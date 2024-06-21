Обязанности заместителя Костина Вербицкого перераспределили

Обязанности заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, по которому расследуют возможное незаконное обогащение, перераспределили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Приказом Генерального прокурора "О временном возложении обязанностей заместителя Генерального прокурора" от 21.06.2024 обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей", - говорится в заявлении.

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конык" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что, в соответствии с рыночными ценами, является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схем" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

