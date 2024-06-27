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Новости
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Верховный Суд признал незаконным увольнение председателя Счетной палаты Пацкана в 2023 году

Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Верховный Суд признал незаконным увольнение в 2023 году тогдашнего главы Счетной палаты Валерия Пацкана. Суд также отменил соответствующее постановление парламента.

Об этом Валерий Пацкан сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал бывший чиновник, Верховный Суд признал противоправным и отменил постановление парламента от 10 апреля 2023 года "О выражении недоверия Пацкану В.В.".

Пацкан написал, что соответствующее решение суда является очередным на пути "восстановления справедливости в заказном деле".

Он также напомнил, что ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала его невиновным и закрыла "политическое" дело против него "в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

"То есть нардепы, которые давили на кнопку за мою отставку выполняли этот заказ. Заказчики - действующие лица, которых мы должны были проверить на предмет злоупотребления и неэффективного использования бюджетных средств", - говорится в заметке экс-чиновника.

Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Что предшествовало?

10 апреля 2023 года Верховная Рада уволила с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.

За выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану (увольнение с должности) проголосовали 250 народных депутатов. Согласно решению, также Пацкан перестал быть членом Счетной палаты.

Указанную должность Пацкан занимал с 2018 года.

Осенью 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему народному депутату, председателю Счетной палаты Валерию Пацкану в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве в 2017-2018 годах.

Читайте также: ВАКС закрыл дело против экс-главы Счетной палаты Пацкана, признав его невиновным

Автор: 

Верховный Суд (1099) увольнение (2685) Пацкан Валерий (55)


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Топ комментарии
+11
І ви гадаєте, що кума Зеленського звільнить нагріте крісло у Рахунковій Палаті?!
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27.06.2024 17:25
+3
І з чиєї кишені утримають кошти, які підуть на виплату за вимушений прогул?
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27.06.2024 17:50
+3
Якійсь суд вище Парламента? Завтра парламент проведе реформу і ліквідує той суд і буде не верховний суд, а дуже верховний і заново тих суддів буде наймати на роботу...
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27.06.2024 17:50
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Морду Тищенка бачили? Тепер уявіть "Ну і що?"
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27.06.2024 17:22 Ответить
І ви гадаєте, що кума Зеленського звільнить нагріте крісло у Рахунковій Палаті?!
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27.06.2024 17:25 Ответить
І з чиєї кишені утримають кошти, які підуть на виплату за вимушений прогул?
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27.06.2024 17:50 Ответить
Якійсь суд вище Парламента? Завтра парламент проведе реформу і ліквідує той суд і буде не верховний суд, а дуже верховний і заново тих суддів буде наймати на роботу...
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27.06.2024 17:50 Ответить
Його можливо ліквідувати тільки зміною Конституції, а Конституція на паузі!
"Шах і мат!"
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28.06.2024 23:56 Ответить
Та більше як за рік виплати з/п. Можливо ще й компенсації за моральну шкоду.
Як же він прожив цілий рік без заробітної плати??? .

У більшості громадян і місяць важко прожити без з/п.
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27.06.2024 18:15 Ответить
На Закарпатті пацкан це пацюк, пардон криса. Пацюки дуже живучі.
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27.06.2024 18:21 Ответить
А ви пропонуєТЕ залишити на теплій посаді КУМУ?
І начхати на вимоги ЄС?
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27.06.2024 18:32 Ответить
А шото дохтур навколо юридичних наук промахнувся. Бухий був ? Говорять,що поїхавши в Женеву разом із шапіто, як зайшов в ресторан на сніданок, то так до від'їзду не полишав його. Дорвався до халяви.
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27.06.2024 18:30 Ответить
Цікаво буде спостерігати пику їрмака та його мавпочки - невже послухають кураторів?
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27.06.2024 18:40 Ответить
 
 