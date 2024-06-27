Верховный Суд признал незаконным увольнение председателя Счетной палаты Пацкана в 2023 году
Верховный Суд признал незаконным увольнение в 2023 году тогдашнего главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Суд также отменил соответствующее постановление парламента.
Об этом Валерий Пацкан сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал бывший чиновник, Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление парламента от 10 апреля 2023 года "О выражении недоверия Пацкану В.В.".
Пацкан написал, что соответствующее решение суда является очередным на пути "восстановления справедливости в заказном деле".
Он также напомнил, что ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала его невиновным и закрыла "политическое" дело против него "в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".
"То есть нардепы, которые давили на кнопку за мою отставку выполняли этот заказ. Заказчики - действующие лица, которых мы должны были проверить на предмет злоупотребления и неэффективного использования бюджетных средств", - говорится в заметке экс-чиновника.
Что предшествовало?
10 апреля 2023 года Верховная Рада уволила с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.
За выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану (увольнение с должности) проголосовали 250 народных депутатов. Согласно решению, также Пацкан перестал быть членом Счетной палаты.
Указанную должность Пацкан занимал с 2018 года.
Осенью 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату, председателю Счетной палаты Валерию Пацкану в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в 2017-2018 годах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Шах і мат!"
Як же він прожив цілий рік без заробітної плати??? .
У більшості громадян і місяць важко прожити без з/п.
І начхати на вимоги ЄС?