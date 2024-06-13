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Новини Фото Війна
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В Україні судитимуть російського окупанта, який брав участь у розстрілі цивільного населення в Гостомелі. ФОТО

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно бійця-снайпера спецпідрозділу "Заслон" військ нацгвардії РФ по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). 

Про це інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі обвинувачений спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону міста Буча.

Водій транспортного засобу дістав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.

Російський військовий в Гостомелі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано російського окупанта, який розстріляв цивільну автівку у Гостомелі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

"Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, 25 лютого 2022 року російські окупанти у Гостомелі з усіх видів озброєння розстріляли цивільне населення та 12 автомобілів.

Жертви російських розстрілів

Загалом, як зазначається, військові із лав зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 - поранено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано офіцера Нацгвардії РФ, який брав участь у розстрілі цивільних авто в Гостомелі, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що в Україні судитимуть офіцера Росгвардії, який катував цивільних у морозильних камерах аеропорту Гостомеля.

Автор: 

Нацполіція (15193) Гостомель (140) воєнні злочини (1862) Офіс Генпрокурора (3258)


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"брати" наші меньші, сук@ - стріляти у спину беззбройним цивільним. Ще раз: як тільки хтось набивається до вас у брати, знайте, це - заклятий ворог. І оте "ми усі брати і сестри" спростовується впродовж усього часу існування людства
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13.06.2024 12:35 Відповісти
А тих хто вивів бригаду Нац.гвардії та дівізіон Шилок з Гостомеля - ну прям на передодні вторгнення - тим шо шана та нагороди?
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13.06.2024 12:38 Відповісти
Чекаємо зухвалі фото фігуранта з мАцкви, геотег і припис "я тут, ну давайтє, арєстуйтє мєня, хохли".
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13.06.2024 12:41 Відповісти
Боюсь он об этом никогда не узнает, даже если его заочно расстреляют.
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13.06.2024 13:38 Відповісти
Який толк з цієї дурні?
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13.06.2024 14:24 Відповісти
 
 