Верховный Суд признал незаконным увольнение председателя Счетной палаты Пацкана в 2023 году

Верховный Суд признал незаконным увольнение в 2023 году тогдашнего главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Суд также отменил соответствующее постановление парламента.

Об этом Валерий Пацкан сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал бывший чиновник, Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление парламента от 10 апреля 2023 года "О выражении недоверия Пацкану В.В.".

Пацкан написал, что соответствующее решение суда является очередным на пути "восстановления справедливости в заказном деле".

Он также напомнил, что ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала его невиновным и закрыла "политическое" дело против него "в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

"То есть нардепы, которые давили на кнопку за мою отставку выполняли этот заказ. Заказчики - действующие лица, которых мы должны были проверить на предмет злоупотребления и неэффективного использования бюджетных средств", - говорится в заметке экс-чиновника.

Что предшествовало?

10 апреля 2023 года Верховная Рада уволила с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.

За выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану (увольнение с должности) проголосовали 250 народных депутатов. Согласно решению, также Пацкан перестал быть членом Счетной палаты.

Указанную должность Пацкан занимал с 2018 года.

Осенью 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату, председателю Счетной палаты Валерию Пацкану в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в 2017-2018 годах.

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