ВР відправила у відставку голову Фонду держмайна Коваля ...

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 261 народний депутат.

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