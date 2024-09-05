Рада назначила Коваля министром аграрной политики
Верховная Рада назначила Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
251 нардеп поддержал это решение.
Ранее Виталий Коваль занимал должность председателя Ривненской ОГА (2019-2023), председателя Фонда госимущества (2023-2024). Был депутатом Ривненского горсовета 8-го созыва от "Слуги народа".
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Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
Крав, краде і поставлений красти далі.
Хто не вірить - почитайте біографію...
красти не перекрасти.
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
Це перемога!
https://latifundist.com/spetsproekt/1102-vid-zdachi-v-orendu-kombajniv-do-zapusku-rinku-orendi-derzhzemel-shcho-vidomo-pro-novogo-ministra-agropolitiki-vitaliya-kovalya