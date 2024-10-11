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Генерал поліції Шайхет їздить на службовому авто у спортзал у робочий час та живе у квартирі за мільйон доларів, - Bihus.Info

Начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції генерал Сергій Шайхет проживає у квартирі свого батька, вартість якої оцінюється в один мільйон доларів та регулярно відвідує спортивний комплекс під час робочого дня, використовуючи для поїздок службовий автомобіль із "оперативними" номерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

 Восени 2023 року Сергій Шайхет отримав звання генерала поліції та очолив Департамент міграційної поліції Нацполіції України. До того він був начальником Миколаївського Головного управління Нацполіції. Ще раніше – заступником начальника Одеського обласного управління поліції та начальником слідчого управління Одеської області.

Генерал Нацполіції Шайхет використовує службове авто на оперативних номерах для поїздок у спортзал
Журналісти Bihus.Info звернули увагу на те, що керівник МІПОЛ Шайхет кілька разів на тиждень посеред робочого дня близько трьох годин проводить у спортивному комплексі. Туди він приїжджає на службовому автомобілі з оперативними номерами, які за законом правоохоронці мають використовувати під час оперативної роботи.

Також Шайхета на цьому ж службовому авто журналісти регулярно помічали на в’їзді та виїзді з одного із найдорожчих київських ЖК. Жодної нерухомості у цьому комплексі керівник Департаменту не має. Натомість там володіє квартирою та паркомісцем його батько – Олег Шайхет. Площа апартаментів – під 200 квадратів. Квартиру Шайхет-старший придбав ще у 2020 році. Зараз подібні квартири у цьому ЖК коштують від 1 млн доларів.

Генерал Нацполіції Шайхет використовує службове авто на оперативних номерах для поїздок у спортзал

Батько генерала впродовж останніх 10 років займається охоронною діяльністю та є співвласником охоронної компанії "Секьюрайті". Іншим її співвласником є найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яку до націоналізації контролювали олігарх Ігор Коломойський і група "Приват".

Генерал Нацполіції Шайхет використовує службове авто на оперативних номерах для поїздок у спортзал

До речі, в "Секьюрайті" працював Максим Донець, який у 2019 році став охоронцем президента Володимира Зеленського.

Від будь-яких коментарів журналістам Bihus.Info Шайхед відмовився.

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Автор: 

Нацполіція (15260) розслідування (2275)


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Топ коментарі
+73
Ви помітили, що на забезпечення Поліції та ТЦК гроші не збирають,
бо держава їх забезпечує, на відміну від ВСУ !!!
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11.10.2024 11:26
+60
Йому можна. Він заброньований. ОПГ "Нацполіція"
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11.10.2024 11:24
+54
какие красочные украинские фамилии, куда не плюнь в ту власть
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11.10.2024 11:25
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Опять двадцать пять!!!!!
Снова кто- то вам не нравится!!!!
Ну поймите же - ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭТУ ЖИЗНЬ!!!!
И самое страшное - что вы это сделаете снова
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11.10.2024 12:41 Відповісти
У 40 років геніралісімус
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11.10.2024 12:42 Відповісти
шахед літає куди хоче і коли хоте - "у ніх савсєм другіє задачі"
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11.10.2024 12:43 Відповісти
Генерала получив за те що втік на початку війни с.Миколаєва.
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11.10.2024 12:54 Відповісти
Який талановитий маЛьчік.

7 декабря 2015 года Сергей Шайхет был уволен из полиции по причине служебного несоответствия: он не прошел аттестацию. Мужчина обжаловал решение аттестационной комиссии в суде и восстановился в должности.

01 октября 20 года. Президент Зеленский присвоил генеральское звание главе николаевской полиции Шайхета.
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11.10.2024 13:08 Відповісти
Банда!
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11.10.2024 13:14 Відповісти
Депутатів та інші державні структури пора переводити на відрядну (сдельную) оплату праці,
а не просто платити їм захмарні зарплати ні за що! Якщо приніс користь державі - отримав гідну зарплату, а ні - то прожитковий міyімум, досить утримувати дармоїдів!
А також, повідміняти чисельніі пільги, за які заслуги перед країною у них пільги???
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11.10.2024 13:09 Відповісти
Ось ще один зєрмаківський "шайхет":

Олег Пахніц, керівник управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області, задекларував у своїй декларації за 2021-2023 роки готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів. Крім цього, його родина володіє значним майном, включаючи десятки земельних ділянок у Дніпропетровській області, кілька квартир, паркінги, транспортні засоби, а також нерухомість у Словаччині. Особливо виділяється в декларації одномоторний літак Socata TB 20 GT, який належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес" і коштує приблизно 400 000$. Ну, не голова Хмельницького МСЕК, але сума у 6,5 млн $ таж сама. Схоже, що це вже як тренд. Зарплатня Олега Пахніца на рік сягає 700 000 гривень, що дорівнює приблизно 17 000$ на рік.

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11.10.2024 13:11 Відповісти
Відео вартує подивитись.
Доволі цікаво.
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11.10.2024 13:13 Відповісти
До влади в Україні прийшло етнічно-кримінальне угруповання.
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11.10.2024 13:41 Відповісти
А цікаво: те аґенство справді так і називається - "секьюрайті"?
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11.10.2024 14:14 Відповісти
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11.10.2024 14:35 Відповісти
Здивували, там у Зе таких шахедів у кожному міністерстві, як і в Раді та АП
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11.10.2024 14:38 Відповісти
...мафія.
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11.10.2024 17:12 Відповісти
Оце так рожа в генерала, ще в татухах. Відразу бачу що "цей дядя самих чесних правил"
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11.10.2024 17:39 Відповісти
Татарова у відставку ЗА КУМОВСТВО
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11.10.2024 20:48 Відповісти
Ви думаєте, що на такій посаді він щось повинен робити? Йому в певний час приносять на підпис документи погоджені із заступниками, радниками і помічниками. Через них йому і кеш заносять за вирішення певних питань.
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11.10.2024 20:54 Відповісти
Ну так виїбет його в жопу.
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11.10.2024 21:03 Відповісти
Это всё проклятый Порошенко виноват , это он Зеленскому этого чела внедрил.
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11.10.2024 21:11 Відповісти
Мразота ненежерлева!!!
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11.10.2024 21:36 Відповісти
Окуеть , ну что сказать...
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11.10.2024 21:46 Відповісти
штаты так же коррумпированы - просто не светят это
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12.10.2024 10:13 Відповісти
xорошо что ты в открытую заявляешь какой ты доблбо#б!
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12.10.2024 17:05 Відповісти
Згодна. Так було б дуже добре. Я живу в штатах в південній Кароліні так тут суди как в Україні . Тобто хто з яким суддею про що домовитися і не бояться нічого . А чого боятися ? Куди скаржитися? Немає куди. Туди куди скаржилася такіж сидять як і в судах.
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12.10.2024 10:26 Відповісти
Скільки ще цього "зеленого" гівна буде спливати? Дістало вже...
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11.10.2024 21:59 Відповісти
Реформа поліції, будемо жити по-новому - говорили вони...
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11.10.2024 22:56 Відповісти
В народився в 1986, а закінчив академію МВС в 2005, там вчаться мінімум 4 роки, шото не зходиться, його що вигнали чі діплом просто куплений)))) о пля дожилися в 38 генерал, да після цього все МВС розганяти потрібно.
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12.10.2024 00:34 Відповісти
Та тут добре що генерал а не генералісімус.
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12.10.2024 10:31 Відповісти
Мабуть батько накопичив гроші ,та зробив сину кар'єру, а синок і не соромиться , живе на повну . Цілий генерал.
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12.10.2024 00:43 Відповісти
подивіться на ****** того мусора,це браток з 90х.зараз мусора жирують і паразитуть за рахунок війська і простих людей,тому,що недовиховали в 14му
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12.10.2024 01:25 Відповісти
Чмошник він,а не генерал....
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12.10.2024 05:15 Відповісти
А може генералу і треба їздить на службовому авто, писаки хрінові!
Дослужіться до генерала і ви будете їздить, гавкуни!
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12.10.2024 05:52 Відповісти
Підсоснув
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12.10.2024 07:16 Відповісти
Ты тоже мент или просто дебил по жизни?
Тоже хочешь на авто с ОПЕРАТИВНЫМИ НОМЕРАМИ в спортзал и по ****** кататься?
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12.10.2024 09:33 Відповісти
Ага, в спортзал на 3 часа и по магазинам, заправляя эту повозку за счёт наших налогов.
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12.10.2024 13:57 Відповісти
ну ти ж кончене
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12.10.2024 21:06 Відповісти
Звісно, Як казав Антибіотік: "Генерал - це не посада, генерал - це щастя!"
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12.10.2024 22:32 Відповісти
ДЕГЕНЕРАЛ !)
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12.10.2024 08:05 Відповісти
для зарплат , які вони мають зекономили на менш важливих професіях. лікарям сунули по 20000 грн, медсестрам по 13000 грн мінус податки. насолоджуйтесь. ляді зелені!
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12.10.2024 09:16 Відповісти
..... бо знає що в окопи його не пошлють
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12.10.2024 09:19 Відповісти
Куди не плюнь, кінець епохи бідності. До кого це в 19 році звертався зеленський?!
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12.10.2024 10:14 Відповісти
Ось про кого не можно сказати: Служи дурачєк - получишь значек(((:
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12.10.2024 10:26 Відповісти
Якби ви знали, паничі,

Де люде плачуть живучи,

То ви б елегій не творили

Та марне Бога б не хвалили,

На наші сльози сміючись.

За що, не знаю, називають

Хатину в гаї тихим раєм.

Я в хаті мучився колись,

Мої там сльози пролились,

Найперші сльози; я не знаю,

Чи єсть у Бога люте зло!

Що б у тій хаті не жило?

А хату раєм називають!
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12.10.2024 10:38 Відповісти
Бігусу хтось грошенят підкинув на заказуху. Мені бігус нагадує Діму гондона, за пару копійок озвуче все що захочешь
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12.10.2024 10:41 Відповісти
Папа генерала, чего вы такой злой? В Греции аренда стоянки для яхт подорожала?
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12.10.2024 14:01 Відповісти
воно може й мама генерала, чи навіть бабця, але до чого тут Греція?
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12.10.2024 21:07 Відповісти
Со смартфона флаг перепутал, он в инверсных цветах. ОК, в Финском заливе.
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13.10.2024 03:09 Відповісти
до чого тут заказуха? ще одного гандона спіймали на авто під прикриттям в спортзал їздить, ой генерал гандон, фуууу
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13.10.2024 00:17 Відповісти
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
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12.10.2024 10:43 Відповісти
Зе-гниди. Погляньте на це їб.ло і це генерал???
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12.10.2024 10:47 Відповісти
та ні, то в нього таке обличчя...
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12.10.2024 11:36 Відповісти
Оно мусор
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12.10.2024 14:02 Відповісти
Генерал поліції, а на вигляд чисто гопнік в трєніках абібас
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12.10.2024 16:01 Відповісти
Гнида воно, а не генерал! Орел єрмаківський, за гроші батька рідного продасть...
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12.10.2024 19:17 Відповісти
Правильно все робе, живе по правилах Зямбостана, тому і генерал, а не лох.
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13.10.2024 00:27 Відповісти
Спортсмен, якому поталанило, що його батько- успішний бізнесмен 😂.
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13.10.2024 07:06 Відповісти
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