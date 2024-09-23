Министр агрополитики Коваль живет в квартире тещи-пенсионерки стоимостью почти 18 миллионов гривен, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль вместе с семьей живет в квартире на 170 квадратных метров в элитном столичном жилом комплексе. Принадлежит эта квартира теще Виталия Коваля - Галине Баранюк, которая, похоже, не имела официальных доходов на ее приобретение.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Квартира была приобретена в июле 2021 года

Журналисты, исследуя декларацию нового министра, заметили: Виталий Коваль задекларировал, что с августа 2023 года его жена арендует квартиру в Киеве площадью 170 квадратных метров. В этом доме проживает вся семья министра. Владелицей квартиры указана теща министра Галина Баранюк, которая купила ее в июле 2021 года.

Журналисты выяснили, что находится эта квартира в жилом комплексе премиум-класса, построенном 6 лет назад и расположенном возле Голосеевского парка в Киеве.

Из архивных объявлений 2020-2021 годов расследователи узнали, что в тот период квартиры с ремонтом похожего метража стоили от 750 до 925 тысяч долларов. В конце июня 2021 года в жилом комплексе, где сейчас живет министр Коваль, продавалась квартира идентичного размера - 170 квадратных метров. В объявлении также отмечалось, что она - после строителей, есть стяжка и штукатурка. Это помещение на высоком этаже, согласно найденному объявлению, стоило 17,7 миллиона гривен ($650 тыс. по курсу доллара того времени).

Теща Коваля пенсионерка, которая раньше работала бухгалтером

По данным расследователей, 69-летняя Галина Баранюк всю жизнь живет в Черновцах. Она пенсионерка, ранее работала бухгалтером на различных предприятиях в Черновцах.

Документ, предоставленный журналистам, содержит информацию, что в течение 2014-2020 годов Галина Баранюк в общем заработала 495 тысяч гривен. То есть в среднем ее ежемесячный доход в течение указанных семи лет составлял 6 тысяч гривен в месяц. Из реестра недвижимости журналисты узнали, что Галина Баранюк не продавала объектов недвижимости, которые могли бы позволить ей в 2021 году купить квартиру в Киеве за 17,7 миллиона гривен.

Расследователи позвонили Галине Баранюк. На вопрос о происхождении денег на квартиру, которую задекларировал и где живет ее зять с семьей, женщина ответила: "Ну и что, что задекларировал", и бросила трубку.

Журналисты "Слідства.Інфо" также исследовали декларации Виталия Коваля за 2019-2021 годы и не увидели информации о займах, которые он или его жена могли предоставить Галине Баранюк для покупки квартиры. "Дыры" в 17,7 миллиона гривен, которая могла бы объяснить происхождение недвижимости, в декларациях министра за 2019-2021 год также нет.

Министр Коваль на звонки и сообщения журналистов относительно квартиры, в которой он живет, не ответил.

Баранюк приобрела квартиру, когда Коваль возглавлял Ривненскую ОГА

Летом 2021 года, когда была приобретена квартира премиум-класса в столице, Виталий Коваль занимал должность главы Ривненской ОГА, на которую его назначил президент Владимир Зеленский осенью 2019 года. С самого начала Коваль был представителем политсилы "Слуга народа".

Ривненское медиа "Четвертая власть" ранее писало, что за год до того, как Виталия Коваля назначили главой Ривненской ОГА, в 2018-м, у него было более 1 миллиона 300 тысяч гривен долгов и налоговых обязательств. В то время Виталий Коваль зарабатывал чуть больше 8 тысяч гривен в месяц, управляя ООО "Санако" и ООО "ВВВ Монтаж".

В комментарии "Слідству.Інфо" журналистка "Четвертой власти" Мирослава Примак рассказала, что когда Коваль пришел руководить Ривненской областью, кардинально изменились те, кто начал получать бюджетные средства, в частности, на ремонт и обслуживание дорог области.

"Перед тем, как занять должность главы администрации, он достаточно долго руководил строительной фирмой "ВВВ Монтаж". И эта фирма получала подряды. Наши журналисты написали об этом. И что изменилось? Они просто выкупили, как мне кажется, потому что нет официально таких данных, "Ривнеавтошляхбуд". Эта фирма стала забирать практически все эксплуатационное содержание дорог на Ривненщине, большой кусок, и, собственно, текущие капитальные ремонты дорог. Мы проследили связь между "Ривнеавтошляхбуд" и подумали, что это влияние Виталия Коваля, потому что "Ривнешляхбуд" просто арендовала технику и покупала асфальт этой фирмы"", - рассказала журналистка.

Кроме этого, на связь между фирмами "ВВВ Монтаж" и "Ривнеавтошляхбуд" указывало медиа "Bihus.Info". В частности, в материале расследователей "Bihus.Info" говорится, что эта фирма, которая существовала с 2001 года, именно с приходом Коваля начала получать многомиллионные подряды. И это подтверждает аналитика из сервиса "Прозорро". За все время существования фирма "Ривнеавтошляхбуд" получила подрядов на 5 миллиардов гривен, 4,5 из которых - после прихода Коваля на должность руководителя области в сентябре 2019 года. Эти деньги пошли на строительство, ремонт и обслуживание дорог области.

Напомним, что Виталий Коваль был назначен министром аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года, до этого он возглавлял Фонд государственного имущества, а еще раньше четыре года работал главой Ривненской обладминистрации.

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