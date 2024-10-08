Костин подписал заявление на увольнение своего экс-заместителя Вербицкого, подозреваемого в незаконном обогащении

Генпрокурор Андрей Костин подписал заявление на увольнение из органов прокуратуры своего экс-заместителя Дмитрия Вербицкого. В Офисе генпрокурора уже завершили служебное расследование в отношении экс-чиновника, который фигурирует в деле о возможном незаконном обогащении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал генпрокурор в интервью проекту "Карпьяк на Общественном".

"Относительно служебного расследования - оно завершено. И все материалы были направлены в НАБУ, согласно запросу детектива", - отметил Костин.

Также читайте: Экс-заместитель генпрокурора Вербицкий фигурирует в двух производствах САП, - Клименко

Дело Вербицкого

Бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, в отношении которого проходит расследование по факту возможного незаконного обогащения, фигурирует в двух производствах САП.

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

1 июля Дмитрия Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора. Вербицкий заявил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.

С июля НАПК сообщило, что во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн.

4 июля 2024 года сообщалось, что Дмитрий Вербицкий продолжает занимать должность прокурора Офиса Генерального прокурора.

Читайте также: САП совместно с Нацполицией проводит обыски у сотрудника НАБУ, - Бутусов