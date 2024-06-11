УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10887 відвідувачів онлайн
Новини
33 376 179
розслідування (2246) Генпрокурор (32) Вербицький Дмитро (13)

Дівчина заступника генпрокурора Вербицького купила маєток за 48 млн гривень та Porsche за 4 млн, - ЗМІ. ФОТО

Дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024-му році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вона придбала будинок в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві площею 240 квадратних метрів ринковою вартістю 1,2 мільйони доларів (48 мільйонів гривень) та автомобіль Porsche Macan T 2023 року випуску вартістю 100 тисяч доларів (близько 4 мільйони гривень).

Водночас, судячи з її публікацій в соцмережах вона також стала власницею салону краси у столиці. При цьому, її сукупний дохід, прозвітований перед державою за останнє десятиліття склав трохи більше 360 тисяч гривень.

Вербицький офіційно розлучений. Про те, що він перебуває у стосунках Ільницькою свідчать її публікації в соцмережах та камери спостережень, які фіксують їхнє спільне пересування на згаданому новому Porsche. До того ж ні заступник, ні дівчина не спростували цієї інформації.

Ільницька та Вербицький в Porsche Macan T

Заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький та його дівчина Христина Ільницька

Читайте: Офіс Генпрокурора розслідує привласнення Росією понад 1 700 тонн української агропродукції

Журналісти з'ясували, що за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості. На думку експерта з нерухомості Євгенія Полунова, "зазвичай такі реальні ціни в договорах купівлі-продажу сторони намагаються уникати для того, щоб зменшити податкове навантаження".

У коментарі "Схемам" заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що їхні стосунки з Христиною Ільницькою не носять сімейний характер, що передбачало б відображення її майна в його декларації, та заявив, що не надавав їй допомогу у купівлі нерухомості.

Сама Ільницька теж не спростувала, що перебуває із ним у стосунках, додавши, що "на даному етапі" вони не носять сімейний характер. Своє майно, куплене у 2024 році на загальну суму більше 50 мільйонів гривень, вона пояснила зокрема тим, що колись мала "яхтовий бізнес" зі своїм неназваним колишнім хлопцем, від якого нібито отримала у спадок за заповітом чимало активів.

"Схемам" вдалося встановити ім’я цього підприємця. У коментарі журналістам його вдова заявила, що ще до смерті він скасував свій заповіт на Ільницьку і він не набув чинності. Це підтверджують і записи в реєстрах.

Як повідомлялось раніше, заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

Також читайте: Шуфрич вивіз родину в Угорщину та переписав власні активи на підставну особу, – ЗМІ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+84
Немного не так надо подавать данную инфу:
"Дівчина застпуника генпрокурора придбала замість 200 дронів якусь залізну цяцьку, чим вбила роту військослужбовців ЗСУ".
Ну це так, щоб зрозуміло...
показати весь коментар
11.06.2024 00:32
+75
Здрисне? Воно перше побіжить за кацапським паспортом, щоб і далі служити режиму, якому саме для нього не принципово.
показати весь коментар
11.06.2024 00:36
+73
Що найцікавіше - цей прокурор сидить із бронею, оскільки на ньому тримається вся оборона країни, але якщо щось піде не так, то він перший же здрисне з країни разом зі своєю моделлю і своїм порше...
показати весь коментар
11.06.2024 00:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
на правому
показати весь коментар
11.06.2024 06:52 Відповісти
Ок.
показати весь коментар
11.06.2024 09:41 Відповісти
І збудував для нас буба країну "мрії" Сподіваюся всім хто обирав отоє усе подобається
показати весь коментар
11.06.2024 06:09 Відповісти
Так буба це не будував, не приписуйте лайнові того, що він не робив, все було побудовано попередниками, які любили одягати вишиванки, а бубочка сів на готові схематози.
показати весь коментар
12.06.2024 18:52 Відповісти
Нннда, це не нам до Європи рости, це їм до нас.. це ж які у нього статки, що «дівчина» купує собі отаке. А вчора в маршрутці Черкаси -Київ два воїна з пораненнями їхали і на кожній ямці корчилися від болю
показати весь коментар
11.06.2024 06:17 Відповісти
МЛЯДЬ !!!!! КОЛИ ЦЕ МЛЯДСТВО ЗАКІНЧИТЬСЯ !!!!!!
показати весь коментар
11.06.2024 10:21 Відповісти
Пора випускати в ефір Верещучку із її незабутнім "Ми не розуміємо про яку корупцію в Україні говорить Байден!".
показати весь коментар
11.06.2024 06:33 Відповісти
Та то він постійно на ринок ходив з своїм пакетом а у Христини бабуся петрушку біля метро все життя продавала )))
показати весь коментар
11.06.2024 06:51 Відповісти
Погано що це бачать в Чехії і кажуть досить помагати, тому що ця поміч йде на карман. Виходить що цей покидьок не тільки вкрав, а ще закрив допомогу на 10 крат більшу.
показати весь коментар
11.06.2024 06:53 Відповісти
Чого накинулися на бідного прокурора .
Можливо дівчинка неофіційно надає віп послуги і з любові чи жалості утримує цього бідаку-безхатька ...
показати весь коментар
11.06.2024 06:53 Відповісти
христина это переходящее красное знамя прокуратуры . кто заплатил больше тот и забирает знамя . а если облить машину бензином и поджечь то на одну ***** и крысу прокурора будет меньше но при условии что обе особи будут в ..порше..
показати весь коментар
11.06.2024 07:05 Відповісти
Як швидко і дешево подолати корупцію в Україні?
Як безболісно позбутись у вищій владі тих, хто зайшов туди для власного і кума-свата-брата збагачення?
Для цього має діяти особливий порядок придбання чиновниками вищих рангів у власність майна, як майна приватного: АНТИКОРУПЦІЙНА ЗАСТАВА.
Деталі - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1701508836064989644?t=z2CrjSnXe1AOgf9LLmLSwQ&s=19 тут .
показати весь коментар
11.06.2024 07:06 Відповісти
Прокурора на шибеницю соску кадирівцям подарувать а рідних обох тварюк на передову окопи копать і поля рохміновувать
показати весь коментар
11.06.2024 07:08 Відповісти
Одне дивує - чому високопосадовці зі своїми ( всякими ) нічого не бояться?
показати весь коментар
11.06.2024 07:14 Відповісти
Тому шо рибка гніє з голови.
На горі сидять такі самі, і вони це знають.
Мабуть вже є "кодекс" корупціонера, де один одного покриває.
І так виходить що нарід утримує купку корупціонерів при владі. Замкнуте коло.
показати весь коментар
11.06.2024 08:22 Відповісти
Не боятися бо українська корупція традиційно іде з гори донизу, з самої гори, то що їм і кого боятись, в бога навряд чи вони вірять, якщо і вірять то в них свій корупційний бог, ідол виплавлений з золота,можливо з рижим волоссям.
показати весь коментар
12.06.2024 18:57 Відповісти
Як що оце бере такі суми то скільки генпрокурор краде а скільки таких по Україні чи може давать координати де збираються ці о соби щоб сліда не залишалося ми сину на початку війни за свої гроші купували амуніцію зараз разом з волонтерами купуємо авто а ціни на них за хмарні а ще ремонт харчі дають яб начпрода самолічно за це зваривби от тому влада розширює штат ментів купує їм нові авто бо бояться гніву людей а тим більше військових
показати весь коментар
11.06.2024 07:23 Відповісти
Це ж донька Костіна казала "мене Фінляндія задовбала хочу домой в Монако"
показати весь коментар
11.06.2024 07:25 Відповісти
мразі...тільки анігіляція... Найкращі сини ідочки кладуть голови, а ці прокляті паскуди жирують...
показати весь коментар
11.06.2024 08:18 Відповісти
Нас врятує (як післявоєнні Німеччину і Японію) тільки англосаксонське зовнішнє управління.
показати весь коментар
11.06.2024 08:23 Відповісти
Вербицький передав Ільницькій,
Воза і хату,з басейном і кицькой,
Ільницька радувала Вербицького,
Доступом к тенісу, голою цицькою правдою.
показати весь коментар
11.06.2024 08:27 Відповісти
мшінально прочитав "доступом к пєнісу"
показати весь коментар
11.06.2024 11:27 Відповісти
Ну, хоть у кого то жизнь налаживается. Вперед, до перемоги!
показати весь коментар
11.06.2024 08:28 Відповісти
Якжеж задовбало це ах*євше гламурне бидло...
показати весь коментар
11.06.2024 08:29 Відповісти
А колись їм "прокурор Юра" очі мозолив, бо не мав відповідної освіти. Мабуть ніхто не підказав, що диплом можна купити в університетах ківалових-венедиктових
показати весь коментар
11.06.2024 08:33 Відповісти
Ну что, порохоботи, заздрите? А надо вміти зеленському дупу лізати і вміти смоктати!
показати весь коментар
11.06.2024 08:48 Відповісти
курва, як боляче таке читати. тут 200 гривень не завжди можеш задонатити, а вони гниди жирують, як і жирували. вайна же нє для ніх. ублюдки зелені
показати весь коментар
11.06.2024 08:55 Відповісти
Так, Сергію...З пенсії щось уриваєш, щоб задонатити, а тут таке...у мене аж сльози на очі навернулись. Просто боляче таке читати...
показати весь коментар
11.06.2024 09:41 Відповісти
Пора таким дерев'яні макінтоши готувати!
показати весь коментар
11.06.2024 08:59 Відповісти
Це ляпас українському суспільству, хоча... Я вже маю сумніви про суспільство - починає яскраво нагадувати гарне кероване стадо.
Аферист на прислузі у аж Генерального Прокурора - це він бере гроші, щоб Генеральний не залишив на них відбитків пальчиків. Під пристальним наглядом Татарова, який рахує суму ясиря на кожному етапі, щоб не знахабніли.
То чи є в нас суспільство? Чи виросло покоління яке мріє за кружкою пива стати таким як Вербицький і "поіметь на содержанії" ільницьку. Це суспільство називається добровільним інтелектуально-ліберальним кріпацтвом - головне шоб у раба на ошийнику була якась модна прикраса під Сваровські зі скла пивної пляшки.
Головне - раби мають примарну мету типу "моя тьолка на порше"...
показати весь коментар
11.06.2024 09:00 Відповісти
Какое же примитивное жлобье сейчас у власти. Даже на то, чтобы просто не отсвечивать мозгов у них не хватает..
показати весь коментар
11.06.2024 09:02 Відповісти
Я не собираюсь воевать за этих...
показати весь коментар
11.06.2024 09:12 Відповісти
Борг громадянина: Монолог Військового про мобілізацію! про це вже було сказано багато, держава влада, рила при кориті, не хочуть мінятись...., вони хочуть красти і жрати...., але щоб це продовжувалось, інші повинні гинути в окопах...
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ

показати весь коментар
11.06.2024 11:27 Відповісти
Насасала. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
11.06.2024 09:40 Відповісти
І це заступник генерального прокурора України? Так образливо читати-чим тоді ми відрізняємось від раші?
показати весь коментар
11.06.2024 09:45 Відповісти
гєографією
показати весь коментар
11.06.2024 11:29 Відповісти
і ще кольором прапора, а так звісно що грані настільки зішліфовані, що здаються прозорими
показати весь коментар
11.06.2024 12:29 Відповісти
Дайййооооошшшшш... Слуги, слуги, слуги нароТу. Взять, і падєліть.
показати весь коментар
11.06.2024 09:52 Відповісти
Мент Ташли так ідалі працюе . Країна чинуш ...
показати весь коментар
11.06.2024 10:10 Відповісти
очередной дегенерад!!!
показати весь коментар
11.06.2024 10:12 Відповісти
У кого війна? А життя триває, які проблеми? Чому це має щось перешкоджати?
Незламні держ посадовці, пишаюсь вами! Вам війна в поміч. Опладую.
показати весь коментар
11.06.2024 10:15 Відповісти
Ну й для чого їм зупинять війну? Вони зараз більше гребуть чим у мирний час.
показати весь коментар
11.06.2024 10:21 Відповісти
А до дуже допитливих прийде ТЦК і бисуфікує в окоп. путін переміг, не війною, а тупим бидлом, яке обрало зеленського президентом
показати весь коментар
11.06.2024 10:24 Відповісти
Ну всі ж знають, що в таких корупційних оборудках до ринкової ціни власності по домовленості сторін до договірної ціни(та що в договорі) недостача сума додається готівкою в американських президентах.
показати весь коментар
11.06.2024 10:30 Відповісти
Ну придбала... І що ? Отож.....
показати весь коментар
11.06.2024 10:33 Відповісти
Країна на межі, зато такі ****** зі своїми давалками жирують.
показати весь коментар
11.06.2024 10:43 Відповісти
Мерзота, що він що його, цікаво, куди дивляться всі ці органи?
показати весь коментар
11.06.2024 10:49 Відповісти
А воїни України гинуть за таких мерзотників
показати весь коментар
11.06.2024 10:51 Відповісти
У новинах загибель найкращих паралельно з зеленими 4х разовими ухилянтомародерами-це "мирний"план для українців.На захід їде понти колотити,думає що його це врятує.Буде піарчик не святої трійці-зе+єр+писець.
показати весь коментар
11.06.2024 11:01 Відповісти
Одних ловить ТЦК, вони мають помирати в окопах, щоб інші і далі продовжували жити ось так
показати весь коментар
11.06.2024 11:18 Відповісти
Воювати будуть всі, але не всі ...
показати весь коментар
11.06.2024 11:26 Відповісти
А тепер напишіть, чи бояться вони, що прийдуть кацапи, будуть їх убивати, гвалтувати і т.д??? Чому цим лякають простих, а оці мажори як гульбунили, так і гульбенять.... Чи оці мажори живуть в іншій реальності, їх кацапи обійдуть і чіпати не будуть. Лицемірство і на тому все.
показати весь коментар
11.06.2024 11:25 Відповісти
Уявляю її губи від "важкої роботи"...
показати весь коментар
11.06.2024 11:37 Відповісти
По перше вона перживе все з таким баблом, по друге їй наплювати з високої гори на всіх з таким авто, будинком і баблом. А прикол знаєте? що гинуть прості українці, а отаким НАПЛЮВАТИ абсолютно. І розберемося після війни, то війна все спише і вони звалять за кордон я мінімум, а максимум і далі будуть жити, коли навкруги буде багато покалічених, буде десятки тисяч дітей без батька і т.д.

А тут смухуйчик про губи. Да вона навіть того не ховає і так і є.
показати весь коментар
11.06.2024 19:39 Відповісти
напевно, журналізди знову не так все зрозуміли..
показати весь коментар
11.06.2024 11:39 Відповісти
суворе й чесне "ліцо" прокурора. ото подивишся й одразу розуміш - законність у надійних руках!! іще трошки "поднажмьом" й приєднаємося до єс!! навіть не сумнівайтеся!!
показати весь коментар
11.06.2024 12:02 Відповісти
Хатка, сіножатка, ставок, млинок і вишневий садок...
показати весь коментар
11.06.2024 12:09 Відповісти
О, ну це цирк на дроті. Кулеба, ти де наш капітан-справедливість?

Тут майна набралося на 200 лямів, і ніхто нічо не бачить. Катастрофа
показати весь коментар
11.06.2024 12:09 Відповісти
А Микола з бiдного села ухилянт.....Оце е наша влада....Прикро....
показати весь коментар
11.06.2024 12:14 Відповісти
Крута дівка! А зампрокурора ще крутіший! Сволота, одним словом...
показати весь коментар
11.06.2024 12:17 Відповісти
ПОДАТОК НА РОЗКІШ ПОВИНЕН БУТИ 10 % ВІД ВАРТОСТІ АВТО, ЯХТИ, ІНШ,
РОЗКІШНІ АВТІВКИ ЦЕ АВТІВКИ ВІД 50 000 $

Але с*ки можновладні і тут підсуєтились і скасували цей податок.
показати весь коментар
11.06.2024 12:20 Відповісти
за будинок за договором Ільницька заплатила в 24 рази менше ринкової вартості Джерело:
показати весь коментар
11.06.2024 13:49 Відповісти
PiZ*A страшная сила, да и не только.
показати весь коментар
11.06.2024 12:58 Відповісти
Оце і є наша ЕЛІТА. А зелена падаль волає чому ми не в НАТО, а скоро почне те ж саме і про ЄС коли йому хер покажуть.
показати весь коментар
11.06.2024 13:10 Відповісти
На скільки там посадили Рєзнікова, Тимошенка, Трубіцина, Баканова, Нєкрасову, Старуха, Рєзніченка, Трухіна, Найєма, Гринкевича, Марченко, Лієва, фігурантів "Львівського арсеналу", Шаповалова, Хмельницького, Князєва, Шурму і ще десятки зелених пі*арів, що покриває ОП і зепі*ар?
показати весь коментар
11.06.2024 13:21 Відповісти
Навіть не дружина та і не просто дівчина.
Чи хто хоть розуміє,який там рівень відносин?
А такі подібні і на Червінського клепають,ніби живучи одним днем,не розуміючи того,що самі молоді і завтра влада поміняється,а їм якось далі треба жити.
показати весь коментар
11.06.2024 13:43 Відповісти
а таких помічників різних мастей в Україні - огого

але ж на дрони пенсіонери мають по 100 грн скидатись
показати весь коментар
11.06.2024 13:47 Відповісти
Бляха, носяться з тими сосками, не має доходів, не може показати походження грошей, конфіскувати на користь ЗСУ!
показати весь коментар
11.06.2024 14:37 Відповісти
го..но на госслужбе.
показати весь коментар
11.06.2024 14:39 Відповісти
в нього мама вчителька талановита бізнес вумен.
показати весь коментар
11.06.2024 14:59 Відповісти
у них зі Гетьманцевим одна мама?...
показати весь коментар
11.06.2024 22:18 Відповісти
Я вже заїбався за цих тварин воювати,напевно буду іти в сзч
показати весь коментар
11.06.2024 14:55 Відповісти
Набу, Бубу, Беб, Шмеб, Анти корупційний комітет і ще з десяток державних шукачів економічних злочинців нікого не знайшли. Все журналісти знаходять. Тьфу, срамовище!!!
показати весь коментар
11.06.2024 21:26 Відповісти
а чому він досі заступник генпрокурора ? можливо, тому що дочка генпрокурора вважає своєю домівкою Монако?
показати весь коментар
12.06.2024 19:25 Відповісти
Ну так это же его девушка купила, причём тут зам ген прокурора?
показати весь коментар
13.06.2024 16:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 