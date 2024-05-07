Заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому вшестеро дешевше, - ЗМІ. ФОТО

Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

Про це ідеться в розслідуванні журналістів "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Двоповерховий таунхаус площею 155 квадратних метрів розташований в елітному котеджному містечку "Коник" в Києві.

Як з'ясували "Схеми", Вербицький живе в будинку, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю. В оголошеннях ціна подібного будинку – близько 470 тисяч доларів (понад 18,5 мільйонів гривень).

Власник таунхаусу – бізнесмен Віктор Павільч з Одещини, де раніше Вербицький працював заступником прокурора області. Як встановили журналісти, 26 жовтня 2023 року Павільч видав племіннику Вербицького Євгенію довіреність на представництво інтересів, а вже наступного дня, 27 жовтня, Євгеній Вербицький оформив право власності на таунхаус разом із землею на ім’я Павільча.

На підписанні угоди був присутній і сам Дмитро Вербицький, про що свідчать записи з камер спостереження котеджного містечка за той день, отримані від джерел "Схем" з доступом до цих відео.

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Сам Вербицький на запитання про занижену ціну на таунхаус заявив, що йому відома "лише вартість, яка була зазначена у договорі". На уточнення, чи не вважає він можливим ухиленням від сплати податків купівлю його племінником по довіреності нерухомості, вшестеро дешевше ринкової вартості, відповів: "Зазначений будинок має ряд недоліків і потребує додаткових фінансових вкладень". Згодом, за словами заступника генпрокурора, він вирішив там оселитися, оскільки це "недалеко від роботи" і це "огороджена безпечна територія".

Власник таунхаусу у "Конику" Віктор Павільч у коментарі журналістам щодо заниженої вартості будинку сказав, що купив за тією ціною, яку запропонували, і вважає її "цілком нормальною".

Водночас він додав, що питаннями купівлі нерухомості опікувався його син Максим Павільч. Багаторічним бізнес-партнером Максима Павільча є одеський бізнесмен Дмитро Дімарський. Він був підозрюваним у так званій "справі Галантерника" щодо незаконного заволодіння земельними ділянками в Одесі в 2016-2019 роках.

Цікаво, що раніше ДБР відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка "Коник", в якому процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, де заступником голови є Вербицький. Але нині активних дій по цьому провадженню немає, арешти на майно забудовника зняті, з'ясували "Схеми". Щодо кримінальної справи заступник генпрокурора зазначив, що нагляд за розслідуваннями ДБР "не входить до його повноважень".

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