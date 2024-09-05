РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости
2 933 29
ВР (27371) Минагрополитики (411) назначение (2142) Коваль (109)

Рада назначила Коваля министром аграрной политики

Новий міністр аграрної політики - Віталій Коваль

Верховная Рада назначила Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

251 нардеп поддержал это решение.

Ранее Виталий Коваль занимал должность председателя Ривненской ОГА (2019-2023), председателя Фонда госимущества (2023-2024). Был депутатом Ривненского горсовета 8-го созыва от "Слуги народа".

Также читайте: ВР отправила в отставку главу Фонда госимущества Коваля
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
За таки щоки він всю продукції аграрну може сховати. Як держмайно.
показать весь комментарий
05.09.2024 17:28
+6
Схоже ліжка в Зе-борделі прикручені до підлоги. Переставляють повій.
показать весь комментарий
05.09.2024 17:34
+4
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Час покаже, де рахунки у родичів з'являються …
показать весь комментарий
05.09.2024 17:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Час покаже, де рахунки у родичів з'являються …
показать весь комментарий
05.09.2024 17:25 Ответить
В нього є заслуга. Навів ракети на військову частину в Сарнах. Пропіарився ремонтом.
показать весь комментарий
05.09.2024 17:51 Ответить
но позвольте, но он же не знает как "...инде взопревают озимые" до земліНЕ причетний !

показать весь комментарий
05.09.2024 17:54 Ответить
Йому Камишін з ОПУ підкаже чим засівати хоче Ахмєтов й прочая аграрная мафія - а у в ВР у них Железняк править балом аграрного лобіювання _ГОЛОС імені Пінчука теж пристроїлися до аграрки нєплоха ...;
показать весь комментарий
05.09.2024 18:48 Ответить
За таки щоки він всю продукції аграрну може сховати. Як держмайно.
показать весь комментарий
05.09.2024 17:28 Ответить
одразу виникли асоціації, і не можу втриматись, щоб сьогодні знов не процитувати:
Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья? Альхен замялся.
показать весь комментарий
05.09.2024 18:06 Ответить
Такі маленькі пухкі ротики не зроблені для солодких поцілунків, а зліплені для того, щоб хлоп присмоктувався або до владної дупи, або до державних ресурсів. Або два в одному.
показать весь комментарий
05.09.2024 17:28 Ответить
дихнуло совком. Олди пам'ятають: колись була така гра - пятнашкі
показать весь комментарий
05.09.2024 17:30 Ответить
Ще в квача грали на перервах. Гра "квадрат", "33"
показать весь комментарий
05.09.2024 17:45 Ответить
у мене в фаворі на Галаганах був "пєкарь" )
показать весь комментарий
05.09.2024 17:50 Ответить
Це де палкой по горбі могло прилетіть?!😁
показать весь комментарий
05.09.2024 18:37 Ответить
здебільшого по рукам і ногам)
показать весь комментарий
05.09.2024 18:40 Ответить
Жодного ЗВІТУ у ВРУ, за 2023 рік, так іне вніс Шмигаль!!

Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
показать весь комментарий
05.09.2024 17:33 Ответить
Схоже ліжка в Зе-борделі прикручені до підлоги. Переставляють повій.
показать весь комментарий
05.09.2024 17:34 Ответить
І швець,і жнець і дуді ігрець
показать весь комментарий
05.09.2024 17:37 Ответить
На елдаковском саксофоне...
показать весь комментарий
05.09.2024 17:42 Ответить
Коваль - типовий схемщик на шаленому розкраданні бюджету.
Крав, краде і поставлений красти далі.
Хто не вірить - почитайте біографію...
показать весь комментарий
05.09.2024 17:54 Ответить
якісь ідіоти! Призначили б Безуглу зразу на 8 мінстерських посад і все б вирішилось!!
показать весь комментарий
05.09.2024 18:01 Ответить
а, зерна у нас багато.
красти не перекрасти.
показать весь комментарий
05.09.2024 18:01 Ответить
Ну що ж, сапку в руки і на город!
показать весь комментарий
05.09.2024 18:08 Ответить
Я вибачаюсь, ці всі кадрові зміни за для потужних змін, нові кандидати запропонували кращі умови для людей, країни, економіки, чи зе-шапіто просто торгує посадами посадами
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
показать весь комментарий
05.09.2024 18:12 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2024 18:26 Ответить
Нічогенький ліфт, мушу визнати.
показать весь комментарий
05.09.2024 18:40 Ответить
У нас нетаграрной политики а есть хотелки агрохолжингов и зернотрейдеров а на фермеров и селян всем начхать с здания министерства.
показать весь комментарий
05.09.2024 20:19 Ответить
За 35 років моєї роботи в с/г, не було жодного толкового міністра. Були або злодюги високого рівня, що розподіляли доходи з корита, або тупоголові неуки, які навіть не знали куди доходи діваються і їм кидали якусь кісточку. Хоча був випадок коли в мене з'явилася надія, що щось зміниться. Це було коли на трошки поставили міністром Швайку. Він сам юрист і думали,що ні фіга не петрає в с/г. Але він виявився не стандартним міністром: на показухи положив болт, на частування йому приготовлені не ходив, а зразу провів аудит і виявив крадіжку на 4 мільярди з одної міжнародної операції. Підняли це питання на ВР і... Швайки як міністра не стало. І це він навіть не встиг побути міністром. Україна аграрна країна. Ми могли б процвітати тільки з одного с/г, якби ним керували незалежні європейські менеджери, або не корумповані наші спеціалісти, що з області фантастики.
показать весь комментарий
05.09.2024 22:18 Ответить
Правильно, министру, который мешает коррупционному процессу, дают под зад. Это во всех отраслях так. Це Україна! Корупція понад усе!
показать весь комментарий
05.09.2024 23:00 Ответить
Клан Вито Дженовезе меняет во власти клан Карло Гамбино.
Це перемога!
показать весь комментарий
05.09.2024 22:56 Ответить
Чорноземи України це наше прокляття. Як у кацапів нафта з газом. Доки ми торгуємо зерном та іншим збіжжям замість виготовлення кінцевого продукту, наприклад, високоякісної муки твердих сортів, ми будемо жебраками які ще й Африку годують... Якось ще війни захотілось смачну булочку. Українські булочки в наших магазинах з фуражного зерна - спадок їбучого совка - не смачні. Вирішив спекти з нормальної європейської муки. Виявилось що 1 кг. українського борошна (для кого?) коштував 22 гривні, а 1 кг. італійського борошна з пшениці твердих сортів для людей коштував 136 гривень... Коваль не має аграрної освіти зовсім. Толку з нього не буде. Останній міністр який мав профільну освіту і пройшов всі сходинки до найвищої посади Міністра був Кирпа. Після нього всі "назначєнци" профани. Найбільшим апофеозом професійного блюзнірства було призначення Ющенком зятя свого банщика Євсєєва - Юрочки Павлєнко - міністро молоді та спорту - це був у нього перший запис в трудовій книжці... І відтоді "панєслась пізда па кочкам"... Такі призначення демотивують чесних і стимулюють покидьків.
показать весь комментарий
05.09.2024 23:08 Ответить
"...головним критерієм вибору Віталія Коваля на посаду голови Фонду держмайна була безперечна лояльність до президента", "рішення про призначення нового голови ФДМУ ухвалювали не в Кабміні, як це прописано в законі, а в Офісі президента", "керував компанією що займається будівництвом доріг". Потужний менеджер).
https://latifundist.com/spetsproekt/1102-vid-zdachi-v-orendu-kombajniv-do-zapusku-rinku-orendi-derzhzemel-shcho-vidomo-pro-novogo-ministra-agropolitiki-vitaliya-kovalya
показать весь комментарий
06.09.2024 01:07 Ответить
 
 