В Україні судитимуть російського окупанта, який брав участь у розстрілі цивільного населення в Гостомелі. ФОТО

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно бійця-снайпера спецпідрозділу "Заслон" військ нацгвардії РФ по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі обвинувачений спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону міста Буча.

Водій транспортного засобу дістав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.

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"Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, 25 лютого 2022 року російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів.

Жертви російських розстрілів

Загалом, як зазначається, військові із лав зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 - поранено.

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Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля.