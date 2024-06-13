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Новости Фото Война
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В Украине будут судить российского оккупанта, участвовавшего в расстреле гражданского населения в Гостомеле. ФОТО

Направлен в суд обвинительный акт в отношении бойца-снайпера спецподразделения "Заслон" войск нацгвардии РФ по Красноярскому краю по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Установлено, что в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле обвиняемый совместно с сослуживцами открыл огонь на поражение по гражданскому автомобилю, двигавшемуся в сторону города Буча.

Водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения. Впоследствии пострадавшему удалось спастись.

Російський військовий в Гостомелі

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"Приказ на убийство гражданского населения и расстрел всех без исключения автомобилей, которые проезжали мимо боевых позиций по ул. Шевченко и ул. Свято-Покровской, оккупанты получили от своего командира", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, 25 февраля 2022 года российские оккупанты в Гостомеле из всех видов вооружения расстреляли гражданское население и 12 автомобилей.

Жертвы российских расстрелов

В общем, как отмечается, военные из рядов указанного отряда во время пребывания на позициях в Гостомеле причастны к расстрелу 12 транспортных средств, в результате чего убиты 11 граждан, а 15 - ранены.

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Ранее сообщалось, что в Украине будут судить офицера Росгвардии, подвергавшего пыткам гражданских в морозильных камерах аэропорта Гостомель.

Автор: 

Нацполиция (16490) Гостомель (106) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476)


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"брати" наші меньші, сук@ - стріляти у спину беззбройним цивільним. Ще раз: як тільки хтось набивається до вас у брати, знайте, це - заклятий ворог. І оте "ми усі брати і сестри" спростовується впродовж усього часу існування людства
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13.06.2024 12:35 Ответить
А тих хто вивів бригаду Нац.гвардії та дівізіон Шилок з Гостомеля - ну прям на передодні вторгнення - тим шо шана та нагороди?
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13.06.2024 12:38 Ответить
Чекаємо зухвалі фото фігуранта з мАцкви, геотег і припис "я тут, ну давайтє, арєстуйтє мєня, хохли".
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13.06.2024 12:41 Ответить
Боюсь он об этом никогда не узнает, даже если его заочно расстреляют.
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13.06.2024 13:38 Ответить
Який толк з цієї дурні?
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13.06.2024 14:24 Ответить
 
 