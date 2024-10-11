Щодо генерала поліції Шайхета призначено службове розслідування після матеріалу журналістів, - Нацполіція
Після розслідування журналістів Нацполіція призначила службове розслідування стосовно керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерала Сергія Шайхета.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.
"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за результатами розслідування будуть ухвалені відповідні рішення.
Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили інформацію, згідно з якою стало відомо, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі, вартість якої оцінюється в 1 млн доларів, та регулярно відвідує спортивний комплекс у робочий час, використовуючи службовий автомобіль із "оперативними" номерами.
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чого мало ділився зі слухбовцями
а все татарову відносив
не можу визначити жанр серіалу.
комедія? фантастика? мелодрама?
Не треба буде пару років і бюджет приймати
як завжди справу замнуть, скажуть бабчина спадщина, а спортзал відвідував за службовою потребою, начебто впроваджувався
Нашi людi в булочную на таксi не ездят!
Зеленський свого кошерного друга, який правильно ділиться з ним, захистить і не допустить, щоб його посадили - це ж не гой якийсь.
Тепер будуть нові правила:
1 мешкати в будівлях люкс, де вже є спортзали.
2 користуватись авто під прикриттям з можливістю пересісти (в провулку) в друге авто під прикриттям.
3 дводенний робочий тиждень, + засідка в стріптизбарі із можливістю обшуку