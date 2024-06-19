Костин не пришел в Раду, чтобы прокомментировать расследование относительно состояния своего зама Вербицкого: направил лишь письмо. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схеми" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

Об этом сообщает в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что вчера официально Верховная Рада вызвала генпрокурора относительно деятельности его заместителя Вербицкого. Костин должен был появиться в сессионном зале в 12.00, но не пришел, а направил письмо на имя председателя ВР Руслана Стефанчука.

В письме генпрокурор отметил, что по фактам, обнародованным в медиа, относительно имущества заместителя Генерального прокурора Вербицкого Д.А. им назначено служебное расследование, которое сейчас продолжается. Одновременно проводится проверка со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно образа жизни соответствующего должностного лица. Кроме того, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины начато уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Вербицкого Д.А. по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

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"С учетом вышеуказанных обстоятельств представляется целесообразным отложить обсуждение в Верховной Раде Украины этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Это позволит обеспечить полноту и объективность соответствующей информации", - заверил Костин.

Что известно о состоянии заместителя генпрокурора Вербицкого?

В САП уточнили, что детективы зарегистрировали уголовное производство 13 мая - через неделю после выхода первого материала проекта "Схем", в котором говорилось о том, что Дмитрий Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке "Конык" в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

Во втором расследовании журналисты рассказали о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой, которая в 2024 году стала обладательницей новенького Porsche 2023 года выпуска стоимостью $100 тыс. и трехэтажного коттеджа в том же коттеджном городке "Конык" стоимостью $1,2 млн (48 млн грн), хотя ее совокупный официальный доход за последнее десятилетие составил чуть более 360 тысяч гривен.

При этом официально дом Ильницкая приобрела всего за 2 млн грн, что может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов на сумму около 3 млн грн.

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Тогда заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что не помогал Ильницкой финансово, при этом не опроверг, что находится с ней в отношениях, но отметил, что они не носят семейного характера.