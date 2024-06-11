Девушка заместителя генпрокурора Вербицкого купила имение за 48 млн гривен и Porsche за 4 млн, - СМИ. ФОТО

Девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она приобрела дом в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве площадью 240 квадратных метров рыночной стоимостью 1,2 миллиона долларов (48 миллионов гривен) и автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов (около 4 миллионов гривен).

В то же время, судя по ее публикациям в соцсетях она также стала владелицей салона красоты в столице. При этом, ее совокупный доход, отчитанный перед государством за последнее десятилетие составил чуть более 360 тысяч гривен.

Вербицкий официально разведен. О том, что он находится в отношениях с Ильницкой свидетельствуют ее публикации в соцсетях и камеры наблюдений, которые фиксируют их совместное передвижение на упомянутом новом Porsche. К тому же ни заместитель, ни девушка не опровергли эту информацию.







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Журналисты выяснили, что за дом по договору Ильницкая заплатила в 24 раза меньше рыночной стоимости. По мнению эксперта по недвижимости Евгения Полунова, "обычно такие реальные цены в договорах купли-продажи стороны стараются избегать для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку".

В комментарии "Схемам" заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что их отношения с Кристиной Ильницкой не носят семейный характер, что предполагало бы отражение ее имущества в его декларации, и заявил, что не оказывал ей помощь в покупке недвижимости.

Сама Ильницкая тоже не опровергла, что находится с ним в отношениях, добавив, что "на данном этапе" они не носят семейный характер. Свое имущество, купленное в 2024 году на общую сумму более 50 миллионов гривен, она объяснила в частности тем, что когда-то имела "яхтенный бизнес" со своим неназванным бывшим парнем, от которого якобы получила в наследство по завещанию немало активов.

"Схемам" удалось установить имя этого предпринимателя. В комментарии журналистам его вдова заявила, что еще до смерти он отменил свое завещание на Ильницкую и оно не вступило в силу. Это подтверждают и записи в реестрах.

Как сообщалось ранее, заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

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