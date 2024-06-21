РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12442 посетителя онлайн
Новости
2 549 11

Обязанности заместителя Костина Вербицкого перераспределили

Заступника Костіна Вербицького відсторонили від виконання обов’язків

Обязанности заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, по которому расследуют возможное незаконное обогащение, перераспределили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Приказом Генерального прокурора "О временном возложении обязанностей заместителя Генерального прокурора" от 21.06.2024 обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей", - говорится в заявлении.

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что, в соответствии с рыночными ценами, является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схем" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

Также читайте: Столичный прокурор завладел 4,2 млн грн, которые были признаны вещественным доказательством - Офис Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

Вербицкий (77) Офис Генпрокурора (2599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Скажи мне кто твой зам , и я скажу кто ты ! Генеральный даже не удосужился прийти в ВР , по вызову комитета , и ответить на вопросы по поводу его зама.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:48 Ответить
+5
Правильно, настав час і відпочити рочок на курортах з молодою подругою і новою машиною. А там повернеться і всю зарплату з премією назад разом із відновленням отримає. Зате США радісно скажемо, що в нас корупції немає
показать весь комментарий
21.06.2024 13:45 Ответить
+4
Інші заступники такі ж.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інші заступники такі ж.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:44 Ответить
Варто лиш глянути на цього зама-дегенерата, ще відносно сопливе, а вже лисе, явно, щось з гормональним фоном... та й з головою теж🤔🧐😁 В нормального мужика зазвичай після п'ятдесяти голова наближається до дупи по формі, а після п'ятдесяти і по вмісту, а у цього людиноподібного прискорений обмін речовин, тут вже й якісне наповнення бо'шки досягло рівня дупи, хоча, може це у нього спадкове,- від народження, але мудрий 73% нарід і це хаває, отримуючи певного роду оргазм, - який нарід, такі і прокурори, та й вся керівна братія
показать весь комментарий
21.06.2024 14:57 Ответить
Правильно, настав час і відпочити рочок на курортах з молодою подругою і новою машиною. А там повернеться і всю зарплату з премією назад разом із відновленням отримає. Зате США радісно скажемо, що в нас корупції немає
показать весь комментарий
21.06.2024 13:45 Ответить
Скажи мне кто твой зам , и я скажу кто ты ! Генеральный даже не удосужился прийти в ВР , по вызову комитета , и ответить на вопросы по поводу его зама.
показать весь комментарий
21.06.2024 13:48 Ответить
це прям в точку. кодло крадіів... і нікого не посадять, як завжди

"закон" в нас тількі щоб кошмарити звичайних людей!
показать весь комментарий
21.06.2024 15:00 Ответить
Тобто дали можливість здриснути, зате потім "оголосять підозру"... та схема вже накатана, ніфуя йому не буде
показать весь комментарий
21.06.2024 13:56 Ответить
а прєсловутую девушку відсторонили від виконання обовьязків ?

.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:21 Ответить
Спробуй відсторони таку, з такою силою присосалася, що танковим тягачем не відірвеш, певне чотирьох секційний тепловоз потрібно підганяти, бо кіна не буде 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
21.06.2024 14:49 Ответить
Ясно ж сказано перерозподілили, комусь таки і дєвушкав результаті пеиерозподілу дісталась, як перехідний кубок,- може хоч на щось, хоча скоріше, як ємність в стоматкабінеті для спльовування... тільки не не зовсім для спльовування, але для схожого процесу😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
21.06.2024 15:03 Ответить
Знову та знову дякуючи "Бигусу"!!!! а не " набу-шмабу".
показать весь комментарий
21.06.2024 14:59 Ответить
А як бути з доходами, теж перерозподілили?
показать весь комментарий
21.06.2024 15:08 Ответить
 
 