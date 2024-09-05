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Рада призначила Коваля міністром аграрної політики

Новий міністр аграрної політики - Віталій Коваль

Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

251 нардеп підтримав це рішення.

Раніше Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОВА (2019-2023), голови Фонду держмайна (2023-2024). Був депутатом Рівненської міськради 8-го скликання від "Слуги народу".

Також читайте: ВР відправила у відставку голову Фонду держмайна Коваля

Автор: 
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Топ коментарі
+7
За таки щоки він всю продукції аграрну може сховати. Як держмайно.
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05.09.2024 17:28
+6
Схоже ліжка в Зе-борделі прикручені до підлоги. Переставляють повій.
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05.09.2024 17:34
+4
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Час покаже, де рахунки у родичів з'являються …
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05.09.2024 17:25
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По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! (С)
Час покаже, де рахунки у родичів з'являються …
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05.09.2024 17:25 Відповісти
В нього є заслуга. Навів ракети на військову частину в Сарнах. Пропіарився ремонтом.
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05.09.2024 17:51 Відповісти
но позвольте, но он же не знает как "...инде взопревают озимые" до земліНЕ причетний !

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05.09.2024 17:54 Відповісти
Йому Камишін з ОПУ підкаже чим засівати хоче Ахмєтов й прочая аграрная мафія - а у в ВР у них Железняк править балом аграрного лобіювання _ГОЛОС імені Пінчука теж пристроїлися до аграрки нєплоха ...;
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05.09.2024 18:48 Відповісти
За таки щоки він всю продукції аграрну може сховати. Як держмайно.
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05.09.2024 17:28 Відповісти
одразу виникли асоціації, і не можу втриматись, щоб сьогодні знов не процитувати:
Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья? Альхен замялся.
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05.09.2024 18:06 Відповісти
Такі маленькі пухкі ротики не зроблені для солодких поцілунків, а зліплені для того, щоб хлоп присмоктувався або до владної дупи, або до державних ресурсів. Або два в одному.
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05.09.2024 17:28 Відповісти
дихнуло совком. Олди пам'ятають: колись була така гра - пятнашкі
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05.09.2024 17:30 Відповісти
Ще в квача грали на перервах. Гра "квадрат", "33"
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05.09.2024 17:45 Відповісти
у мене в фаворі на Галаганах був "пєкарь" )
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05.09.2024 17:50 Відповісти
Це де палкой по горбі могло прилетіть?!😁
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05.09.2024 18:37 Відповісти
здебільшого по рукам і ногам)
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05.09.2024 18:40 Відповісти
Жодного ЗВІТУ у ВРУ, за 2023 рік, так іне вніс Шмигаль!!

Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
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05.09.2024 17:33 Відповісти
Схоже ліжка в Зе-борделі прикручені до підлоги. Переставляють повій.
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05.09.2024 17:34 Відповісти
І швець,і жнець і дуді ігрець
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05.09.2024 17:37 Відповісти
На елдаковском саксофоне...
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05.09.2024 17:42 Відповісти
Коваль - типовий схемщик на шаленому розкраданні бюджету.
Крав, краде і поставлений красти далі.
Хто не вірить - почитайте біографію...
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05.09.2024 17:54 Відповісти
якісь ідіоти! Призначили б Безуглу зразу на 8 мінстерських посад і все б вирішилось!!
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05.09.2024 18:01 Відповісти
а, зерна у нас багато.
красти не перекрасти.
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05.09.2024 18:01 Відповісти
Ну що ж, сапку в руки і на город!
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05.09.2024 18:08 Відповісти
Я вибачаюсь, ці всі кадрові зміни за для потужних змін, нові кандидати запропонували кращі умови для людей, країни, економіки, чи зе-шапіто просто торгує посадами посадами
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
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05.09.2024 18:12 Відповісти
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05.09.2024 18:26 Відповісти
Нічогенький ліфт, мушу визнати.
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05.09.2024 18:40 Відповісти
У нас нетаграрной политики а есть хотелки агрохолжингов и зернотрейдеров а на фермеров и селян всем начхать с здания министерства.
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05.09.2024 20:19 Відповісти
За 35 років моєї роботи в с/г, не було жодного толкового міністра. Були або злодюги високого рівня, що розподіляли доходи з корита, або тупоголові неуки, які навіть не знали куди доходи діваються і їм кидали якусь кісточку. Хоча був випадок коли в мене з'явилася надія, що щось зміниться. Це було коли на трошки поставили міністром Швайку. Він сам юрист і думали,що ні фіга не петрає в с/г. Але він виявився не стандартним міністром: на показухи положив болт, на частування йому приготовлені не ходив, а зразу провів аудит і виявив крадіжку на 4 мільярди з одної міжнародної операції. Підняли це питання на ВР і... Швайки як міністра не стало. І це він навіть не встиг побути міністром. Україна аграрна країна. Ми могли б процвітати тільки з одного с/г, якби ним керували незалежні європейські менеджери, або не корумповані наші спеціалісти, що з області фантастики.
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05.09.2024 22:18 Відповісти
Правильно, министру, который мешает коррупционному процессу, дают под зад. Это во всех отраслях так. Це Україна! Корупція понад усе!
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05.09.2024 23:00 Відповісти
Клан Вито Дженовезе меняет во власти клан Карло Гамбино.
Це перемога!
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05.09.2024 22:56 Відповісти
Чорноземи України це наше прокляття. Як у кацапів нафта з газом. Доки ми торгуємо зерном та іншим збіжжям замість виготовлення кінцевого продукту, наприклад, високоякісної муки твердих сортів, ми будемо жебраками які ще й Африку годують... Якось ще війни захотілось смачну булочку. Українські булочки в наших магазинах з фуражного зерна - спадок їбучого совка - не смачні. Вирішив спекти з нормальної європейської муки. Виявилось що 1 кг. українського борошна (для кого?) коштував 22 гривні, а 1 кг. італійського борошна з пшениці твердих сортів для людей коштував 136 гривень... Коваль не має аграрної освіти зовсім. Толку з нього не буде. Останній міністр який мав профільну освіту і пройшов всі сходинки до найвищої посади Міністра був Кирпа. Після нього всі "назначєнци" профани. Найбільшим апофеозом професійного блюзнірства було призначення Ющенком зятя свого банщика Євсєєва - Юрочки Павлєнко - міністро молоді та спорту - це був у нього перший запис в трудовій книжці... І відтоді "панєслась пізда па кочкам"... Такі призначення демотивують чесних і стимулюють покидьків.
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05.09.2024 23:08 Відповісти
"...головним критерієм вибору Віталія Коваля на посаду голови Фонду держмайна була безперечна лояльність до президента", "рішення про призначення нового голови ФДМУ ухвалювали не в Кабміні, як це прописано в законі, а в Офісі президента", "керував компанією що займається будівництвом доріг". Потужний менеджер).
https://latifundist.com/spetsproekt/1102-vid-zdachi-v-orendu-kombajniv-do-zapusku-rinku-orendi-derzhzemel-shcho-vidomo-pro-novogo-ministra-agropolitiki-vitaliya-kovalya
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06.09.2024 01:07 Відповісти
 
 