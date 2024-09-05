Рада призначила Коваля міністром аграрної політики

Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

251 нардеп підтримав це рішення.

Раніше Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОВА (2019-2023), голови Фонду держмайна (2023-2024). Був депутатом Рівненської міськради 8-го скликання від "Слуги народу".

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