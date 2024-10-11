Генерал поліції Шайхет їздить на службовому авто у спортзал у робочий час та живе у квартирі за мільйон доларів, - Bihus.Info

Начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька, вартість якої оцінюється в один мільйон доларів та регулярно відвідує спортивний комплекс під час робочого дня, використовуючи для поїздок службовий автомобіль із "оперативними" номерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Восени 2023 року Сергій Шайхет отримав звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції України. До того він був начальником Миколаївського Головного управління Нацполіції. Ще раніше – заступником начальника Одеського обласного управління поліції та начальником слідчого управління Одеської області.



Журналісти Bihus.Info звернули увагу на те, що керівник МІПОЛ Шайхет кілька разів на тиждень посеред робочого дня близько трьох годин проводить у спортивному комплексі. Туди він приїжджає на службовому автомобілі з оперативними номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.

Також Шайхета на цьому ж службовому авто журналісти регулярно помічали на в’їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських ЖК. Жодної нерухомості у цьому комплексі керівник Департаменту не має. Натомість там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Площа апартаментів – під 200 квадратів. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від 1 млн доларів.

Батько генерала впродовж останніх 10 років займається охоронною діяльністю та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті". Іншим її співвласником є найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яку до націоналізації контролювали олігарх Ігор Коломойський і група "Приват".

До речі, в "Секьюрайті" працював Максим Донець, який у 2019 році став охоронцем президента Володимира Зеленського.

Від будь-яких коментарів журналістам Bihus.Info Шайхед відмовився.

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