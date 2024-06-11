Дівчина заступника генпрокурора Вербицького купила маєток за 48 млн гривень та Porsche за 4 млн, - ЗМІ. ФОТО

Дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вона придбала будинок в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві площею 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйони доларів (48 мільйонів гривень) та автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів (близько 4 мільйони гривень).

Водночас, судячи з її публікацій в соцмережах вона також стала власницею салону краси у столиці. При цьому, її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тисяч гривень.

Вербицький офіційно розлучений. Про те, що він перебуває у стосунках Ільницькою свідчать її публікації в соцмережах та камери спостережень, які фіксують їхнє спільне пересування на згаданому новому Porsche. До того ж ні заступник, ні дівчина не спростували цієї інформації.







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Журналісти з'ясували, що за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості. На думку експерта з нерухомості Євгенія Полунова, "зазвичай такі реальні ціни в договорах купівлі-продажу сторони намагаються уникати для того, щоб зменшити податкове навантаження".

У коментарі "Схемам" заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації, та заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості.

Сама Ільницька теж не спростувала, що перебуває із ним у стосунках, додавши, що "на даному етапі" вони не носять сімейний характер. Своє майно, куплене у 2024 році на загальну суму більше 50 мільйонів гривень, вона пояснила зокрема тим, що колись мала "яхтовий бізнес" зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.

"Схемам" вдалося встановити ім’я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.

Як повідомлялось раніше, заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

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