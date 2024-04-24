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Новини Боротьба з корупцією
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ВАКС закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана, визнавши його невинуватим

ВАКС закрив справу проти Пацкана

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти голови Рахункової палати у 2018-2023 роках Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Про це Пацкан повідомив у Facebook і надав фото судової постанови, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича ЗАКРИТИ на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", - процитував рішення ВАКСу Валерій Пацкан.

Він назвав справу політичною. А її закриття - свідченням того, що закон переміг, а політикани програли.  Зокрема, Пацкан зазначив, що справу проти нього було відкрито через те, що Рахункова палата планувала перевірити "певні структури".

"Справа почалась з того, що мені чітко дали зрозуміти: якщо Рахункова буде перевіряти певні структури – мене будуть наздоганяти. Після моєї відмови ініціатори процесу пішли силовим шляхом: порушили кримінальну справу, зняли з посади очільника Рахункової палати. На щастя, сьогодні – кінець ганебної справи.

Але! Лише за мінімальними підрахунками на цю силову машину, метою роботи якої була політична розправа наді мною, було витрачено коштів близько 10 млн грн. Це гроші платників податків, які були втрачені державою на прокурорів, слідчих та суддів, щоб натиснути та звільнити мене з Рахункової палати, а якщо вдасться, то і відправити за грати", - наголосив Пацкан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана, яку він називає політичною

Валерій Пацкан підкреслив, що за ці кошти можна було придбати майже 1000 дронів для ЗСУ. І порадив "на наступних виборах зробити висновки".

"Звичайно, рішення ВАКСу не дає змоги відмотати назад весь процес зі звільненням мене з посади голови Рахункової палати – заради чого, звісно, й задумувався весь цей фарс. Проте для мене репутація та чесне імʼя – не порожні слова. Тому сьогоднішнє рішення – надважливе", - заявив Валерій Пацкан.

ВАКС закрив справу проти Пацкана
ВАКС закрив справу проти Пацкана

Автор: 

Рахункова палата (280) Пацкан (98) Антикорупційний суд (1937)


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Топ коментарі
+7
Заметьте, какой у нас самый честный и порядочный ВАКС - вынес приговор, который легко отменила апелляционная палата того же ВАКСа. Вот и всё, что нужно знать про справедливость, законность новых структур со старыми болезнями: все те же коррупционеры, бездарности и прохиндеи. Особо примечателен прокурор: он до последнего доказывал виновность Пацкана, несмотря на очевидные факты. Наверное, пойдет на повышение.
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24.04.2024 19:28
+6
Ірина Геращенко: монобільшість «підвісила» Рахункову палату, тепер вона недієздатна

https://eurosolidarity.org/2024/04/ 23-04-2024
«Закінчився термін повноважень 7 членів Рахункової палати. Попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання їх звільнення (заяву написав член Рахункової Дідик, інших внесли на комітеті з голосу), «Слуги», «ОПЗЖ» безропотно підтримали звільнення 7 членів Рахункової», - констатує Геращенко.
... Її робота паралізована! Це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань в міністерстві оборони, ВР (з каналом «Рада»), іншими бюджетними коштами.
...
«Сьогодні 264 депутатів проголосували за звільнення 7 членів Рахункової. При цьому пані Піщанська, подруга родини Зеленських - не звільнена. Отже, зараз ця структура стає недієздатною, не має кворуму, а отже, влада і далі може працювати безконтрольно. «ЄС» була категорично проти такого рішення! Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги», - зазначає Геращенко.
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24.04.2024 19:31
+6
На черзі Червінський? Хоча швидше за все його виправдає не ВАКС, а ЄСПЛ.
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24.04.2024 19:32
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Таку хорошу людину обідили, ай-яй-яй.
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24.04.2024 19:23 Відповісти
Маєте щось проти Пацкана, чи так, зелень захищаєте? 🤔
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24.04.2024 19:30 Відповісти
Та ні, власне. Пацкан - свята людина. Як і всі там.
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24.04.2024 19:41 Відповісти
а що ви маєте проти 73/43%зебула?
Ну, вони такі, інакшими не бувають.
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24.04.2024 19:56 Відповісти
Пацкан колись "прославився" тим, що кричав Парасюку "Тут тобі не Майдан!".
А Бутусов назвав Пацкана ідіотом.

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24.04.2024 20:37 Відповісти
видання "Цензор.НЕМАЄ"

Тільки зараз помітив. Ото вже писаки.

https://ukr.media/ukrain/217901/
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24.04.2024 20:41 Відповісти
Черговий "герой" боротьби з владою. А чому не називаєшь "певні структури" ? Чекаєшь коли тобі компенсують ?
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24.04.2024 19:25 Відповісти
Заметьте, какой у нас самый честный и порядочный ВАКС - вынес приговор, который легко отменила апелляционная палата того же ВАКСа. Вот и всё, что нужно знать про справедливость, законность новых структур со старыми болезнями: все те же коррупционеры, бездарности и прохиндеи. Особо примечателен прокурор: он до последнего доказывал виновность Пацкана, несмотря на очевидные факты. Наверное, пойдет на повышение.
показати весь коментар
24.04.2024 19:28 Відповісти
Ірина Геращенко: монобільшість «підвісила» Рахункову палату, тепер вона недієздатна

https://eurosolidarity.org/2024/04/ 23-04-2024
«Закінчився термін повноважень 7 членів Рахункової палати. Попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання їх звільнення (заяву написав член Рахункової Дідик, інших внесли на комітеті з голосу), «Слуги», «ОПЗЖ» безропотно підтримали звільнення 7 членів Рахункової», - констатує Геращенко.
... Її робота паралізована! Це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань в міністерстві оборони, ВР (з каналом «Рада»), іншими бюджетними коштами.
...
«Сьогодні 264 депутатів проголосували за звільнення 7 членів Рахункової. При цьому пані Піщанська, подруга родини Зеленських - не звільнена. Отже, зараз ця структура стає недієздатною, не має кворуму, а отже, влада і далі може працювати безконтрольно. «ЄС» була категорично проти такого рішення! Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги», - зазначає Геращенко.
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24.04.2024 19:31 Відповісти
На черзі Червінський? Хоча швидше за все його виправдає не ВАКС, а ЄСПЛ.
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24.04.2024 19:32 Відповісти
Подавати в суд на поновлення і гнати звідти сестру домогосподарки зеленського.
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24.04.2024 19:33 Відповісти
Хто такий Валерій Пацкан?
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24.04.2024 19:41 Відповісти
колишній нардеп від Удару.
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24.04.2024 19:57 Відповісти
тут більш-менш зрозуміло - одним "хорошим людям" інші "хороші люди" занесли грубі гроші або грубі послуги..
а от чого по дермаківсько-зеленському бєспрєдєлу у новій "прикольній" Україні епохи Бєні, який ліг "на сохранєніє" у приватні апартаменти типу СІЗО подалі від справжнього правосуддя, що в США, сидить Червінський?
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24.04.2024 19:53 Відповісти
Що характерно, ЖОДЕН із призначенців Зеленського+разумкова+стефанчука, з 2019 року, НІКОЛИ, не був покараний, патаму, што неувіновен, канкрєтна !!
Рябошапка з усіма своїми послідовниками, зуб дають, неувіновен …
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24.04.2024 20:22 Відповісти
Це той Пацкан, що перед виступом у Раді зняв"крутий" годинник і передав його своїй заступниці, щоб журналісти не сфотографували. Але вони все одно побачили цю маніпуляцію. Дуже мутний тип, дуже...
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24.04.2024 20:29 Відповісти
Закрийте справу проти Червінського, ***** Zелені!
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24.04.2024 20:42 Відповісти
Чувак був на свому місці! Тому не підійшов ХАБАДу. Не вгадали з ним. Тепер своя на 120% своя Піщанська!
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24.04.2024 21:19 Відповісти
А тепер треба поставити питання про відповідальність детектива і прокурора, через яких особу неправомірно переслідували - щонайменше про їх відповідність займаній посаді, а то і статтю за незаконне обвинувачення особи у злочині . . .

Аби "святе" НАБУ і ще "святіша" САП теж розуміли, що і над ними є закон !!!
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25.04.2024 00:34 Відповісти
 
 