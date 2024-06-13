УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12196 відвідувачів онлайн
Новини
11 793 62

Столичний прокурор заволодів 4,2 млн грн, які було визнано речовим доказом, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурор однієї з окружних прокуратур Києва заволодів 4,2 млн грн, які було визнано речовими доказами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Кошти він вилучив під час обшуку та зберігав у службовому кабінеті.

Йому було повідомлено про підозру узаволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у сумі 4,2 млн грн. Натомість суд ухвалив рішення про застосування щодо нього особистого зобовʼязання. Прокуратура оскаржуватиме це рішення.

Також читайте: В Україні судитимуть російського окупанта, який брав участь у розстрілі цивільного населення в Гостомелі. ФОТО

Прокурор вкрав 4,2 млн грн
Прокурор вкрав 4,2 млн грн

Автор: 

Київ (19524) прокурор (624) Офіс Генпрокурора (3258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Львів'янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п'ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок - 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.
https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
13.06.2024 17:05
+27
цигарки 100 грн - то злодій, а 4 ляма під особисте - бо воно прокурор. Доки для цього лайна не буде Лінча нічого не змінеться
показати весь коментар
13.06.2024 17:26
+20
это какой-то ******* п"здец...
показати весь коментар
13.06.2024 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это какой-то ******* п"здец...
показати весь коментар
13.06.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2024 17:23 Відповісти
а за пачку цигарок зразу в сізо
показати весь коментар
13.06.2024 17:02 Відповісти
цигарки 100 грн - то злодій, а 4 ляма під особисте - бо воно прокурор. Доки для цього лайна не буде Лінча нічого не змінеться
показати весь коментар
13.06.2024 17:26 Відповісти
вот так можно отбить купленную должность прокурора ...
показати весь коментар
13.06.2024 17:03 Відповісти
Сказано - хворі клептомани. Хворі. Клептомани. Зелені...
показати весь коментар
13.06.2024 17:03 Відповісти
Прокуратура бикувала і при Кравчуку, і при Кучмані, і при Ющі, і при Легетимному, і при Пороху.
Прокуратура, судді, менти.
Це - системна проблема, що накопичувалась із 1991 року.
Не можна її спрощувати до "зелених" - треба міняти систему.
Наприклад, як в Штатах часів Дикого Заходу: суддя, прокурор і шериф - обираються у своєму окрузі. Щось не так - застрелили, обрали нового.
Інакше діла не буде.
показати весь коментар
13.06.2024 17:40 Відповісти
А хто має "міняти систему" ? - влада.
Сьогодні влада - зелені інфантили. Тому все "спрощується" до зелених. Завтра зелених турнуть - будуть ще якісь сіробуромалинові - якщо вони також будуть красти, брехати і шкодити, як ці зелені - проблема вже буде на їхній совісті. Єдине побоювання що після цих зелених вже не буде нічого.
показати весь коментар
13.06.2024 17:46 Відповісти
Та да, є таке.
показати весь коментар
13.06.2024 17:49 Відповісти
молодець. якби він не зробив цього то це зробили б росіянські салдати.
показати весь коментар
13.06.2024 17:04 Відповісти
Цей треш колись закінчиться? У нас нація злодіїв?
показати весь коментар
13.06.2024 17:05 Відповісти
У нас злодії у владі...
показати весь коментар
13.06.2024 17:26 Відповісти
Львів'янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п'ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок - 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.
https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
13.06.2024 17:05 Відповісти
жабогадюкінг. не поділився...
показати весь коментар
13.06.2024 17:05 Відповісти
через рік з'ясуеться, що вилучені кошти готувались для слідчого експерименту, і справу закриють. Тому і прізвище прокурора не полощуть у ЗМІ, щоб не псувати кар'єру.
показати весь коментар
13.06.2024 17:11 Відповісти
Вінніков Микола Володимирович
показати весь коментар
13.06.2024 17:14 Відповісти
Забудуть. У нас ще і не таке забували. Як доказ - результат виборів у 19-му році.
показати весь коментар
13.06.2024 17:28 Відповісти
А що він зробив?
Средства он изъял во время обыска и хранил в служебном кабинете. Источник:
Где состав преступления?
показати весь коментар
13.06.2024 22:13 Відповісти
от і я ж кажу. Тому розходимось, вінніков нє вінний, як сказав би мікіла янавіч.
показати весь коментар
13.06.2024 23:02 Відповісти
він повинен здати кошти на зберігання чи то в казначейство чи ще якось - вже не пам'ятаю точно. але це вже давня і постійна практика. коли раптом власник тих грошей уникає переслідування, він через нерви забуває ппнро ту суму і вона десь зникає. адже діло закрите, а доказів ніби вже й не було. Чув не раз про такий фінт ментів і прокуратури - при обшуках вигрібають всі ціннності.
показати весь коментар
16.06.2024 10:21 Відповісти
та ні. Справу зачинать за "скором давности", бо злодій ЛИШЕ під особистим, а не за гратами. А під особистим можно жити хоч до 100 років.
показати весь коментар
13.06.2024 17:29 Відповісти
Як він зміг « заволодіти»,

якщо цей речевий доказ був запротоколеваний
( був у матеріалах справи)?
Та зберігався у службовому кабінеті?
показати весь коментар
13.06.2024 17:11 Відповісти
Брехня ! Підставили. Не ділився з прокурорской братвой та був чесний та принціпіальний.
показати весь коментар
13.06.2024 17:19 Відповісти
Есть сетка. 6 новостей в час. Если нет шестой новости, на Цензор никогда не будет белое окно. Высосут из.
Придумают.
показати весь коментар
13.06.2024 22:18 Відповісти
Тим часом Герой Червінський - в катівні!
Вже наздогнали білорашу чи ще треба почекати?
показати весь коментар
13.06.2024 17:11 Відповісти
Если бы не он, то эти деньги забрали бы буряты! Вы этого хотите?
показати весь коментар
13.06.2024 17:14 Відповісти
Он забрал деньги?
Они не были запротоколированы?
Они были запротоколированы, но официально пропали?
показати весь коментар
13.06.2024 22:21 Відповісти
поки що не пропали, як і протоколи. але завтра те все виправлять а гроші перейдуть в інший сейф. грошові кошти не зберігаються у сейфі прокурора. інші докази теж зберігаються у спеціальному приміщенні для доказів. ти з прокурорських чи просто...?
показати весь коментар
16.06.2024 10:25 Відповісти
Просто.
4 лимона - огромное искушение. В хранилище вещдоков лежат не деньги, а отпечатанный пакет. И там по сути проходной двор. Хранить деньги в личном сейфе - это нарушение. Но это единственная гарантия, хоть какой то сохранности. Есть конкретный человек, только он имеет доступ. Если/когда шо, с него и спрос будет.
показати весь коментар
16.06.2024 11:54 Відповісти
читай інструкції єслі шо. Гроші повинні бути здані у казначейство. Якби це було не так, проти прокурора нічого б пред'явили б.
показати весь коментар
16.06.2024 14:33 Відповісти
Для ушлых адвокатов каждая купюра может сыграть роль. Поэтому, если читать инструкцию (жить по уставу, не дай бог) в банковскую ячейку.
показати весь коментар
16.06.2024 18:48 Відповісти
ИЛіта, *****.. луТшиє із луТших... зряплати десятки-сотні тисяч Грн/місяць... а їм усе мало...
і, випадково мабуть, вогнепальний короткоствол чомусь тільки у таких "госпідарів життя", а не у беззбройних "кріпаків", які цих гнид усим забезпечують через податки та узаконені хабарі...
показати весь коментар
13.06.2024 17:17 Відповісти
Поки з суддів не почнемо "здирати шкіру на крісла" - так і БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЯ!
показати весь коментар
13.06.2024 17:22 Відповісти
Прокурори в нас на броні?

Яка ж дуже важлива професія під час війни - захищати законність!!!
показати весь коментар
13.06.2024 17:23 Відповісти
Чи це не знущаннЯ держави...?!
Податкова дрючить за кожен чек в 20грн,щось десь не так- конфіскація,а тут прокурор крутить ЧУЖИМ мільйонами і йому нічого за то не буде...!!!
Це отак " здобули"..?!
показати весь коментар
13.06.2024 17:25 Відповісти
Он их не хранил в сейфе, как указывает редактор, а "крутил"?
Пустил в оборот, положил на депозит?
показати весь коментар
13.06.2024 22:23 Відповісти
якби не було порушення, його б не звинуватили б
показати весь коментар
16.06.2024 10:27 Відповісти
Чомусь навіяло...

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти...
показати весь коментар
13.06.2024 17:37 Відповісти
цю програму писали навіть не шефіри, у них кеба так не працює, у них лише одні ********** в голові. це або розумков або ще хтось з політологів типу безсмертного, які знають - чого очікує від влади пересічний громадянин. це писали ті, що вивчали настрої в мережах та робили опитування серед перехожих не на камеру.
показати весь коментар
16.06.2024 10:31 Відповісти
Не пропадати ж добру
показати весь коментар
13.06.2024 17:50 Відповісти
Шо, плакулоли, свого не здамо? Це і є істинне лице нашої правоохоронної системи. Тварюки...
показати весь коментар
13.06.2024 17:53 Відповісти
В хаті срач і доісторична "совкова" *****.Майте совість,дайте людині ремонт зробити.
показати весь коментар
13.06.2024 17:56 Відповісти
Усі держслужбовці з суддівсько-прокурорської системи - злодії на нашому утриманні.
показати весь коментар
13.06.2024 18:15 Відповісти
Да не только они! Врачи, учителя в школах и преподаватели в ВУЗах, бюрократы в ЦНАПах!!! Туда без бакшишки не сунься. И желательно в вечно зелёных!!!
показати весь коментар
13.06.2024 22:43 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2024 18:33 Відповісти
щось по фото, скромненьке житло у цього "корупціонера".
там у "не корупціонерів" цілі котеджі на два гаражі, а тут...
показати весь коментар
13.06.2024 19:23 Відповісти
наприклад: https://www.youtube.com/watch?v=LGhTCn6u590 Бігус інфо
показати весь коментар
13.06.2024 19:25 Відповісти
А тим часом, десь там на G 7...
P.S. На тих пачках були нанесені ультрафіолетові написи: ХАБАР
показати весь коментар
13.06.2024 19:44 Відповісти
Підвісити за яйця курву...
показати весь коментар
13.06.2024 19:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qPzVF_VhY7g
показати весь коментар
13.06.2024 20:57 Відповісти
Ну який же він був би прокурор якби не привласнював речові докази???
То був би не прокурор, а порядна людина.
Нажаль зараз слова прокурор та суддя стали синонімами словам крадій та негідник.
показати весь коментар
13.06.2024 21:03 Відповісти
С этим можно бороться очень просто, но это никому во власти не нужно : рыло у каждого в пуху и можно ненароком попасть в лапы прокурору и судье, поэтому они должны быть своими.
показати весь коментар
14.06.2024 03:00 Відповісти
Воровать нужно миллиардами долларов, тогда ты политический деятель и тебе гарантирована старость в Майами, ну в крайнем случае на европейском побережье.
показати весь коментар
13.06.2024 21:06 Відповісти
К сведению всех присутствующих на ветке. Информационное издание Цензор. Нет читают не только в Украине, а и во многих странах ЕС, в том числе и США. Многие политические влиятельные деятели читают эти публикации в переводе. Так вот, к чему я веду. Такая публикация - гвоздь в следующий военный пакет помощи Украине и в том числе финансовый. В Конгрессе США противники помощи Украине только ручки потирают и пересылают такие публикации по всему миру! Это всё может очень, очень плохо закончится для Украины. Д. Байден и так из последних сил убедил Конгрессменов проголосовать за предоставление очередного пакета помощи Украине, а не хотели голосовать, аргументировали, в том числе и этими фактами.
показати весь коментар
13.06.2024 22:40 Відповісти
Поэтому все подобные факты должны замалчиваться, никаких действий по ним производить не нужно, за разглашение - наказывать в уголовном порядке, отдавая в руки этих же самых прокуроров и судей и давать сроки начиная с пожизненного.
А то бедолага байден, из предпоследних сил застегнув мотню, последние силы тратит на переубеждение своих сторонников, что помощь надо ещё придержать месяц-два-восемь
ВСЕ ПРАВИЛЬНО???
показати весь коментар
14.06.2024 02:55 Відповісти
та прямо по всьому світу читають. особливо конгресмени і сенатори. А я то думаю - що ж так багато амриканських прапорців в коментах. Значить так - кого якимось чином образив з закордонним прапорцем, то дуже прошу вибачити мене. Бо я думав, що спілкуюся зі своїми земляками під впн.
показати весь коментар
16.06.2024 10:40 Відповісти
суддя парабелум або тт правильно розсудить
показати весь коментар
14.06.2024 11:55 Відповісти
він бабло не крав, він взяв у врємєннє пользованіє, як солдат Гріщенко брав самогон у кіно "Зелений фургон" ))
показати весь коментар
15.06.2024 14:16 Відповісти
Українці, кров'ю стікають, а прокурорські із суддями МАЙДАНУ та їх родичі, «дивно» грошима обростають на млн грн???
Бізнесують посадовці, на крові Українців!!
Усе під патронатом отих в ОПУ єрмака татарова гетьманцева, та їх вертухаїв з директоратів ОПУ !!!
Співпадіння чи використання службового становища у корисних цілях??
Генпрокурор, мабуть, з 21 травня, уже чекає на призначення його черговою «послицею»….!!
Сашко Білий вчив прокурорських, але вони його убили, разом/за участі з мусорами аваківа!!!
Слідство так і замяли, отакі грошові прокурори, а аваків утік з України!!
Так убивці і вештаються, під патронатом осіб ОПУ….
Мохніцкий, ярема, луценко, можуть на синє око, щось проглаголити, про химені кури і мотрені яйця….
Слава Україні!!
показати весь коментар
15.06.2024 19:34 Відповісти
 
 