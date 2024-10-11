РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12902 посетителя онлайн
Новости
34 167 165

Генерал полиции Шайхет ездит на служебном авто в спортзал в рабочее время и живет в квартире за миллион долларов, - Bihus.Info

Начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире своего отца, стоимость которой оценивается в один миллион долларов и регулярно посещает спортивный комплекс во время рабочего дня, используя для поездок служебный автомобиль с "оперативными" номерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Осенью 2023 года Сергей Шайхет получил звание генерала полиции и возглавил Департамент миграционной полиции Нацполиции Украины. До этого он был начальником Николаевского Главного управления Нацполиции. Еще раньше - заместителем начальника Одесского областного управления полиции и начальником следственного управления Одесской области.

Генерал Нацполіції Шайхет використовує службове авто на оперативних номерах для поїздок у спортзал
Журналисты Bihus.Info обратили внимание на то, что руководитель МИПОЛ Шайхет несколько раз в неделю посреди рабочего дня около трех часов проводит в спортивном комплексе. Туда он приезжает на служебном автомобиле с оперативными номерами, которые по закону правоохранители должны использовать во время оперативной работы.

Также Шайхета на этом же служебном авто журналисты регулярно замечали на въезде и выезде из одного из самых дорогих киевских ЖК. Никакой недвижимости в этом комплексе руководитель Департамента не имеет. Зато там владеет квартирой и паркоместом его отец - Олег Шайхет. Площадь апартаментов - под 200 квадратов. Квартиру Шайхет-старший приобрел еще в 2020 году. Сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от 1 млн долларов.

Генерал Нацполіції Шайхет використовує службове авто на оперативних номерах для поїздок у спортзал

Отец генерала на протяжении последних 10 лет занимается охранной деятельностью и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти". Другим ее совладельцем является крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", которую до национализации контролировали олигарх Игорь Коломойский и группа "Приват".

Генерал Нацполіції Шайхет використовує службове авто на оперативних номерах для поїздок у спортзал

Кстати, в "Секьюрайте" работал Максим Донец, который в 2019 году стал охранником президента Владимира Зеленского.

От каких-либо комментариев журналистам Bihus.Info Шайхед отказался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Министр агрополитики Коваль живет в квартире тещи-пенсионерки стоимостью почти 18 миллионов гривен, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16549) расследование (3045)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+73
Ви помітили, що на забезпечення Поліції та ТЦК гроші не збирають,
бо держава їх забезпечує, на відміну від ВСУ !!!
показать весь комментарий
11.10.2024 11:26
+60
Йому можна. Він заброньований. ОПГ "Нацполіція"
показать весь комментарий
11.10.2024 11:24
+54
какие красочные украинские фамилии, куда не плюнь в ту власть
показать весь комментарий
11.10.2024 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Опять двадцать пять!!!!!
Снова кто- то вам не нравится!!!!
Ну поймите же - ВЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЭТУ ЖИЗНЬ!!!!
И самое страшное - что вы это сделаете снова
показать весь комментарий
11.10.2024 12:41 Ответить
У 40 років геніралісімус
показать весь комментарий
11.10.2024 12:42 Ответить
шахед літає куди хоче і коли хоте - "у ніх савсєм другіє задачі"
показать весь комментарий
11.10.2024 12:43 Ответить
Генерала получив за те що втік на початку війни с.Миколаєва.
показать весь комментарий
11.10.2024 12:54 Ответить
Який талановитий маЛьчік.

7 декабря 2015 года Сергей Шайхет был уволен из полиции по причине служебного несоответствия: он не прошел аттестацию. Мужчина обжаловал решение аттестационной комиссии в суде и восстановился в должности.

01 октября 20 года. Президент Зеленский присвоил генеральское звание главе николаевской полиции Шайхета.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:08 Ответить
Банда!
показать весь комментарий
11.10.2024 13:14 Ответить
Депутатів та інші державні структури пора переводити на відрядну (сдельную) оплату праці,
а не просто платити їм захмарні зарплати ні за що! Якщо приніс користь державі - отримав гідну зарплату, а ні - то прожитковий міyімум, досить утримувати дармоїдів!
А також, повідміняти чисельніі пільги, за які заслуги перед країною у них пільги???
показать весь комментарий
11.10.2024 13:09 Ответить
Ось ще один зєрмаківський "шайхет":

Олег Пахніц, керівник управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області, задекларував у своїй декларації за 2021-2023 роки готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів. Крім цього, його родина володіє значним майном, включаючи десятки земельних ділянок у Дніпропетровській області, кілька квартир, паркінги, транспортні засоби, а також нерухомість у Словаччині. Особливо виділяється в декларації одномоторний літак Socata TB 20 GT, який належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес" і коштує приблизно 400 000$. Ну, не голова Хмельницького МСЕК, але сума у 6,5 млн $ таж сама. Схоже, що це вже як тренд. Зарплатня Олега Пахніца на рік сягає 700 000 гривень, що дорівнює приблизно 17 000$ на рік.

Показати менше

показать весь комментарий
11.10.2024 13:11 Ответить
Відео вартує подивитись.
Доволі цікаво.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:13 Ответить
До влади в Україні прийшло етнічно-кримінальне угруповання.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:41 Ответить
А цікаво: те аґенство справді так і називається - "секьюрайті"?
показать весь комментарий
11.10.2024 14:14 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 14:35 Ответить
Здивували, там у Зе таких шахедів у кожному міністерстві, як і в Раді та АП
показать весь комментарий
11.10.2024 14:38 Ответить
...мафія.
показать весь комментарий
11.10.2024 17:12 Ответить
Оце так рожа в генерала, ще в татухах. Відразу бачу що "цей дядя самих чесних правил"
показать весь комментарий
11.10.2024 17:39 Ответить
Татарова у відставку ЗА КУМОВСТВО
показать весь комментарий
11.10.2024 20:48 Ответить
Ви думаєте, що на такій посаді він щось повинен робити? Йому в певний час приносять на підпис документи погоджені із заступниками, радниками і помічниками. Через них йому і кеш заносять за вирішення певних питань.
показать весь комментарий
11.10.2024 20:54 Ответить
Ну так виїбет його в жопу.
показать весь комментарий
11.10.2024 21:03 Ответить
Это всё проклятый Порошенко виноват , это он Зеленскому этого чела внедрил.
показать весь комментарий
11.10.2024 21:11 Ответить
Мразота ненежерлева!!!
показать весь комментарий
11.10.2024 21:36 Ответить
Окуеть , ну что сказать...
показать весь комментарий
11.10.2024 21:46 Ответить
штаты так же коррумпированы - просто не светят это
показать весь комментарий
12.10.2024 10:13 Ответить
xорошо что ты в открытую заявляешь какой ты доблбо#б!
показать весь комментарий
12.10.2024 17:05 Ответить
Згодна. Так було б дуже добре. Я живу в штатах в південній Кароліні так тут суди как в Україні . Тобто хто з яким суддею про що домовитися і не бояться нічого . А чого боятися ? Куди скаржитися? Немає куди. Туди куди скаржилася такіж сидять як і в судах.
показать весь комментарий
12.10.2024 10:26 Ответить
Скільки ще цього "зеленого" гівна буде спливати? Дістало вже...
показать весь комментарий
11.10.2024 21:59 Ответить
Реформа поліції, будемо жити по-новому - говорили вони...
показать весь комментарий
11.10.2024 22:56 Ответить
В народився в 1986, а закінчив академію МВС в 2005, там вчаться мінімум 4 роки, шото не зходиться, його що вигнали чі діплом просто куплений)))) о пля дожилися в 38 генерал, да після цього все МВС розганяти потрібно.
показать весь комментарий
12.10.2024 00:34 Ответить
Та тут добре що генерал а не генералісімус.
показать весь комментарий
12.10.2024 10:31 Ответить
Мабуть батько накопичив гроші ,та зробив сину кар'єру, а синок і не соромиться , живе на повну . Цілий генерал.
показать весь комментарий
12.10.2024 00:43 Ответить
подивіться на ****** того мусора,це браток з 90х.зараз мусора жирують і паразитуть за рахунок війська і простих людей,тому,що недовиховали в 14му
показать весь комментарий
12.10.2024 01:25 Ответить
Чмошник він,а не генерал....
показать весь комментарий
12.10.2024 05:15 Ответить
А може генералу і треба їздить на службовому авто, писаки хрінові!
Дослужіться до генерала і ви будете їздить, гавкуни!
показать весь комментарий
12.10.2024 05:52 Ответить
Підсоснув
показать весь комментарий
12.10.2024 07:16 Ответить
Ты тоже мент или просто дебил по жизни?
Тоже хочешь на авто с ОПЕРАТИВНЫМИ НОМЕРАМИ в спортзал и по ****** кататься?
показать весь комментарий
12.10.2024 09:33 Ответить
Ага, в спортзал на 3 часа и по магазинам, заправляя эту повозку за счёт наших налогов.
показать весь комментарий
12.10.2024 13:57 Ответить
ну ти ж кончене
показать весь комментарий
12.10.2024 21:06 Ответить
Звісно, Як казав Антибіотік: "Генерал - це не посада, генерал - це щастя!"
показать весь комментарий
12.10.2024 22:32 Ответить
ДЕГЕНЕРАЛ !)
показать весь комментарий
12.10.2024 08:05 Ответить
для зарплат , які вони мають зекономили на менш важливих професіях. лікарям сунули по 20000 грн, медсестрам по 13000 грн мінус податки. насолоджуйтесь. ляді зелені!
показать весь комментарий
12.10.2024 09:16 Ответить
..... бо знає що в окопи його не пошлють
показать весь комментарий
12.10.2024 09:19 Ответить
Куди не плюнь, кінець епохи бідності. До кого це в 19 році звертався зеленський?!
показать весь комментарий
12.10.2024 10:14 Ответить
Ось про кого не можно сказати: Служи дурачєк - получишь значек(((:
показать весь комментарий
12.10.2024 10:26 Ответить
Якби ви знали, паничі,

Де люде плачуть живучи,

То ви б елегій не творили

Та марне Бога б не хвалили,

На наші сльози сміючись.

За що, не знаю, називають

Хатину в гаї тихим раєм.

Я в хаті мучився колись,

Мої там сльози пролились,

Найперші сльози; я не знаю,

Чи єсть у Бога люте зло!

Що б у тій хаті не жило?

А хату раєм називають!
показать весь комментарий
12.10.2024 10:38 Ответить
Бігусу хтось грошенят підкинув на заказуху. Мені бігус нагадує Діму гондона, за пару копійок озвуче все що захочешь
показать весь комментарий
12.10.2024 10:41 Ответить
Папа генерала, чего вы такой злой? В Греции аренда стоянки для яхт подорожала?
показать весь комментарий
12.10.2024 14:01 Ответить
воно може й мама генерала, чи навіть бабця, але до чого тут Греція?
показать весь комментарий
12.10.2024 21:07 Ответить
Со смартфона флаг перепутал, он в инверсных цветах. ОК, в Финском заливе.
показать весь комментарий
13.10.2024 03:09 Ответить
до чого тут заказуха? ще одного гандона спіймали на авто під прикриттям в спортзал їздить, ой генерал гандон, фуууу
показать весь комментарий
13.10.2024 00:17 Ответить
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.

І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
показать весь комментарий
12.10.2024 10:43 Ответить
Зе-гниди. Погляньте на це їб.ло і це генерал???
показать весь комментарий
12.10.2024 10:47 Ответить
та ні, то в нього таке обличчя...
показать весь комментарий
12.10.2024 11:36 Ответить
Оно мусор
показать весь комментарий
12.10.2024 14:02 Ответить
Генерал поліції, а на вигляд чисто гопнік в трєніках абібас
показать весь комментарий
12.10.2024 16:01 Ответить
Гнида воно, а не генерал! Орел єрмаківський, за гроші батька рідного продасть...
показать весь комментарий
12.10.2024 19:17 Ответить
Правильно все робе, живе по правилах Зямбостана, тому і генерал, а не лох.
показать весь комментарий
13.10.2024 00:27 Ответить
Спортсмен, якому поталанило, що його батько- успішний бізнесмен 😂.
показать весь комментарий
13.10.2024 07:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 