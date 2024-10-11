В отношении генерала полиции Шайхета назначено служебное расследование после материала журналистов, - Нацполиция

После расследования журналистов Нацполиция назначила служебное расследование в отношении руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции генерала Сергея Шайхета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Относительно информации, опубликованной в одном из интернет-изданий в отношении начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета, назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам расследования будут приняты соответствующие решения.

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Напомним, ранее журналисты обнародовали информацию, согласно которой стало известно, что начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире, стоимость которой оценивается в 1 млн долларов, и регулярно посещает спортивный комплекс в рабочее время, используя служебный автомобиль с "оперативными" номерами.