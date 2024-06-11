РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9933 посетителя онлайн
Новости
33 386 179

Девушка заместителя генпрокурора Вербицкого купила имение за 48 млн гривен и Porsche за 4 млн, - СМИ. ФОТО

Девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она приобрела дом в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве площадью 240 квадратных метров рыночной стоимостью 1,2 миллиона долларов (48 миллионов гривен) и автомобиль Porsche Macan T 2023 года выпуска стоимостью 100 тысяч долларов (около 4 миллионов гривен).

В то же время, судя по ее публикациям в соцсетях она также стала владелицей салона красоты в столице. При этом, ее совокупный доход, отчитанный перед государством за последнее десятилетие составил чуть более 360 тысяч гривен.

Вербицкий официально разведен. О том, что он находится в отношениях с Ильницкой свидетельствуют ее публикации в соцсетях и камеры наблюдений, которые фиксируют их совместное передвижение на упомянутом новом Porsche. К тому же ни заместитель, ни девушка не опровергли эту информацию.

Ільницька та Вербицький в Porsche Macan T

Заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький та його дівчина Христина Ільницька

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора расследует присвоение Россией более 1700 тонн украинской агропродукции

Журналисты выяснили, что за дом по договору Ильницкая заплатила в 24 раза меньше рыночной стоимости. По мнению эксперта по недвижимости Евгения Полунова, "обычно такие реальные цены в договорах купли-продажи стороны стараются избегать для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку".

В комментарии "Схемам" заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что их отношения с Кристиной Ильницкой не носят семейный характер, что предполагало бы отражение ее имущества в его декларации, и заявил, что не оказывал ей помощь в покупке недвижимости.

Сама Ильницкая тоже не опровергла, что находится с ним в отношениях, добавив, что "на данном этапе" они не носят семейный характер. Свое имущество, купленное в 2024 году на общую сумму более 50 миллионов гривен, она объяснила в частности тем, что когда-то имела "яхтенный бизнес" со своим неназванным бывшим парнем, от которого якобы получила в наследство по завещанию немало активов.

"Схемам" удалось установить имя этого предпринимателя. В комментарии журналистам его вдова заявила, что еще до смерти он отменил свое завещание на Ильницкую и оно не вступило в силу. Это подтверждают и записи в реестрах.

Как сообщалось ранее, заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич вывез семью в Венгрию и переписал собственные активы на подставное лицо - СМИ

Автор: 

расследование (3042) Генпрокурор (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+84
Немного не так надо подавать данную инфу:
"Дівчина застпуника генпрокурора придбала замість 200 дронів якусь залізну цяцьку, чим вбила роту військослужбовців ЗСУ".
Ну це так, щоб зрозуміло...
показать весь комментарий
11.06.2024 00:32
+75
Здрисне? Воно перше побіжить за кацапським паспортом, щоб і далі служити режиму, якому саме для нього не принципово.
показать весь комментарий
11.06.2024 00:36
+73
Що найцікавіше - цей прокурор сидить із бронею, оскільки на ньому тримається вся оборона країни, але якщо щось піде не так, то він перший же здрисне з країни разом зі своєю моделлю і своїм порше...
показать весь комментарий
11.06.2024 00:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
на правому
показать весь комментарий
11.06.2024 06:52 Ответить
Ок.
показать весь комментарий
11.06.2024 09:41 Ответить
І збудував для нас буба країну "мрії" Сподіваюся всім хто обирав отоє усе подобається
показать весь комментарий
11.06.2024 06:09 Ответить
Так буба це не будував, не приписуйте лайнові того, що він не робив, все було побудовано попередниками, які любили одягати вишиванки, а бубочка сів на готові схематози.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:52 Ответить
Нннда, це не нам до Європи рости, це їм до нас.. це ж які у нього статки, що «дівчина» купує собі отаке. А вчора в маршрутці Черкаси -Київ два воїна з пораненнями їхали і на кожній ямці корчилися від болю
показать весь комментарий
11.06.2024 06:17 Ответить
МЛЯДЬ !!!!! КОЛИ ЦЕ МЛЯДСТВО ЗАКІНЧИТЬСЯ !!!!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 10:21 Ответить
Пора випускати в ефір Верещучку із її незабутнім "Ми не розуміємо про яку корупцію в Україні говорить Байден!".
показать весь комментарий
11.06.2024 06:33 Ответить
Та то він постійно на ринок ходив з своїм пакетом а у Христини бабуся петрушку біля метро все життя продавала )))
показать весь комментарий
11.06.2024 06:51 Ответить
Погано що це бачать в Чехії і кажуть досить помагати, тому що ця поміч йде на карман. Виходить що цей покидьок не тільки вкрав, а ще закрив допомогу на 10 крат більшу.
показать весь комментарий
11.06.2024 06:53 Ответить
Чого накинулися на бідного прокурора .
Можливо дівчинка неофіційно надає віп послуги і з любові чи жалості утримує цього бідаку-безхатька ...
показать весь комментарий
11.06.2024 06:53 Ответить
христина это переходящее красное знамя прокуратуры . кто заплатил больше тот и забирает знамя . а если облить машину бензином и поджечь то на одну ***** и крысу прокурора будет меньше но при условии что обе особи будут в ..порше..
показать весь комментарий
11.06.2024 07:05 Ответить
Як швидко і дешево подолати корупцію в Україні?
Як безболісно позбутись у вищій владі тих, хто зайшов туди для власного і кума-свата-брата збагачення?
Для цього має діяти особливий порядок придбання чиновниками вищих рангів у власність майна, як майна приватного: АНТИКОРУПЦІЙНА ЗАСТАВА.
Деталі - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=z2CrjSnXe1AOgf9LLmLSwQ&s=19 тут .
показать весь комментарий
11.06.2024 07:06 Ответить
Прокурора на шибеницю соску кадирівцям подарувать а рідних обох тварюк на передову окопи копать і поля рохміновувать
показать весь комментарий
11.06.2024 07:08 Ответить
Одне дивує - чому високопосадовці зі своїми ( всякими ) нічого не бояться?
показать весь комментарий
11.06.2024 07:14 Ответить
Тому шо рибка гніє з голови.
На горі сидять такі самі, і вони це знають.
Мабуть вже є "кодекс" корупціонера, де один одного покриває.
І так виходить що нарід утримує купку корупціонерів при владі. Замкнуте коло.
показать весь комментарий
11.06.2024 08:22 Ответить
Не боятися бо українська корупція традиційно іде з гори донизу, з самої гори, то що їм і кого боятись, в бога навряд чи вони вірять, якщо і вірять то в них свій корупційний бог, ідол виплавлений з золота,можливо з рижим волоссям.
показать весь комментарий
12.06.2024 18:57 Ответить
Як що оце бере такі суми то скільки генпрокурор краде а скільки таких по Україні чи може давать координати де збираються ці о соби щоб сліда не залишалося ми сину на початку війни за свої гроші купували амуніцію зараз разом з волонтерами купуємо авто а ціни на них за хмарні а ще ремонт харчі дають яб начпрода самолічно за це зваривби от тому влада розширює штат ментів купує їм нові авто бо бояться гніву людей а тим більше військових
показать весь комментарий
11.06.2024 07:23 Ответить
Це ж донька Костіна казала "мене Фінляндія задовбала хочу домой в Монако"
показать весь комментарий
11.06.2024 07:25 Ответить
мразі...тільки анігіляція... Найкращі сини ідочки кладуть голови, а ці прокляті паскуди жирують...
показать весь комментарий
11.06.2024 08:18 Ответить
Нас врятує (як післявоєнні Німеччину і Японію) тільки англосаксонське зовнішнє управління.
показать весь комментарий
11.06.2024 08:23 Ответить
Вербицький передав Ільницькій,
Воза і хату,з басейном і кицькой,
Ільницька радувала Вербицького,
Доступом к тенісу, голою цицькою правдою.
показать весь комментарий
11.06.2024 08:27 Ответить
мшінально прочитав "доступом к пєнісу"
показать весь комментарий
11.06.2024 11:27 Ответить
Ну, хоть у кого то жизнь налаживается. Вперед, до перемоги!
показать весь комментарий
11.06.2024 08:28 Ответить
Якжеж задовбало це ах*євше гламурне бидло...
показать весь комментарий
11.06.2024 08:29 Ответить
А колись їм "прокурор Юра" очі мозолив, бо не мав відповідної освіти. Мабуть ніхто не підказав, що диплом можна купити в університетах ківалових-венедиктових
показать весь комментарий
11.06.2024 08:33 Ответить
Ну что, порохоботи, заздрите? А надо вміти зеленському дупу лізати і вміти смоктати!
показать весь комментарий
11.06.2024 08:48 Ответить
курва, як боляче таке читати. тут 200 гривень не завжди можеш задонатити, а вони гниди жирують, як і жирували. вайна же нє для ніх. ублюдки зелені
показать весь комментарий
11.06.2024 08:55 Ответить
Так, Сергію...З пенсії щось уриваєш, щоб задонатити, а тут таке...у мене аж сльози на очі навернулись. Просто боляче таке читати...
показать весь комментарий
11.06.2024 09:41 Ответить
Пора таким дерев'яні макінтоши готувати!
показать весь комментарий
11.06.2024 08:59 Ответить
Це ляпас українському суспільству, хоча... Я вже маю сумніви про суспільство - починає яскраво нагадувати гарне кероване стадо.
Аферист на прислузі у аж Генерального Прокурора - це він бере гроші, щоб Генеральний не залишив на них відбитків пальчиків. Під пристальним наглядом Татарова, який рахує суму ясиря на кожному етапі, щоб не знахабніли.
То чи є в нас суспільство? Чи виросло покоління яке мріє за кружкою пива стати таким як Вербицький і "поіметь на содержанії" ільницьку. Це суспільство називається добровільним інтелектуально-ліберальним кріпацтвом - головне шоб у раба на ошийнику була якась модна прикраса під Сваровські зі скла пивної пляшки.
Головне - раби мають примарну мету типу "моя тьолка на порше"...
показать весь комментарий
11.06.2024 09:00 Ответить
Какое же примитивное жлобье сейчас у власти. Даже на то, чтобы просто не отсвечивать мозгов у них не хватает..
показать весь комментарий
11.06.2024 09:02 Ответить
Я не собираюсь воевать за этих...
показать весь комментарий
11.06.2024 09:12 Ответить
Борг громадянина: Монолог Військового про мобілізацію! про це вже було сказано багато, держава влада, рила при кориті, не хочуть мінятись...., вони хочуть красти і жрати...., але щоб це продовжувалось, інші повинні гинути в окопах...
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ

показать весь комментарий
11.06.2024 11:27 Ответить
Насасала. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.06.2024 09:40 Ответить
І це заступник генерального прокурора України? Так образливо читати-чим тоді ми відрізняємось від раші?
показать весь комментарий
11.06.2024 09:45 Ответить
гєографією
показать весь комментарий
11.06.2024 11:29 Ответить
і ще кольором прапора, а так звісно що грані настільки зішліфовані, що здаються прозорими
показать весь комментарий
11.06.2024 12:29 Ответить
Дайййооооошшшшш... Слуги, слуги, слуги нароТу. Взять, і падєліть.
показать весь комментарий
11.06.2024 09:52 Ответить
Мент Ташли так ідалі працюе . Країна чинуш ...
показать весь комментарий
11.06.2024 10:10 Ответить
очередной дегенерад!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 10:12 Ответить
У кого війна? А життя триває, які проблеми? Чому це має щось перешкоджати?
Незламні держ посадовці, пишаюсь вами! Вам війна в поміч. Опладую.
показать весь комментарий
11.06.2024 10:15 Ответить
Ну й для чого їм зупинять війну? Вони зараз більше гребуть чим у мирний час.
показать весь комментарий
11.06.2024 10:21 Ответить
А до дуже допитливих прийде ТЦК і бисуфікує в окоп. путін переміг, не війною, а тупим бидлом, яке обрало зеленського президентом
показать весь комментарий
11.06.2024 10:24 Ответить
Ну всі ж знають, що в таких корупційних оборудках до ринкової ціни власності по домовленості сторін до договірної ціни(та що в договорі) недостача сума додається готівкою в американських президентах.
показать весь комментарий
11.06.2024 10:30 Ответить
Ну придбала... І що ? Отож.....
показать весь комментарий
11.06.2024 10:33 Ответить
Країна на межі, зато такі ****** зі своїми давалками жирують.
показать весь комментарий
11.06.2024 10:43 Ответить
Мерзота, що він що його, цікаво, куди дивляться всі ці органи?
показать весь комментарий
11.06.2024 10:49 Ответить
А воїни України гинуть за таких мерзотників
показать весь комментарий
11.06.2024 10:51 Ответить
У новинах загибель найкращих паралельно з зеленими 4х разовими ухилянтомародерами-це "мирний"план для українців.На захід їде понти колотити,думає що його це врятує.Буде піарчик не святої трійці-зе+єр+писець.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:01 Ответить
Одних ловить ТЦК, вони мають помирати в окопах, щоб інші і далі продовжували жити ось так
показать весь комментарий
11.06.2024 11:18 Ответить
Воювати будуть всі, але не всі ...
показать весь комментарий
11.06.2024 11:26 Ответить
А тепер напишіть, чи бояться вони, що прийдуть кацапи, будуть їх убивати, гвалтувати і т.д??? Чому цим лякають простих, а оці мажори як гульбунили, так і гульбенять.... Чи оці мажори живуть в іншій реальності, їх кацапи обійдуть і чіпати не будуть. Лицемірство і на тому все.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:25 Ответить
Уявляю її губи від "важкої роботи"...
показать весь комментарий
11.06.2024 11:37 Ответить
По перше вона перживе все з таким баблом, по друге їй наплювати з високої гори на всіх з таким авто, будинком і баблом. А прикол знаєте? що гинуть прості українці, а отаким НАПЛЮВАТИ абсолютно. І розберемося після війни, то війна все спише і вони звалять за кордон я мінімум, а максимум і далі будуть жити, коли навкруги буде багато покалічених, буде десятки тисяч дітей без батька і т.д.

А тут смухуйчик про губи. Да вона навіть того не ховає і так і є.
показать весь комментарий
11.06.2024 19:39 Ответить
напевно, журналізди знову не так все зрозуміли..
показать весь комментарий
11.06.2024 11:39 Ответить
суворе й чесне "ліцо" прокурора. ото подивишся й одразу розуміш - законність у надійних руках!! іще трошки "поднажмьом" й приєднаємося до єс!! навіть не сумнівайтеся!!
показать весь комментарий
11.06.2024 12:02 Ответить
Хатка, сіножатка, ставок, млинок і вишневий садок...
показать весь комментарий
11.06.2024 12:09 Ответить
О, ну це цирк на дроті. Кулеба, ти де наш капітан-справедливість?

Тут майна набралося на 200 лямів, і ніхто нічо не бачить. Катастрофа
показать весь комментарий
11.06.2024 12:09 Ответить
А Микола з бiдного села ухилянт.....Оце е наша влада....Прикро....
показать весь комментарий
11.06.2024 12:14 Ответить
Крута дівка! А зампрокурора ще крутіший! Сволота, одним словом...
показать весь комментарий
11.06.2024 12:17 Ответить
ПОДАТОК НА РОЗКІШ ПОВИНЕН БУТИ 10 % ВІД ВАРТОСТІ АВТО, ЯХТИ, ІНШ,
РОЗКІШНІ АВТІВКИ ЦЕ АВТІВКИ ВІД 50 000 $

Але с*ки можновладні і тут підсуєтились і скасували цей податок.
показать весь комментарий
11.06.2024 12:20 Ответить
за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості Джерело:
показать весь комментарий
11.06.2024 13:49 Ответить
PiZ*A страшная сила, да и не только.
показать весь комментарий
11.06.2024 12:58 Ответить
Оце і є наша ЕЛІТА. А зелена падаль волає чому ми не в НАТО, а скоро почне те ж саме і про ЄС коли йому хер покажуть.
показать весь комментарий
11.06.2024 13:10 Ответить
На скільки там посадили Рєзнікова, Тимошенка, Трубіцина, Баканова, Нєкрасову, Старуха, Рєзніченка, Трухіна, Найєма, Гринкевича, Марченко, Лієва, фігурантів "Львівського арсеналу", Шаповалова, Хмельницького, Князєва, Шурму і ще десятки зелених пі*арів, що покриває ОП і зепі*ар?
показать весь комментарий
11.06.2024 13:21 Ответить
Навіть не дружина та і не просто дівчина.
Чи хто хоть розуміє,який там рівень відносин?
А такі подібні і на Червінського клепають,ніби живучи одним днем,не розуміючи того,що самі молоді і завтра влада поміняється,а їм якось далі треба жити.
показать весь комментарий
11.06.2024 13:43 Ответить
а таких помічників різних мастей в Україні - огого

але ж на дрони пенсіонери мають по 100 грн скидатись
показать весь комментарий
11.06.2024 13:47 Ответить
Бляха, носяться з тими сосками, не має доходів, не може показати походження грошей, конфіскувати на користь ЗСУ!
показать весь комментарий
11.06.2024 14:37 Ответить
го..но на госслужбе.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:39 Ответить
в нього мама вчителька талановита бізнес вумен.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:59 Ответить
у них зі Гетьманцевим одна мама?...
показать весь комментарий
11.06.2024 22:18 Ответить
Я вже заїбався за цих тварин воювати,напевно буду іти в сзч
показать весь комментарий
11.06.2024 14:55 Ответить
Набу, Бубу, Беб, Шмеб, Анти корупційний комітет і ще з десяток державних шукачів економічних злочинців нікого не знайшли. Все журналісти знаходять. Тьфу, срамовище!!!
показать весь комментарий
11.06.2024 21:26 Ответить
а чому він досі заступник генпрокурора ? можливо, тому що дочка генпрокурора вважає своєю домівкою Монако?
показать весь комментарий
12.06.2024 19:25 Ответить
Ну так это же его девушка купила, причём тут зам ген прокурора?
показать весь комментарий
13.06.2024 16:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 