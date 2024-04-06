Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією та дружиною-росіянкою, - ZN.UA
Президент України Володимир Зеленський разом з найближчим оточенням узгодили заміну генпрокурора України Андрія Костіна.
Як пише ZN.UA із посиланням на джерела у керівництві фракції "Слуга народу", ймовірним його наступником розглядається очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає ZN.UA, призначення Олега Кіпера на посаду генпрокурора пролобіював очільник ОП Андрій Єрмак. "Президент не в захваті від кандидатури Кіпера, але Єрмак його дуже просуває", — поділилося спостереженнями джерело ZN.
До Кіпера, як пише ZN.UA, є питання. Його сім'я проживає в Австрії, куди він також їздив під час вторгнення. Крім цього інформація про російський паспорт його дружини з'являлася на сайті Федеральної податкової служби РФ, увагу на що звернули журналісти "Схем" ще під час скандального розслідування про різдвяну відпустку на Кіпрі. Є у правоохоронних органів і запитання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області".
Крім того, Олег Кіпер один із високопосадовців, який намагається приховувати статки своєї родини і себе. Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації Олега Кіпера за 2021, 2022 та 2023 роки через мобілізацію. Про це повідомила "Центру публічних розслідувань" прессекретарка очільника ОВА Юлія Колтак.
"Олег Кіпер подав декларації за 2021, 2022 та 2023 роки і як очільник прокуратури міста Києва, і як начальник Одеської ОВА. Через те, що пан Кіпер був мобілізований до лав ЗСУ, НАЗК не оприлюднює його декларацію в публічний простір", - зазначила вона. На відповідні запити журналістів щодо оприлюднення декларацій Олега Кіпера, НАЗК не відповіло. При цьому агентство приховує від загалу декларації не усіх голів ОВА.
Як зазначає видання, у 2014 році Кіпер потрапив до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону "Про очищення влади", але через суд домігся рішення, що його люстрація була "безпідставною".
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Чи це вже нічого не значить?
Так, це вже нічого не значить.
Люстрація вже має бути не "сміттєва", а коло стінки. Іншого виходу ці ублюдки просто не лишають.
Так хто у нас президент? Ще питання є?
Нє , ну СЛУГИ точно вже злякалися здачі країни- їх же Єрмак не забере в ОМАНИ за своїми офшорами ... Фотографи-та сексотренери дурні дурні але хитрі
З 22 липня 2014 року - Начальник Головного Управління МВС України у місті Києвіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 . 5 червня 2015 року був звільнений з посадиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 .
3 липня президент України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Петро Порошенко скасував люстрацію Олександра Терещука.
14 грудня 2015 року Міністр МВС України https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Арсен Аваков повідомив, що звільнив начальника Головного управління https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національної поліції в Києві Олександра Терещука і декількох високопоставлених співробітників столичного главкуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 .
З квітня 2017 року по 29 жовтня 2018 року - перший заступник голови https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної державної адміністрації .
06.04.2024 773 доба війни
П'ята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Демарш Кубракова може мати серйозні міжнародні наслідки. Купа турецьких компаній, які були учасниками "Великого будівництва" і дерибану бюджету можуть потрапити в складну ситуацію з міжнародними антикорупційними органами, створюючи проблеми і без того проблемному Ердогану.
Зовсім неочікуваний поворот в команді Зеленського, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков назвав дії керівника ОПУ Єрмака "деструктивним волюнтаризмом" і порадив йому не пхати носа в справи до яких він не має ніякого відношення. В устах головного ідеолога дерібану бюджетних коштів це звучить дуже несподівано. Кубракова звичайно можна зняти, але в його руках такий об'єм компромату на всю верхівку влади, що мало нікому не буде.
А дермак, більше не "секретутка"!
І все рівно, цей відморозок керує зеленью!
Хтось з потужнореформований є без мацковської освіти, походження чи зв'язків?
Якщо би у нього ще дядька був генералом ФСБ - взагалі би свято для Зе-шобли було би!
Ахахах, зепідр срати хотів на ваші закони, на ваші люстрації, чим зашкварніше персонаж - тим більша вірогідність, що він буде обіймати високу посаду у державі. Лох73%, ти задоволений сєріалом?!
ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!
очолить чиновник із прихованою декларацією та дружиною-росіянкою ...
не цей так іншій поддонок
бо в друзях єрмака іншіх не може бути
Прекрасно!!! Чудесно!!! Верной моей, предначертанной великим )(уйлом
и кремлём дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи - сподвижники
ЗЕбилы - коррупционеры ! Уже давно пора и мене шепнуть, и я тотчас
же примчусь помогать Вам моим верным соратникам, ретиво
уничтожать суверенитет и целостность Украины, по полной:
воровать, грабить и руководить "малроссией -новроссией"!
Істоти, які прийшли з конкретною метою - знищити Україну - не зупиняться, і ср@ти вони хотіли на всю ту журналістику!
За царя Андрія! Будьмо.
А Владимир Александрович - співпрацюе
Интересно - какой в итоге будет результат?
Что подсказывает ваша чуйка?
де поліграф для нових співробітників у владі? Де офіційна перевірка та ЗГОДА СБУ ? Нехай Малюк ставить підписи, щоб потім нести відповідальність за сформоване фсбєшне оточення навкруги влади