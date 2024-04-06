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Генпрокуратуру может возглавить чиновник со скрытой декларацией и супругой-россиянкой, - ZN.UA

Колаж Андрій Костін та Олег Кіпер

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с ближайшим окружением согласовали замену генпрокурора Украины Андрея Костина.

Как пишет ZN.UA со ссылкой на источники в руководстве фракции "Слуга народа", вероятным его преемником рассматривается глава Одесской ОВА Олег Кипер, передає Цензор.НЕТ.

Как отмечает ZN.UA, назначение Олега Кипера на должность генпрокурора пролоббировал глава ОП Андрей Ермак. "Президент не в восторге от кандидатуры Кипера, но Ермак его очень продвигает", - поделился наблюдениями источник ZN.

Также смотрите: Нові перемоги Андрія Єрмака: про що свідчать перестановки на Банковій

К Киперу, как пишет ZN.UA, есть вопросы. Его семья проживает в Австрии, куда он тоже ездил во время вторжения. Кроме этого, информация о российском паспорте его жены появлялась на сайте Федеральной налоговой службы РФ, внимание на что обратили журналисты "Схем" еще во время скандального расследования о рождественском отпуске на Кипре. Есть у правоохранительных органов и вопрос относительно построения фортификационных сооружений в Одесской области.

Кроме того, Олег Кипер - один из высокопоставленных чиновников, который пытается скрывать состояние своей семьи и свое. Национальное агентство по предотвращению коррупции засекретило декларации Олега Кипера за 2021, 2022 и 2023 годы из-за мобилизации. Об этом сообщила "Центру публичных расследований" пресс-секретарь главы ОВА Юлия Колтак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое граждан РФ признались в сговоре относительно продажи российским компаниям компонентов к самолетам, - Костин

"Олег Кипер подал декларации за 2021, 2022 и 2023 годы и как глава прокуратуры города Киева, и как начальник Одесской ОВА. Из-за того, что господин Кипер был мобилизован в ряды ВСУ, НАПК не обнародует его декларацию в публичном пространстве", - отметила она. На соответствующие запросы журналистов по поводу обнародования деклараций Олега Кипера, НАПК не ответило. При этом агентство скрывает декларации не всех председателей ОВА.

Как отмечает издание, в 2014 году Кипер попал в список лиц, которым запрещено занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти", но через суд он добился решения, что его люстрация была "безосновательной".

Автор: 

Костин Андрей (180) Кипер Олег (45) Офис Генпрокурора (2458)


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Топ комментарии
+54
А люди з незаплямовпною репутацією з ЗЄрмаками працювати не будуть.
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06.04.2024 19:04
+40
А шо вже людеи з незаплямованою репутацією не залишилось?
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06.04.2024 19:02
+27
Наскільки я пам'ятаю, цей Кіпер ще й люстрований.

Чи це вже нічого не значить?
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06.04.2024 19:02
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Правила форума Совет форумчан
дЄрмак "штовхає" - пройде...... У кого є сумніви?
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06.04.2024 19:02 Ответить
Та, *****.
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06.04.2024 19:45 Ответить
Шановний, скажи, будь-ласка, чому це тобі *****?
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06.04.2024 21:50 Ответить
Є таке поняття - критична маса.
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07.04.2024 00:25 Ответить
А шо вже людеи з незаплямованою репутацією не залишилось?
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06.04.2024 19:02 Ответить
А люди з незаплямовпною репутацією з ЗЄрмаками працювати не будуть.
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06.04.2024 19:04 Ответить
все говно потоком выбивает и в фонтанчик превращает....
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06.04.2024 19:06 Ответить
Зермак таких кошмарить.
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06.04.2024 19:08 Ответить
мерзота
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06.04.2024 19:02 Ответить
Судова система - *упа.
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06.04.2024 19:02 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, цей Кіпер ще й люстрований.

Чи це вже нічого не значить?
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06.04.2024 19:02 Ответить
Для плісняви, це "знак якості", як в улюбленому советському союзі.
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06.04.2024 19:17 Ответить
Останній абзац саме про це.
Так, це вже нічого не значить.
Люстрація вже має бути не "сміттєва", а коло стінки. Іншого виходу ці ублюдки просто не лишають.
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06.04.2024 20:09 Ответить
Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває Джерело:

Так хто у нас президент? Ще питання є?
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06.04.2024 19:03 Ответить
питання одне - хто відповідає в ОПа за туалетний папір,,,,,?
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06.04.2024 19:05 Ответить
Шо костін, шо кіпер - адєса мама.
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06.04.2024 19:03 Ответить
Треба ставити випускника юридичного факультету, круглого сироту, неодруженого.
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06.04.2024 19:03 Ответить
вже за тиждень в нього буде купа родичів, голів за двісті... і це лише в Бердичиві...
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06.04.2024 19:46 Ответить
Не смейтесь. В те вузы и при совке такие не поступали . Много тут интересного, да поздно все и война!
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06.04.2024 20:43 Ответить
Схоже, що це головна умова для отримання посади в останні роки...
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06.04.2024 19:03 Ответить
та перестаньте, основна умова- жодних українців, а головне: обрізані Шефіри, обрізані не із-за того, що Шефіри, кацапи, інші етнічні чи секс меншини...
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06.04.2024 20:33 Ответить
Когось ще дивує, що як ПРи Яникові не з Москви заміна на посади Умєрова та Сирського їде?
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06.04.2024 19:03 Ответить
"Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває", - поділилося спостереженнями джерело ZN. Джерело:

Нє , ну СЛУГИ точно вже злякалися здачі країни- їх же Єрмак не забере в ОМАНИ за своїми офшорами ... Фотографи-та сексотренери дурні дурні але хитрі
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06.04.2024 19:09 Ответить
ще один доказ того, що насправді люстрації у 2014 не було, то був обман, щоб заспокоїти народ. Як бачимо, що всі люстровані-недолюстровані свої шкури непогано прилаштували, мафія безсмертна
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06.04.2024 19:06 Ответить
За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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06.04.2024 19:13 Ответить
Люстрація була, але потім були вибори-2019, після яких всі люстровані повернулися. Дякуйте за це 73 % ідіотів
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06.04.2024 19:13 Ответить
Олександр Терещук 17 листопада 2012 по липень 2014 рр. - очолював Управління МВС України у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинській області .

З 22 липня 2014 року - Начальник Головного Управління МВС України у місті Києвіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 . 5 червня 2015 року був звільнений з посадиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 .

3 липня президент України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко скасував люстрацію Олександра Терещука.

14 грудня 2015 року Міністр МВС України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсен Аваков повідомив, що звільнив начальника Головного управління https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції в Києві Олександра Терещука і декількох високопоставлених співробітників столичного главкуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 .

З квітня 2017 року по 29 жовтня 2018 року - перший заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної державної адміністрації .
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06.04.2024 19:18 Ответить
Потому что связи никуда не делись.
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06.04.2024 20:04 Ответить
Зеленський, мабуть таки, вимірює ТЕРПЕЦЬ в Українців, отакими призначенцями з московитів?? Зеленський, за попередніх генпрокурорів, не надав Українцям звіту!! А вони мають, про що доповісти Українцям!! Махніцкий Ярема Луценко Рябошапка, та інші, можуть, це підтвердити, ….конкретним посиланням на статті ККУ!!

06.‎04.‎2024 773 доба війни

П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.

Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
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06.04.2024 19:10 Ответить
20 мая 2019 года в здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Владимир Зеленский принял присягу в качестве главы государства.
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07.04.2024 09:24 Ответить
На такій посаді достатньо місяць пропрацюавати і потім все життя бамбук курити
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06.04.2024 19:11 Ответить
Все чисто(хрінпіду)
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06.04.2024 19:11 Ответить
Еси херпиду, то каштантилипацца.
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07.04.2024 09:25 Ответить
Ротація свиней біля корита
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06.04.2024 19:12 Ответить
"а што вьі мнє здєлаєтє?"(с)
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06.04.2024 19:14 Ответить
Верховна РАДА повинна бунтувати , захльобуються гівном від неконституційного ОПУ й мовчать? - це пзць й самим опозиціонерам у т ч
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06.04.2024 19:15 Ответить
Згідно Костітуціі, зелень вже не презик!

А дермак, більше не "секретутка"!

І все рівно, цей відморозок керує зеленью!
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06.04.2024 19:15 Ответить
Стаття 108. Читай.
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06.04.2024 19:17 Ответить
нє, ну а ****??!!
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06.04.2024 19:18 Ответить
Черговий корумпований маланєц із базою в Європі, жінкою кацапкою і любовʼю до російської культури. Гииии….
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06.04.2024 19:20 Ответить
Конвейер-"вкрав-втік". Це база зеленої плісняви.
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06.04.2024 19:27 Ответить
А ми точно в Україні живемо? Таке враження, що етнічні українці, для плісняви- ТАБУ. Відчувається така ненависть, як і у кацапів.
Хтось з потужнореформований є без мацковської освіти, походження чи зв'язків?
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06.04.2024 19:24 Ответить
Там у владі вже давно сформувався цілий кагал.
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06.04.2024 19:37 Ответить
Мадва не верно кликамц: не гойда, а гойне.
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07.04.2024 09:30 Ответить
Вже нічого не дивує.
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06.04.2024 19:25 Ответить
Там у владі взагалі ні одного етнічного українця, або пархаті або кацапи, або, прости господи, примати типу арахамії і умєрова
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06.04.2024 19:30 Ответить
Якби ця влада призначила на посаду чесну людину, у якої все задекларовано і немає родичів в паРаші, то це була б сенсація, а так - все як завжди, нічого нового.
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06.04.2024 19:32 Ответить
Так дружина-росіянка, це ж не мінус, а ПЛЮС!
Якщо би у нього ще дядька був генералом ФСБ - взагалі би свято для Зе-шобли було би!
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06.04.2024 19:33 Ответить
В регента Єрмака папа палковнік російського гру в відставці. Ога.
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06.04.2024 19:36 Ответить
У подляка- брат полковнІк гру.
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06.04.2024 21:35 Ответить
Але ж хохли це хавають, то чом би й ні?
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06.04.2024 22:00 Ответить
Ой бл..шо ви люди наробили !? Як ви тепер здихаєтеся ціх 🤡🤡🤡 " дело леніна живьоть і процвітаїть " ці шинелкі повилазили , тому шо є в них надія вас загнати до совку ...чим вам безвіз, був не довподоби ? Ваша жаба... зелена, вас 5 років має на ...увазі , з вашого дозвілу буде мати і ваших дітей ...
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06.04.2024 19:37 Ответить
"..у 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону "Про очищення влади""

Ахахах, зепідр срати хотів на ваші закони, на ваші люстрації, чим зашкварніше персонаж - тим більша вірогідність, що він буде обіймати високу посаду у державі. Лох73%, ти задоволений сєріалом?!
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06.04.2024 19:38 Ответить
Генпрокуратуру
ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!
очолить чиновник із прихованою декларацією та дружиною-росіянкою ...
не цей так іншій поддонок
бо в друзях єрмака іншіх не може бути
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06.04.2024 19:46 Ответить
Головне щоб якийсь кіпер, а не українець...
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06.04.2024 19:51 Ответить
Точное примечание.
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06.04.2024 21:10 Ответить

Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры ! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас
же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво
уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной:
воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
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06.04.2024 19:52 Ответить
Гойда...
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06.04.2024 19:56 Ответить
Хто думає, що ze-вилупків щось зупинить?
Істоти, які прийшли з конкретною метою - знищити Україну - не зупиняться, і ср@ти вони хотіли на всю ту журналістику!
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06.04.2024 19:57 Ответить
За що Україні та кара Божа
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06.04.2024 19:59 Ответить
За это в 19 году голосовали все и поддерживают до сих пор большинство. Так что народ имеет ту власть которую хочет.
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06.04.2024 20:05 Ответить
Після порушення НАБУ і САП справи проти голови АМКУ Кириленка Зеленський і К вирішили звільнити свого "партійного" генерального прокурора Костіна, який не проявив наполегливості і не зміг вплинути на прийняття цього рішення.
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06.04.2024 20:06 Ответить
Що ні тріппєр - то Кіпєр!
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06.04.2024 20:14 Ответить
...не відбулася люстрація, не зважає ніхто і на репутацію.
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06.04.2024 20:29 Ответить
Таки так, Кріт Єрмак всяке лайно до себе підтягує! З чесними людьми-патріотами йому нецікаво...
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06.04.2024 20:30 Ответить
Гундосий не в захваті, але дєрмака це не турбує
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06.04.2024 20:36 Ответить
Головне, що преЗедент і Кіперман одної крові ...
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06.04.2024 20:36 Ответить
чудова кандидатура, правильна - саме такий генпрокурор має бути у країні, очолюваній зеленим *********!! цікаво, а корочка майора фсб у цього кіпера теж є?
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06.04.2024 20:41 Ответить
https://focus.ua/uk/politics/638206-na-bankovij-rozglyadayut-priznachennya-yermaka-na-posadu-premyer-ministra-nardep-video На Банковій розглядають призначення Єрмака на посаду прем'єр-міністра


За царя Андрія! Будьмо.
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06.04.2024 21:17 Ответить
Шось не зрозумію, ми боремось з кацапами чи співпрацюємо?
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06.04.2024 21:41 Ответить
Мы , украинцы - боремся
А Владимир Александрович - співпрацюе
Интересно - какой в итоге будет результат?
Что подсказывает ваша чуйка?
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07.04.2024 00:18 Ответить
Чуйка підказує, що ми на грані грандіозного шухера
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07.04.2024 08:02 Ответить
Народ бореться, ЗСУ борються, частина СБУ бореться, Нацгвардія бореться, а пі@ераси з ОП призначають махрову кацапню на керівні посади. Виродки!!!
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06.04.2024 23:03 Ответить
Так у *********** інакших кандидатів і немає.
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06.04.2024 23:13 Ответить
Ліфт на верхівку зеленої влади- тільки так і працює- треба або самому бути москалем чи мати там родичів, батьків, дітей, бізнес, московську освіту, або там прожити як мінімум до 2004 року
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06.04.2024 23:44 Ответить
Треба звернути увагу усіх , що вокруг Зеленського ФСБ формуе оточення із своїх людей.

де поліграф для нових співробітників у владі? Де офіційна перевірка та ЗГОДА СБУ ? Нехай Малюк ставить підписи, щоб потім нести відповідальність за сформоване фсбєшне оточення навкруги влади
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06.04.2024 23:45 Ответить
"Несу дите, "ДА" несу, - Димы будете". Гм... - зовсім нічого "про суди", Як і в КОНСТИТУЦІЇ РАЮ(ОСНОВНИЙ ЗАКОН), чи то: - ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЯХ. А ви куди збирались? Якщо в Академію Джунглів(АД)=ПЕЧЕРНЕ ВОСКРЕСІННЯ, то там все так, як у нас чи в *****, за невеликими відмінностями - пики інші. АРХ М
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07.04.2024 05:08 Ответить
МОВЧИМО, ТЕРПИМО, РОЗУМІЄМО - ЦЕ НЕПЕРЕБОРНЕ...
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07.04.2024 08:03 Ответить
Ачиритной сруль мардовскава розливу.
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07.04.2024 09:18 Ответить
Луще трипер, а ище лущее мацалович.
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07.04.2024 09:31 Ответить
 
 