Столичный прокурор завладел 4,2 млн грн, которые были признаны вещественным доказательством - Офис Генпрокурора. ФОТО
Прокурор одной из окружных прокуратур Киева завладел 4,2 млн грн, которые были признаны вещественными доказательствами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Средства он изъял во время обыска и хранил в служебном кабинете.
Ему было сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Прокуроры ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в сумме 4,2 млн грн. Вместо этого суд принял решение о применении в отношении него личного обязательства. Прокуратура обжалует это решение.
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Прокуратура, судді, менти.
Це - системна проблема, що накопичувалась із 1991 року.
Не можна її спрощувати до "зелених" - треба міняти систему.
Наприклад, як в Штатах часів Дикого Заходу: суддя, прокурор і шериф - обираються у своєму окрузі. Щось не так - застрелили, обрали нового.
Інакше діла не буде.
Сьогодні влада - зелені інфантили. Тому все "спрощується" до зелених. Завтра зелених турнуть - будуть ще якісь сіробуромалинові - якщо вони також будуть красти, брехати і шкодити, як ці зелені - проблема вже буде на їхній совісті. Єдине побоювання що після цих зелених вже не буде нічого.
https://zaxid.net/news/
Средства он изъял во время обыска и хранил в служебном кабинете. Источник:
Где состав преступления?
якщо цей речевий доказ був запротоколеваний
( був у матеріалах справи)?
Та зберігався у службовому кабінеті?
Высосут из.
Придумают.
Вже наздогнали білорашу чи ще треба почекати?
Они не были запротоколированы?
Они были запротоколированы, но официально пропали?
4 лимона - огромное искушение. В хранилище вещдоков лежат не деньги, а отпечатанный пакет. И там по сути проходной двор. Хранить деньги в личном сейфе - это нарушение. Но это единственная гарантия, хоть какой то сохранности. Есть конкретный человек, только он имеет доступ. Если/когда шо, с него и спрос будет.
і, випадково мабуть, вогнепальний короткоствол чомусь тільки у таких "госпідарів життя", а не у беззбройних "кріпаків", які цих гнид усим забезпечують через податки та узаконені хабарі...
Яка ж дуже важлива професія під час війни - захищати законність!!!
Податкова дрючить за кожен чек в 20грн,щось десь не так- конфіскація,а тут прокурор крутить ЧУЖИМ мільйонами і йому нічого за то не буде...!!!
Це отак " здобули"..?!
Пустил в оборот, положил на депозит?
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти...
там у "не корупціонерів" цілі котеджі на два гаражі, а тут...
P.S. На тих пачках були нанесені ультрафіолетові написи: ХАБАР
То був би не прокурор, а порядна людина.
Нажаль зараз слова прокурор та суддя стали синонімами словам крадій та негідник.
А то бедолага байден, из предпоследних сил застегнув мотню, последние силы тратит на переубеждение своих сторонников, что помощь надо ещё придержать месяц-два-восемь
ВСЕ ПРАВИЛЬНО???
Бізнесують посадовці, на крові Українців!!
Усе під патронатом отих в ОПУ єрмака татарова гетьманцева, та їх вертухаїв з директоратів ОПУ !!!
Співпадіння чи використання службового становища у корисних цілях??
Генпрокурор, мабуть, з 21 травня, уже чекає на призначення його черговою «послицею»….!!
Сашко Білий вчив прокурорських, але вони його убили, разом/за участі з мусорами аваківа!!!
Слідство так і замяли, отакі грошові прокурори, а аваків утік з України!!
Так убивці і вештаються, під патронатом осіб ОПУ….
Мохніцкий, ярема, луценко, можуть на синє око, щось проглаголити, про химені кури і мотрені яйця….
Слава Україні!!