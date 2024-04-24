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Новости Борьба с коррупцией
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ВАКС закрыл дело против Валерия Пацкана, признав его невиновным

ВАКС закрив справу проти Пацкана

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла решение закрыть дело против председателя Счетной палаты в 2018-2023 годах Валерия Пацкана в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Об этом Пацкан сообщил в Facebook и предоставил фото судебного постановления, информирует Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство по обвинению Пацкана Валерия Васильевича ЗАКРЫТЬ на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления", - процитировал решение ВАКСа Валерий Пацкан.

Он назвал дело политическим. А его закрытие - свидетельством того, что закон победил, а политиканы проиграли. В частности, Пацкан отметил, что дело против него было открыто из-за того, что Счетная палата планировала проверить "определенные структуры".

"Дело началось с того, что мне четко дали понять: если Счетная будет проверять определенные структуры - меня будут догонять. После моего отказа инициаторы процесса пошли силовым путем: возбудили уголовное дело, сняли с должности главы Счетной палаты. К счастью, сегодня - конец позорного дела.

Но! Только по минимальным подсчетам на эту силовую машину, целью работы которой была политическая расправа надо мной, было потрачено средств около 10 млн грн. Это деньги налогоплательщиков, которые были потеряны государством на прокуроров, следователей и судей, чтобы нажать и уволить меня из Счетной палаты, а если удастся, то и отправить за решетку", - подчеркнул Пацкан.

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Валерий Пацкан подчеркнул, что за эти средства можно было приобрести почти 1000 дронов для ВСУ. И посоветовал "на следующих выборах сделать выводы".

"Конечно, решение ВАКСа не позволяет отмотать назад весь процесс с увольнением меня с должности главы Счетной палаты - ради чего, конечно, и задумывался весь этот фарс. Однако для меня репутация и честное имя - не пустые слова. Поэтому сегодняшнее решение - сверхважное", - заявил Валерий Пацкан.

ВАКС закрив справу проти Пацкана
ВАКС закрив справу проти Пацкана

Автор: 

Счетная палата (170) Пацкан (55) Антикоррупционный суд (1202)


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Топ комментарии
+7
Заметьте, какой у нас самый честный и порядочный ВАКС - вынес приговор, который легко отменила апелляционная палата того же ВАКСа. Вот и всё, что нужно знать про справедливость, законность новых структур со старыми болезнями: все те же коррупционеры, бездарности и прохиндеи. Особо примечателен прокурор: он до последнего доказывал виновность Пацкана, несмотря на очевидные факты. Наверное, пойдет на повышение.
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24.04.2024 19:28
+6
Ірина Геращенко: монобільшість «підвісила» Рахункову палату, тепер вона недієздатна

https://eurosolidarity.org/2024/04/ 23-04-2024
«Закінчився термін повноважень 7 членів Рахункової палати. Попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання їх звільнення (заяву написав член Рахункової Дідик, інших внесли на комітеті з голосу), «Слуги», «ОПЗЖ» безропотно підтримали звільнення 7 членів Рахункової», - констатує Геращенко.
... Її робота паралізована! Це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань в міністерстві оборони, ВР (з каналом «Рада»), іншими бюджетними коштами.
...
«Сьогодні 264 депутатів проголосували за звільнення 7 членів Рахункової. При цьому пані Піщанська, подруга родини Зеленських - не звільнена. Отже, зараз ця структура стає недієздатною, не має кворуму, а отже, влада і далі може працювати безконтрольно. «ЄС» була категорично проти такого рішення! Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги», - зазначає Геращенко.
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24.04.2024 19:31
+6
На черзі Червінський? Хоча швидше за все його виправдає не ВАКС, а ЄСПЛ.
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24.04.2024 19:32
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Таку хорошу людину обідили, ай-яй-яй.
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24.04.2024 19:23 Ответить
Маєте щось проти Пацкана, чи так, зелень захищаєте? 🤔
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24.04.2024 19:30 Ответить
Та ні, власне. Пацкан - свята людина. Як і всі там.
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24.04.2024 19:41 Ответить
а що ви маєте проти 73/43%зебула?
Ну, вони такі, інакшими не бувають.
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24.04.2024 19:56 Ответить
Пацкан колись "прославився" тим, що кричав Парасюку "Тут тобі не Майдан!".
А Бутусов назвав Пацкана ідіотом.

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24.04.2024 20:37 Ответить
видання "Цензор.НЕМАЄ"

Тільки зараз помітив. Ото вже писаки.

https://ukr.media/ukrain/217901/
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24.04.2024 20:41 Ответить
Черговий "герой" боротьби з владою. А чому не називаєшь "певні структури" ? Чекаєшь коли тобі компенсують ?
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24.04.2024 19:25 Ответить
Заметьте, какой у нас самый честный и порядочный ВАКС - вынес приговор, который легко отменила апелляционная палата того же ВАКСа. Вот и всё, что нужно знать про справедливость, законность новых структур со старыми болезнями: все те же коррупционеры, бездарности и прохиндеи. Особо примечателен прокурор: он до последнего доказывал виновность Пацкана, несмотря на очевидные факты. Наверное, пойдет на повышение.
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24.04.2024 19:28 Ответить
Ірина Геращенко: монобільшість «підвісила» Рахункову палату, тепер вона недієздатна

https://eurosolidarity.org/2024/04/ 23-04-2024
«Закінчився термін повноважень 7 членів Рахункової палати. Попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання їх звільнення (заяву написав член Рахункової Дідик, інших внесли на комітеті з голосу), «Слуги», «ОПЗЖ» безропотно підтримали звільнення 7 членів Рахункової», - констатує Геращенко.
... Її робота паралізована! Це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань в міністерстві оборони, ВР (з каналом «Рада»), іншими бюджетними коштами.
...
«Сьогодні 264 депутатів проголосували за звільнення 7 членів Рахункової. При цьому пані Піщанська, подруга родини Зеленських - не звільнена. Отже, зараз ця структура стає недієздатною, не має кворуму, а отже, влада і далі може працювати безконтрольно. «ЄС» була категорично проти такого рішення! Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги», - зазначає Геращенко.
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24.04.2024 19:31 Ответить
На черзі Червінський? Хоча швидше за все його виправдає не ВАКС, а ЄСПЛ.
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24.04.2024 19:32 Ответить
Подавати в суд на поновлення і гнати звідти сестру домогосподарки зеленського.
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24.04.2024 19:33 Ответить
Хто такий Валерій Пацкан?
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24.04.2024 19:41 Ответить
колишній нардеп від Удару.
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24.04.2024 19:57 Ответить
тут більш-менш зрозуміло - одним "хорошим людям" інші "хороші люди" занесли грубі гроші або грубі послуги..
а от чого по дермаківсько-зеленському бєспрєдєлу у новій "прикольній" Україні епохи Бєні, який ліг "на сохранєніє" у приватні апартаменти типу СІЗО подалі від справжнього правосуддя, що в США, сидить Червінський?
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24.04.2024 19:53 Ответить
Що характерно, ЖОДЕН із призначенців Зеленського+разумкова+стефанчука, з 2019 року, НІКОЛИ, не був покараний, патаму, што неувіновен, канкрєтна !!
Рябошапка з усіма своїми послідовниками, зуб дають, неувіновен …
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24.04.2024 20:22 Ответить
Це той Пацкан, що перед виступом у Раді зняв"крутий" годинник і передав його своїй заступниці, щоб журналісти не сфотографували. Але вони все одно побачили цю маніпуляцію. Дуже мутний тип, дуже...
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24.04.2024 20:29 Ответить
Закрийте справу проти Червінського, ***** Zелені!
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24.04.2024 20:42 Ответить
Чувак був на свому місці! Тому не підійшов ХАБАДу. Не вгадали з ним. Тепер своя на 120% своя Піщанська!
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24.04.2024 21:19 Ответить
А тепер треба поставити питання про відповідальність детектива і прокурора, через яких особу неправомірно переслідували - щонайменше про їх відповідність займаній посаді, а то і статтю за незаконне обвинувачення особи у злочині . . .

Аби "святе" НАБУ і ще "святіша" САП теж розуміли, що і над ними є закон !!!
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25.04.2024 00:34 Ответить
 
 