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Новини
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ДБРівець Говорущак із родиною за кілька років придбали нерухомості й автівок на 35 млн грн, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олександр Говорущак, який у Державному бюро розслідувань очолює відділ, що займається розслідуванням злочинів правоохоронців та суддів, та його рідні придбали будинків, квартир та автівок на 35 мільйонів гривень. Дороге майно почало зʼявлятися у посадовця та його родичів, коли він прийшов працювати у ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо".

Так, у 2023 році дружина посадовця ДБР Катерина Говорущак стала власницею земельної ділянки та нового будинку у Петропавлівській Борщагівці - передмісті Києва. Крім того, вона, як і її чоловік Олександр Говорущак, працює у ДБР - підбирає кадри, організовує навчання.

ДБРівець Говорущак із родиною купили нерухомості й автівок на 35 млн грн
Катерина та Олександр Говорущаки

Повідомляється, що згідно з декларацією посадовця, будинок площею 165 м кв. придбали за 1,45 млн грн, а земельну ділянку - за 3 млн грн.

Від сусідів відомо, що подружжя ДБРівців переїхало у будинок приблизно місяць тому. Також журналісти побачили, що з подвірʼя виїхала біла HONDA CR-V - саме таку автівку, згідно з декларацією посадовця, має Катерина Говорущак.

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ДБРівець Говорущак із родиною купили нерухомості й автівок на 35 млн грн
Будинок Говорущаків у передмісті Києва

З оголошення в інтернеті відомо, що майже ідентичний будинок з ремонтом поруч із помешканням посадовця коштує 350 тис. дол., або ж 14,5 млн грн.

Як пізніше повідомив забудовник, який продавав родині Говорущака землю під будинком, лише земля під будинком як у посадовця, коштує 6 млн грн. Нагадаємо, у декларації Говорущака вартість земельної ділянки вдвічі менша - 3 мільйони гривень.

Із розмови з забудовником також відомо, що сім’я посадовця купила будинок без ремонту. Тож, журналісти вирахували вартість ремонту.

"Отже, будинок з оголошення, якщо відняти витрати на ремонт, міг коштувати 210 тисяч доларів. Або ж близько 8,5 мільйонів гривень. Разом із землею ринкова вартість будинку без ремонту могла скласти 14,5 мільйонів гривень, а це утричі менше, ніж задекларував посадовець (майже 4,5 мільйони гривень)", - йдеться в розслідуванні

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Крім того, розслідувачі стверджують, що сімʼя ДБРівців має доволі тісні стосунки з батьками Катерини Говорущак. Протягом декількох років посадовиця декларувала грошові подарунки (200 тисяч гривень щороку) від батька Костянтина В’ялого. Також вона користується паркомісцем своєї матері Людмили В’ялої.

Так, у лютому 2024 року Людмила та Костянтин В’ялі стали власниками будинку та земельної ділянки також у Петропавлівській Борщагівці, неподалік від доньки та її чоловіка. З витягу з Державного реєстру речових прав відомо, що будинок у майже 155 м кв. разом із земельною ділянкою коштував подружжю 7 млн грн.

Із 2020 року батьки Катерини Говорущак придбали два паркомісця у новобудовах, дві двокімнатні квартири по 69 м кв. - також у новобудовах та нежитлові приміщення. За підрахунками, разом це майно може коштувати 8,5 млн грн.

Майно, яке придбали тесть та теща Говорущака

Крім того, у 2022 році Костянтин В’ялий став власником двох автівок: Toyota Land Cruiser 2020 року та Mercedes-Benz ML350 2011 року. Перший автомобіль зараз може коштувати близько 2,5 млн грн, другий - майже 1 млн грн. Дружина Костянтина і мати посадовиці у 2024 році стала власницею новенького авто Suzuki Jimny 2024 року. На офіційному сайті така коштує від 937 тис. грн.

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Майно, яке придбали тесть та теща Говорущака
Майно, яке придбали тесть та теща Говорущака

Варто зауважити, що всі ці дорогі покупки, загальна вартість яких близько 20 млн грн, тесть та теща Олександра Говорущака здійснили починаючи із 2020 року – відколи їхній зять отримав посаду у ДБР. На запитання журналістки, звідки у Костянтина Вʼялого гроші на такі покупки, він відповів, що працював та платив податки.

Таким чином, загалом подружжя Говорущаків та подружжя Вʼялих протягом 2020-2024 років придбали нерухомості та автівок на 35 млн грн. Сам Олександр Говорущак стосовно походження грошей заявив, що все зазначено у його декларації.

Автор: 

корупція (4698) ДБР (3538) незаконне збагачення (196)


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Топ коментарі
+39
100500 статевих антикорупціїних органів хз чим займаються
Потрібно їх всі ліквідувати і по аутсорсингу залучити антикорупційні органи єс та сша
показати весь коментар
11.10.2024 15:01
+29
памʼятаю як відкривали нову поліцію в Києві! Стоять нові поліціянти, одягнені в гарну форму, у всіх жетони, всі готові - "служити і захищати" і тут, вилазить на трибуну їх новий оплічник і такий:
- Вьі далжньі знать, шо если у вас будут проблемьі, то вьі всегда можете расчитьівать на меня и своих старшьіх коллег!

ТЬФУ ПЛЯТЬ!

не, "ваша справа відстоювати Закон і в цьому ми всі вам допоможемо", не "ви захисники Закону і Порядку в країні, буде ідеалами правопорядку - ваша ціль і досягнути цієї цілі я буду сприяти з усіх сил" і тому подібнє... нє, "у вас будут проблемы? бежите ко мне, все порешаем"
показати весь коментар
11.10.2024 15:14
+25
Татаров дає результат. Ну дуже ефективний менеджер! Незамінний!
показати весь коментар
11.10.2024 15:12
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Правила форума Рада форумчан
100500 статевих антикорупціїних органів хз чим займаються
Потрібно їх всі ліквідувати і по аутсорсингу залучити антикорупційні органи єс та сша
показати весь коментар
11.10.2024 15:01 Відповісти
Система загине
показати весь коментар
11.10.2024 15:03 Відповісти
памʼятаю як відкривали нову поліцію в Києві! Стоять нові поліціянти, одягнені в гарну форму, у всіх жетони, всі готові - "служити і захищати" і тут, вилазить на трибуну їх новий оплічник і такий:
- Вьі далжньі знать, шо если у вас будут проблемьі, то вьі всегда можете расчитьівать на меня и своих старшьіх коллег!

ТЬФУ ПЛЯТЬ!

не, "ваша справа відстоювати Закон і в цьому ми всі вам допоможемо", не "ви захисники Закону і Порядку в країні, буде ідеалами правопорядку - ваша ціль і досягнути цієї цілі я буду сприяти з усіх сил" і тому подібнє... нє, "у вас будут проблемы? бежите ко мне, все порешаем"
показати весь коментар
11.10.2024 15:14 Відповісти
Доречі а де Дівся Аваков ?
Загалі не відсвічує, повинен же якось засуджувати ***** це все а ніт тиша ...
а його призначив Порошенко і вперше про це сказав на Майдані , що ось класний пацан я його знаю звати Арсен буде очільником мвс і отакої
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11.10.2024 15:20 Відповісти
я не знаю де Аваков, якого призначив Порошенко і сказав, що ось класний пацан, я його знаю... але справедливості заради, з моменту як Аваков залишив МВС у 21 році пройшло:

24 - 21 = 3 роки * 365 днів = 1095 днів, в продовж яких всі рівно сиділи на жопах і жодної хвилини не звільняли нікого, нікого не наймали, ніяки оборутки не провертали і все було чесно і красиво як в бажанному зеленому раю
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11.10.2024 15:25 Відповісти
Авакова в выдвинул и протянул на должность народный фронт Яценюка. Пете пришлось его назначить. Это так, к слову.
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11.10.2024 20:26 Відповісти
До речі, увесь НФ чомусь зараз опинився у ЄС.
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12.10.2024 04:04 Відповісти
ну не потрібно кидати зелене лайно на вентилятор . де ти дятел бачив нф у партіі ЄС . ти фаміліі в студію називай муділа
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12.10.2024 17:57 Відповісти
Сюмар, Княжицький, Парубій. Так що ПНХ лідорок.
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12.10.2024 18:59 Відповісти
і тебе туди ж і тебе також вафля ..v..
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14.10.2024 07:20 Відповісти
Клоуны разрушают страну изнутри. Неужели никто не заметил?
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11.10.2024 21:24 Відповісти
Эта система - " вибір мудрого українського народу". Так они мне верещали в 2019 году. Так что "все по плану". Зеленому плану.
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11.10.2024 20:24 Відповісти
А гдє наші чиновники харчєватса будуть
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11.10.2024 15:14 Відповісти
Зе-ДБР ********* себе не обідять.
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11.10.2024 15:03 Відповісти
"Я і моя молода команда робимо щось..." версія 2,0.
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11.10.2024 15:19 Відповісти
Так зараз з очільниці мсєк Хмельницька подвоять свої статки
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12.10.2024 04:39 Відповісти
мабуть скарб знайшли..., от людям деяким просто везіння на деяких посадах, мсек, тцк, єйчар ДБР - ще одна прибуткова посада...
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11.10.2024 15:04 Відповісти
Це не посада а просто скарб!
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11.10.2024 15:51 Відповісти
Ай, маладєц! Напевно тьоща подарила...
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11.10.2024 15:06 Відповісти
Гарна теща, та він і сам дуже талановитий! Це той що на Саакашвілі колись кидався?
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11.10.2024 15:12 Відповісти
ой, а чому діти 17 років, тікають з україни?
дивується приморожений черговий міністр зе!дегенерат.
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11.10.2024 15:06 Відповісти
Оце так потужна боротьба зі злочинами та корупцією! 😱
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11.10.2024 15:07 Відповісти
Татаров дає результат. Ну дуже ефективний менеджер! Незамінний!
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11.10.2024 15:12 Відповісти
Інших перевірте, буде не менш цікаво !
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11.10.2024 15:09 Відповісти
Схоже, що це "ніщеброд" відносно інших
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11.10.2024 15:27 Відповісти
І по статках "ніщеброд" і по розуму,раз так "спалився" журналістам.
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12.10.2024 15:29 Відповісти
Звичайне мусорило. Або ж хахломалорос, який здійснив запрограмоване в його спадковому коді. Можна з легкістю передбачити, що ні сам мусор, ні його сімейка якщо і якось постраждають від ЗЕлуплено-антиукраїнської держави, то мінімально. Я принциповий противник "всівониоднаковості", але в випадку мусорні різного сорту готовий порушити цей принцип - вся мусорня, прокурви та судді, як представники апарату насилля, в більшій або меншій мірі вимазані з голови до ступнів гівном здирництва, хабарництва, рекету, садизму, а іноді і вбивства і в тому подібних "якостях".
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11.10.2024 15:12 Відповісти
кого дебееріш, з того і маеш.
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11.10.2024 15:14 Відповісти
Ну чого причепилися? Чоловік 24/7 не покладаючи рук бореться з корупцією.
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11.10.2024 15:15 Відповісти
аки пчела
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11.10.2024 15:37 Відповісти
Зупинимо корупцію разом!

https://t.me/VartovyiSpravedlyvostiBot
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11.10.2024 15:17 Відповісти
Дивно, що народ збудився, рядова новина.
А навіщо йдуть вчитися " на міліцонера"?
І нічого не зміниться, поки українці самі не зміняться.
Різниці між цим міліціонером і середньостатисичним " пересічним"- НІЯКОЇ.
Якщо замість одного поставити іншого- буде повторюватися те саме..
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11.10.2024 15:27 Відповісти
система гнила. будь-кого чесного, хто випадково туди потрапив пережує ти виплюне
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11.10.2024 15:56 Відповісти
Систему формують люди, люди у в владу, в міліцію, в чиновники з'являються не від інопланетянетян, а від усіх нас.
Від тебе, від мене, від сусіда перукаря Васі, що став Слугою Народу у місті Х, тамади Петі, що опинився на посаді зам голови податкової інспекції, банщика Миколи, що опинився у охвісі президента, від поганго коміка Голоборотько, що став Головастовим..
Нікого, жодного інопланетяни із собою не принесли, це все МИ і такі як Ми.
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11.10.2024 16:42 Відповісти
Це казки для плебеїв - якщо кожного дослідити, то більшість на грошові посади потрапляли не випадково. Певний набір параметрів, які приволять людину на таку посаду не доступні пересічним
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11.10.2024 18:26 Відповісти
Та да, 270 Слуг Народу у нинішньому парламенті із тамад, безробітних, перукарів, банщиків страхових агентів, таки мають " певний набір параметрів, недоступних пересічним"
Це " перукарі із вищого світу"
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11.10.2024 19:47 Відповісти
А особливо багато параметрів у Васі Голобородько, видно гєни Напольона є, куди нам всім, " пересічним " до Зеленьського. Аристократ
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11.10.2024 19:51 Відповісти
самый лучший способ "борьбы" с коррупцией это ее возглавить
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11.10.2024 15:36 Відповісти
Якби була політична воля нинішньої влади боротись з корупціє не на словах ,то всьогоь цього не було б ,що тут сказати хтось проливає кров за свою країну ,а хтось наживаєтся на горі і біді.
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11.10.2024 15:39 Відповісти
А ДЖІНСИ НЕ КУПИВ НОРМАЛЬНІ !)
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11.10.2024 15:42 Відповісти
І це подружжя досі ходить на роботу у ДБР?? Цікаво відношення до цих публікацій керівництва ДБР...вони ж,бідолахи, мабуть тільки на зарплату живуть...поки у Києві...недоїдають...усе для фронту,для перемоги....як кажуть в ОПі.....
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11.10.2024 15:44 Відповісти
Зеленский, ты кого привел к власти?
Где твоя клоуновская совесть?
Другой наверное нет по определению...
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11.10.2024 16:04 Відповісти
Привів таких як сам!
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11.10.2024 18:01 Відповісти
закидати цього свинар... зеленчука зеленими жабами та простити
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11.10.2024 16:08 Відповісти
Смотрящiй, штоле?
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11.10.2024 16:13 Відповісти
Я уявляю в якому ступурі американці. Це ж на їхню вимогу створювалось оце ДБР. Їм ніколи не збагнути менталітет українців. А тут все просто, тому хто повинен виявляти корупціонерів сам бог велів ,в відповідності до ментадлітету українця, стати ледь не головним корупціонером.
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11.10.2024 16:14 Відповісти
Розкажи мені, хто твій друг ...

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11.10.2024 16:15 Відповісти
прес-коференція прокурора кулика 19.04.19 в уніан
предмет прес-конфереції за посиланням

https://glavcom.ua/country/incidents/prokurori-kulika-na-pres-konferenciji-vidverto-spotvoryuvali-fakti-ekspert-585275.html
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11.10.2024 16:19 Відповісти
На такій посаді і тільки 35млн. нещасних гривень . Не смішно .
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11.10.2024 16:23 Відповісти
Це те що видно неозброєним оком. А якщо у диван заглянути?
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12.10.2024 04:06 Відповісти
А потім отаке муйло відкриває карну справу і затримує хлопця, який 6 років із своїх 25 віддав захисту країни, а потім ще буде доводити, що він злочинець і дезертир!
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11.10.2024 16:29 Відповісти
яка блд несподіванка
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11.10.2024 16:34 Відповісти
Сімейне ДБР)
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11.10.2024 16:53 Відповісти
Ви наступного разу підходьте типу ви не "Слідство Інфо", а з "Телемарафону"
Скоріш вам навіть дещо порозповідають...
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11.10.2024 16:56 Відповісти
А в чиїй там підслідності, підкажіть, той ДБР?? Це ж ніби один з антикорупційних органів?
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11.10.2024 17:04 Відповісти
А ви кажете: захід дай нам гроші, бо їсти немає що .....
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11.10.2024 17:27 Відповісти
Як говорив мій батько -- " Не вмієш красти, то працюй за платню."
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11.10.2024 17:32 Відповісти
від'*******. Йому татаров дозволив. Треба розповідати, хто дозволив татарову??
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11.10.2024 18:13 Відповісти
якщо на дивані не було гірки 6 лімонів долярів то це вже не цікаво
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11.10.2024 18:33 Відповісти
Наволоч
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11.10.2024 19:03 Відповісти
Без вироку суду не можна звинувачувати,тому чекаємо,поки вони раз продадуться та по звільняються,а потім зʼясується,що вини взагалі торгували *********** на кольцевій усе життя,а в ДБР пішли працювати,бо ********* закінчились
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11.10.2024 19:30 Відповісти
хер соси, мокша
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12.10.2024 21:13 Відповісти
"Есть такая профессия - родину расхищать..."
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11.10.2024 19:42 Відповісти
лотерея...
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11.10.2024 20:07 Відповісти
А чого ви чекали від кишенькової контори ЗЄрмаків, яка займається виключно заказухою?

Нагадати, яка сама гучна справа була за весь час у ДБР?
Гонитва за Порошенком та арешт картин у музеях.
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11.10.2024 20:39 Відповісти
Одних влада виловлює заганяє в окопи, під патріотичні гасла телемарафону в не *** не ставлячи їх життя, інші в той же час успішно крадуть... ось така ненька Україна..., здохни в окопі щоб інші могли і далі красти..., доки не рострілюватимуть корупціонерів цей піздець буде без кінця..
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11.10.2024 21:03 Відповісти
Нормально прибарахлился.
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11.10.2024 22:34 Відповісти
Чмо не туди пішло, а може як раз туди, куди треба!? Мабуть тільки від суми залежить, коли посадовець перетвориться на такого собі кума-хохла з липкими долонями...
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11.10.2024 22:55 Відповісти
Как можно вообще прокурора в ДБР на работу брать? Еще и миллионера.
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12.10.2024 00:01 Відповісти
ГАРНІ ДИСЛОКАЦІЇ ДЛЯ ВСУ !)
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12.10.2024 01:30 Відповісти
Для того щоб впевнено та якісно боротися з корупцією - треба її очолити.
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12.10.2024 04:03 Відповісти
УКРАЇНІ ПРИ ВЛАДІ НЕОБХІДНІ ТАКІ ЛЮДИ ЯК ІРИНА ФАРІОН !!!
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12.10.2024 07:46 Відповісти
А ЧЕРТІВ ГНАТИ !!!
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12.10.2024 07:47 Відповісти
ЩЕ Й В СРАКУ ЇХ ТА ЇХ РОДИЧІВ ЇБТИ НАСМЕРТЬ !!!
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12.10.2024 07:49 Відповісти
Це все,що потрібно знати про ДБР.
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12.10.2024 09:09 Відповісти
Вигнати обох нахрен...
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12.10.2024 12:36 Відповісти
Українці аплодують, аплодують і думають з таким баблом на держслужбі нас всіх швидко візьмуть і в ЄС і в НАТО….
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12.10.2024 13:24 Відповісти
Помятаю слова нашого гаранта: «Вийді с зала разбойнік! А то сейчас Баканову позвоню.».
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12.10.2024 13:26 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВСЕ СТРАНЫ ПРЕДОСТАВИЛИ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП СЕБЕСТОИМОСТЬ ВСЕХ ТОВАРОВ И УСЛУГ !!!
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12.10.2024 16:06 Відповісти
шизофренік?
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12.10.2024 21:12 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/wELaOHiyv_s

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12.10.2024 16:15 Відповісти
А ТЕ КТО ПАТРОНЫ ПРОДАЁТ !?
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14.10.2024 07:35 Відповісти
ми всі негодуємо . ми кричимо що це злодійство . ми кажемо що під час війни такого не може бути . що за таке потрібно карати і знімати з посад . що потрібно конфіскувати на ЗСУ те що вони ******** у держави і народу а цих пацюків посадити на 15 років --- але ж є влада яку вибрали в 19 році . і та грьобана влада отих тварюк на посади і призначила . вони беруть тільки те що влада ім дозволяє . а остальне .. докладають.. по кишеням владноі драбини ---ОНИ ВСЕ ПРИШЛИ ТУДА ПРИБАРАХЛИТЬСЯ -- кому це ще незрозуміло ??????? тую вашу зелену мать
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12.10.2024 18:14 Відповісти
от недовірливі - людина гарувала на (в, за, під, у... або будь-який прийменник) МАЛИНІ !
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12.10.2024 20:45 Відповісти
От несподіванка!!! А ми ж думали, що там самі чесні, морально стійкі борці з корупцією...Та досить вже локшини людям вішати на вуха! Всі лізуть до влади не служити батьківщині а заробляти та обкрадати батьківщину та її мешканців. Чесних та принципових там немає і бути не може, бо це злодійська система!
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12.10.2024 21:55 Відповісти
Кривохоронець з лицем підлітка « baby face " краде аж гай шумить !
Ясно що все записано на бабцю , чи як там в них « бабушку» ну і решта за сценарієм . Нам тільки знову важко зітхати і роводити руками ? Чи може якось інакше ?
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13.10.2024 03:41 Відповісти
Чому вони всі така....кугутня? Ну, вийшло так, що накрали- хоч колись писали, що придбали виробничі приміщення, хайтек, побудували учбові заклади, культурні, церковні? Ні- тільки тачки й будинки, будинки й тачки!
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13.10.2024 07:12 Відповісти
 
 