уж рабочие!!!
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30.11.2022 23:23 Відповісти
Як відкрили так і закриють! Не перший раз - "Ворон ворону око не виклює"!
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30.11.2022 14:45 Відповісти
та ні, оскільки- це замах на вимах цнотливо-вродливої зебізяни... Вангую: Буде відпрацьовувати прокурватору у неприродній спосіб.
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30.11.2022 14:53 Відповісти
От лихо!!!
Думала жіночка, що вже всім відсо... ой, віддячила...
А тепер що, знову все з початку!??
Ох цей несправедливий світ чоловіків...
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30.11.2022 15:00 Відповісти
Да ей не в тягость.
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01.12.2022 01:06 Відповісти
У країні, що готується вступати до ЄС, такий генпрокурор має бути відсторонений як мінімум за недбалість і непрофесіоналізм із подальшим розслідуванням його мотивів.
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30.11.2022 15:03 Відповісти
В тому і справа що ніхто не готується, тільки відосики записують для дурнів які в цю підготовку вірять.
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30.11.2022 17:16 Відповісти
Да, видно корабельна сосна вже і не сосна. Так, пеньок з дуплом.
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30.11.2022 15:06 Відповісти
гаспада! ви жє звєрі
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30.11.2022 15:17 Відповісти
не пройшло й 40 днів..., як померло в Україні правосуддя, бо якби був прокурор не із при*Слуг, то генпрокурор зобов'язаний відкрити справу, як тільки воно (ЗЕЛЕНЕ ЧМО) отримало ХАБАРЯ!
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30.11.2022 15:24 Відповісти
Це саме правосуддя в Україні ще навіть не народжувалося. Ви пам'ятаєто хоча би одного справді незалежного генпрокурора?
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30.11.2022 17:19 Відповісти
Члены партии слуги народа каждый день в ленте новостей , они то тихо в лес хотят уйти и предлагают полиции взятки то вечеринки устраивают не смотря на карантинные ограничения, то у их родственников находят яхты и виллы в Италии и попять квартир в Киеве а они берут в казне деньги для семного жилья, но ни один не прославился хорошими делами, шобло жуликов, банда которую крышует главный слуг Украины из Банковой
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30.11.2022 15:42 Відповісти
Більш доцільно було би сказати що ще й очолює.
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30.11.2022 17:21 Відповісти
от тобі і сосна корабельна, дала тріщину, не вчиться на помилках мера атрощенко, якому батько робітник радіозаводу, передав в спадок мільйон долярів
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30.11.2022 15:54 Відповісти
На панелі стояла.
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30.11.2022 16:09 Відповісти
Нічого, накладуть на неї штраф у розмірі 5 прожиткових мінімумів. А вона ще насосе.
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30.11.2022 16:29 Відповісти
Хоть новую серию "Иллюзии обмана" под названием "Иллюзия неприкосновенности" снимай. Шифер - автор сценария, зеленский и генпрокурор в главных ролях, на задних - виляющие задом(не путать с тазиком) тищенко, качественная тётка без матраца, торгующий должностями и убитый на фронтах брат ермака, и лизка. Эта четверка всадников коломойского покажет всем, как должно сниматься настоящее кино.
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30.11.2022 16:43 Відповісти
Лицо ( сосальник ) партии зеуродов. Хотя так и так все ********** *****,вне зависимости от пола. Квартал 95 во всей красе.
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30.11.2022 16:44 Відповісти
Надеюсь придёт время и зелёных будут делать голубыми по полного посинения....
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30.11.2022 16:57 Відповісти
Состав партії "Слуга народа"

1) Збочинці аналтабу
2) Секс служниці
3) Педофіли
4) Наркомани
5) Засуджені по важким статтям
6) Аферисти і фінансові кідали

Як можна було проголосувати за це у 2019 му після всього цього
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30.11.2022 17:02 Відповісти
як? а нагадайте будь ласка в чиїх руках змі, суди, прокуратура, на чиї замовлення робляться соцопитування і рейтинги і такий дроб"язок - хто має вплив на всі держінститути в країні, на економіку і політику і на цвк теж, чиї там люди? ось вони і обрали, наші дорогі олігархи, дуууже дорогі олігархи, вони нам мало не коштували країни.
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01.12.2022 01:06 Відповісти
Та ні, стойкіє Зе фанати ще залишились, парочку знаю сам, тому за Зе і було 30%,
хоча думаю під 10% йому приписали.
Це радянські люди старщі за 60 років які вірять серіалам про Голобородька і кварталу.
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01.12.2022 03:15 Відповісти
Зустрічаються навіть молодщі фанати Зе влади, то вже клініка.
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01.12.2022 03:16 Відповісти
Може хтось не знає, що "корабельна сосна" це на морському жаргоні шлюха на круїзних суднах, яка обслуговує туристів специфічним сервісом.
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30.11.2022 17:08 Відповісти
А як інакше - бородатий пацан зі фракції піде у публічний дом і завтра вже прославиться на всю Україну(аналтабу всі памятають), а так всередині фракції є своя "жріца любві" яка не сдасть, бо состоїть в той же фракції і повязана партійними клятвами і інтересами.
Не здивуюсь як що в "слузі народу" є і свої драг ділєри, сутенери нетрадіційні і збочені, свої кілєри і своя "поліція", все для того щоб інформація про збочення депутатів фракції не виходила за межи фракції "слуга народу".
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01.12.2022 03:23 Відповісти
Виталик нагнетает! А ваабще, Агрохимия уже давал Ковалеву деньжат, тот купил канал, но потом пришлось пристрелить. Хоть канал успели забрать. И тут опять какая то мутка. И шо нам скажет Виталик - откуда деньги то ? А ....?
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30.11.2022 17:10 Відповісти
Люди добрі ! Маємо Наглядно--показовий приклад отого велетенського провалля : З одного боку-- це вкрай безсовісна. .аполітична. швидше антиукраїнська . безсоромно-- споживацька.. збайдужіло-- брехлива. за суттю чужинська . так звана еліта... Їй байдуже. що діється на війні і хто там . щоднини. гине захищаючи/ віддаючи найдорожче--власне життя.../ всих нас ... Головне : вчасно всигнути відзняти відосік із роздутитми щічками на щойно відгремівших полях битви... Вони бездумно під хіхоньки -95 кв--так безтурботно розважаються.../ ніби і ніякої війни і не гинуть тисчячі .найкращих наших воїнів.../ І як епогей цієї підлоти : народні обранці.ВР України.які б мали взяти увесь тягар загально--української біди--війни---бісяться . понтово засипаючи коханок --20млн. киселою...А Генпрокуратура --"меч соціальної справедливості"---виляє .круте. зволікає. .---- Це у них називається: СПУСТИТЬ НА ТОРМОЗАХ ... З іншого ж боку --- Найтерплячиший народ у Світі приречено --спкійно споглядає на весь цей бидлам марнославства. марнотратства і тягерує свою лямку. далі. молячись з надією: що випущена виродком--ординцем куля омене і цього разу єдиного синочка...доньку...
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30.11.2022 17:31 Відповісти
ну не приречено, не треба вже аж так.
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01.12.2022 01:07 Відповісти
...і як таких красівих в раду обирають?
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30.11.2022 17:33 Відповісти
ага, саме так. Корабельна сосна. И ****.
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30.11.2022 19:12 Відповісти
Не вірю. Рука руку миє. Поділиться і зроблять вигляд, що все відкрили. Нам в очі сцикотня як завжди.
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30.11.2022 18:13 Відповісти
Цей генпрокурвор теж хоче,як бенядиктова,стати " видатним" дипломатом десь у цивілізованій країні!(((((
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30.11.2022 18:31 Відповісти
Аллахвердієвій прислали алаверды?

Hasta la Vista, baby!
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30.11.2022 18:31 Відповісти
Треба прийняти закон який надає можливість нашим західним партнерам звільняти та призначати будь якого суддю та прокурора і це зламає кругову корупційну поруку яка панує в Україні. Кожен президент ставить генпрокурором та членами Вищої Ради Правосуддя виключно особисто відданих людей, щоб ці люди закривали очі на корупційні схеми оточення президента. Саме англійські судді подолали корупцію в Сінгапурі та зацікавили прийти туди інвесторів
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30.11.2022 18:51 Відповісти
Ето нє то, что ви подумалі...Ето, совсєм другоє.
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30.11.2022 18:52 Відповісти
Ну не пилоткой же своей она эти бабки заработала и не насосала! Сказали папа подарил или аллах дал.
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30.11.2022 19:14 Відповісти
баба переработала

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30.11.2022 19:17 Відповісти
Губи, наче мавп'яча жопа. Гузно під носом.
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30.11.2022 21:08 Відповісти
Ну и рожа, на такую даже и не встанет, а чтоб встал - сколько же надо выпить???
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30.11.2022 23:52 Відповісти
Ну какая же ты страшная и накрашенная страшная, и не накрашенная - страшная...
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30.11.2022 23:58 Відповісти
порапобабам . порапобабам ********* ждут клиентов
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30.11.2022 19:23 Відповісти
Нарешті, змусили генпрокурора виконувати свої обов'язки! Це тепер так з кожною підозрою буде так, чи з порошенківцями та волонтерами будуть швиденько розбиратись?
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30.11.2022 19:31 Відповісти
даже знаю, какую роль играли губы при взлете карьеры
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30.11.2022 20:06 Відповісти
Ну що всі так за ті коштовні подарунки переймаються??? Вона ж може сповна їх відпрацювала? як колись звучало від одного актора, однієї студії про ефимерну йому батьківщину...
От який козел за неї голосував на виборах?...
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30.11.2022 20:53 Відповісти
Якжеж це усе п*дарастичне бл*дство заї*ало...
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30.11.2022 21:06 Відповісти
А що там з розкраданням гуманітарки в Запоріжській області, Резніченком? Теж треба змушувати справи відкривати?
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30.11.2022 21:55 Відповісти
Ви бачили губи тієї розкрадачки? Тенденція?
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01.12.2022 05:33 Відповісти
А, може, дєвушка просто насосала??!
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01.12.2022 05:37 Відповісти
Тобто вони в тупу відкупились від покарання, вкрали десять два віддали, норм вигода.Плказали цирк для "наріду" і норм. Це просто найганебніша влада за всю історію України
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21.03.2025 21:16 Відповісти
 
 