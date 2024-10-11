Генерал поліції Шайхет їздить на службовому авто у спортзал у робочий час та живе у квартирі за мільйон доларів, - Bihus.Info
Начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька, вартість якої оцінюється в один мільйон доларів та регулярно відвідує спортивний комплекс під час робочого дня, використовуючи для поїздок службовий автомобіль із "оперативними" номерами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Восени 2023 року Сергій Шайхет отримав звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції України. До того він був начальником Миколаївського Головного управління Нацполіції. Ще раніше – заступником начальника Одеського обласного управління поліції та начальником слідчого управління Одеської області.
Журналісти Bihus.Info звернули увагу на те, що керівник МІПОЛ Шайхет кілька разів на тиждень посеред робочого дня близько трьох годин проводить у спортивному комплексі. Туди він приїжджає на службовому автомобілі з оперативними номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.
Також Шайхета на цьому ж службовому авто журналісти регулярно помічали на в’їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських ЖК. Жодної нерухомості у цьому комплексі керівник Департаменту не має. Натомість там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Площа апартаментів – під 200 квадратів. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від 1 млн доларів.
Батько генерала впродовж останніх 10 років займається охоронною діяльністю та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті". Іншим її співвласником є найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яку до націоналізації контролювали олігарх Ігор Коломойський і група "Приват".
До речі, в "Секьюрайті" працював Максим Донець, який у 2019 році став охоронцем президента Володимира Зеленського.
Від будь-яких коментарів журналістам Bihus.Info Шайхед відмовився.
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И самое страшное - что вы это сделаете снова
7 декабря 2015 года Сергей Шайхет был уволен из полиции по причине служебного несоответствия: он не прошел аттестацию. Мужчина обжаловал решение аттестационной комиссии в суде и восстановился в должности.
01 октября 20 года. Президент Зеленский присвоил генеральское звание главе николаевской полиции Шайхета.
а не просто платити їм захмарні зарплати ні за що! Якщо приніс користь державі - отримав гідну зарплату, а ні - то прожитковий міyімум, досить утримувати дармоїдів!
А також, повідміняти чисельніі пільги, за які заслуги перед країною у них пільги???
Олег Пахніц, керівник управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області, задекларував у своїй декларації за 2021-2023 роки готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів. Крім цього, його родина володіє значним майном, включаючи десятки земельних ділянок у Дніпропетровській області, кілька квартир, паркінги, транспортні засоби, а також нерухомість у Словаччині. Особливо виділяється в декларації одномоторний літак Socata TB 20 GT, який належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес" і коштує приблизно 400 000$. Ну, не голова Хмельницького МСЕК, але сума у 6,5 млн $ таж сама. Схоже, що це вже як тренд. Зарплатня Олега Пахніца на рік сягає 700 000 гривень, що дорівнює приблизно 17 000$ на рік.
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Доволі цікаво.
Дослужіться до генерала і ви будете їздить, гавкуни!
Тоже хочешь на авто с ОПЕРАТИВНЫМИ НОМЕРАМИ в спортзал и по ****** кататься?
Де люде плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марне Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.
За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози; я не знаю,
Чи єсть у Бога люте зло!
Що б у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...