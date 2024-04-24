ВАКС закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана, визнавши його невинуватим
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти голови Рахункової палати у 2018-2023 роках Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.
Про це Пацкан повідомив у Facebook і надав фото судової постанови, інформує Цензор.НЕТ.
"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича ЗАКРИТИ на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення", - процитував рішення ВАКСу Валерій Пацкан.
Він назвав справу політичною. А її закриття - свідченням того, що закон переміг, а політикани програли. Зокрема, Пацкан зазначив, що справу проти нього було відкрито через те, що Рахункова палата планувала перевірити "певні структури".
"Справа почалась з того, що мені чітко дали зрозуміти: якщо Рахункова буде перевіряти певні структури – мене будуть наздоганяти. Після моєї відмови ініціатори процесу пішли силовим шляхом: порушили кримінальну справу, зняли з посади очільника Рахункової палати. На щастя, сьогодні – кінець ганебної справи.
Але! Лише за мінімальними підрахунками на цю силову машину, метою роботи якої була політична розправа наді мною, було витрачено коштів близько 10 млн грн. Це гроші платників податків, які були втрачені державою на прокурорів, слідчих та суддів, щоб натиснути та звільнити мене з Рахункової палати, а якщо вдасться, то і відправити за грати", - наголосив Пацкан.
Валерій Пацкан підкреслив, що за ці кошти можна було придбати майже 1000 дронів для ЗСУ. І порадив "на наступних виборах зробити висновки".
"Звичайно, рішення ВАКСу не дає змоги відмотати назад весь процес зі звільненням мене з посади голови Рахункової палати – заради чого, звісно, й задумувався весь цей фарс. Проте для мене репутація та чесне імʼя – не порожні слова. Тому сьогоднішнє рішення – надважливе", - заявив Валерій Пацкан.
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Ну, вони такі, інакшими не бувають.
А Бутусов назвав Пацкана ідіотом.
Тільки зараз помітив. Ото вже писаки.
https://ukr.media/ukrain/217901/
https://eurosolidarity.org/2024/04/ 23-04-2024
«Закінчився термін повноважень 7 членів Рахункової палати. Попри те, що бюджетний комітет з порушеннями розглянув питання їх звільнення (заяву написав член Рахункової Дідик, інших внесли на комітеті з голосу), «Слуги», «ОПЗЖ» безропотно підтримали звільнення 7 членів Рахункової», - констатує Геращенко.
... Її робота паралізована! Це закриває всі перевірки, в тому числі щодо зловживань в міністерстві оборони, ВР (з каналом «Рада»), іншими бюджетними коштами.
...
«Сьогодні 264 депутатів проголосували за звільнення 7 членів Рахункової. При цьому пані Піщанська, подруга родини Зеленських - не звільнена. Отже, зараз ця структура стає недієздатною, не має кворуму, а отже, влада і далі може працювати безконтрольно. «ЄС» була категорично проти такого рішення! Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги», - зазначає Геращенко.
а от чого по дермаківсько-зеленському бєспрєдєлу у новій "прикольній" Україні епохи Бєні, який ліг "на сохранєніє" у приватні апартаменти типу СІЗО подалі від справжнього правосуддя, що в США, сидить Червінський?
Рябошапка з усіма своїми послідовниками, зуб дають, неувіновен …
Аби "святе" НАБУ і ще "святіша" САП теж розуміли, що і над ними є закон !!!