ДБРівець Говорущак із родиною за кілька років придбали нерухомості й автівок на 35 млн грн, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Олександр Говорущак, який у Державному бюро розслідувань очолює відділ, що займається розслідуванням злочинів правоохоронців та суддів, та його рідні придбали будинків, квартир та автівок на 35 мільйонів гривень. Дороге майно почало зʼявлятися у посадовця та його родичів, коли він прийшов працювати у ДБР.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо".
Так, у 2023 році дружина посадовця ДБР Катерина Говорущак стала власницею земельної ділянки та нового будинку у Петропавлівській Борщагівці - передмісті Києва. Крім того, вона, як і її чоловік Олександр Говорущак, працює у ДБР - підбирає кадри, організовує навчання.
Катерина та Олександр Говорущаки
Повідомляється, що згідно з декларацією посадовця, будинок площею 165 м кв. придбали за 1,45 млн грн, а земельну ділянку - за 3 млн грн.
Від сусідів відомо, що подружжя ДБРівців переїхало у будинок приблизно місяць тому. Також журналісти побачили, що з подвірʼя виїхала біла HONDA CR-V - саме таку автівку, згідно з декларацією посадовця, має Катерина Говорущак.
Будинок Говорущаків у передмісті Києва
З оголошення в інтернеті відомо, що майже ідентичний будинок з ремонтом поруч із помешканням посадовця коштує 350 тис. дол., або ж 14,5 млн грн.
Як пізніше повідомив забудовник, який продавав родині Говорущака землю під будинком, лише земля під будинком як у посадовця, коштує 6 млн грн. Нагадаємо, у декларації Говорущака вартість земельної ділянки вдвічі менша - 3 мільйони гривень.
Із розмови з забудовником також відомо, що сім’я посадовця купила будинок без ремонту. Тож, журналісти вирахували вартість ремонту.
"Отже, будинок з оголошення, якщо відняти витрати на ремонт, міг коштувати 210 тисяч доларів. Або ж близько 8,5 мільйонів гривень. Разом із землею ринкова вартість будинку без ремонту могла скласти 14,5 мільйонів гривень, а це утричі менше, ніж задекларував посадовець (майже 4,5 мільйони гривень)", - йдеться в розслідуванні
Крім того, розслідувачі стверджують, що сімʼя ДБРівців має доволі тісні стосунки з батьками Катерини Говорущак. Протягом декількох років посадовиця декларувала грошові подарунки (200 тисяч гривень щороку) від батька Костянтина В’ялого. Також вона користується паркомісцем своєї матері Людмили В’ялої.
Так, у лютому 2024 року Людмила та Костянтин В’ялі стали власниками будинку та земельної ділянки також у Петропавлівській Борщагівці, неподалік від доньки та її чоловіка. З витягу з Державного реєстру речових прав відомо, що будинок у майже 155 м кв. разом із земельною ділянкою коштував подружжю 7 млн грн.
Із 2020 року батьки Катерини Говорущак придбали два паркомісця у новобудовах, дві двокімнатні квартири по 69 м кв. - також у новобудовах та нежитлові приміщення. За підрахунками, разом це майно може коштувати 8,5 млн грн.
Крім того, у 2022 році Костянтин В’ялий став власником двох автівок: Toyota Land Cruiser 2020 року та Mercedes-Benz ML350 2011 року. Перший автомобіль зараз може коштувати близько 2,5 млн грн, другий - майже 1 млн грн. Дружина Костянтина і мати посадовиці у 2024 році стала власницею новенького авто Suzuki Jimny 2024 року. На офіційному сайті така коштує від 937 тис. грн.
Варто зауважити, що всі ці дорогі покупки, загальна вартість яких близько 20 млн грн, тесть та теща Олександра Говорущака здійснили починаючи із 2020 року – відколи їхній зять отримав посаду у ДБР. На запитання журналістки, звідки у Костянтина Вʼялого гроші на такі покупки, він відповів, що працював та платив податки.
Таким чином, загалом подружжя Говорущаків та подружжя Вʼялих протягом 2020-2024 років придбали нерухомості та автівок на 35 млн грн. Сам Олександр Говорущак стосовно походження грошей заявив, що все зазначено у його декларації.
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Потрібно їх всі ліквідувати і по аутсорсингу залучити антикорупційні органи єс та сша
- Вьі далжньі знать, шо если у вас будут проблемьі, то вьі всегда можете расчитьівать на меня и своих старшьіх коллег!
ТЬФУ ПЛЯТЬ!
не, "ваша справа відстоювати Закон і в цьому ми всі вам допоможемо", не "ви захисники Закону і Порядку в країні, буде ідеалами правопорядку - ваша ціль і досягнути цієї цілі я буду сприяти з усіх сил" і тому подібнє... нє, "у вас будут проблемы? бежите ко мне, все порешаем"
Загалі не відсвічує, повинен же якось засуджувати ***** це все а ніт тиша ...
а його призначив Порошенко і вперше про це сказав на Майдані , що ось класний пацан я його знаю звати Арсен буде очільником мвс і отакої
24 - 21 = 3 роки * 365 днів = 1095 днів, в продовж яких всі рівно сиділи на жопах і жодної хвилини не звільняли нікого, нікого не наймали, ніяки оборутки не провертали і все було чесно і красиво як в бажанному зеленому раю
дивується приморожений черговий міністр зе!дегенерат.
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А навіщо йдуть вчитися " на міліцонера"?
І нічого не зміниться, поки українці самі не зміняться.
Різниці між цим міліціонером і середньостатисичним " пересічним"- НІЯКОЇ.
Якщо замість одного поставити іншого- буде повторюватися те саме..
Від тебе, від мене, від сусіда перукаря Васі, що став Слугою Народу у місті Х, тамади Петі, що опинився на посаді зам голови податкової інспекції, банщика Миколи, що опинився у охвісі президента, від поганго коміка Голоборотько, що став Головастовим..
Нікого, жодного інопланетяни із собою не принесли, це все МИ і такі як Ми.
Це " перукарі із вищого світу"
Где твоя клоуновская совесть?
Другой наверное нет по определению...
свинар...зеленчука зеленими жабами та простити
предмет прес-конфереції за посиланням
https://glavcom.ua/country/incidents/prokurori-kulika-na-pres-konferenciji-vidverto-spotvoryuvali-fakti-ekspert-585275.html
Скоріш вам навіть дещо порозповідають...
Нагадати, яка сама гучна справа була за весь час у ДБР?
Гонитва за Порошенком та арешт картин у музеях.
Ясно що все записано на бабцю , чи як там в них « бабушку» ну і решта за сценарієм . Нам тільки знову важко зітхати і роводити руками ? Чи може якось інакше ?