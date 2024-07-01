Вербицкий уволен с должности заместитель генпрокурора

В понедельник, 1 июля, заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, в отношении которого расследуют возможное незаконное обогащение, уволили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

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