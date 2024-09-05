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ВР (27371) увольнение (2648) Коваль (109) ФГИУ (503)

ВР отправила в отставку главу Фонда госимущества Коваля

Голова ФДМУ Віталій Коваль

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада уволила Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"За" проголосовал 261 народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада провалила увольнение Коваля с должности главы Фонда госимущества
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Топ комментарии
+3
Краще на нуль .
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05.09.2024 13:31
+2
Умеров, лупає очима і нервово гризе нігті…
Він добре знає, про свої грішки, у ФДМУ!!…
Чечетов, усе «вирішив з допомогою друзів!!….
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05.09.2024 13:33
+2
У нього нуль буде десь у Флоріде. Як і у сина шмигаля та інших патрійотів на кшталт притули. .
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05.09.2024 13:36
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Краще на нуль .
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05.09.2024 13:31 Ответить
У нього нуль буде десь у Флоріде. Як і у сина шмигаля та інших патрійотів на кшталт притули. .
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05.09.2024 13:36 Ответить
Який там нуль! Його збираються зробити міністром аграрної промисловості
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05.09.2024 13:43 Ответить
На хер не пробували .
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05.09.2024 13:52 Ответить
чому я його весь час плутаю із цим?

Родина голови https://tsn.ua/tags/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Антимонопольного комітету України Павла Кириленка "заробила" 300 тисяч доларів США на продажі малини.

мабуть його "малина" ще попереду
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05.09.2024 14:26 Ответить
Умеров, лупає очима і нервово гризе нігті…
Він добре знає, про свої грішки, у ФДМУ!!…
Чечетов, усе «вирішив з допомогою друзів!!….
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05.09.2024 13:33 Ответить
Черговий "ніх#я не робиш не робило й робити не думало" в ФДМ , зелене ФДМ пустило по руках.
Чого варті т.зв. "очільники" від Зе : Синиченко, Умеров,Коваленко ....
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05.09.2024 13:33 Ответить
Коваль - НАВОЛЮ НА ВОЛЮ В ПАМПАСИ!
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05.09.2024 13:34 Ответить
Всіх голов фонду держмайна - на зону. Майно конфіскувати, у родичів теж. Там прибарахлились на десятки років.
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05.09.2024 13:38 Ответить
Требая кось витягнути з окопів Бутосова...
Дістати його з-під брезенту...

Я добровільно... когось примусом.....
Таки зробити його президентом...
Укропів...
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05.09.2024 13:40 Ответить
Перестановка в борделі ліжок....
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05.09.2024 13:41 Ответить
Враження, що просто йде ротація черги до державного корита. Прийшов, нажерся, дай місце іншому.
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05.09.2024 13:43 Ответить
Ай-кі-до...
ВР відправила у відставку голову Фонду держмайна Коваля ...
Зи те, що він порушив правила...
Був корумований...
Але не знімав трусіля...
І не скорився перед зграєю...
Хоч і раком його ставили...

І не став геєм...

А... зря...
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05.09.2024 14:01 Ответить
 
 