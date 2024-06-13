Столичный прокурор завладел 4,2 млн грн, которые были признаны вещественным доказательством - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокурор одной из окружных прокуратур Киева завладел 4,2 млн грн, которые были признаны вещественными доказательствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Средства он изъял во время обыска и хранил в служебном кабинете.

Ему было сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в сумме 4,2 млн грн. Вместо этого суд принял решение о применении в отношении него личного обязательства. Прокуратура обжалует это решение.

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