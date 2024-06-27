Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Верховний Суд визнав незаконним звільнення у 2023 році тодішнього очільника Рахункової палати Валерія Пацкана. Суд також скасував відповідну постанову парламенту.

Про це Валерій Пацкан повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів колишній чиновник, Верховний Суд визнав протиправною та скасував постанову парламенту від 10 квітня 2023 "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.".

Пацкан написав, що відповідне рішення суду є черговим на шляху "поновлення справедливості у замовній справі".

Він також нагадав, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його невинним та закрила "політичну" справу проти нього "у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення".

"Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку виконували це замовлення. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - йдеться у дописі експосадовця.

Що передувало?

10 квітня 2023 року Верховна Рада звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів. Згідно з рішенням, також Пацкан перестав бути членом Рахункової палати.

Зазначену посаду Пацкан займав з 2018 року.

Восени 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках.

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