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Новини
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Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Верховний Суд визнав незаконним звільнення у 2023 році тодішнього очільника Рахункової палати Валерія Пацкана. Суд також скасував відповідну постанову парламенту.

Про це Валерій Пацкан повідомив у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів колишній чиновник, Верховний Суд визнав протиправною та скасував постанову парламенту від 10 квітня 2023 "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.".

Пацкан написав, що відповідне рішення суду є черговим на шляху "поновлення справедливості у замовній справі".

Він також нагадав, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його невинним та закрила "політичну" справу проти нього "у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення".

"Тобто нардепи, які тисли на кнопку за мою відставку виконували це замовлення. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів", - йдеться у дописі експосадовця.

Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Що передувало?

10 квітня 2023 року Верховна Рада звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів. Згідно з рішенням, також Пацкан перестав бути членом Рахункової палати.

Зазначену посаду Пацкан займав з 2018 року.

Восени 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату, голові Рахункової палати Валерію Пацкану в незаконному отриманні компенсації за оренду житла в Києві у 2017-2018 роках.

Читайте також: ВАКС закрив справу проти ексголови Рахункової палати Пацкана, визнавши його невинуватим

Автор: 

Верховний Суд (1192) звільнення (2687) Пацкан Валерій (99)


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Топ коментарі
+11
І ви гадаєте, що кума Зеленського звільнить нагріте крісло у Рахунковій Палаті?!
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27.06.2024 17:25
+3
І з чиєї кишені утримають кошти, які підуть на виплату за вимушений прогул?
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27.06.2024 17:50
+3
Якійсь суд вище Парламента? Завтра парламент проведе реформу і ліквідує той суд і буде не верховний суд, а дуже верховний і заново тих суддів буде наймати на роботу...
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27.06.2024 17:50
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Морду Тищенка бачили? Тепер уявіть "Ну і що?"
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27.06.2024 17:22 Відповісти
І ви гадаєте, що кума Зеленського звільнить нагріте крісло у Рахунковій Палаті?!
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27.06.2024 17:25 Відповісти
І з чиєї кишені утримають кошти, які підуть на виплату за вимушений прогул?
показати весь коментар
27.06.2024 17:50 Відповісти
Якійсь суд вище Парламента? Завтра парламент проведе реформу і ліквідує той суд і буде не верховний суд, а дуже верховний і заново тих суддів буде наймати на роботу...
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27.06.2024 17:50 Відповісти
Його можливо ліквідувати тільки зміною Конституції, а Конституція на паузі!
"Шах і мат!"
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28.06.2024 23:56 Відповісти
Та більше як за рік виплати з/п. Можливо ще й компенсації за моральну шкоду.
Як же він прожив цілий рік без заробітної плати??? .

У більшості громадян і місяць важко прожити без з/п.
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27.06.2024 18:15 Відповісти
На Закарпатті пацкан це пацюк, пардон криса. Пацюки дуже живучі.
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27.06.2024 18:21 Відповісти
А ви пропонуєТЕ залишити на теплій посаді КУМУ?
І начхати на вимоги ЄС?
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27.06.2024 18:32 Відповісти
А шото дохтур навколо юридичних наук промахнувся. Бухий був ? Говорять,що поїхавши в Женеву разом із шапіто, як зайшов в ресторан на сніданок, то так до від'їзду не полишав його. Дорвався до халяви.
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27.06.2024 18:30 Відповісти
Цікаво буде спостерігати пику їрмака та його мавпочки - невже послухають кураторів?
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27.06.2024 18:40 Відповісти
 
 