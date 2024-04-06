Генпрокуратуру может возглавить чиновник со скрытой декларацией и супругой-россиянкой, - ZN.UA
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с ближайшим окружением согласовали замену генпрокурора Украины Андрея Костина.
Как пишет ZN.UA со ссылкой на источники в руководстве фракции "Слуга народа", вероятным его преемником рассматривается глава Одесской ОВА Олег Кипер, передає Цензор.НЕТ.
Как отмечает ZN.UA, назначение Олега Кипера на должность генпрокурора пролоббировал глава ОП Андрей Ермак. "Президент не в восторге от кандидатуры Кипера, но Ермак его очень продвигает", - поделился наблюдениями источник ZN.
К Киперу, как пишет ZN.UA, есть вопросы. Его семья проживает в Австрии, куда он тоже ездил во время вторжения. Кроме этого, информация о российском паспорте его жены появлялась на сайте Федеральной налоговой службы РФ, внимание на что обратили журналисты "Схем" еще во время скандального расследования о рождественском отпуске на Кипре. Есть у правоохранительных органов и вопрос относительно построения фортификационных сооружений в Одесской области.
Кроме того, Олег Кипер - один из высокопоставленных чиновников, который пытается скрывать состояние своей семьи и свое. Национальное агентство по предотвращению коррупции засекретило декларации Олега Кипера за 2021, 2022 и 2023 годы из-за мобилизации. Об этом сообщила "Центру публичных расследований" пресс-секретарь главы ОВА Юлия Колтак.
"Олег Кипер подал декларации за 2021, 2022 и 2023 годы и как глава прокуратуры города Киева, и как начальник Одесской ОВА. Из-за того, что господин Кипер был мобилизован в ряды ВСУ, НАПК не обнародует его декларацию в публичном пространстве", - отметила она. На соответствующие запросы журналистов по поводу обнародования деклараций Олега Кипера, НАПК не ответило. При этом агентство скрывает декларации не всех председателей ОВА.
Как отмечает издание, в 2014 году Кипер попал в список лиц, которым запрещено занимать государственные должности, согласно закону "Об очищении власти", но через суд он добился решения, что его люстрация была "безосновательной".
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Чи це вже нічого не значить?
Так, це вже нічого не значить.
Люстрація вже має бути не "сміттєва", а коло стінки. Іншого виходу ці ублюдки просто не лишають.
Так хто у нас президент? Ще питання є?
Нє , ну СЛУГИ точно вже злякалися здачі країни- їх же Єрмак не забере в ОМАНИ за своїми офшорами ... Фотографи-та сексотренери дурні дурні але хитрі
З 22 липня 2014 року - Начальник Головного Управління МВС України у місті Києвіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 . 5 червня 2015 року був звільнений з посадиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 .
3 липня президент України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко скасував люстрацію Олександра Терещука.
14 грудня 2015 року Міністр МВС України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсен Аваков повідомив, що звільнив начальника Головного управління https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції в Києві Олександра Терещука і декількох високопоставлених співробітників столичного главкуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 .
З квітня 2017 року по 29 жовтня 2018 року - перший заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної державної адміністрації .
06.04.2024 773 доба війни
П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.
Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
А дермак, більше не "секретутка"!
І все рівно, цей відморозок керує зеленью!
Хтось з потужнореформований є без мацковської освіти, походження чи зв'язків?
Якщо би у нього ще дядька був генералом ФСБ - взагалі би свято для Зе-шобли було би!
Ахахах, зепідр срати хотів на ваші закони, на ваші люстрації, чим зашкварніше персонаж - тим більша вірогідність, що він буде обіймати високу посаду у державі. Лох73%, ти задоволений сєріалом?!
ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!
очолить чиновник із прихованою декларацією та дружиною-росіянкою ...
не цей так іншій поддонок
бо в друзях єрмака іншіх не може бути
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры ! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас
же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво
уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной:
воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
Істоти, які прийшли з конкретною метою - знищити Україну - не зупиняться, і ср@ти вони хотіли на всю ту журналістику!
За царя Андрія! Будьмо.
А Владимир Александрович - співпрацюе
Интересно - какой в итоге будет результат?
Что подсказывает ваша чуйка?
де поліграф для нових співробітників у владі? Де офіційна перевірка та ЗГОДА СБУ ? Нехай Малюк ставить підписи, щоб потім нести відповідальність за сформоване фсбєшне оточення навкруги влади