ВР отправила в отставку главу Фонда госимущества Коваля
Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада уволила Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"За" проголосовал 261 народный депутат.
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Родина голови https://tsn.ua/tags/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Антимонопольного комітету України Павла Кириленка "заробила" 300 тисяч доларів США на продажі малини.
мабуть його "малина" ще попереду
Він добре знає, про свої грішки, у ФДМУ!!…
Чечетов, усе «вирішив з допомогою друзів!!….
Чого варті т.зв. "очільники" від Зе : Синиченко, Умеров,Коваленко ....
Дістати його з-під брезенту...
Я добровільно... когось примусом.....
Таки зробити його президентом...
Укропів...
ВР відправила у відставку голову Фонду держмайна Коваля ...
Зи те, що він порушив правила...
Був корумований...
Але не знімав трусіля...
І не скорився перед зграєю...
Хоч і раком його ставили...
І не став геєм...
А... зря...