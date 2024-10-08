Костин подписал заявление на увольнение своего экс-заместителя Вербицкого, подозреваемого в незаконном обогащении
Генпрокурор Андрей Костин подписал заявление на увольнение из органов прокуратуры своего экс-заместителя Дмитрия Вербицкого. В Офисе генпрокурора уже завершили служебное расследование в отношении экс-чиновника, который фигурирует в деле о возможном незаконном обогащении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал генпрокурор в интервью проекту "Карпьяк на Общественном".
"Относительно служебного расследования - оно завершено. И все материалы были направлены в НАБУ, согласно запросу детектива", - отметил Костин.
Дело Вербицкого
Бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, в отношении которого проходит расследование по факту возможного незаконного обогащения, фигурирует в двух производствах САП.
Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.
В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
1 июля Дмитрия Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора. Вербицкий заявил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.
С июля НАПК сообщило, что во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн.
4 июля 2024 года сообщалось, что Дмитрий Вербицкий продолжает занимать должность прокурора Офиса Генерального прокурора.
важке життя прокурора
де б це списдити лямів 20???
напишу заяву щоб позбавили мене групи інвалідності...
навіть водійського посвідчення,
буду на таксі їздити...
де ***** мої 20 лямів??? я готовий вже вчора!!!
Чмошніки.
а "пересічний Степан" за "вкрадену мобілу" давно би на нарах чалився, без зайвих питань..
..отже - красти треба не гаманці-сумочки, а вагонами-районами і ЗАВЖДИ ділитися з дермаками-зєлєнскіми та їхніми судами за викликом - і буде вам щастя, і спокій у зелених палацах..