В Україні судитимуть російського окупанта, який брав участь у розстрілі цивільного населення в Гостомелі. ФОТО
Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно бійця-снайпера спецпідрозділу "Заслон" військ нацгвардії РФ по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Встановлено, що у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі обвинувачений спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону міста Буча.
Водій транспортного засобу дістав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.
"Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира", - йдеться у повідомленні.
За даними Нацполіції, 25 лютого 2022 року російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів.
Жертви російських розстрілів
Загалом, як зазначається, військові із лав зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 - поранено.
Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля.
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