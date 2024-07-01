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Вербицкий уволен с должности заместитель генпрокурора

Дмитро Вербицький звільнений з посади заступника Костіна

В понедельник, 1 июля, заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, в отношении которого расследуют возможное незаконное обогащение, уволили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

Также читайте: Обязанности заместителя Костина Вербицкого перераспределили

Что предшествовало?

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд признал незаконным увольнение председателя Счетной палаты Пацкана в 2023 году

Автор: 

увольнение (2685) Вербицкий (77) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+19
За результатами розслідування журналістів Вербицького звільнили з посади .Тобто цим підтвердженно що влада Зеленського це гниле корупційне болото і ця влада НЕ ЗДАТНА самоочищуватись . Пошана журналістам і ганьба силовим структурам які через кругову поруку вже однозначно профнепридатні .
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01.07.2024 12:19
+15
Шоб два рази не вертатись і Костіна заразом
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01.07.2024 12:14
+14
Водночас генпрокурор Андрій Костін , щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та https://biz.censor.net/news/3495386/nabu_pochalo_rozsliduvaty_zbagachennya_zastupnyka_genprokurora_verbytskogoстосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.
======

Не пристало четким пацанам на предьявы каких-то фраеров ответ держать
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01.07.2024 12:15
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Шоб два рази не вертатись і Костіна заразом
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01.07.2024 12:14 Ответить
Тут три варіанти - або заслужена пенсія з усім накраденим на блакитному узбережжі, або за рік почесне поновлення на посаді з виплатою всіх зарплат, премій і недоотриманих хабарів, або комплексний варіант із 1 і 2 пунктів...
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01.07.2024 12:16 Ответить
ставлю на другий... 😕
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01.07.2024 12:19 Ответить
мразота
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01.07.2024 12:50 Ответить
За вкрадених сотень мільйонів чомусь не садять, а за дві пачки сигарет - запросто.
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01.07.2024 12:54 Ответить
Як медики кажуть - здорових людеи немає - є недообстежені
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01.07.2024 12:24 Ответить
Водночас генпрокурор Андрій Костін , щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та https://biz.censor.net/news/3495386/nabu_pochalo_rozsliduvaty_zbagachennya_zastupnyka_genprokurora_verbytskogoстосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.
======

Не пристало четким пацанам на предьявы каких-то фраеров ответ держать
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01.07.2024 12:15 Ответить
а Дєвушку ?

чи звільнено Дєвушку з посади дєвушкі екс-зам. прокурора? 😂👍

до речі, питання до Дєвушкі залишилось:
"откуда дєньгі, Зін ?" 👿
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01.07.2024 12:18 Ответить
В спортлото виграла!!!

https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ В 2023 году почти 6 500 госслужащих задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях

Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
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01.07.2024 12:33 Ответить
Все, на фронт теперь...
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01.07.2024 12:18 Ответить
Ага, буде боротись з омарами в Ніцці. )
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01.07.2024 12:51 Ответить
Цікаво - в України є посол на Мальдівах?
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01.07.2024 12:19 Ответить
За результатами розслідування журналістів Вербицького звільнили з посади .Тобто цим підтвердженно що влада Зеленського це гниле корупційне болото і ця влада НЕ ЗДАТНА самоочищуватись . Пошана журналістам і ганьба силовим структурам які через кругову поруку вже однозначно профнепридатні .
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01.07.2024 12:19 Ответить
Звільнили? Взагалi-то за власним бажанням
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01.07.2024 12:24 Ответить
Тепер він не має ніякого відношення до прокуратури. Така й буде відповідь журналістам --- Звертайтеся в Лігу сексуальних реформ.!
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01.07.2024 13:14 Ответить
Особливо бісить оце жорстоке покарання для покидьків - "звільнили".
Депутат накрав грошей - звільнили (з фракції).
Суддя напідпитку вбив нацгвардійця - звільнили.
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01.07.2024 12:26 Ответить
Якщо зам брав то носив ген а ген вище це ще з часів срср сістема ти або в системі або сидиш або не працюєш
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01.07.2024 12:26 Ответить
А арестовать майно до получения доказательств законности его получения?
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01.07.2024 12:27 Ответить
ой, як сумно, але в них вже стільки того майна, та ще й зв'язки.... що вони можуть жити та не тужити разом зі своєю дівчиною ще років 50...
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01.07.2024 12:28 Ответить
Такі дівчат міняють кожних 2-3 роки, як машини.
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01.07.2024 12:49 Ответить
Через півроку вирине десь в набу, назк, беб чи іншій конторі, а поки в адвокати до Вані і Резнікова
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01.07.2024 12:29 Ответить
Тепер йому робота не заважае займатися перепродажем авто))))))))
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01.07.2024 12:34 Ответить
украв
-поділився
-в Монако
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01.07.2024 12:35 Ответить
гівно не тоне. з часом спливе в якійсь хлбній "правоохоронній структурі"
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01.07.2024 12:36 Ответить
Незаконно збагатився і звільнився за власним бажанням.Вільна каса.
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01.07.2024 12:39 Ответить
А тюрма і воші коли?
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01.07.2024 12:39 Ответить
Вільна людина тепер купить собі будиночок десь в Словенії і буде насолоджуватись життям за награбоване бабло а всю Україну мати в дупі як поступили вже багато багато його "папєрєдніків"!
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01.07.2024 12:49 Ответить
Ну, да. Потрібен якийсь аналог МОССАДу з повернення награбованих активів в Україну, а грабіжників гумусом в екосистему (можна за місцем проживання)...
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01.07.2024 13:00 Ответить
Теперь Вербицкий будет примериваться к мундиру
Генерального прокурора.
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01.07.2024 13:09 Ответить
Якби преЗедент був "янетряпка", то при звільненні цій гниді вручили б повістку, бойову - щоб не чухнув.
А так - поїде коханкою до обдристовича....
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01.07.2024 13:15 Ответить
Зекомарілія може максимум звільнити чиновника,і відправити послом на якісь теплі острова або в європу.Потужно!
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01.07.2024 13:42 Ответить
а ну тепер все ок, через півроку призначать на іншу посаду або поновиться на цій. Дякуємо!!
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01.07.2024 14:02 Ответить
Призначать послом в одну із мікрокраїн - недаремно Зелєбоба туди їздив, бо зашкварених все більше, а пристоювати їх кудись потрібно
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01.07.2024 14:19 Ответить
А дальше яйца закон не пускает...
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01.07.2024 14:41 Ответить
От же ж звірі які... Знову застосували вищу міру покарання для корупціонерів - звільнення. Просто нелюди якісь...
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01.07.2024 14:49 Ответить
 
 