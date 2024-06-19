Костін не прийшов у Раду, щоб прокоментувати розслідування щодо статків свого зама Вербицького: натомість надіслав листа. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.

Про це повідомляє у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що вчора офіційно Верховна Рада викликала генпрокурора щодо діяльності його заступника Вербицького. Костін мав з'явитися у сесійній залі о 12.00, втім він не прийшов, а надіслав листа на ім'я голови ВР Руслана Стефанчука.

І листі генпрокурор зазначив, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна заступника Генерального прокурора Вербицького Д.А. ним призначено службове розслідування, яке наразі триває. Одночасно проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького Д.А. за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Також дивіться: У дівчини заступника генпрокурора з економічних питань з’явився маєток та Porsche за 52 мільйони, – розслідування. ВIДЕО

"З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації", - запевнив Костін.

Що відомо про статки заступника генпрокурора Вербицького?

У САП уточнили, що детективи зареєстрували кримінальне провадження 13 травня – через тиждень після виходу першого матеріалу прєкту "Схеми", в якому йшлося про те, що Дмитро Вербицький оселився в таунхаусі у котеджному містечку "Коник" у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості.

У другому розслідуванні журналісти розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею новенького Porsche 2023 року випуску вартістю $100 тис. і триповерхового котеджу в тому ж котеджному містечку "Коник" вартістю $1,2 млн (48 млн грн), хоча її сукупний офіційний дохід за останнє десятиліття склав трохи більше ніж 360 тисяч гривень.

При цьому офіційно маєток Ільницька придбала всього за 2 млн грн, що може свідчити про ухилення від сплати податків на суму близько 3 млн грн.

Також читайте: Незаконне збагачення: НАБУ почало розслідування щодо заступника генпрокурора Вербицького

Тоді заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що не допомагав Ільницькій фінансово, при цьому не спростував, що перебуває з нею у стосунках, але зазначив, що вони не носять сімейного характеру