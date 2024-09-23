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Министр агрополитики Коваль живет в квартире тещи-пенсионерки стоимостью почти 18 миллионов гривен, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Коваль мешкає в елітній квартирі тещі

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль вместе с семьей живет в квартире на 170 квадратных метров в элитном столичном жилом комплексе. Принадлежит эта квартира теще Виталия Коваля - Галине Баранюк, которая, похоже, не имела официальных доходов на ее приобретение.

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", сообщает Цензор.НЕТ.

Квартира была приобретена в июле 2021 года

Журналисты, исследуя декларацию нового министра, заметили: Виталий Коваль задекларировал, что с августа 2023 года его жена арендует квартиру в Киеве площадью 170 квадратных метров. В этом доме проживает вся семья министра. Владелицей квартиры указана теща министра Галина Баранюк, которая купила ее в июле 2021 года.

Коваль мешкає в елітній квартирі тещі

Журналисты выяснили, что находится эта квартира в жилом комплексе премиум-класса, построенном 6 лет назад и расположенном возле Голосеевского парка в Киеве.

квартира, де мешкає Коваль

Из архивных объявлений 2020-2021 годов расследователи узнали, что в тот период квартиры с ремонтом похожего метража стоили от 750 до 925 тысяч долларов. В конце июня 2021 года в жилом комплексе, где сейчас живет министр Коваль, продавалась квартира идентичного размера - 170 квадратных метров. В объявлении также отмечалось, что она - после строителей, есть стяжка и штукатурка. Это помещение на высоком этаже, согласно найденному объявлению, стоило 17,7 миллиона гривен ($650 тыс. по курсу доллара того времени).

квартира, в якій мешкає Коваль

Теща Коваля пенсионерка, которая раньше работала бухгалтером

По данным расследователей, 69-летняя Галина Баранюк всю жизнь живет в Черновцах. Она пенсионерка, ранее работала бухгалтером на различных предприятиях в Черновцах.

Документ, предоставленный журналистам, содержит информацию, что в течение 2014-2020 годов Галина Баранюк в общем заработала 495 тысяч гривен. То есть в среднем ее ежемесячный доход в течение указанных семи лет составлял 6 тысяч гривен в месяц. Из реестра недвижимости журналисты узнали, что Галина Баранюк не продавала объектов недвижимости, которые могли бы позволить ей в 2021 году купить квартиру в Киеве за 17,7 миллиона гривен.

Расследователи позвонили Галине Баранюк. На вопрос о происхождении денег на квартиру, которую задекларировал и где живет ее зять с семьей, женщина ответила: "Ну и что, что задекларировал", и бросила трубку.

Журналисты "Слідства.Інфо" также исследовали декларации Виталия Коваля за 2019-2021 годы и не увидели информации о займах, которые он или его жена могли предоставить Галине Баранюк для покупки квартиры. "Дыры" в 17,7 миллиона гривен, которая могла бы объяснить происхождение недвижимости, в декларациях министра за 2019-2021 год также нет.

Министр Коваль на звонки и сообщения журналистов относительно квартиры, в которой он живет, не ответил.

Баранюк приобрела квартиру, когда Коваль возглавлял Ривненскую ОГА

Летом 2021 года, когда была приобретена квартира премиум-класса в столице, Виталий Коваль занимал должность главы Ривненской ОГА, на которую его назначил президент Владимир Зеленский осенью 2019 года. С самого начала Коваль был представителем политсилы "Слуга народа".

Ривненское медиа "Четвертая власть" ранее писало, что за год до того, как Виталия Коваля назначили главой Ривненской ОГА, в 2018-м, у него было более 1 миллиона 300 тысяч гривен долгов и налоговых обязательств. В то время Виталий Коваль зарабатывал чуть больше 8 тысяч гривен в месяц, управляя ООО "Санако" и ООО "ВВВ Монтаж".

В комментарии "Слідству.Інфо" журналистка "Четвертой власти" Мирослава Примак рассказала, что когда Коваль пришел руководить Ривненской областью, кардинально изменились те, кто начал получать бюджетные средства, в частности, на ремонт и обслуживание дорог области.

"Перед тем, как занять должность главы администрации, он достаточно долго руководил строительной фирмой "ВВВ Монтаж". И эта фирма получала подряды. Наши журналисты написали об этом. И что изменилось? Они просто выкупили, как мне кажется, потому что нет официально таких данных, "Ривнеавтошляхбуд". Эта фирма стала забирать практически все эксплуатационное содержание дорог на Ривненщине, большой кусок, и, собственно, текущие капитальные ремонты дорог. Мы проследили связь между "Ривнеавтошляхбуд" и подумали, что это влияние Виталия Коваля, потому что "Ривнешляхбуд" просто арендовала технику и покупала асфальт этой фирмы"", - рассказала журналистка.

Кроме этого, на связь между фирмами "ВВВ Монтаж" и "Ривнеавтошляхбуд" указывало медиа "Bihus.Info". В частности, в материале расследователей "Bihus.Info" говорится, что эта фирма, которая существовала с 2001 года, именно с приходом Коваля начала получать многомиллионные подряды. И это подтверждает аналитика из сервиса "Прозорро". За все время существования фирма "Ривнеавтошляхбуд" получила подрядов на 5 миллиардов гривен, 4,5 из которых - после прихода Коваля на должность руководителя области в сентябре 2019 года. Эти деньги пошли на строительство, ремонт и обслуживание дорог области.

Напомним, что Виталий Коваль был назначен министром аграрной политики и продовольствия 5 сентября 2024 года, до этого он возглавлял Фонд государственного имущества, а еще раньше четыре года работал главой Ривненской обладминистрации.

Читайте также: Рада назначила Коваля министром аграрной политики

Автор: 

квартира (464) Минагрополитики (412) расследование (3042) Коваль (109)


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Топ комментарии
+27
Бач, а ніхто й не дізнався, окрім слідства їнфо. Кому ми зарплатню платим? Слідству інфо треба платити! А всю мусарню на фронт. Толку з них нуль. Тільки кришують.
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23.09.2024 18:45
+21
Мені от цікаво- за яких дебілів такі мразі всіх інших важають, переписуючи своє майно на найближчих родичів?! Тіпа записав хату на тещу і відразу ніхто не здогадається що він справній власник?!
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23.09.2024 18:39
+15
Зате різноманітним САП, НАБУ та НАЗК в бюджеті-25 намагаються закласти підвищення з/п.
Мабуть за гарні очі...
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23.09.2024 18:52
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Правила форума Совет форумчан
Мені от цікаво- за яких дебілів такі мразі всіх інших важають, переписуючи своє майно на найближчих родичів?! Тіпа записав хату на тещу і відразу ніхто не здогадається що він справній власник?!
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23.09.2024 18:39 Ответить
Бач, а ніхто й не дізнався, окрім слідства їнфо. Кому ми зарплатню платим? Слідству інфо треба платити! А всю мусарню на фронт. Толку з них нуль. Тільки кришують.
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23.09.2024 18:45 Ответить
Зате різноманітним САП, НАБУ та НАЗК в бюджеті-25 намагаються закласти підвищення з/п.
Мабуть за гарні очі...
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23.09.2024 18:52 Ответить
Стефанчук теж думає що схема робоча.
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23.09.2024 19:41 Ответить
Так а за кого считать тех, кто их выбирал, за умных что-ли.
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24.09.2024 00:04 Ответить
Відкладала з кожної пенсії по пару гривень.
Не заздріть пенсіонерці !
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23.09.2024 18:39 Ответить
... і в казино. А з осені 2019 їй як поперло, як поперло)
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23.09.2024 18:50 Ответить
А кажуть пенсії маленькі в країні.)
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23.09.2024 18:40 Ответить
Дорога теща, 18 мільйонів коштує
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23.09.2024 18:40 Ответить
...3.14дарас, ще й тещу підставляє....
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23.09.2024 18:42 Ответить
А ще кажуть що у нас пенсіонери бідують..
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23.09.2024 18:44 Ответить
квартира у житловому комплексі преміумкласу, збудованому 6 років тому та розташованому біля Голосіївського парку у Києві.
=======

Круто. Тут за 9.000 грн переказ картку можуть заблокувати з вимогою довести, що ти не бурундук законність звідки таку величезну суму зміг отримати...

І одночасно теща - пенсіонерка спокійно квартири купує по 160 квадратів у Голосіївському районі
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23.09.2024 18:49 Ответить
Йому ще й аренду житла компенсують, як Коливану в свій час. Той теж у своєї тещі мешкає, бідолашний.
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23.09.2024 18:51 Ответить
Він їй за комірне сплачує.
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23.09.2024 19:44 Ответить
Ніт. Він платить їй аренду. А потім подає на відшкодування, бо не має житла в Києві і мусить його арендувати.
За 2023 рік Верховна рада відшкодувала Коливану близько 500.000 грн.
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23.09.2024 20:43 Ответить
Так сама , як хряк стефанчук Цє тільки об»слуга» ЯНЕТРЯПИ-ХЕРПІДУ отак прибарахлилась ! Уявляю скільки мільярдів в крипті З&Ермак з їх 5- 6 менеджерами З ДОПОМОГИ ПАРТНЕРІВ наскірдовали і скупили нерухомості по всьому Світу
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24.09.2024 08:30 Ответить
Радійте 73% патріоти, бо хтіли цього гівна, тож маєте.
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23.09.2024 18:53 Ответить
Эти пенсионеры затрахали уже - намайнили биткоинтов на своих утюгах и ламповых телевизорах, малину в переходах понапродавали , офшоров панамских понаоткрывали- теперь сорят деньгами, по казино шарятся и квартиры по 18млн покупают
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23.09.2024 18:54 Ответить
Як вони вже заїбали, підари...
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23.09.2024 19:04 Ответить
..не ганьби порядне прізвище, пдр кончєний.. виродок зебільський-какаразнічний-підєрмачний....
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23.09.2024 19:07 Ответить
Не хило він собі накував
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23.09.2024 19:09 Ответить
нехило
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24.09.2024 00:48 Ответить
Пропоную тещу посадити у буцигарню з заставою 36 млн.
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23.09.2024 19:10 Ответить
а шо вы удивляетесь, теща комунякой була
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23.09.2024 19:11 Ответить
Злодії та шахраї, це кістяк політсили Слуги Зеленського. Вони прийшли до влади не для того, щоб розвивати та боронити державу, а "зрубати побільше бубла" і злиняти з накопиченим "непосильною працею" за першої можливості на Захід.
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23.09.2024 20:04 Ответить
Що таке "АГРОПОЛІТИКА", хтось розуміє? Це ж очевидно не "Агропромисловість", так?
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23.09.2024 20:11 Ответить
вони вже просто насміхаються.
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23.09.2024 20:26 Ответить
Ні, вони просто ржуть, але з "мудрого наріда".
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24.09.2024 08:44 Ответить
Ну, ось вам і прокурор, сорі міністр.
Нестримні реформи вони такі.
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23.09.2024 21:41 Ответить
гм, це що хтось посаду перекупив?
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23.09.2024 21:46 Ответить
А борг до пенсійного фонду Рівненського аеропорту нема чим платити, всіх працівників відправили за свій рахунок у відпустки до кінця війни, хоча все фінансування аеропорту копійки порівняно з вкраденим.
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23.09.2024 21:56 Ответить
Нє, ну а шо не може ж цілий Міністр кантуватись в гуртожитку Аграрного університету))
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23.09.2024 22:42 Ответить
Потому необходима ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ для ВСЕХ! чиновников и власть придержащих. Они пусть доказывают, что их родня живет по-средствам. Есть успешный сингапурский опыт этой модели.
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23.09.2024 23:54 Ответить
.... ще один патужний рішала із патужної команди.
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24.09.2024 08:08 Ответить
Птенци зіленскага, ну як у 1917 «птенцы Керенского».
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24.09.2024 08:42 Ответить
Как же выросло благосостояние украинских пенсионеров! И все благодаря власти.
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24.09.2024 10:19 Ответить
Безхатько ти наш зелений! Як же ви, свині зелені, задовбали людей...
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24.09.2024 11:56 Ответить
этот пидо...ский сервис ПРОЗОРРО изначально создан для того, что бы легально пиз..ить державни гроши! все госпредприятия на закупках там, а все цены в 2 раза выше рыночных. "чужие" снимаются по бредовым несоответствиям, не там запятая в документах или опечатка. "свои" выигрывают тендеры по космическим ценам. открой любой аукцион, это просто пипец! идем в НАТО и ЕС. причем, тысячи обращений компаний и ассоциаций, как навести порядок по закупкам -- в никуда. наверное только веревки и столбы вылечат власть. мрази, война, люди последнее отдают на фронт, а эти твари по карманам распихивают, никак не нажрутся.
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24.09.2024 12:11 Ответить
Хто б відважний найшовся та їбалом по асвальту його.
Щоб памятав що смертний.
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24.09.2024 15:00 Ответить
 
 