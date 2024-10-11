В отношении генерала полиции Шайхета назначено служебное расследование после материала журналистов, - Нацполиция
После расследования журналистов Нацполиция назначила служебное расследование в отношении руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции генерала Сергея Шайхета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
"Относительно информации, опубликованной в одном из интернет-изданий в отношении начальника Департамента миграционной полиции Сергея Шайхета, назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам расследования будут приняты соответствующие решения.
Напомним, ранее журналисты обнародовали информацию, согласно которой стало известно, что начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире, стоимость которой оценивается в 1 млн долларов, и регулярно посещает спортивный комплекс в рабочее время, используя служебный автомобиль с "оперативными" номерами.
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чого мало ділився зі слухбовцями
а все татарову відносив
не можу визначити жанр серіалу.
комедія? фантастика? мелодрама?
Не треба буде пару років і бюджет приймати
як завжди справу замнуть, скажуть бабчина спадщина, а спортзал відвідував за службовою потребою, начебто впроваджувався
Нашi людi в булочную на таксi не ездят!
Зеленський свого кошерного друга, який правильно ділиться з ним, захистить і не допустить, щоб його посадили - це ж не гой якийсь.
Тепер будуть нові правила:
1 мешкати в будівлях люкс, де вже є спортзали.
2 користуватись авто під прикриттям з можливістю пересісти (в провулку) в друге авто під прикриттям.
3 дводенний робочий тиждень, + засідка в стріптизбарі із можливістю обшуку