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Міністр агрополітики Коваль живе в квартирі тещі-пенсіонерки вартістю майже 18 мільйонів гривень, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Коваль мешкає в елітній квартирі тещі

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль разом із сім'єю мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів в елітному столичному житловому комплексі. Належить ця квартира тещі Віталія Коваля - Галині Баранюк, яка, схоже, не мала офіційних прибутків на її придбання.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Квартира була придбана у липні 2021 року

Журналісти, досліджуючи декларацію нового міністра, зауважили: Віталій Коваль задекларував, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири зазначена теща міністра Галина Баранюк, яка купила її в липні 2021 року.

Коваль мешкає в елітній квартирі тещі

Журналісти з'ясували, що знаходиться ця квартира у житловому комплексі преміумкласу, збудованому 6 років тому та розташованому біля Голосіївського парку у Києві.

квартира, де мешкає Коваль

З архівних оголошень 2020-2021 років розслідувачі дізналися, що у той період квартири з ремонтом схожого метражу коштували від 750 до 925 тисяч доларів. Наприкінці червня 2021 року у житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, продавалася квартира ідентичного розміру - 170 квадратних метрів. В оголошенні також зазначалося, що вона - після будівельників, є стяжка та штукатурка. Це помешкання на високому поверсі, відповідно до знайденого оголошення, коштувало 17,7 мільйона гривень ($650 тис. за курсом долара того часу).

квартира, в якій мешкає Коваль

Теща Коваля пенсіонерка, яка раніше працювала бухгалтеркою

За даними розслідувачів, 69-річна Галина Баранюк усе життя мешкає в Чернівцях. Вона пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях.

Документ, наданий журналістам, містить інформацію, що впродовж 2014-2020 років Галина Баранюк разом заробила 495 тисяч гривень. Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць. З реєстру нерухомості журналісти дізналися, що Галина Баранюк не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 мільйона гривень.

Розслідувачі зателефонували до Галини Баранюк. На запитання щодо походження грошей на квартиру, яку задекларував і де живе її зять із сімʼєю, жінка відповіла: "Ну і що, що задекларував", і кинула слухавку.

Журналісти "Слідства.Інфо" також дослідили декларації Віталія Коваля за 2019-2021 роки та не побачили інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири. "Дірки" у 17,7 мільйона гривень, яка могла б пояснити походження нерухомості, у деклараціях міністра за 2019-2021 рік також немає.

Міністр Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів.

Баранюк придбала квартиру, коли Коваль очолював Рівненську ОДА

Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміумкласу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА, на яку його призначив президент Володимир Зеленський восени 2019 року. Від самого початку Коваль був представником політсили "Слуга Народу".

Рівненське медіа "Четверта влада" раніше писало, що за рік до того, як Віталія Коваля призначили головою Рівненської ОДА, у 2018-му, у нього було понад 1 мільйон 300 тисяч гривень боргів та податкових зобов’язань. На той час Віталій Коваль заробляв трохи більше 8 тисяч гривень у місяць, керуючи ТзОВ "Санако" та ТзОВ "ВВВ Монтаж".

У коментарі "Слідству.Інфо" журналістка "Четвертої влади" Мирослава Примак розповіла, що коли Коваль прийшов керувати Рівненською областю, кардинально змінилися ті, хто почав отримувати бюджетні кошти, зокрема, на ремонт та обслуговування доріг області.

"Перед тим як зайняти посаду голови адміністрації, він досить довго керував будівельною фірмою "ВВВ Монтаж". І ця фірма отримувала підряди. Наші журналісти написали про це. І що змінилось? Вони просто викупили, як мені здається, бо офіційно таких даних, "Рівнеавтошляхбуд". Ця фірма стала забирати практично все експлуатаційне утримання доріг на Рівненщині, великий шмат, і, власне, поточні капітальні ремонти доріг. Ми простежили зв’язок між "Рівнеавтошляхбуд" і подумали, що це вплив Віталія Коваля, бо "Рівнешляхбуд" просто орендувала техніку і купувала асфальт цієї фірми"", - розповіла журналістка.

Окрім цього, на зв’язок між фірмами "ВВВ Монтаж" та "Рівнеавтошляхбуд" вказувало медіа "Bihus.Info". Зокрема, у матеріалі розслідувачів "Bihus.Info" йдеться, що ця фірма, яка існувала з 2001 року, саме з приходом Коваля почала отримувати багатомільйонні підряди. І це підтверджує аналітика з сервісу "Прозорро". За весь час існування фірма "Рівнеавтошляхбуд" отримала підрядів на 5 мільярдів гривень, 4,5 з яких - після приходу Коваля на посаду керівника області у вересні 2019 року. Ці гроші пішли на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області.

Нагадаємо, що Віталій Коваль був призначений міністром аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року, до цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обладміністрації.

Читайте також: Рада призначила ексочільника Фонду держмайна Коваля міністром агрополітики

Автор: 

квартира (297) Мінагрополітики (1557) розслідування (2272) Коваль (82)


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Топ коментарі
+27
Бач, а ніхто й не дізнався, окрім слідства їнфо. Кому ми зарплатню платим? Слідству інфо треба платити! А всю мусарню на фронт. Толку з них нуль. Тільки кришують.
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23.09.2024 18:45
+21
Мені от цікаво- за яких дебілів такі мразі всіх інших важають, переписуючи своє майно на найближчих родичів?! Тіпа записав хату на тещу і відразу ніхто не здогадається що він справній власник?!
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23.09.2024 18:39
+15
Зате різноманітним САП, НАБУ та НАЗК в бюджеті-25 намагаються закласти підвищення з/п.
Мабуть за гарні очі...
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23.09.2024 18:52
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Мені от цікаво- за яких дебілів такі мразі всіх інших важають, переписуючи своє майно на найближчих родичів?! Тіпа записав хату на тещу і відразу ніхто не здогадається що він справній власник?!
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23.09.2024 18:39 Відповісти
Бач, а ніхто й не дізнався, окрім слідства їнфо. Кому ми зарплатню платим? Слідству інфо треба платити! А всю мусарню на фронт. Толку з них нуль. Тільки кришують.
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23.09.2024 18:45 Відповісти
Зате різноманітним САП, НАБУ та НАЗК в бюджеті-25 намагаються закласти підвищення з/п.
Мабуть за гарні очі...
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23.09.2024 18:52 Відповісти
Стефанчук теж думає що схема робоча.
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23.09.2024 19:41 Відповісти
Так а за кого считать тех, кто их выбирал, за умных что-ли.
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24.09.2024 00:04 Відповісти
Відкладала з кожної пенсії по пару гривень.
Не заздріть пенсіонерці !
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23.09.2024 18:39 Відповісти
... і в казино. А з осені 2019 їй як поперло, як поперло)
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23.09.2024 18:50 Відповісти
А кажуть пенсії маленькі в країні.)
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23.09.2024 18:40 Відповісти
Дорога теща, 18 мільйонів коштує
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23.09.2024 18:40 Відповісти
...3.14дарас, ще й тещу підставляє....
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23.09.2024 18:42 Відповісти
А ще кажуть що у нас пенсіонери бідують..
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23.09.2024 18:44 Відповісти
квартира у житловому комплексі преміумкласу, збудованому 6 років тому та розташованому біля Голосіївського парку у Києві.
=======

Круто. Тут за 9.000 грн переказ картку можуть заблокувати з вимогою довести, що ти не бурундук законність звідки таку величезну суму зміг отримати...

І одночасно теща - пенсіонерка спокійно квартири купує по 160 квадратів у Голосіївському районі
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23.09.2024 18:49 Відповісти
Йому ще й аренду житла компенсують, як Коливану в свій час. Той теж у своєї тещі мешкає, бідолашний.
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23.09.2024 18:51 Відповісти
Він їй за комірне сплачує.
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23.09.2024 19:44 Відповісти
Ніт. Він платить їй аренду. А потім подає на відшкодування, бо не має житла в Києві і мусить його арендувати.
За 2023 рік Верховна рада відшкодувала Коливану близько 500.000 грн.
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23.09.2024 20:43 Відповісти
Так сама , як хряк стефанчук Цє тільки об»слуга» ЯНЕТРЯПИ-ХЕРПІДУ отак прибарахлилась ! Уявляю скільки мільярдів в крипті З&Ермак з їх 5- 6 менеджерами З ДОПОМОГИ ПАРТНЕРІВ наскірдовали і скупили нерухомості по всьому Світу
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24.09.2024 08:30 Відповісти
Радійте 73% патріоти, бо хтіли цього гівна, тож маєте.
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23.09.2024 18:53 Відповісти
Эти пенсионеры затрахали уже - намайнили биткоинтов на своих утюгах и ламповых телевизорах, малину в переходах понапродавали , офшоров панамских понаоткрывали- теперь сорят деньгами, по казино шарятся и квартиры по 18млн покупают
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23.09.2024 18:54 Відповісти
Як вони вже заїбали, підари...
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23.09.2024 19:04 Відповісти
..не ганьби порядне прізвище, пдр кончєний.. виродок зебільський-какаразнічний-підєрмачний....
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23.09.2024 19:07 Відповісти
Не хило він собі накував
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23.09.2024 19:09 Відповісти
нехило
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24.09.2024 00:48 Відповісти
Пропоную тещу посадити у буцигарню з заставою 36 млн.
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23.09.2024 19:10 Відповісти
а шо вы удивляетесь, теща комунякой була
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23.09.2024 19:11 Відповісти
Злодії та шахраї, це кістяк політсили Слуги Зеленського. Вони прийшли до влади не для того, щоб розвивати та боронити державу, а "зрубати побільше бубла" і злиняти з накопиченим "непосильною працею" за першої можливості на Захід.
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23.09.2024 20:04 Відповісти
Що таке "АГРОПОЛІТИКА", хтось розуміє? Це ж очевидно не "Агропромисловість", так?
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23.09.2024 20:11 Відповісти
вони вже просто насміхаються.
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23.09.2024 20:26 Відповісти
Ні, вони просто ржуть, але з "мудрого наріда".
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24.09.2024 08:44 Відповісти
Ну, ось вам і прокурор, сорі міністр.
Нестримні реформи вони такі.
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23.09.2024 21:41 Відповісти
гм, це що хтось посаду перекупив?
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23.09.2024 21:46 Відповісти
А борг до пенсійного фонду Рівненського аеропорту нема чим платити, всіх працівників відправили за свій рахунок у відпустки до кінця війни, хоча все фінансування аеропорту копійки порівняно з вкраденим.
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23.09.2024 21:56 Відповісти
Нє, ну а шо не може ж цілий Міністр кантуватись в гуртожитку Аграрного університету))
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23.09.2024 22:42 Відповісти
Потому необходима ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ для ВСЕХ! чиновников и власть придержащих. Они пусть доказывают, что их родня живет по-средствам. Есть успешный сингапурский опыт этой модели.
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23.09.2024 23:54 Відповісти
.... ще один патужний рішала із патужної команди.
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24.09.2024 08:08 Відповісти
Птенци зіленскага, ну як у 1917 «птенцы Керенского».
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24.09.2024 08:42 Відповісти
Как же выросло благосостояние украинских пенсионеров! И все благодаря власти.
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24.09.2024 10:19 Відповісти
Безхатько ти наш зелений! Як же ви, свині зелені, задовбали людей...
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24.09.2024 11:56 Відповісти
этот пидо...ский сервис ПРОЗОРРО изначально создан для того, что бы легально пиз..ить державни гроши! все госпредприятия на закупках там, а все цены в 2 раза выше рыночных. "чужие" снимаются по бредовым несоответствиям, не там запятая в документах или опечатка. "свои" выигрывают тендеры по космическим ценам. открой любой аукцион, это просто пипец! идем в НАТО и ЕС. причем, тысячи обращений компаний и ассоциаций, как навести порядок по закупкам -- в никуда. наверное только веревки и столбы вылечат власть. мрази, война, люди последнее отдают на фронт, а эти твари по карманам распихивают, никак не нажрутся.
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24.09.2024 12:11 Відповісти
Хто б відважний найшовся та їбалом по асвальту його.
Щоб памятав що смертний.
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24.09.2024 15:00 Відповісти
 
 