Генерал полиции Шайхет ездит на служебном авто в спортзал в рабочее время и живет в квартире за миллион долларов, - Bihus.Info

Начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире своего отца, стоимость которой оценивается в один миллион долларов и регулярно посещает спортивный комплекс во время рабочего дня, используя для поездок служебный автомобиль с "оперативными" номерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Осенью 2023 года Сергей Шайхет получил звание генерала полиции и возглавил Департамент миграционной полиции Нацполиции Украины. До этого он был начальником Николаевского Главного управления Нацполиции. Еще раньше - заместителем начальника Одесского областного управления полиции и начальником следственного управления Одесской области.



Журналисты Bihus.Info обратили внимание на то, что руководитель МИПОЛ Шайхет несколько раз в неделю посреди рабочего дня около трех часов проводит в спортивном комплексе. Туда он приезжает на служебном автомобиле с оперативными номерами, которые по закону правоохранители должны использовать во время оперативной работы.

Также Шайхета на этом же служебном авто журналисты регулярно замечали на въезде и выезде из одного из самых дорогих киевских ЖК. Никакой недвижимости в этом комплексе руководитель Департамента не имеет. Зато там владеет квартирой и паркоместом его отец - Олег Шайхет. Площадь апартаментов - под 200 квадратов. Квартиру Шайхет-старший приобрел еще в 2020 году. Сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от 1 млн долларов.

Отец генерала на протяжении последних 10 лет занимается охранной деятельностью и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти". Другим ее совладельцем является крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", которую до национализации контролировали олигарх Игорь Коломойский и группа "Приват".

Кстати, в "Секьюрайте" работал Максим Донец, который в 2019 году стал охранником президента Владимира Зеленского.

От каких-либо комментариев журналистам Bihus.Info Шайхед отказался.

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