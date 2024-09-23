Міністр агрополітики Коваль живе в квартирі тещі-пенсіонерки вартістю майже 18 мільйонів гривень, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль разом із сім'єю мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів в елітному столичному житловому комплексі. Належить ця квартира тещі Віталія Коваля - Галині Баранюк, яка, схоже, не мала офіційних прибутків на її придбання.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Квартира була придбана у липні 2021 року

Журналісти, досліджуючи декларацію нового міністра, зауважили: Віталій Коваль задекларував, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири зазначена теща міністра Галина Баранюк, яка купила її в липні 2021 року.

Журналісти з'ясували, що знаходиться ця квартира у житловому комплексі преміумкласу, збудованому 6 років тому та розташованому біля Голосіївського парку у Києві.

З архівних оголошень 2020-2021 років розслідувачі дізналися, що у той період квартири з ремонтом схожого метражу коштували від 750 до 925 тисяч доларів. Наприкінці червня 2021 року у житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, продавалася квартира ідентичного розміру - 170 квадратних метрів. В оголошенні також зазначалося, що вона - після будівельників, є стяжка та штукатурка. Це помешкання на високому поверсі, відповідно до знайденого оголошення, коштувало 17,7 мільйона гривень ($650 тис. за курсом долара того часу).

Теща Коваля пенсіонерка, яка раніше працювала бухгалтеркою

За даними розслідувачів, 69-річна Галина Баранюк усе життя мешкає в Чернівцях. Вона пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях.

Документ, наданий журналістам, містить інформацію, що впродовж 2014-2020 років Галина Баранюк разом заробила 495 тисяч гривень. Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць. З реєстру нерухомості журналісти дізналися, що Галина Баранюк не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 мільйона гривень.

Розслідувачі зателефонували до Галини Баранюк. На запитання щодо походження грошей на квартиру, яку задекларував і де живе її зять із сімʼєю, жінка відповіла: "Ну і що, що задекларував", і кинула слухавку.

Журналісти "Слідства.Інфо" також дослідили декларації Віталія Коваля за 2019-2021 роки та не побачили інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири. "Дірки" у 17,7 мільйона гривень, яка могла б пояснити походження нерухомості, у деклараціях міністра за 2019-2021 рік також немає.

Міністр Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів.

Баранюк придбала квартиру, коли Коваль очолював Рівненську ОДА

Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміумкласу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА, на яку його призначив президент Володимир Зеленський восени 2019 року. Від самого початку Коваль був представником політсили "Слуга Народу".

Рівненське медіа "Четверта влада" раніше писало, що за рік до того, як Віталія Коваля призначили головою Рівненської ОДА, у 2018-му, у нього було понад 1 мільйон 300 тисяч гривень боргів та податкових зобов’язань. На той час Віталій Коваль заробляв трохи більше 8 тисяч гривень у місяць, керуючи ТзОВ "Санако" та ТзОВ "ВВВ Монтаж".

У коментарі "Слідству.Інфо" журналістка "Четвертої влади" Мирослава Примак розповіла, що коли Коваль прийшов керувати Рівненською областю, кардинально змінилися ті, хто почав отримувати бюджетні кошти, зокрема, на ремонт та обслуговування доріг області.

"Перед тим як зайняти посаду голови адміністрації, він досить довго керував будівельною фірмою "ВВВ Монтаж". І ця фірма отримувала підряди. Наші журналісти написали про це. І що змінилось? Вони просто викупили, як мені здається, бо офіційно таких даних, "Рівнеавтошляхбуд". Ця фірма стала забирати практично все експлуатаційне утримання доріг на Рівненщині, великий шмат, і, власне, поточні капітальні ремонти доріг. Ми простежили зв’язок між "Рівнеавтошляхбуд" і подумали, що це вплив Віталія Коваля, бо "Рівнешляхбуд" просто орендувала техніку і купувала асфальт цієї фірми"", - розповіла журналістка.

Окрім цього, на зв’язок між фірмами "ВВВ Монтаж" та "Рівнеавтошляхбуд" вказувало медіа "Bihus.Info". Зокрема, у матеріалі розслідувачів "Bihus.Info" йдеться, що ця фірма, яка існувала з 2001 року, саме з приходом Коваля почала отримувати багатомільйонні підряди. І це підтверджує аналітика з сервісу "Прозорро". За весь час існування фірма "Рівнеавтошляхбуд" отримала підрядів на 5 мільярдів гривень, 4,5 з яких - після приходу Коваля на посаду керівника області у вересні 2019 року. Ці гроші пішли на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області.

Нагадаємо, що Віталій Коваль був призначений міністром аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року, до цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обладміністрації.

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