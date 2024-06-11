Девушка заместителя генпрокурора Вербицкого купила имение за 48 млн гривен и Porsche за 4 млн, - СМИ. ФОТО
Девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что она приобрела дом в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве площадью 240 квадратных метров рыночной стоимостью 1,2 миллиона долларов (48 миллионов гривен) и автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов (около 4 миллионов гривен).
В то же время, судя по ее публикациям в соцсетях она также стала владелицей салона красоты в столице. При этом, ее совокупный доход, отчитанный перед государством за последнее десятилетие составил чуть более 360 тысяч гривен.
Вербицкий официально разведен. О том, что он находится в отношениях с Ильницкой свидетельствуют ее публикации в соцсетях и камеры наблюдений, которые фиксируют их совместное передвижение на упомянутом новом Porsche. К тому же ни заместитель, ни девушка не опровергли эту информацию.
Журналисты выяснили, что за дом по договору Ильницкая заплатила в 24 раза меньше рыночной стоимости. По мнению эксперта по недвижимости Евгения Полунова, "обычно такие реальные цены в договорах купли-продажи стороны стараются избегать для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку".
В комментарии "Схемам" заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что их отношения с Кристиной Ильницкой не носят семейный характер, что предполагало бы отражение ее имущества в его декларации, и заявил, что не оказывал ей помощь в покупке недвижимости.
Сама Ильницкая тоже не опровергла, что находится с ним в отношениях, добавив, что "на данном этапе" они не носят семейный характер. Свое имущество, купленное в 2024 году на общую сумму более 50 миллионов гривен, она объяснила в частности тем, что когда-то имела "яхтенный бизнес" со своим неназванным бывшим парнем, от которого якобы получила в наследство по завещанию немало активов.
"Схемам" удалось установить имя этого предпринимателя. В комментарии журналистам его вдова заявила, что еще до смерти он отменил свое завещание на Ильницкую и оно не вступило в силу. Это подтверждают и записи в реестрах.
Как сообщалось ранее, заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.
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Можливо дівчинка неофіційно надає віп послуги і з любові чи жалості утримує цього бідаку-безхатька ...
Як безболісно позбутись у вищій владі тих, хто зайшов туди для власного і кума-свата-брата збагачення?
Для цього має діяти особливий порядок придбання чиновниками вищих рангів у власність майна, як майна приватного: АНТИКОРУПЦІЙНА ЗАСТАВА.
Деталі - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=z2CrjSnXe1AOgf9LLmLSwQ&s=19 тут .
На горі сидять такі самі, і вони це знають.
Мабуть вже є "кодекс" корупціонера, де один одного покриває.
І так виходить що нарід утримує купку корупціонерів при владі. Замкнуте коло.
Воза і хату,з басейном і кицькой,
Ільницька радувала Вербицького,
Доступом к тенісу, голою
цицькоюправдою.
Аферист на прислузі у аж Генерального Прокурора - це він бере гроші, щоб Генеральний не залишив на них відбитків пальчиків. Під пристальним наглядом Татарова, який рахує суму ясиря на кожному етапі, щоб не знахабніли.
То чи є в нас суспільство? Чи виросло покоління яке мріє за кружкою пива стати таким як Вербицький і "поіметь на содержанії" ільницьку. Це суспільство називається добровільним інтелектуально-ліберальним кріпацтвом - головне шоб у раба на ошийнику була якась модна прикраса під Сваровські зі скла пивної пляшки.
Головне - раби мають примарну мету типу "моя тьолка на порше"...
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ
Незламні держ посадовці, пишаюсь вами! Вам війна в поміч. Опладую.
А тут смухуйчик про губи. Да вона навіть того не ховає і так і є.
Тут майна набралося на 200 лямів, і ніхто нічо не бачить. Катастрофа
РОЗКІШНІ АВТІВКИ ЦЕ АВТІВКИ ВІД 50 000 $
Але с*ки можновладні і тут підсуєтились і скасували цей податок.
Чи хто хоть розуміє,який там рівень відносин?
А такі подібні і на Червінського клепають,ніби живучи одним днем,не розуміючи того,що самі молоді і завтра влада поміняється,а їм якось далі треба жити.
але ж на дрони пенсіонери мають по 100 грн скидатись