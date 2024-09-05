Рада призначила Коваля міністром аграрної політики
Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
251 нардеп підтримав це рішення.
Раніше Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОВА (2019-2023), голови Фонду держмайна (2023-2024). Був депутатом Рівненської міськради 8-го скликання від "Слуги народу".
Топ коментарі
+7 Старый зольдат
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Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
Крав, краде і поставлений красти далі.
Хто не вірить - почитайте біографію...
красти не перекрасти.
і це просто перестановка ліжок в "дурдомі"?
Це перемога!
https://latifundist.com/spetsproekt/1102-vid-zdachi-v-orendu-kombajniv-do-zapusku-rinku-orendi-derzhzemel-shcho-vidomo-pro-novogo-ministra-agropolitiki-vitaliya-kovalya