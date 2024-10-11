Щодо генерала поліції Шайхета призначено службове розслідування після матеріалу журналістів, - Нацполіція

Після розслідування журналістів Нацполіція призначила службове розслідування стосовно керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерала Сергія Шайхета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за результатами розслідування будуть ухвалені відповідні рішення.

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Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили інформацію, згідно з якою стало відомо, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі, вартість якої оцінюється в 1 млн доларів, та регулярно відвідує спортивний комплекс у робочий час, використовуючи службовий автомобіль із "оперативними" номерами.