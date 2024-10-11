ДБРівець Говорущак із родиною за кілька років придбали нерухомості й автівок на 35 млн грн, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олександр Говорущак, який у Державному бюро розслідувань очолює відділ, що займається розслідуванням злочинів правоохоронців та суддів, та його рідні придбали будинків, квартир та автівок на 35 мільйонів гривень. Дороге майно почало зʼявлятися у посадовця та його родичів, коли він прийшов працювати у ДБР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо".

Так, у 2023 році дружина посадовця ДБР Катерина Говорущак стала власницею земельної ділянки та нового будинку у Петропавлівській Борщагівці - передмісті Києва. Крім того, вона, як і її чоловік Олександр Говорущак, працює у ДБР - підбирає кадри, організовує навчання.



Катерина та Олександр Говорущаки

Повідомляється, що згідно з декларацією посадовця, будинок площею 165 м кв. придбали за 1,45 млн грн, а земельну ділянку - за 3 млн грн.

Від сусідів відомо, що подружжя ДБРівців переїхало у будинок приблизно місяць тому. Також журналісти побачили, що з подвірʼя виїхала біла HONDA CR-V - саме таку автівку, згідно з декларацією посадовця, має Катерина Говорущак.

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Будинок Говорущаків у передмісті Києва

З оголошення в інтернеті відомо, що майже ідентичний будинок з ремонтом поруч із помешканням посадовця коштує 350 тис. дол., або ж 14,5 млн грн.

Як пізніше повідомив забудовник, який продавав родині Говорущака землю під будинком, лише земля під будинком як у посадовця, коштує 6 млн грн. Нагадаємо, у декларації Говорущака вартість земельної ділянки вдвічі менша - 3 мільйони гривень.

Із розмови з забудовником також відомо, що сім’я посадовця купила будинок без ремонту. Тож, журналісти вирахували вартість ремонту.

"Отже, будинок з оголошення, якщо відняти витрати на ремонт, міг коштувати 210 тисяч доларів. Або ж близько 8,5 мільйонів гривень. Разом із землею ринкова вартість будинку без ремонту могла скласти 14,5 мільйонів гривень, а це утричі менше, ніж задекларував посадовець (майже 4,5 мільйони гривень)", - йдеться в розслідуванні

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Крім того, розслідувачі стверджують, що сімʼя ДБРівців має доволі тісні стосунки з батьками Катерини Говорущак. Протягом декількох років посадовиця декларувала грошові подарунки (200 тисяч гривень щороку) від батька Костянтина В’ялого. Також вона користується паркомісцем своєї матері Людмили В’ялої.

Так, у лютому 2024 року Людмила та Костянтин В’ялі стали власниками будинку та земельної ділянки також у Петропавлівській Борщагівці, неподалік від доньки та її чоловіка. З витягу з Державного реєстру речових прав відомо, що будинок у майже 155 м кв. разом із земельною ділянкою коштував подружжю 7 млн грн.

Із 2020 року батьки Катерини Говорущак придбали два паркомісця у новобудовах, дві двокімнатні квартири по 69 м кв. - також у новобудовах та нежитлові приміщення. За підрахунками, разом це майно може коштувати 8,5 млн грн.

Крім того, у 2022 році Костянтин В’ялий став власником двох автівок: Toyota Land Cruiser 2020 року та Mercedes-Benz ML350 2011 року. Перший автомобіль зараз може коштувати близько 2,5 млн грн, другий - майже 1 млн грн. Дружина Костянтина і мати посадовиці у 2024 році стала власницею новенького авто Suzuki Jimny 2024 року. На офіційному сайті така коштує від 937 тис. грн.

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Варто зауважити, що всі ці дорогі покупки, загальна вартість яких близько 20 млн грн, тесть та теща Олександра Говорущака здійснили починаючи із 2020 року – відколи їхній зять отримав посаду у ДБР. На запитання журналістки, звідки у Костянтина Вʼялого гроші на такі покупки, він відповів, що працював та платив податки.

Таким чином, загалом подружжя Говорущаків та подружжя Вʼялих протягом 2020-2024 років придбали нерухомості та автівок на 35 млн грн. Сам Олександр Говорущак стосовно походження грошей заявив, що все зазначено у його декларації.