Генерал полиции Шайхет ездит на служебном авто в спортзал в рабочее время и живет в квартире за миллион долларов, - Bihus.Info
Начальник Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире своего отца, стоимость которой оценивается в один миллион долларов и регулярно посещает спортивный комплекс во время рабочего дня, используя для поездок служебный автомобиль с "оперативными" номерами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Осенью 2023 года Сергей Шайхет получил звание генерала полиции и возглавил Департамент миграционной полиции Нацполиции Украины. До этого он был начальником Николаевского Главного управления Нацполиции. Еще раньше - заместителем начальника Одесского областного управления полиции и начальником следственного управления Одесской области.
Журналисты Bihus.Info обратили внимание на то, что руководитель МИПОЛ Шайхет несколько раз в неделю посреди рабочего дня около трех часов проводит в спортивном комплексе. Туда он приезжает на служебном автомобиле с оперативными номерами, которые по закону правоохранители должны использовать во время оперативной работы.
Также Шайхета на этом же служебном авто журналисты регулярно замечали на въезде и выезде из одного из самых дорогих киевских ЖК. Никакой недвижимости в этом комплексе руководитель Департамента не имеет. Зато там владеет квартирой и паркоместом его отец - Олег Шайхет. Площадь апартаментов - под 200 квадратов. Квартиру Шайхет-старший приобрел еще в 2020 году. Сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от 1 млн долларов.
Отец генерала на протяжении последних 10 лет занимается охранной деятельностью и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти". Другим ее совладельцем является крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта", которую до национализации контролировали олигарх Игорь Коломойский и группа "Приват".
Кстати, в "Секьюрайте" работал Максим Донец, который в 2019 году стал охранником президента Владимира Зеленского.
От каких-либо комментариев журналистам Bihus.Info Шайхед отказался.
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7 декабря 2015 года Сергей Шайхет был уволен из полиции по причине служебного несоответствия: он не прошел аттестацию. Мужчина обжаловал решение аттестационной комиссии в суде и восстановился в должности.
01 октября 20 года. Президент Зеленский присвоил генеральское звание главе николаевской полиции Шайхета.
а не просто платити їм захмарні зарплати ні за що! Якщо приніс користь державі - отримав гідну зарплату, а ні - то прожитковий міyімум, досить утримувати дармоїдів!
А також, повідміняти чисельніі пільги, за які заслуги перед країною у них пільги???
Олег Пахніц, керівник управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області, задекларував у своїй декларації за 2021-2023 роки готівкові заощадження в розмірі 6,5 мільйона доларів. Крім цього, його родина володіє значним майном, включаючи десятки земельних ділянок у Дніпропетровській області, кілька квартир, паркінги, транспортні засоби, а також нерухомість у Словаччині. Особливо виділяється в декларації одномоторний літак Socata TB 20 GT, який належить сільськогосподарському підприємству "Прогрес" і коштує приблизно 400 000$. Ну, не голова Хмельницького МСЕК, але сума у 6,5 млн $ таж сама. Схоже, що це вже як тренд. Зарплатня Олега Пахніца на рік сягає 700 000 гривень, що дорівнює приблизно 17 000$ на рік.
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Доволі цікаво.
Дослужіться до генерала і ви будете їздить, гавкуни!
Тоже хочешь на авто с ОПЕРАТИВНЫМИ НОМЕРАМИ в спортзал и по ****** кататься?
Де люде плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марне Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.
За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози; я не знаю,
Чи єсть у Бога люте зло!
Що б у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І я, заплакавши, назад
Поїхав знову на чужину.
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...