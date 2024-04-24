ВАКС закрыл дело против Валерия Пацкана, признав его невиновным
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла решение закрыть дело против председателя Счетной палаты в 2018-2023 годах Валерия Пацкана в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.
Об этом Пацкан сообщил в Facebook и предоставил фото судебного постановления, информирует Цензор.НЕТ.
"Уголовное производство по обвинению Пацкана Валерия Васильевича ЗАКРЫТЬ на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - процитировал решение ВАКСа Валерий Пацкан.
Он назвал дело политическим. А его закрытие - свидетельством того, что закон победил, а политиканы проиграли. В частности, Пацкан отметил, что дело против него было открыто из-за того, что Счетная палата планировала проверить "определенные структуры".
"Дело началось с того, что мне четко дали понять: если Счетная будет проверять определенные структуры - меня будут догонять. После моего отказа инициаторы процесса пошли силовым путем: возбудили уголовное дело, сняли с должности главы Счетной палаты. К счастью, сегодня - конец позорного дела.
Но! Только по минимальным подсчетам на эту силовую машину, целью работы которой была политическая расправа надо мной, было потрачено средств около 10 млн грн. Это деньги налогоплательщиков, которые были потеряны государством на прокуроров, следователей и судей, чтобы нажать и уволить меня из Счетной палаты, а если удастся, то и отправить за решетку", - подчеркнул Пацкан.
Валерий Пацкан подчеркнул, что за эти средства можно было приобрести почти 1000 дронов для ВСУ. И посоветовал "на следующих выборах сделать выводы".
"Конечно, решение ВАКСа не позволяет отмотать назад весь процесс с увольнением меня с должности главы Счетной палаты - ради чего, конечно, и задумывался весь этот фарс. Однако для меня репутация и честное имя - не пустые слова. Поэтому сегодняшнее решение - сверхважное", - заявил Валерий Пацкан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, вони такі, інакшими не бувають.
А Бутусов назвав Пацкана ідіотом.
Тільки зараз помітив. Ото вже писаки.
https://ukr.media/ukrain/217901/
https://eurosolidarity.org/2024/04/ 23-04-2024
«Закінчився термін повноважень 7 членів Рахункової палати. Попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання їх звільнення (заяву написав член Рахункової Дідик, інших внесли на комітеті з голосу), «Слуги», «ОПЗЖ» безропотно підтримали звільнення 7 членів Рахункової», - констатує Геращенко.
... Її робота паралізована! Це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань в міністерстві оборони, ВР (з каналом «Рада»), іншими бюджетними коштами.
...
«Сьогодні 264 депутатів проголосували за звільнення 7 членів Рахункової. При цьому пані Піщанська, подруга родини Зеленських - не звільнена. Отже, зараз ця структура стає недієздатною, не має кворуму, а отже, влада і далі може працювати безконтрольно. «ЄС» була категорично проти такого рішення! Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги», - зазначає Геращенко.
а от чого по дермаківсько-зеленському бєспрєдєлу у новій "прикольній" Україні епохи Бєні, який ліг "на сохранєніє" у приватні апартаменти типу СІЗО подалі від справжнього правосуддя, що в США, сидить Червінський?
Рябошапка з усіма своїми послідовниками, зуб дають, неувіновен …
Аби "святе" НАБУ і ще "святіша" САП теж розуміли, що і над ними є закон !!!