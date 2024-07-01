Вербицкий уволен с должности заместитель генпрокурора
В понедельник, 1 июля, заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, в отношении которого расследуют возможное незаконное обогащение, уволили.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.
В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.
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Не пристало четким пацанам на предьявы каких-то фраеров ответ держать
чи звільнено Дєвушку з посади дєвушкі екс-зам. прокурора? 😂👍
до речі, питання до Дєвушкі залишилось:
"откуда дєньгі, Зін ?" 👿
https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ В 2023 году почти 6 500 госслужащих задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях
Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.
Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
Депутат накрав грошей - звільнили (з фракції).
Суддя напідпитку вбив нацгвардійця - звільнили.
-поділився
-в Монако
Генерального прокурора.
А так - поїде коханкою до обдристовича....
яйцазакон не пускает...