УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10519 відвідувачів онлайн
Новини
14 304 95

Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією та дружиною-росіянкою, - ZN.UA

Колаж Андрій Костін та Олег Кіпер

Президент України Володимир Зеленський разом з найближчим оточенням узгодили заміну генпрокурора України Андрія Костіна.

Як пише ZN.UA із посиланням на джерела у керівництві фракції "Слуга народу", ймовірним його наступником розглядається очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак. "Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває", — поділилося спостереженнями джерело ZN.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": САП вийшла з підпорядкування Офісу генпрокурора та стала незалежним органом

До Кіпера, як пише ZN.UA, є питання. Його сім'я проживає в Австрії, куди він також їздив під час вторгнення. Крім цього інформація про російський паспорт його дружини з'являлася на сайті Федеральної податкової служби РФ, увагу на що звернули журналісти "Схем" ще під час скандального розслідування про різдвяну відпустку на Кіпрі. Є у правоохоронних органів і запитання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області".

Крім того, Олег Кіпер один із високопосадовців, який намагається приховувати статки своєї родини і себе. Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації Олега Кіпера за 2021, 2022 та 2023 роки через мобілізацію. Про це повідомила "Центру публічних розслідувань" прессекретарка очільника ОВА Юлія Колтак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Костін підтвердив, що "правки Лозового" грають на руку багатьом кримінальним групам, а Зеленський 3 місяці ігнорує відповідну петицію, - Шабунін. ВIДЕО

"Олег Кіпер подав декларації за 2021, 2022 та 2023 роки і як очільник прокуратури міста Києва, і як начальник Одеської ОВА. Через те, що пан Кіпер був мобілізований до лав ЗСУ, НАЗК не оприлюднює його декларацію в публічний простір", - зазначила вона. На відповідні запити журналістів щодо оприлюднення декларацій Олега Кіпера, НАЗК не відповіло. При цьому агентство приховує від загалу декларації не усіх голів ОВА.

Як зазначає видання, у 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону "Про очищення влади", але через суд домігся рішення, що його люстрація була "безпідставною".

Автор: 

Костін Андрій (267) Кіпер Олег (53) Офіс Генпрокурора (3247)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
А люди з незаплямовпною репутацією з ЗЄрмаками працювати не будуть.
показати весь коментар
06.04.2024 19:04
+40
А шо вже людеи з незаплямованою репутацією не залишилось?
показати весь коментар
06.04.2024 19:02
+27
Наскільки я пам'ятаю, цей Кіпер ще й люстрований.

Чи це вже нічого не значить?
показати весь коментар
06.04.2024 19:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дЄрмак "штовхає" - пройде...... У кого є сумніви?
показати весь коментар
06.04.2024 19:02 Відповісти
Та, *****.
показати весь коментар
06.04.2024 19:45 Відповісти
Шановний, скажи, будь-ласка, чому це тобі *****?
показати весь коментар
06.04.2024 21:50 Відповісти
Є таке поняття - критична маса.
показати весь коментар
07.04.2024 00:25 Відповісти
А шо вже людеи з незаплямованою репутацією не залишилось?
показати весь коментар
06.04.2024 19:02 Відповісти
А люди з незаплямовпною репутацією з ЗЄрмаками працювати не будуть.
показати весь коментар
06.04.2024 19:04 Відповісти
все говно потоком выбивает и в фонтанчик превращает....
показати весь коментар
06.04.2024 19:06 Відповісти
Зермак таких кошмарить.
показати весь коментар
06.04.2024 19:08 Відповісти
мерзота
показати весь коментар
06.04.2024 19:02 Відповісти
Судова система - *упа.
показати весь коментар
06.04.2024 19:02 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, цей Кіпер ще й люстрований.

Чи це вже нічого не значить?
показати весь коментар
06.04.2024 19:02 Відповісти
Для плісняви, це "знак якості", як в улюбленому советському союзі.
показати весь коментар
06.04.2024 19:17 Відповісти
Останній абзац саме про це.
Так, це вже нічого не значить.
Люстрація вже має бути не "сміттєва", а коло стінки. Іншого виходу ці ублюдки просто не лишають.
показати весь коментар
06.04.2024 20:09 Відповісти
Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває Джерело:

Так хто у нас президент? Ще питання є?
показати весь коментар
06.04.2024 19:03 Відповісти
питання одне - хто відповідає в ОПа за туалетний папір,,,,,?
показати весь коментар
06.04.2024 19:05 Відповісти
Шо костін, шо кіпер - адєса мама.
показати весь коментар
06.04.2024 19:03 Відповісти
Треба ставити випускника юридичного факультету, круглого сироту, неодруженого.
показати весь коментар
06.04.2024 19:03 Відповісти
вже за тиждень в нього буде купа родичів, голів за двісті... і це лише в Бердичиві...
показати весь коментар
06.04.2024 19:46 Відповісти
Не смейтесь. В те вузы и при совке такие не поступали . Много тут интересного, да поздно все и война!
показати весь коментар
06.04.2024 20:43 Відповісти
Схоже, що це головна умова для отримання посади в останні роки...
показати весь коментар
06.04.2024 19:03 Відповісти
та перестаньте, основна умова- жодних українців, а головне: обрізані Шефіри, обрізані не із-за того, що Шефіри, кацапи, інші етнічні чи секс меншини...
показати весь коментар
06.04.2024 20:33 Відповісти
Когось ще дивує, що як ПРи Яникові не з Москви заміна на посади Умєрова та Сирського їде?
показати весь коментар
06.04.2024 19:03 Відповісти
"Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває", - поділилося спостереженнями джерело ZN. Джерело:

Нє , ну СЛУГИ точно вже злякалися здачі країни- їх же Єрмак не забере в ОМАНИ за своїми офшорами ... Фотографи-та сексотренери дурні дурні але хитрі
показати весь коментар
06.04.2024 19:09 Відповісти
ще один доказ того, що насправді люстрації у 2014 не було, то був обман, щоб заспокоїти народ. Як бачимо, що всі люстровані-недолюстровані свої шкури непогано прилаштували, мафія безсмертна
показати весь коментар
06.04.2024 19:06 Відповісти
За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонкаhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
06.04.2024 19:13 Відповісти
Люстрація була, але потім були вибори-2019, після яких всі люстровані повернулися. Дякуйте за це 73 % ідіотів
показати весь коментар
06.04.2024 19:13 Відповісти
Олександр Терещук 17 листопада 2012 по липень 2014 рр. - очолював Управління МВС України у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинській області .

З 22 липня 2014 року - Начальник Головного Управління МВС України у місті Києвіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 . 5 червня 2015 року був звільнений з посадиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 .

3 липня президент України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко скасував люстрацію Олександра Терещука.

14 грудня 2015 року Міністр МВС України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсен Аваков повідомив, що звільнив начальника Головного управління https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції в Києві Олександра Терещука і декількох високопоставлених співробітників столичного главкуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 .

З квітня 2017 року по 29 жовтня 2018 року - перший заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної державної адміністрації .
показати весь коментар
06.04.2024 19:18 Відповісти
Потому что связи никуда не делись.
показати весь коментар
06.04.2024 20:04 Відповісти
Зеленський, мабуть таки, вимірює ТЕРПЕЦЬ в Українців, отакими призначенцями з московитів?? Зеленський, за попередніх генпрокурорів, не надав Українцям звіту!! А вони мають, про що доповісти Українцям!! Махніцкий Ярема Луценко Рябошапка, та інші, можуть, це підтвердити, ….конкретним посиланням на статті ККУ!!

06.‎04.‎2024 773 доба війни

П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.

Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
показати весь коментар
06.04.2024 19:10 Відповісти
20 мая 2019 года в здании Верховной рады Украины состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Владимир Зеленский принял присягу в качестве главы государства.
показати весь коментар
07.04.2024 09:24 Відповісти
На такій посаді достатньо місяць пропрацюавати і потім все життя бамбук курити
показати весь коментар
06.04.2024 19:11 Відповісти
Все чисто(хрінпіду)
показати весь коментар
06.04.2024 19:11 Відповісти
Еси херпиду, то каштантилипацца.
показати весь коментар
07.04.2024 09:25 Відповісти
Ротація свиней біля корита
показати весь коментар
06.04.2024 19:12 Відповісти
"а што вьі мнє здєлаєтє?"(с)
показати весь коментар
06.04.2024 19:14 Відповісти
Верховна РАДА повинна бунтувати , захльобуються гівном від неконституційного ОПУ й мовчать? - це пзць й самим опозиціонерам у т ч
показати весь коментар
06.04.2024 19:15 Відповісти
Згідно Костітуціі, зелень вже не презик!

А дермак, більше не "секретутка"!

І все рівно, цей відморозок керує зеленью!
показати весь коментар
06.04.2024 19:15 Відповісти
Стаття 108. Читай.
показати весь коментар
06.04.2024 19:17 Відповісти
нє, ну а ****??!!
показати весь коментар
06.04.2024 19:18 Відповісти
Черговий корумпований маланєц із базою в Європі, жінкою кацапкою і любовʼю до російської культури. Гииии….
показати весь коментар
06.04.2024 19:20 Відповісти
Конвейер-"вкрав-втік". Це база зеленої плісняви.
показати весь коментар
06.04.2024 19:27 Відповісти
А ми точно в Україні живемо? Таке враження, що етнічні українці, для плісняви- ТАБУ. Відчувається така ненависть, як і у кацапів.
Хтось з потужнореформований є без мацковської освіти, походження чи зв'язків?
показати весь коментар
06.04.2024 19:24 Відповісти
Там у владі вже давно сформувався цілий кагал.
показати весь коментар
06.04.2024 19:37 Відповісти
Мадва не верно кликамц: не гойда, а гойне.
показати весь коментар
07.04.2024 09:30 Відповісти
Вже нічого не дивує.
показати весь коментар
06.04.2024 19:25 Відповісти
Там у владі взагалі ні одного етнічного українця, або пархаті або кацапи, або, прости господи, примати типу арахамії і умєрова
показати весь коментар
06.04.2024 19:30 Відповісти
Якби ця влада призначила на посаду чесну людину, у якої все задекларовано і немає родичів в паРаші, то це була б сенсація, а так - все як завжди, нічого нового.
показати весь коментар
06.04.2024 19:32 Відповісти
Так дружина-росіянка, це ж не мінус, а ПЛЮС!
Якщо би у нього ще дядька був генералом ФСБ - взагалі би свято для Зе-шобли було би!
показати весь коментар
06.04.2024 19:33 Відповісти
В регента Єрмака папа палковнік російського гру в відставці. Ога.
показати весь коментар
06.04.2024 19:36 Відповісти
У подляка- брат полковнІк гру.
показати весь коментар
06.04.2024 21:35 Відповісти
Але ж хохли це хавають, то чом би й ні?
показати весь коментар
06.04.2024 22:00 Відповісти
Ой бл..шо ви люди наробили !? Як ви тепер здихаєтеся ціх 🤡🤡🤡 " дело леніна живьоть і процвітаїть " ці шинелкі повилазили , тому шо є в них надія вас загнати до совку ...чим вам безвіз, був не довподоби ? Ваша жаба... зелена, вас 5 років має на ...увазі , з вашого дозвілу буде мати і ваших дітей ...
показати весь коментар
06.04.2024 19:37 Відповісти
"..у 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону "Про очищення влади""

Ахахах, зепідр срати хотів на ваші закони, на ваші люстрації, чим зашкварніше персонаж - тим більша вірогідність, що він буде обіймати високу посаду у державі. Лох73%, ти задоволений сєріалом?!
показати весь коментар
06.04.2024 19:38 Відповісти
Генпрокуратуру
ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!
очолить чиновник із прихованою декларацією та дружиною-росіянкою ...
не цей так іншій поддонок
бо в друзях єрмака іншіх не може бути
показати весь коментар
06.04.2024 19:46 Відповісти
Головне щоб якийсь кіпер, а не українець...
показати весь коментар
06.04.2024 19:51 Відповісти
Точное примечание.
показати весь коментар
06.04.2024 21:10 Відповісти

Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры ! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас
же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво
уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной:
воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
показати весь коментар
06.04.2024 19:52 Відповісти
Гойда...
показати весь коментар
06.04.2024 19:56 Відповісти
Хто думає, що ze-вилупків щось зупинить?
Істоти, які прийшли з конкретною метою - знищити Україну - не зупиняться, і ср@ти вони хотіли на всю ту журналістику!
показати весь коментар
06.04.2024 19:57 Відповісти
За що Україні та кара Божа
показати весь коментар
06.04.2024 19:59 Відповісти
За это в 19 году голосовали все и поддерживают до сих пор большинство. Так что народ имеет ту власть которую хочет.
показати весь коментар
06.04.2024 20:05 Відповісти
Після порушення НАБУ і САП справи проти голови АМКУ Кириленка Зеленський і К вирішили звільнити свого "партійного" генерального прокурора Костіна, який не проявив наполегливості і не зміг вплинути на прийняття цього рішення.
показати весь коментар
06.04.2024 20:06 Відповісти
Що ні тріппєр - то Кіпєр!
показати весь коментар
06.04.2024 20:14 Відповісти
...не відбулася люстрація, не зважає ніхто і на репутацію.
показати весь коментар
06.04.2024 20:29 Відповісти
Таки так, Кріт Єрмак всяке лайно до себе підтягує! З чесними людьми-патріотами йому нецікаво...
показати весь коментар
06.04.2024 20:30 Відповісти
Гундосий не в захваті, але дєрмака це не турбує
показати весь коментар
06.04.2024 20:36 Відповісти
Головне, що преЗедент і Кіперман одної крові ...
показати весь коментар
06.04.2024 20:36 Відповісти
чудова кандидатура, правильна - саме такий генпрокурор має бути у країні, очолюваній зеленим *********!! цікаво, а корочка майора фсб у цього кіпера теж є?
показати весь коментар
06.04.2024 20:41 Відповісти
https://focus.ua/uk/politics/638206-na-bankovij-rozglyadayut-priznachennya-yermaka-na-posadu-premyer-ministra-nardep-video На Банковій розглядають призначення Єрмака на посаду прем'єр-міністра


За царя Андрія! Будьмо.
показати весь коментар
06.04.2024 21:17 Відповісти
Шось не зрозумію, ми боремось з кацапами чи співпрацюємо?
показати весь коментар
06.04.2024 21:41 Відповісти
Мы , украинцы - боремся
А Владимир Александрович - співпрацюе
Интересно - какой в итоге будет результат?
Что подсказывает ваша чуйка?
показати весь коментар
07.04.2024 00:18 Відповісти
Чуйка підказує, що ми на грані грандіозного шухера
показати весь коментар
07.04.2024 08:02 Відповісти
Народ бореться, ЗСУ борються, частина СБУ бореться, Нацгвардія бореться, а пі@ераси з ОП призначають махрову кацапню на керівні посади. Виродки!!!
показати весь коментар
06.04.2024 23:03 Відповісти
Так у *********** інакших кандидатів і немає.
показати весь коментар
06.04.2024 23:13 Відповісти
Ліфт на верхівку зеленої влади- тільки так і працює- треба або самому бути москалем чи мати там родичів, батьків, дітей, бізнес, московську освіту, або там прожити як мінімум до 2004 року
показати весь коментар
06.04.2024 23:44 Відповісти
Треба звернути увагу усіх , що вокруг Зеленського ФСБ формуе оточення із своїх людей.

де поліграф для нових співробітників у владі? Де офіційна перевірка та ЗГОДА СБУ ? Нехай Малюк ставить підписи, щоб потім нести відповідальність за сформоване фсбєшне оточення навкруги влади
показати весь коментар
06.04.2024 23:45 Відповісти
"Несу дите, "ДА" несу, - Димы будете". Гм... - зовсім нічого "про суди", Як і в КОНСТИТУЦІЇ РАЮ(ОСНОВНИЙ ЗАКОН), чи то: - ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЯХ. А ви куди збирались? Якщо в Академію Джунглів(АД)=ПЕЧЕРНЕ ВОСКРЕСІННЯ, то там все так, як у нас чи в *****, за невеликими відмінностями - пики інші. АРХ М
показати весь коментар
07.04.2024 05:08 Відповісти
МОВЧИМО, ТЕРПИМО, РОЗУМІЄМО - ЦЕ НЕПЕРЕБОРНЕ...
показати весь коментар
07.04.2024 08:03 Відповісти
Ачиритной сруль мардовскава розливу.
показати весь коментар
07.04.2024 09:18 Відповісти
Луще трипер, а ище лущее мацалович.
показати весь коментар
07.04.2024 09:31 Відповісти
 
 