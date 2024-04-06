Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією та дружиною-росіянкою, - ZN.UA

Президент України Володимир Зеленський разом з найближчим оточенням узгодили заміну генпрокурора України Андрія Костіна.

Як пише ZN.UA із посиланням на джерела у керівництві фракції "Слуга народу", ймовірним його наступником розглядається очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак. "Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває", — поділилося спостереженнями джерело ZN.

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До Кіпера, як пише ZN.UA, є питання. Його сім'я проживає в Австрії, куди він також їздив під час вторгнення. Крім цього інформація про російський паспорт його дружини з'являлася на сайті Федеральної податкової служби РФ, увагу на що звернули журналісти "Схем" ще під час скандального розслідування про різдвяну відпустку на Кіпрі. Є у правоохоронних органів і запитання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області".

Крім того, Олег Кіпер один із високопосадовців, який намагається приховувати статки своєї родини і себе. Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації Олега Кіпера за 2021, 2022 та 2023 роки через мобілізацію. Про це повідомила "Центру публічних розслідувань" прессекретарка очільника ОВА Юлія Колтак.

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"Олег Кіпер подав декларації за 2021, 2022 та 2023 роки і як очільник прокуратури міста Києва, і як начальник Одеської ОВА. Через те, що пан Кіпер був мобілізований до лав ЗСУ, НАЗК не оприлюднює його декларацію в публічний простір", - зазначила вона. На відповідні запити журналістів щодо оприлюднення декларацій Олега Кіпера, НАЗК не відповіло. При цьому агентство приховує від загалу декларації не усіх голів ОВА.

Як зазначає видання, у 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону "Про очищення влади", але через суд домігся рішення, що його люстрація була "безпідставною".