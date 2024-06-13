Столичний прокурор заволодів 4,2 млн грн, які було визнано речовим доказом, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурор однієї з окружних прокуратур Києва заволодів 4,2 млн грн, які було визнано речовими доказами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Кошти він вилучив під час обшуку та зберігав у службовому кабінеті.

Йому було повідомлено про підозру узаволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурори клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у сумі 4,2 млн грн. Натомість суд ухвалив рішення про застосування щодо нього особистого зобовʼязання. Прокуратура оскаржуватиме це рішення.

Також читайте: В Україні судитимуть російського окупанта, який брав участь у розстрілі цивільного населення в Гостомелі. ФОТО



