Костін не прийшов у Раду, щоб прокоментувати розслідування щодо статків свого зама Вербицького: натомість надіслав листа. ДОКУМЕНТ

Дмитро Вербицький

Генпрокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.

Про це повідомляє у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що вчора офіційно Верховна Рада викликала генпрокурора щодо діяльності його заступника Вербицького. Костін мав з'явитися у сесійній залі о 12.00, втім він не прийшов, а надіслав листа на ім'я голови ВР Руслана Стефанчука. 

І листі генпрокурор зазначив, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна заступника Генерального прокурора Вербицького Д.А. ним призначено службове розслідування, яке наразі триває. Одночасно проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького Д.А. за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

"З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації", - запевнив Костін.

костін лист до Ради

Що відомо про статки заступника генпрокурора Вербицького?

У САП уточнили, що детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу прєкту "Схеми", в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.

У другому розслідуванні журналісти розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею новенького Porsche 2023 року випуску вартістю $100 тис. і триповерхового котеджу в тому ж котеджному містечку "Коник" вартістю $1,2 млн (48 млн грн), хоча її сукупний офіційний дохід за останнє десятиліття склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

При цьому офіційно маєток Ільницька придбала всього за 2 млн грн, що може свідчити про ухилення від сплати податків на суму близько 3 млн грн.

Тоді заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру

Автор: 

+28
представители МО, генпрокурор кладут болт на ВР....

ВР кладет болт на тех кто их избирал

пеРзидент кладет болт на Конституцию ...

зам ген прокурора кладет болт на законы

73 % положили болт на здоровый СМЫСЛ
показати весь коментар
19.06.2024 12:39 Відповісти
+17
Це пиз-ець, і з.а цих уродів помирають тисячі патріотів....
показати весь коментар
19.06.2024 12:44 Відповісти
+16
Отак просто поклав *** на парламент.

Ну а шо? ЗЄ вже давно зробив з Верховної ради підставку під забаганки ОП.

Це всі бачать, всі знають і відносяться відповідно.

От ще б якісь гопники Безуглу розклали прямо на сходинках ВР - і була б повна гармонія.
показати весь коментар
19.06.2024 12:49 Відповісти
представители МО, генпрокурор кладут болт на ВР....

ВР кладет болт на тех кто их избирал

пеРзидент кладет болт на Конституцию ...

зам ген прокурора кладет болт на законы

73 % положили болт на здоровый СМЫСЛ
показати весь коментар
19.06.2024 12:39 Відповісти
73% положили болт на усе 5 років тому, коли надивились тупих, криворагульних шоу, серільчиків та повірили гаслам "кацкая разніца", "хуже не будет", "надо проста перестать стрелять" ...



показати весь коментар
19.06.2024 12:50 Відповісти
країна його мрії
показати весь коментар
19.06.2024 13:18 Відповісти
Це пиз-ець, і з.а цих уродів помирають тисячі патріотів....
показати весь коментар
19.06.2024 12:44 Відповісти
Окрім того Зеленський користується необмеженою владою на свою користь,бо під час війни легше збагачуватися разом зі своїм оточенням.Корупція при ньому - небачених досі масштабів!
показати весь коментар
19.06.2024 13:10 Відповісти
ЗЕмразі знищили парламент і парламентаризм...
показати весь коментар
19.06.2024 12:45 Відповісти
Отак просто поклав *** на парламент.

Ну а шо? ЗЄ вже давно зробив з Верховної ради підставку під забаганки ОП.

Це всі бачать, всі знають і відносяться відповідно.

От ще б якісь гопники Безуглу розклали прямо на сходинках ВР - і була б повна гармонія.
показати весь коментар
19.06.2024 12:49 Відповісти
Про безмозглу - то буде просто демонстрація повсякденних стосунків
показати весь коментар
19.06.2024 13:20 Відповісти
А як Костін може в Раду прийти,якщо він постійно мешкає в Монако?Треба його по скайпу викликати,а якщо фізично хочете,то хай депутати з батальйону "Монако" відкривають філіал Ради десь в Монте-Карло,а краще в Сен- Тропе,щоб не так гучно різало вуха "корисним хом'ячкам" на телемарафоні.
показати весь коментар
19.06.2024 12:49 Відповісти
Коли вже відкриють провадження щодо самого Костіна?
Було відео, як на день прокуратури до офісу Костіна один за одним навідувалися прокурори, які несли хабарі в пакетах/коробказх/кейсах...
Те саме відбувалося в обласних і місцевих прокуратурах!
П.С.
Прокуратура - це організована злочинна група !!!
показати весь коментар
19.06.2024 12:50 Відповісти
клав він на Верховну Раду-
в нього є повише начальник-татаров!!
показати весь коментар
19.06.2024 12:58 Відповісти
В прокуратуре давно пора чистку сделать. Непорядочные прокуроры, не дают нормально работать прокурорам у которых уще есть остатки совести. В судах такое же твориться.
показати весь коментар
19.06.2024 13:13 Відповісти
Кто така Верховна Рада? Об нею ноги витирають. Як би його викликав Сам Ермак ото справжня влада і її треба слухати, а то депутати викликають. Хто вони?
показати весь коментар
19.06.2024 13:20 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 13:27 Відповісти
Костін, окрім іншого, остерігається, думаю, й запитань про свої статки й примхи своєї доці.
показати весь коментар
19.06.2024 13:32 Відповісти
Ну а що сказав би ? Що цей зам є його особистим поцом. І що терпіли з Одеси через Бігусят мстяться за побори за попереднім перебуванням. Він його з Одеси перевів, бо там крєпко наслідив.
показати весь коментар
19.06.2024 13:32 Відповісти
А чому не провести перевірку відносно усіх заступників, чи потрібно чекати сповіщення журналістів?
показати весь коментар
19.06.2024 15:58 Відповісти
 
 