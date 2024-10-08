УКР
Новини
Костін підписав заяву на звільнення свого ексзаступника Вербицького, якого підозрюють у незаконному збагаченні

Заступник генпрокурора Вербицький розслідування Схем

Генпрокурор Андрій Костін підписав заяву на звільнення з органів прокуратури свого ексзаступника Дмитра Вербицького. В Офісі генпрокурора вже завершили службове розслідування щодо експосадовця, який фігурує у справі про можливе незаконне збагачення.

Як  інформує Цензор.НЕТ.Про це розповів генпрокурор в інтервʼю проєкту "Карп'як на Суспільному".

"Щодо службового розслідування — воно завершено. І всі матеріали були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива", - зауважив Костін.

Справа Вербицького

Колишній заступник генпрокурора Дмитро Вербицький, щодо якого відбувається розслідування за фактом можливого незаконного збагачення, фігурує у двох провадженнях САП.

Нагадаємо, у травні журналісти оприлюднили розслідування, в якому розповідалося, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

У червні ЗМІ також повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

1 липня Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора. Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу прокуратури.

З липня НАЗК повідомило, що під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн.

4 липня 2024 року повідомлялось, що Дмитро Вербицький продовжує обіймати посаду прокурора Офісу Генерального прокурора.

