Генпрокуратуру может возглавить чиновник со скрытой декларацией и супругой-россиянкой, - ZN.UA

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с ближайшим окружением согласовали замену генпрокурора Украины Андрея Костина.

Как пишет ZN.UA со ссылкой на источники в руководстве фракции "Слуга народа", вероятным его преемником рассматривается глава Одесской ОВА Олег Кипер, передає Цензор.НЕТ.

Как отмечает ZN.UA, назначение Олега Кипера на должность генпрокурора пролоббировал глава ОП Андрей Ермак. "Президент не в восторге от кандидатуры Кипера, но Ермак его очень продвигает", - поделился наблюдениями источник ZN.

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К Киперу, как пишет ZN.UA, есть вопросы. Его семья проживает в Австрии, куда он тоже ездил во время вторжения. Кроме этого, информация о российском паспорте его жены появлялась на сайте Федеральной налоговой службы РФ, внимание на что обратили журналисты "Схем" еще во время скандального расследования о рождественском отпуске на Кипре. Есть у правоохранительных органов и вопрос относительно построения фортификационных сооружений в Одесской области.

Кроме того, Олег Кипер - один из высокопоставленных чиновников, который пытается скрывать состояние своей семьи и свое. Национальное агентство по предотвращению коррупции засекретило декларации Олега Кипера за 2021, 2022 и 2023 годы из-за мобилизации. Об этом сообщила "Центру публичных расследований" пресс-секретарь главы ОВА Юлия Колтак.

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"Олег Кипер подал декларации за 2021, 2022 и 2023 годы и как глава прокуратуры города Киева, и как начальник Одесской ОВА. Из-за того, что господин Кипер был мобилизован в ряды ВСУ, НАПК не обнародует его декларацию в публичном пространстве", - отметила она. На соответствующие запросы журналистов по поводу обнародования деклараций Олега Кипера, НАПК не ответило. При этом агентство скрывает декларации не всех председателей ОВА.

Как отмечает издание, в 2014 году Кипер попал в список лиц, которым запрещено занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти", но через суд он добился решения, что его люстрация была "безосновательной".