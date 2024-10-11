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Щодо генерала поліції Шайхета призначено службове розслідування після матеріалу журналістів, - Нацполіція

Щодо Шайхета призначено службове розслідування

Після розслідування журналістів Нацполіція призначила службове розслідування стосовно керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерала Сергія Шайхета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України.

"Щодо інформації, опублікованої в одному з інтернет-видань відносно начальника Департаменту міграційної поліції Сергія Шайхета, призначене службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за результатами розслідування будуть ухвалені відповідні рішення.

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Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили інформацію, згідно з якою стало відомо, що начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі, вартість якої оцінюється в 1 млн доларів, та регулярно відвідує спортивний комплекс у робочий час, використовуючи службовий автомобіль із "оперативними" номерами.

Автор: 

Нацполіція (15260) розслідування (2275) незаконне збагачення (196)


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Топ коментарі
+35
Поліція розслідує оборудки поліціянта...
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11.10.2024 15:42
+20
Виглядає "герой" скоріше як браток, чим правоохоронець.
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11.10.2024 15:49
+13
Дуже його не журите, а то ще образиться та по судам затаскає, замахаєтеся компенсауії виплачувати з народної кишені.
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11.10.2024 15:43
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Поліція розслідує оборудки поліціянта...
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11.10.2024 15:42 Відповісти
Ага,это как на меня пожаловаться моему отцу,а лучше деду,дед обязательно меня накажет....
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11.10.2024 18:23 Відповісти
Окрім журналістів у нас і гема правоохоронних органів...
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18.10.2024 09:59 Відповісти
Дуже його не журите, а то ще образиться та по судам затаскає, замахаєтеся компенсауії виплачувати з народної кишені.
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11.10.2024 15:43 Відповісти
нетиповий генерал. нормальний би відвідував баню з тьолками, а журналістів шукали б в посадках
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11.10.2024 15:43 Відповісти
службове розслідування-це запитають
чого мало ділився зі слухбовцями
а все татарову відносив
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11.10.2024 15:45 Відповісти
я навіть уявляю ті результати..., а що таке? та всі генерали так роблять...
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11.10.2024 15:47 Відповісти
Дивіться там, самі на себе не вийдіть!
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11.10.2024 15:47 Відповісти
татаров розслідує татарова.
не можу визначити жанр серіалу.
комедія? фантастика? мелодрама?
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11.10.2024 15:48 Відповісти
трагедія
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11.10.2024 16:05 Відповісти
Фарс.
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11.10.2024 16:47 Відповісти
це ми зараз спостерігаємо за передостаннім актом трагікомічної буфонади в шапіто, яке привіз на гастролі ще медведчук у 2004-му році.
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11.10.2024 18:28 Відповісти
Утопія
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11.10.2024 19:13 Відповісти
Виглядає "герой" скоріше як браток, чим правоохоронець.
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11.10.2024 15:49 Відповісти
Так поліція і є ОПГ.
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11.10.2024 15:54 Відповісти
На підвищення. Негайно.
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11.10.2024 15:53 Відповісти
Оце вони собі гемору створили: оголосили що службове розслідування проведуть, да пишіть вже відазу що не знайшли сліду злочину: шо в спорт зал їздив згідно своїх обов'язків, як і прописанно в посадовій інструкції, а квартиру за млн купив за кошти тещі, яка малиною торгує))
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11.10.2024 15:57 Відповісти
Я думаю, что хоть в полиции, хоть в ДБР, хоть в любой ВЛК, хоть среди депутатов всех уровней рыльца у всех в пуху. Поэтому предлагаю ввести общенациональную лотерею среди этого контингента, чтобы никому из них не было обидно и не задавался ими вопрос: Почему проверяют именно меня, а не моего коллегу по коррупционному цеху. Справедливость превыше всего!
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11.10.2024 15:57 Відповісти
Пропоную авансовий платіж на заставу від всіх держслужбовців в залежності від рангу або звання. Від 1 млн доларів до 100 млн доларів.

Не треба буде пару років і бюджет приймати
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11.10.2024 17:18 Відповісти
Корупціонери, перевіряють корупціонерів! АХАХХАХАХ
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11.10.2024 15:59 Відповісти
яка бидляча пика, бандит з 90 тих
як завжди справу замнуть, скажуть бабчина спадщина, а спортзал відвідував за службовою потребою, начебто впроваджувався
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11.10.2024 15:59 Відповісти
Як 40 р міграційний чиновник став генералом? Чому не відсторонили і не арештували майно всієї рідні
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11.10.2024 16:01 Відповісти
Значить тепер Шайхет буде ділитись більшою долею зі своїм соплємєнніком Зеленським.
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11.10.2024 16:01 Відповісти
це чмо з бандитським єплом - цілий генерал? - ******...
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11.10.2024 16:03 Відповісти
службове??? ви знущаєтесь я бачу
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11.10.2024 16:04 Відповісти
Спалiлсо, петушара позорный!

Нашi людi в булочную на таксi не ездят!
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11.10.2024 16:07 Відповісти
Шаихет під ковпаком? - не затаскають?
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11.10.2024 16:12 Відповісти
Посадили на дуже хлібне і малозатратне для спалювання калорій місце. Основне фізнавантаження -рахувати цифру з городов і вєсєй. Це і змушує тяжко трудитись в спортзалі. Але мало віриться в щирісь інформциган. Швидкість прийняття рішення свідчить, що рєшеніє прінято дуетом.
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11.10.2024 16:22 Відповісти
Нагородять хенерала А до журналістів ТЦК вже їде.
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11.10.2024 16:38 Відповісти
... виглядає як бандюк .
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11.10.2024 17:29 Відповісти
Чому тільки виглядає???
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11.10.2024 19:40 Відповісти
Цей шахрай Шайхет досить молодим був призначений керувати обласною поліцією Миколаївської обл. Полковника отримав ледве не з дитячого садочку. З Одеси коріння і там батьки його продвинули... Коли кацапи наблизилися до Миколаїва- героїчно зліняв разом з прихворстнями в Одесу... Про це і генерал Марченко писам, і Віталій Кім, і нардеп Роман Костенко- всі хто обороняли Миколаїв від орків... І Шайхета зелені "наказали"- дали звання генерала і підняли в посаді!
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11.10.2024 18:10 Відповісти
Та не переживайте ви так за того Шайхета (''різник'' - серед юдеїв).
Зеленський свого кошерного друга, який правильно ділиться з ним, захистить і не допустить, щоб його посадили - це ж не гой якийсь.
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11.10.2024 18:14 Відповісти
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11.10.2024 18:19 Відповісти
блювота
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11.10.2024 19:29 Відповісти
Купити генеральські погони поліції коштує біля 200 000$ - спитайте де взяв бабло цей бандит???
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11.10.2024 19:43 Відповісти
Це той генерaл, що був керівником пaтрульної поліції в Миколєві і втік, коли ворог нaближaвся до містa, a коли ворогa відбили, то миттєво прибув і отримв від президентa орден і генерaльські погони?
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11.10.2024 20:19 Відповісти
Це приклад куди зливають податки, які ще підняли для громадян.
Тепер будуть нові правила:
1 мешкати в будівлях люкс, де вже є спортзали.
2 користуватись авто під прикриттям з можливістю пересісти (в провулку) в друге авто під прикриттям.
3 дводенний робочий тиждень, + засідка в стріптизбарі із можливістю обшуку
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12.10.2024 00:50 Відповісти
На фото типичная бандитская морда а не правоохранитель. В далекие 90е годы именно такие грабили и убивали людей. Теперь он плавно "материализовался" как защитника граждан. Ох времена..
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12.10.2024 07:33 Відповісти
 
 