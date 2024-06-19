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Новости
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Костин не пришел в Раду, чтобы прокомментировать расследование относительно состояния своего зама Вербицкого: направил лишь письмо. ДОКУМЕНТ

Дмитро Вербицький

Генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схеми" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

Об этом сообщает в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что вчера официально Верховная Рада вызвала генпрокурора относительно деятельности его заместителя Вербицкого. Костин должен был появиться в сессионном зале в 12.00, но не пришел, а направил письмо на имя председателя ВР Руслана Стефанчука.

В письме генпрокурор отметил, что по фактам, обнародованным в медиа, относительно имущества заместителя Генерального прокурора Вербицкого Д.А. им назначено служебное расследование, которое сейчас продолжается. Одновременно проводится проверка со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно образа жизни соответствующего должностного лица. Кроме того, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины начато уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Вербицкого Д.А. по признакам преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

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"С учетом вышеуказанных обстоятельств представляется целесообразным отложить обсуждение в Верховной Раде Украины этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Это позволит обеспечить полноту и объективность соответствующей информации", - заверил Костин.

костін лист до Ради

Что известно о состоянии заместителя генпрокурора Вербицкого?

В САП уточнили, что детективы зарегистрировали уголовное производство 13 мая - через неделю после выхода первого материала проекта "Схем", в котором говорилось о том, что Дмитрий Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке "Конык" в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

Во втором расследовании журналисты рассказали о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой, которая в 2024 году стала обладательницей новенького Porsche 2023 года выпуска стоимостью $100 тыс. и трехэтажного коттеджа в том же коттеджном городке "Конык" стоимостью $1,2 млн (48 млн грн), хотя ее совокупный официальный доход за последнее десятилетие составил чуть более 360 тысяч гривен.

При этом официально дом Ильницкая приобрела всего за 2 млн грн, что может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов на сумму около 3 млн грн.

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Тогда заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что не помогал Ильницкой финансово, при этом не опроверг, что находится с ней в отношениях, но отметил, что они не носят семейного характера.

Автор: 

ВР (29264) Вербицкий (77) Железняк Ярослав (429) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+28
представители МО, генпрокурор кладут болт на ВР....

ВР кладет болт на тех кто их избирал

пеРзидент кладет болт на Конституцию ...

зам ген прокурора кладет болт на законы

73 % положили болт на здоровый СМЫСЛ
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19.06.2024 12:39
+17
Це пиз-ець, і з.а цих уродів помирають тисячі патріотів....
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19.06.2024 12:44
+16
Отак просто поклав *** на парламент.

Ну а шо? ЗЄ вже давно зробив з Верховної ради підставку під забаганки ОП.

Це всі бачать, всі знають і відносяться відповідно.

От ще б якісь гопники Безуглу розклали прямо на сходинках ВР - і була б повна гармонія.
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19.06.2024 12:49
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представители МО, генпрокурор кладут болт на ВР....

ВР кладет болт на тех кто их избирал

пеРзидент кладет болт на Конституцию ...

зам ген прокурора кладет болт на законы

73 % положили болт на здоровый СМЫСЛ
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19.06.2024 12:39 Ответить
73% положили болт на усе 5 років тому, коли надивились тупих, криворагульних шоу, серільчиків та повірили гаслам "кацкая разніца", "хуже не будет", "надо проста перестать стрелять" ...



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19.06.2024 12:50 Ответить
країна його мрії
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19.06.2024 13:18 Ответить
Це пиз-ець, і з.а цих уродів помирають тисячі патріотів....
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19.06.2024 12:44 Ответить
Окрім того Зеленський користується необмеженою владою на свою користь,бо під час війни легше збагачуватися разом зі своїм оточенням.Корупція при ньому - небачених досі масштабів!
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19.06.2024 13:10 Ответить
ЗЕмразі знищили парламент і парламентаризм...
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19.06.2024 12:45 Ответить
Отак просто поклав *** на парламент.

Ну а шо? ЗЄ вже давно зробив з Верховної ради підставку під забаганки ОП.

Це всі бачать, всі знають і відносяться відповідно.

От ще б якісь гопники Безуглу розклали прямо на сходинках ВР - і була б повна гармонія.
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19.06.2024 12:49 Ответить
Про безмозглу - то буде просто демонстрація повсякденних стосунків
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19.06.2024 13:20 Ответить
А як Костін може в Раду прийти,якщо він постійно мешкає в Монако?Треба його по скайпу викликати,а якщо фізично хочете,то хай депутати з батальйону "Монако" відкривають філіал Ради десь в Монте-Карло,а краще в Сен- Тропе,щоб не так гучно різало вуха "корисним хом'ячкам" на телемарафоні.
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19.06.2024 12:49 Ответить
Коли вже відкриють провадження щодо самого Костіна?
Було відео, як на день прокуратури до офісу Костіна один за одним навідувалися прокурори, які несли хабарі в пакетах/коробказх/кейсах...
Те саме відбувалося в обласних і місцевих прокуратурах!
П.С.
Прокуратура - це організована злочинна група !!!
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19.06.2024 12:50 Ответить
клав він на Верховну Раду-
в нього є повише начальник-татаров!!
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19.06.2024 12:58 Ответить
В прокуратуре давно пора чистку сделать. Непорядочные прокуроры, не дают нормально работать прокурорам у которых уще есть остатки совести. В судах такое же твориться.
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19.06.2024 13:13 Ответить
Кто така Верховна Рада? Об нею ноги витирають. Як би його викликав Сам Ермак ото справжня влада і її треба слухати, а то депутати викликають. Хто вони?
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19.06.2024 13:20 Ответить
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19.06.2024 13:27 Ответить
Костін, окрім іншого, остерігається, думаю, й запитань про свої статки й примхи своєї доці.
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19.06.2024 13:32 Ответить
Ну а що сказав би ? Що цей зам є його особистим поцом. І що терпіли з Одеси через Бігусят мстяться за побори за попереднім перебуванням. Він його з Одеси перевів, бо там крєпко наслідив.
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19.06.2024 13:32 Ответить
А чому не провести перевірку відносно усіх заступників, чи потрібно чекати сповіщення журналістів?
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19.06.2024 15:58 Ответить
 
 